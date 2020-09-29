Герой или убийца журналистов: суд в Италии пересмотрит дело украинского нацгвардейца Маркива

Подпись к фото, Баннер с изображением Виталия Маркива украшает Софийскую площадь в центре Киева

Суд в Милане начинает рассмотрение апелляции по делу Виталия Маркива - старшего сержанта Национальной гвардии Украины, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его русского переводчика и журналиста Андрея Миронова во время боев под Славянском в 2014 году. Мы рассказываем, что известно о гибели журналистов, какими доводами руководствовались итальянские присяжные и почему приговор Маркиву стал настоящим шоком для многих украинцев.

Год назад суд первой инстанции приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Это решение вызвало возмущение на Украине. Приговор здесь назвали несправедливым, в защиту Маркива организовывали шествия и флешмобы.

На Украине Маркива называют настоящим патриотом своей страны: имея итальянский паспорт, он приехал защищать идеалы демократии на Евромайдан. А потом пошел добровольцем на фронт в Донбассе. Для противников официального Киева это дело ценно тем, что впервые суд европейской страны фактически признал украинских военных в Донбассе убийцами журналистов.

Судьба нацгвардейца стала предметом переговоров президента Владимира Зеленского с лидерами Италии и с папой римским, а МВД Украины подготовило к апелляции материалы, которые, полагают в ведомстве, могут в корне изменить отношение суда к Маркиву.

Что случилось под Славянском

Славянск, стотысячный город на севере Донецкой области, был одной из самых горячих точек на карте Донбасса в мае 2014 года. Именно здесь группа вооруженных людей под руководством отставного российского офицера Игоря Гиркина (Стрелкова), к которой присоединились местные пророссийские активисты, захватила административные здания, оборудовала блокпосты на въездах в город и выстроила оборону против правительственных сил. Поблизости Славянска постоянно шли бои, обеими сторонами применялась артиллерия, а со стороны Вооруженных сил Украины - еще и военная авиация.

Журналистам с украинским паспортом работать в Славянске было проблематично еще с конца апреля 2014 года. Зато в городе было довольно много иностранных сотрудников СМИ, которые постоянно разъезжали по его окрестностям, собирая новости о происходящем в зоне боевых действий.

Автор фото, Court materials Подпись к фото, Согласно материалам суда, журналисты остановились возле керамической фабрики "Зевс", чтобы сфотографировать этот поезд

24 мая 2014 года после обеда 30-летний итальянский фотожурналист Андреа Роккелли и его переводчик, 60-летний русский журналист и правозащитник Андрей Миронов, узнали об обстреле, который произошел неподалеку от Славянска, и решили выехать на место инцидента. К ним присоединился французский журналист Вильям Рогелон, живший с ними в одной гостинице.

На машине местного таксиста они выехали из Славянска, а на окраине города остановились возле керамической фабрики "Зевс", которую превратили в один из своих опорных пунктов сепаратисты. Фабрика была расположена у подножия горы Карачун - стратегически важной высоты, на которой находилась телевышка. По состоянию на тот момент Карачун контролировали правительственные силы.

Автор фото, Novaya gazeta Подпись к фото, Андрей Миронов (слева) и Андреа Роккелли погибли 24 мая 2014 года под Славянском

Возле фабрики проходили железнодорожные пути, и для защиты своих позиций от украинских силовиков сепаратисты использовали стоящие на этих путях товарные вагоны. От постоянных обстрелов поезд постепенно разрушался - судя по материалам уголовного дела, имеющихся в распоряжении Би-би-си, именно его и решили сфотографировать журналисты.

После того, как они вышли из автомобиля, подошли к поезду и сделали несколько снимков, над их головами просвистели автоматные очереди. При этом на одежде репортеров не было никаких знаков с надписью "пресса", они работали без бронежилетов и касок. Журналисты, таксист и случайно оказавшийся здесь же местный парень нырнули в овраг рядом с дорогой, решив переждать атаку. На видео, снятом в этом овраге Андреа Роккелли и позже залитом в YouTube, слышны выстрелы, а Андрей Миронов, уже имевший опыт работы в горячих точках, говорит, что, судя всему, группа попала под перекрестный огонь.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Погибшему итальянскому журналисту Андреа Роккелли было 30 лет

Уже после того, как камера Роккелли выключилась, залпы стали громче. Место, где спрятались журналисты, начали обстреливать из миномета. Судя по всему, один из снарядов попал прямо в их укрытие.

Андреа Роккелли и Андрей Миронов погибли на месте. Вильям Рогелон получил ранения ног, но сумел добраться до Славянска, где рассказал о произошедшем другим журналистам.

Кто такой Маркив

Роккелли и Миронов стали первыми журналистами, погибшими в ходе боевых действий в Донбассе.

Уже на следующий день после инцидента тогдашний представитель ОБСЕ по свободе прессы Дунья Миятович потребовала немедленного и тщательного расследования этих событий и задержания ответственных за смерть журналистов.

Пророссийские сепаратисты и украинские силовики обвинили друг друга в фатальном обстреле еще до начала любого официального расследования.

С украинской стороны этим расследованием занялась Служба безопасности Украины - под ее началом проходила АТО в целом. Однако сначала провести любые следственные действия под Славянском было невозможно из-за постоянных боевых действий, а потом у украинской спецслужбы на это дело, похоже, банально не хватало ресурсов. В любом случае, в 2017 году собственное расследование - без выезда на место происшествия - начали итальянские правоохранители.

По состоянию на этот момент непонятно, что именно заставило их обратить внимание на персону нацгвардейца Виталия Маркива. Уроженец Тернопольской области, он эмигрировал в Италию вместе с мамой в 14 лет. В Италии мать Маркива вышла замуж, а Виталий получил итальянское гражданство, не лишившись при этом украинского.

Маркив активно следил за происходящим на первой родине, интересовался политическими событиями - и в декабре 2013 года прилетел в Киев, чтобы присоединиться к активистам Евромайдана. Он принимал участие в ночных дежурствах и даже давал комментарии о протестах в центре столицы Украины итальянским журналистам - позже знакомство с ними сыграет немаловажную роль в его деле.

Автор фото, Ministry of internal affairs of Ukraine Подпись к фото, Сейчас Виталию Маркиву 31 год. Последние три года он провел за решеткой в итальянской тюрьме.

Весной 2014 года Маркив в числе прочих добровольцев - участников Майдана записался в формировавшиеся в то время добровольческие батальоны, которые вошли в структуру нацгвардии. Начав службу в звании рядового, Маркив дослужился до старшего сержанта.

Во время одного из своих отпусков, летом 2017 года, Виталий решил слетать к матери в Италию. Вскоре после прилета в аэропорт Болоньи Маркив был задержан и помещен под стражу.

С заявлением в поддержку Маркива немедленно выступила украинская нацгвардия, дело попало на личный контроль министра внутренних дел Арсена Авакова.

Поначалу арест Маркива виделся в Киеве как некое недоразумение, которое непременно будет исправлено в справедливом суде европейской Италии. Однако после того, как в июле 2019 года суд присяжных Павии, небольшого городка неподалеку от Милана, родины погибшего журналиста Роккелли, приговорил Маркива к 24 годам тюремного заключения, - при том, что прокурор просил 17-летний срок - на Украине воцарился шок.

Огромные баннеры с портретом Маркива были размещены на одной из центральных площадей Киева и на здании министерства внутренних дел страны. Вопрос о пересмотре приговора всякий раз поднимается на украинско-итальянских переговорах на высшем уровне. В июне этого года Офис президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского с папой римским Франциском проинформировал, что "Его Святейшество… занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива".

Доказательства вины

Принимая решение о столь суровом приговоре, суд Павии руководствовался следующими соображениями.

Прежде всего, и этого не отрицает и сам Маркив, 25 мая 2014 года, в день гибели журналистов, он пребывал на горе Карачун в составе своего батальона Нацгвардии. В планшете Маркива, который был изъят у него во время ареста, были найдены десятки фотографий, сделанных на этом холме. Обвинение посчитало, что на некоторых из этих снимков запечатлена постоянная боевая позиция Маркива. С нее, сделали вывод следователи, просматривается место, в котором под обстрел попали журналисты.

Поначалу пресса сообщала, что Маркива обвинили в том, что он и его часть нацгвардии непосредственно обстреляли злополучный овраг из минометов. Позже, когда нацгвардия предоставила доказательства того, что на тот момент на ее вооружении минометов не было, картина происходящего была уточнена.

В приговоре суда написано, что Маркив, в чьи обязанности входило наблюдение за своим сектором у подножья Карачуна, заметил безоружных репортеров и открыл по ним огонь из автомата, а после этого - скорректировал убивший журналистов огонь минометов подразделения Вооруженных сил Украины, которое располагалось неподалеку от нацгвардейцев.

Подпись к фото, В мае 2014 года правительственные силы занимали позиции на горе Карачун, возвышавшейся над контролируемым сепаратистами Славянском

Суд посчитал, что Маркив вполне мог это сделать: на некоторых фотографиях на его оружии можно увидеть оптический прицел, через который можно было следить за перемещением журналистов у подножья Карачуна, а на других снимках на его амуниции видны две рации. Одна, сделали вывод прокуроры, - для связи со своими товарищами из нацгвардии, другая - с солдатами ВСУ, у которых на вооружении были минометы.

Запрос защиты Маркива на проведение исследований непосредственно на Карачуне суд не удовлетворил: вместо этого на заседании пользовались скриншотами из программы Google Maps и схемами, нарисованными от руки участниками процесса.

Свидетельства товарищей Маркива по службе, которые прибыли на суд в Павию и рассказали, что на самом деле его позиция находилась в другом месте, откуда место гибели журналистов не просматривалось, присяжные посчитали неубедительными. Во-первых, в решении суда отмечались противоречия в свидетельствах нацгвардейцев. Во-вторых, в Павии обратили внимание на документ, опубликованный на лояльном к сепаратистам сайте "Русская весна". В нем были перечислены свидетели защиты Маркива и говорилось о том, что эти люди "прошли инструктаж о важности подтверждения версии защиты и дали письменные обязательства о неразглашении любых ведомостей, противоречащих официальной версии защиты, даже в быту".

Украинские силовики назвали этот документ фальшивкой - даже фамилия командующего нацгвардией была написана в нем с ошибкой. Однако ссылка на этот документ имеется в тексте приговора Маркиву.

Против Маркива были истолкованы и свидетельства итальянских журналистов. С одним из них, Марчелло Фаучи, Виталий познакомился еще на киевском Майдане. В мае 2014-го, когда Маркив с оружием в руках охранял телевышку на Карачуне, а Фаучи рассказывал о происходящем в Донбассе итальянским читателям, журналист время от времени созванивался со своим знакомым, чтобы справиться у него о ситуации в окрестностях Славянска.

В день гибели журналистов Фаучи и его коллега Илария Морани набрали Маркива, который порекомендовал им не ехать к Карачуну, так как там сейчас очень опасно. Этот разговор не записывался, однако был, как утверждает Морани, он дословно приведен в ее заметке под названием "Украина, рассказ капитана: вот как умер Роккелли", опубликованном итальянской газетой Corriere della Sera.

"Обычно мы не ведем огонь в направлении города и по мирным жителям, но как только мы видим движение, мы заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной двух журналистов и переводчика. Мы стреляем отсюда в радиусе полутора километров. Здесь нет четкого фронта, это не война, как в Ливии", - якобы заявил журналистам Маркив.

Сам Маркив на суде сказал, что узнал о гибели Роккелли и Миронова от позвонивших ему итальянцев, посему не мог описать им обстоятельства их гибели.

Автор фото, Court materials Подпись к фото, Итальянские следователи не выезжали для проведения экспертиз на Украину. Какую именно позицию занимал на горе Карачун Виталий Маркив, суд устанавливал, опираясь на карты, фотографии с планшета обвиняемого и схемы, нарисованные его сослуживцами

Косвенным доказательством вины Маркива могут быть упомянутые в приговоре данные перехваченных телефонных разговоров обвиняемого. На следующий день после ареста в Италии в разговоре с украинским консулом он якобы описывал ситуацию с гибелью Роккелли так: "Человек приходит в саванну и гид говорит ему: не ходи туда, там лев, который может тебя съесть. Человек сам решает, идти ему туда или нет. Если же он все-таки решает идти, и лев его съедает, кто после этого потащит льва в суд?"

Вряд ли добавили итальянским присяжным желания защищать Маркива и фотографии, найденные в его планшете. Кроме снимков, которые в глазах обвинения стали непосредственными доказательствами его виновности, тут нашлось изображение связанного мужчины с мешком на голове в багажнике автомобиля - Маркив пояснил, что его задержали при попытке заминировать дорогу. На другой фотографии Маркив и еще несколько мужчин в форме нацгвардии позируют на фоне флага со свастикой - обвиняемый рассказал, что это шуточная фотография, а полотнище со свастикой - трофей, захваченный у сепаратистов.

Доводы украинцев

Немедленно после обнародования приговора суда первой инстанции защита Маркива заявила, что будет подавать апелляцию на это решение. "(Этот) вердикт является политическим и вызывает разочарование в итальянском правосудии… Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан", - заявил "Радио Свобода" итальянский адвокат Маркива Раффаэлле Делла Валле.

Неожиданно суровый приговор заставил активно включиться в эту историю и одного из самых влиятельных людей Украины - министра внутренних дел Арсена Авакова: именно в его сферу входит нацгвардия, в которой служил Маркив. Уже осенью прошлого года его ведомство отобрало у Службы безопасности давно не двигавшееся с места следствие по делу гибели Роккелли и Миронова. За следующие месяцы следователи Авакова провели десятки допросов и экспертиз, которые позволили министру в августе этого года заявить о получении украинскими правоохранителями доказательств невиновности Маркива.

Автор фото, Ministry of internal affairs of Ukraine Подпись к фото, Судьбой Виталия Маркива (слева) озаботился один из самых влиятельных украинских политиков, министр внутренних дел Арсен Аваков (в центре)

Прежде всего, заявили в украинской полиции, допросы военнослужащих нацгвардии, служивших вместе с Маркивым, позволили установить точную позицию, на которой нес службу обвиняемый. Она мало того, что находится на расстоянии в 1760 метров от места гибели журналистов - то есть, вести прицельный огонь из автомата Калашникова, который был на вооружении у Маркива, оттуда было невозможно, - так еще и роковой овраг оттуда "находился вне визуального наблюдения".

Украинские полицейские заявили, что нашли некоего гражданина Толстого - возможно, парня, который прыгнул в овраг вместе с журналистами и их таксистом, - местного жителя, который заявил, что первые автоматные очереди 24 мая 2014 года раздались не с Карачуна, а со стороны завода "Зевс", пребывавшего под контролем сепаратистов.

Следователи провели фоноскопическую экспертизу видеозаписи, которую сделал Роккелли, уже пребывая в овраге, за считанные минуты до смерти. В результате, заявили они, установлено, что стрельба по журналистам велась не с расстояния в полтора километра, где находились украинские силовики, а с 200-300 метров, то есть, с отдаленности того же "Зевса".

Наконец, заявили полицейские, в кармане погибшего Андрея Миронова была найдена записка, на которую почему-то не обратили внимание следователи СБУ. Согласно почерковедческой экспертизе, она была написана рукой Стеллы Хорошевой, которая в мае 2014 года выполняла функции пресс-секретаря Игоря Стрелкова. В записке речь шла о том, что некий Виктор пообещал Хорошевой "решить вопрос с фото со Стрелковым".

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, с которым Би-би-си пообщалась по поводу дела Маркива, считает, что эта записка может быть ключом к новой, ранее не рассматривавшейся версии гибели журналистов.

Автор фото, Oles Gorodetsky Facebook Подпись к фото, На заседаниях суда в Павии Виталия Маркива поддерживали десятки представителей украинской диаспоры в Италии

"Мы хотим понимать, а была ли встреча (журналистов) с Гиркиным. Потому что если Гиркин (их) знал, их могли назначить сакральными жертвами, заманить, выманить в место, которое было всем известно. Кстати, это место, оно было показано по всем телеканалам, чего туда ездить было? То есть их могли заманить и кончить, а потом повесить все на украинскую сторону. И это в значительной степени ухудшало взаимоотношения Украины с Италией и Европой", - делится он своими подозрениями.

Впрочем, тут же добавляет он, столь же вероятными являются версии о том, что журналисты погибли в результате слепого огня со стороны любой из сторон того противостояния.

Геращенко рассказывает: на протяжении последних месяцев украинские правоохранители неоднократно посылали итальянским коллегам предложения о сотрудничестве - например, запрос на допрос Хорошевой, которая ныне проживает в Италии. Однако, говорит замминистра, никакого ответа украинские полицейские не получили. Сама Хорошева заявления Геращенко пока не комментировала.

Площадь Роккелли

Во вторник апелляционный суд в Милане начнет рассмотрение жалобы защиты Маркива на приговор, вынесенный судом первой инстанции. Адвокаты нацгвардейца будут требовать полного оправдания Маркива: по их мнению, в суде Павии он был лишен права на защиту и права на справедливый суд.

Собранные украинскими следователями новые улики, которые, к слову, еще должен приобщить к материалам дела итальянский суд, - не единственная причина для оптимизма защитников Маркива. Из разговоров с ними складывается впечатление, что у них изначально больше доверия к апелляционному суду, чем к суду первой инстанции.

"Давайте скажем прямо: суд проходил в Павии - родном городе Роккелли. Его судили присяжные, которые в этом городе ходили по площади, названной его именем. Даже если они видели, что у обвинения недостаточно оснований, как бы они смотрели в глаза своим землякам, если бы они оправдали Маркива?", - говорит Би-би-си Антон Геращенко.

Сторона второго погибшего журналиста, россиянина Андрея Миронова, на суде официально не представлена, однако его знакомые будут пристально наблюдать за судом в Милане. Они тоже пытались установить истину в этом деле, и отношение к приговору Маркиву у них неоднозначное.

Автор фото, Ministry of internal affairs of Ukraine Подпись к фото, У защитников Виталия Маркива теплится надежда на то. что апелляционный суд Милана пересмотрит приговор нацгвардейцу

"Сами по себе постановка вопроса, расследование и суд (первой инстанции) вызывает массу вопросов. И эти вопросы можно было бы снять путем общественного расследования с привлечением экспертов и правозащитников, которые выступали бы как независимые институты", - сказал Би-би-си Александр Черкасов, председатель совета правозащитного центра "Мемориал", с которым сотрудничал Миронов.

"Маркив находился далеко от места гибели Миронова - на таком удалении, что невозможно определить, кто там находится - журналисты, мирные жители или комбатанты. Соответственно, огонь по этому району велся не потому, что там появились конкретные люди, а просто это место долго обстреливалось. Сам по себе умысел на убийство журналистов доказать сложно. Точно так же, как доказать, что этот обстрел был связан с тем, что появились там именно они, а не просто появились люди", - продолжает он.

Другого мнения придерживается журналистка Оксана Челышева, правозащитница, проживающая в Финляндии, знавшая обоих погибших и проводившая собственное расследование обстоятельств их гибели.

"Я считаю работу прокуратуры города Павии выше всяких похвал. Они проделали очень качественный анализ имеющихся у них материалов, которых было достаточно... Я около пятнадцати раз ездила в Славянск, говорила с жителями города, свидетелями, которые помнили ребят, так что у меня есть и личные представления о случившемся... Мне рассказывали, что делали ребята в городе, как они оказались у того железнодорожного переезда, что они фиксировали каждый день, так что я считаю, их смерть не была случайностью", - рассказала она Би-би-си.

Один из адвокатов нацгвардейца Александр Чебаненко рассказал Би-би-си, что защита рассчитывает на то, что общая длительность апелляционного рассмотрения составит не более пяти заседаний.