Остров Тристан-да-Кунья: как живется на краю света?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тристан-да-Кунья - это, по сути, вулкан посреди Атлантического океана

Ближайшие соседи живут в трех тысячах километров отсюда. Здесь нет аэропорта, и если вы пропустите корабль на материк, придется ждать год.

Добро пожаловать на остров Тристан-да Кунья, такой удаленный уголок, что даже коронавирус сюда не добрался.

"Я бы не хотел жить где-то еще", - говорит местный житель Гарольд Грин.

Но Тристан-да-Кунья, или Ти-ди-си, как сокращенно зовут его обитатели, - место не для слабовольных. Сказать, что это захолустье - еще ничего не сказать.

Если вы хотите своими глазами увидеть самый удаленный от ближайшего материка обитаемый остров на Земле, то вот как это сделать:

Автор фото, Alasdair Wyllie

Летите в Кейптаун.

Садитесь в парусную лодку.

Плывете в среднем 18 дней по одному из самых бурных морей на планете и ждете, когда в просвете сплошного тумана появится венчающая остров внушительная скала.

Молитесь, чтобы ветер стих, и вы смогли причалить.

Как можно скорее вытаскиваете лодку на берег, чтобы ее не разбило о скалы и не унесло в океан.

И вот вы на месте, в Эдинбурге Семи Морей - столице Тристан-да-Куньи.

Можно, конечно, добраться быстрее и с большим комфортом - южноафриканский корабль "Агульяс" преодолевает 2810 километров всего за шесть дней. Проблема в том, что он ходит туда и обратно раз в год, и мест на нем немного.

Еще есть шанс попасть на одно из рыболовецких судов, которые иногда заходят на остров.

Так что добраться до Тристан-да-Куньи - равно как и выбраться оттуда - весьма непросто.

"Друзья на всю жизнь"

Автор фото, penguins-and-potatoes.co.uk Подпись к фото, Лучший бар в городе - это... единственный бар в городе

Все 245 постоянных обитателей Тристан-да-Куньи (на данный момент 133 женщины и 112 мужчин) живут бок о бок в Эдинбурге Семи Морей.

В поселке есть кафе, зал для общественных мероприятий, почта и паб "Аьбатрос". Еще имеются маленькая, но современно оборудованная больница, и еще меньшая по размеру школа.

"Если вы впоследствии не уедете с острова, то люди, с которыми вы вместе ходили в школу, будут рядом с вами всю жизнь", - сказал Би-би-си Алистер Уилли, раньше работавший на Тристан-да-Кунье аграрным специалистом.

Автор фото, Google Подпись к фото, С тех пор, как в 1869 году открылся Суэцкий канал, мимо острова почти не проходят корабли

Своих будущих супругов здесь встречают раньше, чем начинают думать о женитьбе или замужестве.

Если вы коренной тристанец, то, скорее всего, окажетесь гордым носителем одной из шести основных фамилий на острове: Лаварелло, Репетто, Роджерс, Свейн, Грин и Гласс.

Из постоянных жителей только двое родились не здесь: мужчина и женщина, которые много лет назад заключили брак с островитянами.

Есть еще врач и учитель, которые приезжают на определенный срок из Соединенного Королевства, поскольку Тристан-да-Кунья - британская заморская территория.

Развлечения

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вулкан на острове называется Куин-Мэрис-Пик. В последний раз он извергался в 1961 году

"Здесь так тихо, что слышно, как растет трава", - говорит патриот Тристан-да-Куньи Гарольд Грин.

По его словам, этим остров ему и нравится. А еще тем, что здесь не нужно запирать двери.

"Зато интернет либо плохой, либо очень плохой", - вмешивается в разговор другой местный житель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Семья Грин в 1961 году около своего дома

Имеется плюс: все телефонные звонки в большой мир бесплатны - если телефон работает.

На острове есть единственная дорога длиной примерно три километра, идущая вдоль берега к "прогалинам", как их называют жители: небольшим полям, защищенным каменными стенами от здешних сильных ветров.

Автор фото, Alasdair Wyllie Подпись к фото, Разделенные на участки поля защищают от ветров каменные стены

Там выращивают овощи, в основном картошку, пасут скот, а летом, по выражению бывшего островитянина Алистера, "немного отдыхают".

Любимое занятие - барбекю, которое здесь чаще называют на южноафриканский лад "браи".

Автор фото, penguins-and-potatoes.co.uk Подпись к фото, Мужчины увлечены приготовлением "браи"

Важное место в досуге жителей прежде занимали игра на музыкальных инструментах и пение, но теперь, по словам Алистера, большинство предпочитает проводить свободное время, "глядя в экран".

Еще можно гулять пешком по зеленому острову, на котором самое большое расстояние не превышает 10 километров, спускаться в глубокие долины и взбираться на пик высотой 2062 метра.

Земля и вода

Автор фото, Brian Gratwicke Подпись к фото, Вдали - Соловьиные острова и Недоступный остров

Здесь почти нет ровных поверхностей. Две трети периметра острова занимают крутые скалы, о которые бьется постоянно бушующее море.

Тристан-да-Кунья - главный остров одноименного вулканического архипелага. Для различия жители называют архипелаг полным именем, а свой остров - просто "Тристан".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Понятно, откуда у Недоступного острова такое название

Кроме него, в архипелаг входят Соловьиные острова, куда тристанцы отправляются на лодках отдохнуть и поплавать в океане (на главном острове мешают предательски сильные течения и акулы), Недоступный остров (название говорит само за себя) и суровый остров Гоф, где ЮАР держит метеостанцию с несколькими ежегодно меняющимися сотрудниками.

"Существует склонность романтизировать островную жизнь, но это дело вкуса, - говорит Алистер Уилли. - Там красиво, но, конечно, не рай".

Остров тишины

Автор фото, penguins-and-potatoes.co.uk Подпись к фото, Хохлатые пингвины обожают скалистые берега острова

Вой ветра и коровье мычание - единственные громкие звуки на Тристан-да-Кунье.

Поразительно, что на острове очень много птиц, но они не поют.

Автор фото, Brian Gratwicke Подпись к фото, Пастушковые с Недоступного острова - самые маленькие нелетающие птицы в мире

"Вот такое противоречие", - говорит Алистер, назвавший свой блог "Пингвины и картошка" (penguins-and-potatoes.co.uk), в честь бесчисленных лазающих по скалам птиц, с которыми он и его жена делили островную жизнь.

Отсутствие хищников позволяет жить нелетающим птицам, как те же пингвины и особый вид коростелей, живущих на Недоступном острове и больше нигде в мире.

Без фруктов, но с лобстерами

Автор фото, penguins-and-potatoes.co.uk Подпись к фото, Из-за локдауна в Южной Африке опустели полки единственного супермаркета на острове

На самом удаленном острове на Земле нетрудно соблюдать карантин - география делает это за вас.

"Но то, что на острове нет Covid-19, не означает, что последствия пандемии нас не коснулись", - говорит местная жительница Фиона Килпатрик.

Из-за локдауна в ЮАР корабли не выходят из Кейптауна.

"Цепочка снабжения, достаточно хрупкая даже в лучшие времена, серьезно нарушена", - рассказывает Алистер Уилли, продолжающий регулярно общаться с бывшими земляками.

"У них давно закончились фрукты и овощи, - говорит он. - Такое бывало и раньше, но кто знает, когда при теперешней ситуации будут новые поставки".

Автор фото, penguins-and-potatoes.co.uk Подпись к фото, Улов дня, как правило, включает в себя лобстеров

Чего у островитян сейчас в избытке - так это лобстеров, которые во множестве водятся в прохладной воде у прибрежных скал.

Их ловля и заморозка являются главным занятием жителей Тристан-да Куньи и в прежние времена приносили им 70% всех доходов.

Первый уроженец

Автор фото, penguins-and-potatoes.co.uk Подпись к фото, Первые поселенцы появились на острове в 1800-х. Люди, живущие там сейчас, до сих пор носят их фамилии

Но самое главное для островитян последствие пандемии, о котором они не устают говорить, заключается в том, что на острове впервые с давних времен появился на свет ребенок.

"Во избежание осложнений женщины заранее отправлялись рожать в Южную Африку, но, поскольку сообщение прервалось, все произошло на Тристане", - рассказал Би-би-си Алистер Уилли.

Мать и дитя чувствуют себя хорошо. Островитяне с радостью приветствовали нового земляка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1506 году мимо проплывал португальский путешественник Тристан да Кунья. Пришвартоваться из-за волн ему не удалось, но он все равно назвал острова в честь себя

Первые люди появились здесь в начале XIX века. Численность населения с годами колебалась, но последние десятилетия сокращается.

"Пока я там жил, умерло 15 человек, а родилось только двое, - сообщил Би-би-си Алистер Уилли. - Население стареет".

Одна из трех местных девочек, заканчивающих сейчас в Британии среднюю школу, решила поступить в университет. Если она впоследствии вернется, то станет первой жительницей Тристан-да-Куньи с высшим образованием. Еще один островитянин ранее получил диплом заочно.

При этом увеличивать население здесь не стремятся. Если вы цените уединенную жизнь и задумались об эмиграции на Тристан-да-Кунью, сделать это будет нелегко.