"Амбициозный бюджет". На что российские власти собираются тратить деньги в ближайшие годы?

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Правительство России представило бюджет на 2021-2023 годы. Власти ожидают, что новой волны эпидемии не будет, а экономика полностью восстановится после кризиса этого года. В итоге правительство решило экономить и сокращать расходы - это они называют "нормализацией" бюджетной политики.

Власти рассчитывают, что в следующем году экономика России восстановится до докризисного уровня уже к третьему кварталу. Это позволит властям начать "нормализировать" расходы бюджета, которые пришлось повысить в этом году, чтобы поддержать бизнес и население.

Это первый бюджет правительства Михаила Мишустина. Бюджет на 2020 год составляло еще правительство Дмитрия Медведева. Он предусматривал лишь небольшое увеличение расходов.

Но в течение года правительству пришлось радикально пересматривать бюджет на фоне пандемии коронавируса и карантинных мер, которые были введены весной. В частности, правительству пришлось больше тратить на поддержку населения и бизнеса, пострадавших от кризиса, а также на различные выплаты. Теперь власти начинают экономить, но расходы будут сокращаться постепенно.

"Это бюджет для того, чтобы сохранить определенную стабильность в обществе, в экономике, но без каких-то усилий и шагов, направленных на стимулирование роста", - объясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

При этом правительство исходит из достаточно оптимистичного прогноза того, как ситуация будет развиваться дальше. Бюджет сверстан на основе базового прогноза, который предполагает несколько предпосылок:

второй глобальной волны коронавируса не будет;

мировой ВВП упадет не более чем на 4-4,5%;

восстановление глобальной экономики будет затяжным. А потребительское поведение людей во всем мире и производительность их труда изменится из-за введения удаленной работы и социального дистанцирования;

ВВП России по итогам 2020 года снизится на 3,9%, считает министерство.

В правительстве также ожидают "умеренного ослабления" рубля. В 2021 году среднегодовой курс доллара в России ожидается на уровне в 72,4 рубля, в 2022 - 73,1 рубля, в 2023 - 73,8 рубля.

Власти также ожидают, что в следующем году темпы роста экономики ускорятся по мере того, как распространение коронавируса будет замедляться.

"В среднесрочной перспективе темпы роста ВВП постепенно стабилизируются на уровне 3,0% - 3,4%", - говорится в материалах.

Именно ускорение экономики даст правительству возможность начать со следующего года сокращать расходы. Если бы не "нормализация" бюджетной политики, темпы роста экономики могли бы оказаться выше.

Как власти будут экономить?

Бюджет на 2020 год предусматривал расходы на уровне 19,6 трлн рублей. Но фактические расходы были выше: правительство оценило их в 22,6 трлн рублей.

Власти собираются потратить в следующем году почти 21,5 трлн рублей. Правительство планирует понемногу урезать большинство статей расходов:

Общегосударственные расходы, куда входят, например, расходы на деятельность конкретных органов власти сократятся с 3,6 трлн рублей до почти 1,6 трлн рублей в 2021 году.

Социальные расходы снизятся с почти 5,8 трлн рублей до 5,6 трлн рублей.

Расходы на здравоохранение снизятся с 1,2 трлн рублей в 2020 году до 1,1 трлн рублей в 2021 году.

Одной из статей экономии стали зарплаты государственных служащих. Финансирование программы мотивации госслужащих будет снижено в 2021 году на 96 млрд рублей, в 2022 году - на 99 млрд рублей. В 2023 году финансирование планируется увеличить на 99 млрд рублей.

В 2021 году правительство решило сэкономить на национальной обороне. Многие экономисты много лет призывали снизить расходы на оборону, среди них был глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Расходы по разделу "национальная оборона" в 2021 году снизятся на 3,7% по сравнению с изначальными планами - до 3,11 трлн рублей. При этом расходы по разделу "национальная экономика" вырастут на 17,2% до 3,32 трлн рублей. В итоге оборона опускается на третье место по объему финансирования (на первом - социальная политика).

Как отмечал ранее РБК, финансирование экономики оказалось больше финансирования обороны впервые за семь лет. Правда, в 2022-2023 годах оборона снова выходит на второе место.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, Ситуация в экономике в ближайший год будет зависет от развития эпидемии коронавируса

"Главная задача этого бюджета, как я понимаю, обеспечить стабильность социальной сферы, медицины, и при этом сохранить относительную сбалансированность бюджета без необходимости трат резервов", - полагает Владимир Тихомиров. Он считает, что бюджет достаточно консервативный. Экономист отмечает, что правительство собирается покрывать дефицит бюджета с помощью заимствований, при этом не собираясь тратить резервы.

Действительно основным источником финансирования дефицита будут заимствования. В результате объем госдолга вырастет с 15,8% в 2019 году до 21,4% в 2023 году. Однако залезть в резервы власти все же собираются: в 2021 году из Фонда национального благосостояния будет потрачено 95 млрд рублей, хотя изначально планировалось потратить 4,3 млрд.

"Многие правительства, не имея даже таких резервов, наращивают долг для того, чтобы помочь экономике, здесь правительство пытается сохранить резервы и не тратить их, но помогает достаточно ограниченным частям экономики", - поясняет Тихомиров. Однако экономист отмечает, что такой подход может быть оправдан с учетом высокой степени неопределенности по поводу второй волны коронавируса.

Экономия на национальных проектах Путина

В 2018 году президент Владимир Путин, заступая на очередной срок, пообещал ряд изменений в экономике и обществе. Правительство на основе этих обещаний разработало национальные проекты - фактически это план ускорения роста экономики и разрешения многих социальных проблем.

На нацпроекты в 2021-2023 годах изначально планировалось потратить 7,96 трлн рублей. В новом проекте бюджета эти расходы снижены на 4% - до 7,635 трлн рублей.

В 2021 году расходы на нацпроекты упадут на 8,6%, в 2022 - на 12,5%, а в 2023 году - вырастут на 10,2%.

Сокращение финансирования затронет большинство нацпроектов:

Расходы на проект "Здравоохранение" снизятся на 3,8%, 4,4% и 2,9% в 2021-2023 годах. Сокращаются расходы почти на все программы, в том числе на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и борьбу с онкологическими заболеваниями.

Проект "Демография" лишится 10,1% и 9,3% финансирования в 2021-2022 годах. Финансирование снизится по таким программам, как "Поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Содействие занятости женщин". В 2023 году расходы планируется увеличить на 84,4%.

Нацпроект "Экология" затронет урезание финансирования на 14,9%, 14,2% и 7,6% в 2021-2023 годах. Больше всего пострадает программа "Чистый воздух" - расходы на нее снизятся с 20 до 7 млрд рублей.

Расходы на "Образование" упадут на 5,4% и 4,4% в 2021-2022 годах, но вырастут на 54,5% в 2023 году.

Нацпроект "Жилье и городская среда" подешевеет на 5,3%, 33,5% и 7,1% в 2021-2023 годах.

Существенно подешевеет нацпроект "Цифровая экономика" - на 15,6%, 18,2% и 18,3% на протяжении трех лет.

Расходы на проект "Автомобильные дороги" снизятся на 5,9% в 2021 году, но вырастут на 42,5% и 13,4% в следующие два года.

Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса в 2021 году вырастут на 18,7%, но упадут на 30,7% и 16,5% в следующие два года.

При этом власти собираются повысить расходы на государственные СМИ. В предыдущей версии бюджета власти планировали наоборот в 2021 году сокращать эти расходы.

Финансирование по подпрограмме "Информационная среда" программы "Информационное общество" в 2020 году составило 94,6 млрд рублей. На 2021 год было запланировано снижение до 68,9 млрд рублей. Однако в новой версии бюджета расходы вернули на прошлогодний уровень - 96,7 млрд рублей. В таком же объеме подпрограмма будет финансироваться в 2022 и 2023 годах.

В 2021 году "Первый канал" получит дополнительно 6 млрд рублей, RT получит дополнительно 9 млрд и 7,8 млрд рублей в 2021 и 2022 годах. ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" получит дополнительно по 6,2 млрд рублей в 2021 и 2022 годах.

В целом бюджетные расходы по разделу "Средства массовой информации" составят 102,8 млрд рублей в 2021 году. В последующие два года сумма изменится незначительно.

Как подсчитал ранее РБК на основе данных минфина, расходы на RT в 2021 году составят 27,3 млрд рублей, ВГТРК получит 25 млрд рублей, "Россия сегодня" - 7,6 млрд рублей, "Первый канал" - 6 млрд рублей, Общественное телевидение России - 4,9 млрд рублей.

Слишком много оптимизма

На 2021 год запланированы доходы 18,765 трлн рублей, на 2022 - 20,634 трлн, на 2023 - 22,263 трлн рублей. Дефицит ожидается на уровне в 2,4%, 1% и 1,1% соответственно.

В 2020 году доходы бюджета должны были составить почти 20,6 трлн рублей. По итогам года они должны оказаться ниже на фоне кризиса и пандемии коронавируса.

Главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов считает доходы в 18,8 трлн в 2021 году амбициозным планом. "Надо учитывать ситуацию, сложившуюся сейчас в мире - рост заболеваемости коронавирусом, цены на нефть, которые нас совсем не радуют, и усиление геополитической напряженности между Россией и западными странами. Все это не будет способствовать увеличению доходов федерального бюджета. Поэтому насчет дефицита бюджета у меня есть сомнения, он может оказаться больше", - считает экономист.

"Но в принципе, даже если будет так, большой угрозы для государственных финансов я не вижу. Государству просто придется побольше занять и побольше - где можно - сократить не самые приоритетные расходы", - говорит Девятов.

Почти треть доходов - нефтегазовые. Доля таких доходов растет - если в 2020 году она составляла 28,7%, то к 2023 году показатель вырастет до 33,6%. В пояснительной записке рост нефтегазовых доходов объясняется ожидаемым повышением сырьевых котировок и ростом добычи после выполнения сделки ОПЕК+.

Автор фото, Ilyi Mordovkin/TASS Подпись к фото, Зависимость России от нефтегазовых доходов будет расти в ближайшие годы

Страны ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих государств, в том числе Россия, договорились с мая 2020 ограничить добычу нефти, чтобы восстановить цены на нефть, которые обвалились из-за последствий коронавируса. Снятие этих ограничений ожидается только в мае 2022 года, говорится в пояснительной записке.