Коронавирус: сколько Россия потратила на поддержку экономики и помогло ли это

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Вскоре после начала пандемии российские власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на поддержку экономики и граждан. К июлю стоимость пакета поддержки выросла в несколько раз.

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин сказал президенту Владимиру Путину, что правительство разработало пакет антикризисной поддержки, который оценивается в 5 трлн рублей. В плане около пяти сотен пунктов, он рассчитан на два года. Однако сам план так и не был опубликован.

Газета "Коммерсант" писала 28 сентября, что план был пересмотрен и его стоимость выросло до 6,4 трлн рублей. По данным издания, план уже профинансирован более чем наполовину. Более того, издание пишет, что антикризисные меры правительства вписаны в долгосрочные задачи по развитию экономики страны.

1 октября министр экономического развития Максим Решетников написал в "Инстаграме", что правительство одобрило план спасения экономики, рассчитанный до конца 2021 года. "По сути, это большая "дорожная карта" с мероприятиями, сроками, KPI и ответственными за их выполнение", - написано на странице министра. По его словам, правительство уже реализовало антикризисную часть плана на треть.

Около 176 млрд рублей было потрачено на расходы, непосредственно связанные с пандемией: закупку медицинского оборудования, выплаты медикам и перепрофилирование больниц. Об этом заявил Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме 22 июля.

Средства направлялись на поддержку населения и бизнеса. Насколько эти меры были успешны?

Социальная помощь и рост бедности

С момента начала пандемии власти выделили семьям с детьми около 600 млрд рублей, заявил Мишустин во время выступления в Госдуме 22 июля. Для сравнения, это составляет 4,36% от суммарной величины денежных доходов россиян в первом квартале 2020 года - 13,76 трлн рублей.

Семьи с детьми дважды получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей на одного ребенка.

Также власти выделили дополнительные деньги на повышенные пособия по безработице. В 2020 году на эти цели понадобится более 185 млрд рублей, из которых пока выделено 130 млрд, сообщал ТАСС со ссылкой на материалы минтруда. В 69 субъектах израсходовано 80% выделенных средств.

Эти выплаты должны были компенсировать экономические последствия пандемии - рост безработицы и падение доходов населения. Работодатели отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска и снижали зарплаты.

Массовых жалоб на проблемы с получением подобной помощи не было. Но полностью компенсировать падение доходов во время карантина эти меры не помогли.

По данным Росстата, во втором квартале в России реальные располагаемые доходы (то есть доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) упали на 8%. Это рекордное с 1999 года падение, отмечало ведомство.

На самом деле сокращение доходов могло составить около 25%, подсчитал Центр трудовых исследований ВШЭ на основе данных о поступлениях НДФЛ.

Как заявлял глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в первой половине 2020 года количество бедных в России выросло на 1 млн человек и превысило 20 млн человек.

Льготные кредиты

На фоне падения доходов у населения возникли трудности с выплатами по кредитам. Начал расти объем плохих долгов, показывают данные бюро кредитных историй.

Чтобы смягчить ситуацию на рынке кредитования, в начале апреля власти приняли закон, согласно которому граждане и бизнес могут рассчитывать на кредитные каникулы. Кроме того, банки начали вводить собственные программы реструктуризации кредитов.

Также власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Как заявлял Мишустин, это одна из самых успешных антикризисных мер - к концу июля было выдано 80 тысяч кредитов на 205 млрд рублей. По состоянию на 1 июля ипотечный портфель банков в России превысил 8,1 трлн рублей, показывают данные ЦБ.

Заемщики жаловались, что кредитные каникулы получить сложно - банки отказывали своим клиентам в реструктуризации кредитов по разным причинам: например, если нет подтверждения падения доходов или размер кредита не вписывается в установленный законом лимит.

Проблему признавали в Кремле. В середине апреля, то есть через две недели после ввода ограничительных мер, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал низкой эффективность мер поддержки.

На сложности с получением поддержки жаловался и бизнес. Министр экономического развития Максим Решетников в середине апреля написал на своей странице в "Инстаграме", что он под видом "тайного покупателя" пытался получить беспроцентный кредит на зарплаты, но у него не получилось.

Предприниматели, в том числе малый и средний бизнес, жаловались, что банки неохотно соглашаются делать реструктуризацию и формально подходят к процессу, прописанному в законе.

По данным ЦБ, с 20 марта по 9 сентября физлица направили в банки 2,76 млн обращений об изменении условий кредитного договора.

Банки удовлетворили 1,66 млн обращений, то есть 60% от поступивших, на сумму 750 млрд рублей. Это 3,75% от всей задолженности домохозяйств (20,2 трлн рублей по состоянию на 1 августа).

Подавляющее большинство кредитов было реструктурировано по собственным программам банков. Всего в рамках нового закона было подано 380 тысяч обращений (13,8% от всех заявок физлиц). Из них было одобрено 162 тысяч заявок на сумму 80 млрд рублей.

Сколько получил бизнес

Юридические лица (кроме малого и среднего бизнеса) с конца марта по начало сентября реструктурировали кредиты на 4,3 трлн рублей, что составляет 13,3% кредитного портфеля.

Малый и средний бизнес реструктурировал кредиты на 753 млрд рублей. Было одобрено 62% направленных заявок. Были реструктурированы кредиты на 136,6 млрд рублей - около 33,4% суммарного объема задолженности малых и средних предприятий из отраслей, входящих в перечень наиболее пострадавших.

Также банки выдавали беспроцентные кредиты на выплату зарплаты под гарантии ВЭБ. Всего было выдано 40 тысяч таких кредитов на 93 млрд рублей, сообщал премьер-министр.

Власти запустили программу льготного кредитования на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий. По этой программе было выдано 139 млрд кредитов, оценивал Мишустин.

Помимо этого поддержку получили отдельные отрасли, которые существенно зависят от потребительского спроса:

В мае выделено более 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, пострадавших от отмены перелетов в связи с коронавирусом.

Туроператоры получили субсидии на 3,5 млрд рублей, еще 15 млрд рублей будет выделено на развитие внутреннего туризма.

На программу стимулирования спроса в автопроме направлено 25 млрд рублей.

15 млрд рублей выделено на закупку самолетов и вертолетов для санитарной авиации.

Запущена программа субсидирования кредитов застройщиков на сумму 12 млрд рублей.

Убытки на миллиарды

В начале августа консалтинговое агентство "ФинЭкспертиза" подсчитало, что по итогам марта-мая 2020 года совокупная прибыль российских предприятий (без учета малого бизнеса) снизилась на 67% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это худшее падение в весенние месяцы за всю историю наблюдения (16 лет), отмечала "ФинЭкспертиза".

По данным агентства, более трети российских компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей. Прибыль оставшихся компаний составила 3,05 трлн рублей. В итоге общая прибыль всего бизнеса составила 1,4 трлн рублей.

По итогам первой половины 2020 года совокупная прибыль российских компаний снизилась почти вдвое до 4,3 трлн рублей по сравнению с первой половиной 2019 года, сообщал Росстат.

Нехватка средств в регионах

Часть поддержки в рамках антикризисного пакета пошла в региональные бюджеты, нагрузка на которые увеличилась в связи с ростом медицинских расходов. Доходы регионов, напротив, упали из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией.

В конце мая правительство выделило 100 млрд рублей региональным бюджетам на компенсацию выпадающих доходов. Деньги направили тем субъектам, чьи доходы по состоянию на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

В конце осени власти планируют выделить на эти цели еще 100 млрд рублей, сообщал Мишустин. Во время его выступления в Госдуме депутаты критиковали правительство за то, что поддержку получили в том числе относительно благополучные регионы.

Премьер-министр отвечал, что регионы в среднем потеряли 8% доходов, в некоторых случаях потери доходили до 20%. При распределении денег во внимание был принят именно этот показатель, сказал Мишустин. По его словам, в конце осени 2020 года власти выделят еще 100 млрд рублей на помощь регионам.

Всего с января по май 2020 года правительство направило регионам дотации, субсидии и субвенции на 1 трлн рублей, что на 56% больше, чем за этот же период годом ранее, писал РБК со ссылкой на агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Благодаря этой поддержке удалось сдержать падение совокупных доходов регионов в пределах 10%, считают аналитики НКР.