Война в Сирии. Чего добилась Россия за пять лет ближневосточной кампании

Автор фото, AFP Подпись к фото, С просьбой вмешаться в конфликт, как рассказывали российские власти, к Путину обратился сам Асад

Пять лет назад Россия начала военную операцию в Сирии. 30 сентября 2015 года российские воздушно-космические силы нанесли первые авиационные удары по сирийской территории. К тому моменту война в Сирии продолжалась уже четыре года с переменным успехом, и вмешательство ядерной державы и главного союзника Башара Асада переломило ход конфликта.

Истинной целью России многие эксперты называли желание не допустить свержения Асада и вернуть влияние в регионе. Россию наряду с сирийскими властями не раз обвиняли в применении тактики выжженной земли и намеренном обстреле больниц и домов с мирными жителями или умеренной оппозицией. Россия и Сирия утверждают, что воюют с радикальными джихадистскими группировками, и подобные обвинения отвергают.

За пять лет, по словам российского министра обороны Сергея Шойгу, самолеты воздушно-космических сил совершили 44 тысяч боевых вылетов, еще 420 совершила палубная авиация "Адмирала Кузнецова" в его двухмесячный боевой поход в Средиземное море.

"Всего же по результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ", - написал министр в статье, опубликованной в военной газете "Красная звезда".

"Задача, поставленная Верховным Главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена", - подвел пятилетние итоги Шойгу.

Русская служба Би-би-си спросила у экспертов, какими были задачи и были ли они выполнены?

Илья Крамник, эксперт Российского совета по международным делам

Главная задача формулировалась так: не допустить падения правительства Башара Асада. Задача вторая, стратегическая, имеющая более прямое отношение к безопасности России, это исключить или радикально снизить уровень угрозы, исходящей с территории Сирии и Ирака. Обе этих задачи были безусловно выполнены.

Мы видим, что Асад остается у власти. Более того, реальных альтернатив Асаду пока нет. Оставим пока вопрос о его, собственно, легитимности самого Асада и корректности его правления, в конце концов она не лучше и не хуже, чем во многих других странах региона.

Вторая задача - снижение уровня террористической угрозы. Она тоже была выполнена. С точки зрения России главную угрозу представлял конвейер по подготовке боевиков из числа граждан России и исламских стран бывшего Советского Союза.

Очень много наших бывших и действующих сограждан участвовали там в боевых действиях и, возвращаясь обратно в Россию, или республики бывшего СССР, становились руководителями ячеек террористических организаций уже здесь.

Эта задача была выполнена в том числе и потому, что наши успешные боевые действия резко сократили количество побед, которые одерживали исламисты, и резко уменьшили доходы исламистов.

Мало кто хочет присоединяться к силе, которая терпит поражение, где растет риск быть убитым. А во-вторых, им стало труднее материально вербовать себе сторонников.

Михаил Магид, публицист, специализирующийся на Ближнем Востоке

Военная цель была - не допустить падения режима Асада и закрепиться в этом районе вместе с иранцами. Эта цель была достигнута.

Кроме нее были и другие - политические - цели, связанные с расширением российского военного и политического присутствия на Ближнем Востоке, противодействие американской политике. В какой-то мере эта цель тоже была достигнута. Хотя Соединенные Штаты теряют в последние годы интерес к Ближнему Востоку, и я не уверен, что Россия смогла большое влияние на американскую политику оказать.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Одной из целей российской военной кампании было удержать Башара Асада в кресле сирийского президента

Но были еще внутренние цели российской операции в Сирии, связанные с населением России. Они достигнуты не были. После того как были введены санкции против России в ответ на ее действия в Украине, Россия решила осуществлять военно-политические акты в других районах, считая, что это вызовет поддержку населения и позволит пиарить Кремль, увеличив его популярность.

Эта цель достигнута не была. Отношение к российской военной кампании в Сирии у большинства людей негативное. Согласно данным соцопросов, большинство выступает против войны в Сирии.

По данным Левада-Центра, в 2019 году 55% россиян высказались за то, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии - Русская служба Би-би-си.

Александр Гольц, заместитель главного редактора интернет-издания "Ежедневный журнал"

Надо различать те цели и задачи, которые были поставлены гласно, и реальные цели и задачи, которые ставила перед собой эта операция.

Россия без конца говорила, и это повторил в своей статье, опубликованной в "Красной звезде", господин Шойгу, что задачей является уничтожение террористического "Исламского государства" (запрещенная в России группировка), и недопущение возвращения террористов, которые прибыли туда из России.

В известном смысле можно сказать, что эти задачи выполнены. "Исламское государство" перестало существовать, очевидного притока людей из Сирии в Россию, как я понимаю, не замечено.

Но при этом те, кто говорят об этой замечательной победе, умалчивают, что в российской печати было немало хорошо аргументированных текстов, что на каком-то этапе российские спецслужбы способствовали отправлению людей, настроенных на исламский фундаментализм, в Сирию из Северного Кавказа.

Об этом, говорилось в докладе "Джихад на экспорт? Северокавказское подполье и Сирия", подготовленном Международной кризисной группой в 2016 году. После публикации доклада в российской прессе вышло много статей на эту тему - Русская служба Би-би-си.

Что касается подлинной задачи, поставленной в 2015 году, то она, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы выйти из той изоляции, в которой Россия оказалась в результате украинского кризиса.

Логика простая - вы не хотите со мной разговаривать, я заставлю вас со мной разговаривать, если вам дорога жизнь ваших военнослужащих. И действительно, Барак Обама был вынужден, хоть и не хотел этого делать, в сентябре 2015 года говорить с Путиным о каких-то правилах взаимоотношений российских и американских военнослужащих на сирийской территории. Был выработан меморандум, который содержал протокол того, как избежать военной конфронтации.