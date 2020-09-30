Ай Вейвей: "Слишком поздно обуздать глобальное влияние Китая"

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Китайский художник и политический активист Ай Вейвей в интервью Би-би-си заявил, что влияние Китая в мире стало столь велико, что это невозможно повернуть вспять.

"Запад должен был побеспокоиться о Китае несколько десятилетий лет назад. Теперь это уже поздно делать, поскольку Запад выстроил столь мощные связи с Китаем, что просто взять их и обрубить будет очень ощутимо. Именно поэтому Китай так высокомерно себя ведет", - говорит известный на весь мир художник-концептуалист.

Ай Вейвей никогда за словом в карман не лезет, когда речь заходит о его родном Китае.

"Это - полицейское государство", - без сомнений заявляет он.

Ай Вейвей участвовал в создании дизайна стадиона "Птичье Гнездо" в Пекине, построенного к Олимпиаде 2008 года, однако у художника серьезные проблемы после того, как он выступил с критикой китайских властей.

В 2015 году он уехал в Берлин, а в прошлом году переехал в Кембридж.

Он считает, что Китай сегодня использует свою колоссальную экономическую мощь, чтобы обеспечить политическое влияние.

Действительно, в последнее время Китай ведет себя более напористо и самоуверенно.

Насколько прав знаменитый художник?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Уже сейчас Китай - это вторая экономика в мире, и, по оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет он обойдет США

Рост влияния

Еще лет десять назад Китай представлялся миру довольно скромно. Правительственный лозунг звучал примерно так: "Спрячь свой свет и жди своего часа".

На официальном уровне политики заявляли, что Китай по-прежнему развивающаяся страна, которой еще много чему надо поучиться у Запада.

Затем к власти пришел Си Цзиньпин. В 2012 году он стал генсеком китайской компартии, а на следующий год - президентом страны.

Он взял новый тон. Принятая до того скромность отошла на второй план, был выдвинут новый лозунг: "Стремись к достижениям!"

В каком-то смысле Китай все еще остается развивающейся страной, поскольку там за чертой бедности проживает до 250 млн человек.

Тем не менее это уже сейчас вторая экономика в мире, которая в ближайшие примерно десять лет обойдет США и выйдет на первое место.

Влияние Китая во всем мире становится все более ощутимо, в то время как мощь Америки весьма заметно ослабевает.

Я лично видел четкие знаки растущего политического влияния КНР во многих частях света - от Гренландии и Карибских островов до Перу и Аргентины, от Южной Африки и Зимбабве до Пакистана и Монголии.

Председатель британского парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат недавно обвинил Китай в давлении на Барбадос с тем, чтобы барбадосцы отказались от британской королевы в качестве главы государства.

Сегодня Китай имеет значительное присутствие практически по всему миру. Любая страна, которая ущемляет его элементарные интересы, получает по заслугам.

После того как Далай-лама посетил Даунинг-стрит, англо-китайские отношения сразу подверглись глубокой заморозке.

А недавно, когда спикер парламента Чехии побывал на Тайване, один высокопоставленный китайский политик тут же предупредил: "Китайское правительство, как и весь народ, не будет сидеть сложа руки, столкнувшись с открытой провокацией от спикера Сената Чехии и стоящими за ним антикитайскими силами, и заставит заплатить за это дорогой ценой".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главред газеты Global Times Ху Сицзинь не согласен с мнением о том, что Китай - это мировой агрессор

"Жвачка на подошве китайского сапога"

Влиятельный главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь не согласен с мнением о том, что Китай - мировой агрессор.

"Я хочу вас спросить: когда Китай когда-либо оказывал давление на какую-либо страну и вынуждал ее делать что-то против ее воли? Это США продолжают накладывать санкции по всему миру, особенно экономические санкции - на многие страны. На какие страны Китай наложил санкции? Разве мы когда-либо накладывали санкции на целую страну? Мы высказывали свое недовольство, но только по каким-то отдельным вопросам и только в качестве реакции на нанесенную нам обиду", - утверждает журналист.

Однако у Китая отношения подпорчены с целым рядом стран: Тайванем, Австралией, Японией, Канадой, Великобританией, Индией (из-за возникшего в мае 2020 года пограничного конфликта из-за региона Аксайчин) и, разумеется, с Соединенными Штатами.

А тон и язык, к которому порой прибегает Global Times, будто взят из риторики времен Мао Цзедуна.

Совсем недавно Ху Сицзинь разразился редакционной статьей, в которой назвал Австралию жвачкой на подошве китайского сапога.

На вопрос Би-би-си об этом он ответил, что нынешнее австралийское правительство неоднократно вызывало раздражение у китайских властей своими нападками.

"Я действительно считаю, что они - как кусок жвачки, прилепившейся к моему ботинку. Я не могу его стряхнуть. Ощущения далеко не самые приятные. Я использовал этот образ и это мое право - иметь свое мнение", - говорит редактор издания.

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Судьба СССР в страшных снах?

Ху Сицзинь близок к Си Цзиньпину, так что можно предположить, что он не стал бы говорить таких вещей, если бы не знал, что его в этом поддерживает китайское руководство.

Над вопросом Би-би-си о ситуации в Гонконге он не стал долго раздумывать.

"Китайское правительство не против демократии и гражданских свобод в Гонконге, включая и право его жителей выходить на мирные демонстрации. Однако главное тут - чтобы они были мирные", - заявил он.

"Мы поддерживаем использование даже еще большей силы полицией Гонконга против насильственных действий, - говорит он. - Если агрессивные протестующие угрожают жизни полицейских, когда они запускают в них острые метательные снаряды и швыряют бутылки с зажигательной смесью или коктейли Молотова, то полиции необходимо разрешить использовать оружие, и они должны открывать огонь".

Это серьезное заявление, и если полиция в Гонконге действительно начнет стрелять по демонстрантам, это вызовет колоссальную международную реакцию.

Большинство международных наблюдателей полагают, что за агрессивным поведением КНР на самом деле скрывается нервозность.

Компартия в КНР не выборная, так что у нее на самом деле нет возможности узнать, какова на самом деле у нее поддержка в стране, и она не может быть уверена на сто процентов в том, что переживёт какой-либо серьезный кризис - например, масштабный экономический коллапс.

Президент Си Цзиньпин и его приближенные, должно быть, в страшных снах видят, как в конце 1980-х рухнул Советский Союз - поскольку у него не было поддержки всего населения.

В то же время редактор ведущей в КНР газеты не верит в то, что началась новая холодная война. Он утверждает, что Китай, по сути дела, бросил вызов только США.

По его мнению, нападки президента Трампа на Китай связаны по большом счету с президентскими выборами в ноябре и являются частью его усилий выиграть их.

На самом деле, после этих выборов атмосфера наверняка должна улучшиться - кто бы их ни выиграл.

Слишком уж большая Китай страна, от нее очень многие зависят - чтобы США и его союзники находились в состоянии постоянного конфликта с такой мощной силой.