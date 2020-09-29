Выборы президента США 2020. Что нужно знать о дебатах Трампа и Байдена

Сегодня вечером начинается новый этап президентской кампании в США. Состоятся первые теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

В прямом эфире кандидаты должны импровизировать, что несет в себе немалый риск. Возможно, самый большой за всю предвыборную кампанию. Многое может пойти не так, поэтому держитесь крепче!

Вот ответы на несколько главных вопросов:

Когда и где будут проходить дебаты?

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Запланировано три раунда: 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), 15 октября в Майами (Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

Кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис встретятся один раз: 7 октября в Солт-Лейк-Сити (Юта).

Все дебаты начнутся в 21:00 по времени Восточного побережья США и продлятся полтора часа без перерывов на рекламу.

В каком формате пройдут первые дебаты?

Автор фото, Reuters/Getty Подпись к фото, Трамп и Байден трижды встретятся для дебатов

Шесть вопросов, по 15 минут на обсуждение каждого:

Прошлое Трампа и Байдена

Верховный суд

Пандемия коронавируса

Расовые протесты и насилие в городах

Честность предстоящих выборов

Экономика

Кандидаты получат по две минуты на монолог, после чего перейдут к обмену репликами.

На что обратить особое внимание?

Отвечает Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си по Северной Америке:

Дональд Трамп - известная величина. Он давно доминирует в информационном поле, всегда к этому стремился, так что американцы в курсе его сильных и слабых сторон. Главная интрига дебатов - как покажет себя Джо Байден.

Задача Байдена - продемонстрировать уверенность и последовательность. Чтобы победить в ноябре, он должен вызвать у американцев, во всяком случае, у достаточно многих из них, положительную реакцию на саму мысль о его появлении в Овальном кабинете.

Особенно важно для него развеять опасения относительно его возраста и живости ума и ни в коем случае не заговариваться и не мямлить, что случалось с ним в прошлом.

Задача Трампа - вынудить оппонента оступиться. Его прежние соперники, прежде всего Хиллари Клинтон, могут засвидетельствовать, что на сцене он - дестабилизирующий и непредсказуемый противник.

Если ему удастся вывести Байдена из равновесия, это может посеять сомнения в умах нестойких сторонников демократов.

Трампу также следует подготовиться к предсказуемым атакам Байдена по вопросам борьбы с коронавирусом, экономики и выполнения президентских обязанностей.

А ведущий добавит жару?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2016 году Крис Уоллес стал первым ведущим Fox News, который вел президентские дебаты

Первые дебаты будет модерировать ведущий воскресных новостей на канале Fox News Крис Уоллес.

Многие могут подумать, что представитель дружественного Трампу канала обеспечит тому легкую жизнь, но это не так. В прошлом президент испытал несколько самых неудобных моментов в жизни, сидя напротив Уоллеса, который известен легендарным знанием деталей.

Июльское интервью, в ходе которого Уоллес сказал Трампу, что прошел тот же тест на познавательные способности, что и президент, и это было элементарно, сделалось вирусным в соцсетях.

После этого Трамп обозвал Уоллеса "бледной копией" его отца, Майка Уоллеса, известного как репортер программы "60 минут" на канале CBS.

Стив Уоллес зарегистрировался как член Демократической партии. По его словам, ведение теледебатов - ответственное дело, поскольку они должны помочь миллионам людей сделать осознанный выбор.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время дебатов 2016-го года член аудитории Кен Боун прославился на всю страну своим вопросом про энергетическую политику кандидатов

Вторые дебаты проведет политический редактор кабельной и спутниковой телесети C-Span Стив Скалли. Они пройдут в зале мэрии, и публика тоже будет иметь право на реплики.

Заключительные дебаты кандидатов в президенты будет модерировать корреспондент телеканала NBC при Белом доме Кристeн Уэлкер, а единственную встречу Майка Пенса и Камалы Харрис - глава вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж.

Что наихудшее может случиться?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На самых первых теледебатах в 1960-м сошлись сенатор Джон Кеннеди и вице-президент Ричард Никсон

Мы спросили об этом двух избирателей. Сторонник Трампа, 30-летний видеоблогер из Нью-Йорка Майк Харлоу считает, что ожидания в отношении Байдена столь низки, что если он сумеет хотя бы внятно говорить и держаться прямо, его выступление уже можно будет назвать звездным.

Сторонница Байдена Рим Сабха, 24-летняя старшекурсница из Сиэтла, также больше всего обеспокоена внешним впечатлением от ее кандидата и опасается, что выступление Байдена не прибавит ему голосов избирателей.

"Они скажут, что Байден недостаточно энергичен, или чересчур стар, или же не имеет твердого характера и авторитета для президентства", - говорит она.

Как сильно влияют теледебаты на исход голосования?

Число зрителей от выборов к выборам снижается, но миллионы американцев продолжают их смотреть - и как источник информации, и как развлечение. Многим колеблющимся избирателям они помогают определиться.

Первые в истории теледебаты состоялись между демократом Джоном Кеннеди и республиканцем Ричардом Никсоном в 1960 году.

Команда Кеннеди сделала все для того, чтобы он свежо выглядел, когда его показывали крупным планом. Никсон как раз выздоравливал после болезни, постоянно смахивал пот с бровей и неудачно подобрал костюм.

В результате большинство из 70 млн телезрителей решило, что дебаты выиграл моложавый Кеннеди, а те, кто слушал дебаты по радио, сочли более убедительным опытного Никсона. Так или иначе, рейтинг Кеннеди пошел вверх.

В 1980 году Рональд Рейган с короткими репликами понравился публике больше многословного Джимми Картера. В ответ на очередную длинную тираду оппонента он лишь пренебрежительно бросил: "Вы опять здесь!".