Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр

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Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили трем ученым из разных стран за исследования механизмов формирования черных дыр.

Роджер Пенроуз из Великобритании удостоился награды "за открытие того, что механизм формирования черной дыры является обоснованным предсказанием общей теории относительности".

Райнхард Генцель из Германии и Андреа Гез из США получили премию "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

Черные дыры - самые удивительные объекты в известной нам Вселенной. Их физические свойства настолько отличаются от того, что мы привыкли видеть вокруг себя, что само существование черных дыр, предсказанное теоретически, долго оставалось под вопросом. В него не могли поверить даже сами предсказавшие и описавшие их ученые, включая Альберта Эйнштейна.

В 1965 году, через 10 лет после смерти Эйнштейна, профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз опубликовал работу, в которой с математической точностью доказывается, что существование черных дыр не просто возможно - оно совершенно естественным образом вытекает из общей теории относительности. Во Вселенной, подчиняющейся ее законам, формирование черных дыр практически неизбежно.

Но если такие объекты существуют - то как их найти? Ведь гравитация черных дыр настолько велика, что преодолеть её не может даже свет. Впрочем, вокруг черных дыр должны вращаться звезды - а значит, найти невидимый объект можно по движению этих звезд.

Райнхард Генцель из Германии и Андреа Гез направили телескопы к центру нашей галактики и увидели, что несколько находящихся там звёзд действительно вращаются вокруг какого-то невидимого, но очень массивного объекта.