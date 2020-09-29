Подготовка к второй волне. Как в России вновь перепрофилируют больницы под коронавирус

Автор фото, Valerij Sharifulin/TASS

В России начали перепрофилировать больницы и готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса. Пока в основном это касается Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов. Но уже сейчас в небольших городах происходят локальные вспышки коронавируса, с которыми местным медикам тяжело справиться.

За первый месяц осени 2020 года количество заболевших в России выросло почти на 180 тысяч - с 990 тысяч случаев на 30 августа до 1 миллиона 167 тысяч человек на 29 сентября.

В Москве с середины сентября ежедневно выявляется все больше случаев подтвержденного диагноза Covid-19. 29 сентября в городе было выявлено 2300 новых случаев - это максимальный уровень с 31 мая.

Мэрия города после перерыва в несколько месяцев вновь начала публиковать статистику о госпитализациях людей, зараженных коронавирусом. 29 сентября в московские больницы положили 969 человек, а накануне - 795.

Примерно такой же картина была в конце мая: тогда в сутки также выявлялось более 2 тысяч новых зараженных, а госпитализировали в среднем 700-800 человек в сутки.

В начале мая, когда в городе выявляли около 6 тысяч человек в сутки и больше, в день госпитализировали более тысячи человек. Например, 10 мая в городе было выявлено 6169 заболевших, а госпитализировано было 1287 человек.

Судя по статистике, сейчас стали чаще госпитализировать зараженных, чем в пик весенней эпидемии. Русская служба Би-би-си уточнила у оперштаба причины и ждет ответа.

Из-за роста случаев заболевания коронавирусом и начавшегося сезона простуд московские власти пошли на продление осенних каникул. В этом году вместо одной недели школьники будут отдыхать 14 дней - с 5 по 18 октября. Дошкольные группы и детские сады при этом продолжат работать по обычному графику. Ранее мэрия вновь рекомендовала режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Власти Москвы начали готовить к эпидемии и больницы. Весной перепрофилирование больниц заняло время. Врачи жаловались, что больницы, которые начали принимать больных коронавирусом, были к этому не готовы: не были четко разграничены "грязные" и "чистые" зоны, а самим врачам не хватало средств защиты.

В Москве с 1 июня часть больниц вернули к плановому приему пациентов. Статистика мэрии показывает, что где-то с середины мая в городе начало расти число свободных коек. Сейчас мэрия такие данные не публикует.

В сентябре власти города начали обратный процесс: а 5 октября в столице перепрофилируют восемь крупных больниц, сообщал Интерфакс.

Помимо них расконсервированы временные госпитали в одном из павильонов ВДНХ, ледовом дворце "Крылатское" и парке "Сокольники". "Всего Всего для госпитализации лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденным COVID-19 в Москве к 5 октября будут готовы 23 больницы", - сказал источник агентства.

Русская служба Би-би-си направила запрос о планах открыть дополнительные стационары под Covid-19 в департамент здравоохранения Москвы.

Всего в России 130 тысяч коек для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, из них заняты сейчас 115,5 тысяч или 89%.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Больницы для приема пациентов с коронавирусом разделены на "чистую" и "грязную" зоны

"При необходимости в случае роста заболеваемости дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - заявил Кузнецов.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что свободный фонд коек в России в целом для лечения зараженных коронавирусом составляет 31%.

"Со стороны медицинских работников из разных регионов поступают сигналы о том, что идет рост [числа] заболеваний," - рассказал Би-би-си оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Александр Золотарев.

Санкт-Петербург: вновь перепрофилируют больницы

В Санкт-Петербурге, где в последнюю неделю сентября официальная статистика также показывает ежедневный прирост новых случаев, власти тоже перепрофилируют медучреждения. 29 сентября в городе был выявлен 251 новый случай коронавируса.

При этом в городе не вводятся дополнительные карантинные меры кроме масочного режима, который не всегда соблюдается.

С 28 августа Александровская больница целиком отдана под прием пациентов с коронавирусом. К режиму работы с COVID-19 ранее вернулись петербургская больница имени Семашко и временный госпиталь в пансионате "Заря" - сообщал РБК.

У Покровской больницы, принимающей коронавирусных больных, 23 сентября образовалась очередь из машин скорой помощи. В петербургском комитете по здравоохранению РБК объяснили скопление автомобилей тем, что по существующим нормам в смотровой может находиться только один человек, поэтому остальные пациенты должны дожидаться своей очереди в машинах.

Башкирия: 2,5 тысячи новых коек

К середине сентября в республике развернули около 2 с половиной тысяч коек для пациентов с коронавирусом, говорили РБК в региональном оперативном штабе. Там отметили, что власти готовы увеличивать количество мест в зависимости от ситуации.

Под прием больных с Сovid-19, например, открыли терапевтический корпус в одной из городских больниц Уфы. Он работал на прием пациентов с коронавирусом во время первой волны, а затем, когда пандемия пошла на спад, вернулся к обычной практике.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, В первые месяцы эпидемии медики в российских больницах жаловались на нехватку средств защиты

"Снова открыли, значит вырос поток заболевших. Когда его закрывали, их было меньше", - сказал Би-би-си медик, работающий в одном из отделений больницы.

Официально в республике ежедневно фиксируется немного случаев. Так 29 сентября было всего зафиксировано 40 новых заражений, но с середины прошлой недели количество случаев растет.

Ростовская область: сильнее всего страдают маленькие города

В Ростовской области число новых случаев заражений увеличивается ежедневно с начала сентября. За месяц в области стали ежедневно выявлять почти в полтора раза больше новых заболевших. По данным Роспотребнадзора, на 29 сентября их уже свыше 21,7 тысячи. Во вторник в области выявили 190 новых случаев.

В стационарах сейчас находятся 1403 ковидных пациента. С учетом того, что коечный фонд для таких больных составляет 2664 единицы, заполнено уже более половины мест. И это без учета так называемых "провизорных" отделений - в них находятся люди с подозрением на Covid-19.

Ранее власти региона рассказывали о том, что дополнительные мощности будут развернуты на базе Ростовской областной клинической больницы, если больные продолжат резко прибывать.

Между тем в некоторых донских городах критическая ситуация сложилась уже сейчас. Например, вспышка произошла в городе Азов, который расположен недалеко от Ростова-на-Дону. Там живет более 80 тысяч человек.

24 сентября в сети появилось видеообращение главврача Азовской городской больницы Вадима Бридковского. В нем руководитель больницы признал, что городская система здравоохранения работает "на пределе возможностей".

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"В городе Азове продолжает ухудшаться ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией: 13 человек умерших. Стационары переполнены, - рассказал Вадим Бридковский в видео. - Количество заболевших медработников - 56 человек. Количество педиатров, осуществляющих прием, - шесть человек вместо 24. Количество терапевтов, осуществляющих прием, вместо 35 человек - десять... Мы вынуждены задействовать все резервы: на 25 койках у нас лежит 38 человек".

Одной из главных причин происходящего главврач считает несоблюдение санитарных норм во время пандемии.

"При этом в городе Азове ходим без масок, празднуем всевозможные мероприятия и совершенно не думаем о том, что смерть стоит за плечами. Прошу вас соблюдать все меры социального дистанцирования, ношение масок - иначе система здравоохранения Азова не сможет в должной мере оказывать медицинскую помощь", - предостерег горожан главврач.

Как рассказала Русской службе замглавы администрации Азова по промышленности, экономике и инвестициям Елена Скрябина (возглавляет также штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции в городе), на сегодня в стационаре уже находится 48 человек. Из них 30- это жители самого Азова, и еще 18 - прилегающего к нему Азовского района.

"Ковидный госпиталь создан на территории инфекционного отделения центральной горбольницы. Изначально оно было рассчитано на 25 мест, с возможностью добавить еще пять мест. Мы это сделали, но мест все равно не хватало. Поэтому развернуты дополнительные 18 коек на базе стационара терапии", - рассказывает она.

По словам Елены Скрябиной, жителей города постоянно информируют о мерах профилактики коронавируса. "Везде ролики - на радио, на рынках. Просим народ носить маски, но почему-то люди очень агрессивно на это реагируют. Просишь надеть маску, а человек на тебя прямо бросается. Ведем работу с перевозчиками, нас уже в лицо знают. Как только заходишь в автобус, пассажиры сидят в масках. Вышел - сняли", - заключает замглавы администрации.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, В Москве, как и во многих других городах, "масочныый режим" не всегда жестко соблюдается

25 сентября начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая рассказывала, что в городе стационары заполнены уже на 73,3%.

В целом, по прогнозу специалистов Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии, к декабрю 2020 года коронавирусом переболеют около трех миллионов жителей области, причем большая часть - бессимптомно и без госпитализации. На основе официальных данных ученые построили математическую модель, дающую прогноз эпидемиологической ситуации в регионе. Согласно приведенной модели, к декабрю от коронавируса в Ростовской области умрут около 750 человек. На сегодня эта цифра, по статистике Роспотребнадзора, составляет 486 человек.

Урал: в Кургане спокойно, а в Челябинске и Екатеринбурге готовят больницы

В последнюю неделю сентября в Свердловской и Курганских областях ускорился рост ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса, как и во многих других регионах. В Челябинской области, наоборот, новых случаев в последние дни стало меньше, но в начале прошлой неделе в области была небольшая вспышка.

В Свердловской области местные СМИ пишут, что некоторые больницы уже начали перепрофилировать под прием пациентов с Covid-19. Например, под зараженных пациентов отдали часть коек Центральной городской больницы номер 3 и Больницу номер 14 в Екатеринбурге.

Правительство Свердловской области, отвечая на запрос Би-би-си, сообщило во вторник, что" свободными остаются около 40% коек, отведенных для работы с Covid-19, гриппом и ОРВИ".

В Челябинской области также начали перепрофилировать больницы. 29 сентября вице-губернатор Ирина Гехт сообщила о перепрофилировании областных больниц под "базы" для лечения и, как она выразилась, "долечивания" коронавируса. Это коснется, в частности, кожно-венерологического диспансера №3 и еще нескольких больниц. Обсуждается передача под борьбу с коронавирусом областного перинатального центра, заявила Гехт.

Жители области жалуются в последние недели на качество медицинской помощи на странице губернатора Челябинской области Алексея Текслера во "ВКонтакте". Жалобы касаются в основном невозможности вызвать терапевта на дом или слишком длительного ожидания скорой помощи.

Алексей Бескорневым - один из тех, кто написал жалобу Текслеру. Он рассказал Би-би-си, что, заболев, ждал скорой помощи около суток. 22 сентября Бескорнев и его жена, по его словам, были госпитализированы в местную больницу, где у обоих подтвердили коронавирус.

Министерство здравоохранения Челябинской области отвечает на критику в соцсетях однообразно и в основном просит жителей набраться терпения. Русская служба Би-би-си направила запрос в пресс-службу губернатора Челябинской области.

К Курганской области вторая волна эпидемии пока лишь подступает. В день здесь выявляют более 30 зараженных, но в последние дни количество новых случаев растет.

В воскресенье, 27 сентября, в Кургане от Covid-19 скончался первый врач - 62-летний Юрий Ворончихин, терапевт приемного отделения самого большого многопрофильного медучреждения региона - областной клинической больницы. Сама больница не специализируется на лечении коронавируса, но полностью избежать контактов врачей с зараженными невозможно.

Подпись к фото, На территорию инфекционной больницы в Рябково не могут пройти посетители

В Курганской области еще весной был создан специализированный инфекционный госпиталь в микрорайоне Рябково на основе местной инфекционной больницы и горбольницы номер 2. Штат последней, пройдя переподготовку, сейчас работает по стандартной схеме "две недели в красной зоне - две недели в карантине - две недели дома" как раз с зараженными коронавирусом.

Больница рассчитана на 414 койкомест, которые при необходимости могут быть увеличены до 560, - такую емкость анонсировали власти при открытии.

Согласно местному сайту Роспотребнадзора, в области, по данным на 28 сентября, 731 человек находится под наблюдением или на самоизоляции.

Подпись к фото, Больница в Рябково строго охраняется

На территорию инфекционной больницы в Рябково пускают только сотрудников и машины "Скорой помощи". На входе в больницу выставлен пост охраны, а посетителей на ее территорию не пускают. За 10 минут к больнице подъехали две скорые.

После смены из ворот выходит работник госпиталя. На вопрос Би-би-си, заполнена ли больница, он отвечает с усмешкой: "Заполняем. Но люди и выписываются!"

"Напряженность, конечно возрастает, но точно также возрастает наша мобилизация, заявил в беседе с Би-би-си главный хирург Курганской области Владимир Чернов. - Всегда [эпидемия] идет трудно, требует напряжения не только инфекционистов, но и всех врачей". Сам он не участвует в лечении коронавирусных больных.

Местные медики обеспокоены тем, что люди не соблюдают меры предосторожности, например, в транспорте. В целом такая картина типична для большинства российских регионов, хотя во многих "масочный режим" в общественных местах до сих пор обязателен.