Коронавирус: сколько Россия потратила на поддержку экономики и помогло ли это

Правительство @government_rf одобрило Общенациональный план восстановления экономики и роста доходов населения. Он рассчитан до конца 2021 года. По сути, это большая «дорожная карта» с мероприятиями, сроками, KPI и ответственными за их выполнение. @minec_russia и другие министерства уже реализовали его антикризисную часть - это треть плана. Благодаря льготным банковским программам на 400 млрд рублей удалось поддержать 5,5 млн рабочих мест в пострадавшем от ковидных ограничений бизнесе. Прямо сейчас готовим к запуску еще несколько важных инструментов: механизм предоставления налоговых льгот тем инвесторам, кто в первую очередь создаёт рабочие места и агрегатор всех госуслуг и сервисов для МСП в режиме «одного окна». В этом нам помогают Опора России @opora_russia, Деловая Россия @deloros2.0, Банк России @cbrf_official, ОНФ @onf_front, ФНС, Борис Титов @titovby, Торгово-промышленная палата @tpprf, ВШЭ @hse_ru, МГУ @official_msu, РАНХиГС @ranepa_official и многие другие неравнодушные эксперты, критики, общественники. #общенациональныйплан #экономикабезвируса