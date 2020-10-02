Дайджест: ЕС вводит санкции против Беларуси, Трамп уходит на карантин

Евросоюз договорился о санкциях против белорусских чиновников

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Лидеры Евросоюза согласовали список белорусских чиновников, против которых будут введены персональные санкции. В этом списке около 40 имен, но нет Александра Лукашенко, заявил на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель.

Евросоюз не признал результатов выборов, прошедших в Беларуси девятого августа, и данных ЦИК страны, согласно которым действующий президент набрал на них около 80% голосов.

Заявления о непризнании Лукашенко президентом делали и другие страны - в конце сентября персональные санкции против Лукашенко и ряда белорусских официальных лиц ввели Британия и Канада.

Свои санкционные списки обнародовали также Латвия, Литва и Эстония.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей говорил, что западные санкции против белорусских чиновников будут иметь обратный от ожидаемого эффект.

В Беларуси почти два месяца продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

Карабах: хроника пятого дня конфликта

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Четверг был пятым днем боев в Нагорном Карабахе. Конфликт продолжался на фоне международных призывов к миру и началу переговоров.

Президенты Франции, США и России призвали Ереван и Баку прекратить огонь, но президент Турции ответил им, что их призывы неуместны.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что Франция располагает подтвержденными данными о переброске в регион наемников из Сирии через турецкий Газиантеп. Би-би-си ранее также нашла наемника, которого перебросили в Карабах.

"Более 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией "Исламское государство". Я обсуждал это с президентом Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными", - сказал Макрон.

Глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС, комментируя заявление Макрона о сирийских боевиках, призвал Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе для деэскалации напряженности.

Макрон, в свою очередь, заявил, что Россия, США и Франция в ближайшее время предпримут инициативы по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Какие именно - он не уточнил.

Накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские ПВО сбили над территорией страны четыре азербайджанских беспилотника. Азербайджан эту информацию не комментировал.

"Процедура карантина"

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Дональд Трамп объявил, что он сам и первая леди Мелания Трамп вечером в четверг "начинают процедуру карантина", после того как советник Белого дома Хоуп Хикс, сопровождавшая президента в двух последних поездках по стране на этой неделе, сдала положительный тест на коронавирус.

"Я и первая леди ожидаем результатов наших тестов. Пока они не получены, мы начинаем процесс нашего карантина", - написал глава Белого дома в "Твиттере".

Пропустить контент из Twitter, 1 Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

Хикс работала помощником Трампа в его бизнес-структурах, а затем занимала должность директора по коммуникациям Белого дома. Она была в составе делегации, сопровождавшей президента на дебатах в Кливленде, штат Огайо, и на следующей день путешествовала с ним на встречу со сторонниками в Миннесоте.

Как отметили американские СМИ, никто из сопровождавших президента не носил маски.

Правила дебатов меняются

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Комиссия, наблюдающая за порядком проведения предвыборных дебатов в США, заявила о намерении изменить их формат, чтобы остающиеся две встречи кандидатов на президентский пост Дональда Трампа и Джо Байдена прошли в более упорядоченной форме.

Первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, прошедшие во вторник довольно жесткой и нервной манере, вызвали шквал критики.

Трамп уже дал понять, что ни на какие изменения правил не согласен.

Коронавирус: ограничения в Москве и уязвимость неандертальцев

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 5 октября требование перевода на удаленную работу 30% сотрудников становится обязательным. Это связано с резким ростом выявляемых случаев заболевания коронавирусом.

Собянин надеется, что в дальнейшем не придется принимать "более тяжелых решений". Он уточнил, что второй волны коронавируса в Москве нет. При этом в ближайшее время ожидается рост числа новых заражений в Москве, до трех тысяч в сутки.

Тем временем ученые из Германии и Швеции обнаружили связь между геномом неандертальцев и более тяжелой формой заболевания Covid-19.

Выяснилось, что это генетическое наследие 50-тысячелетней давности в три раза увеличивает риск тяжелого и даже критического течения болезни.

На сегодняшний день примерно 16% европейцев и около половины жителей Южной Азии несут в себе опасные гены.

Необычный фактор риска был обнаружен совершенно случайно, когда группа ученых решила сравнить ДНК тяжелобольных коронавирусом с ДНК неандертальцев.

Алексей Навальный грозится засудить Кремль

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Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков ранее назвал оскорбительным заявление Навального о причастности российского президента Владимира Путина к его отравлению, а также сообщил, что с оппозиционером "работают специалисты ЦРУ США - в эти дни и в целом".

"В этот раз обвинения исходят не от клоуна с гостелевидения, а от пресс-секретаря Путина Пескова", - подчеркнул оппозиционер.

"Но шутки шутками, а разговор простой. Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова", - сообщил Навальный.

Он потребовал опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ".

Кикабидзе возглавил список грузинской оппозиции

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Актер Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке крупнейшего в Грузии оппозиционного блока.

В блок входит основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" и еще четыре оппозиционные партии.

"Буба Кикабидзе - это человек, который ни разу не продался ни олигарху, ни хозяину олигарха, потому что ему предлагали миллионы долларов для того, чтобы он поехал и хоть раз спел в России для российского правительства. Он всегда отказывался от этих соблазнов", - сказал Саакашвили, назвав Кикабидзе одним из самых известных грузин в мире.

Кикабидзе не ездит и не выступает в России после российско-грузинской войны 2008 года.

Саакашвили, который возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, ранее был назван в качестве кандидата в будущие премьер-министры Грузии от оппозиции.

Россия отказалась от американского варианта договора СНВ-3

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Газета Wall Street Journal пишет, что Россия отказалась продлевать на год договор с США о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Текущий договор о сокращении количества ядерных боезарядов и баллистических ракет истекает в 2021 году. США и Россия работают над новым, всеобъемлющим договором, однако не могут договориться по ряду пунктов.

Для Дональда Трампа заключение нового договора с Москвой в год выборов стало бы успехом, однако судя по всему, этого не произойдет, пишет газета.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сказал в интервью изданию, что США требуют, чтобы новое соглашение касалось всех ядерных боеголовок, которые есть в распоряжении России, США и Китая. По словам Рябкова, для России это неприемлемое условие.

Брюссель подал в суд на Британию

Глава Европейской комиссии Урсуля фон дер Ляйен заявила, что Брюссель подает в суд на Британию из-за нарушения ею международного права и договора о выходе из ЕС, пишет Politico.

"Мы предлагали нашим британским друзьям устранить проблематичные части законопроекта о внутреннем рынке к концу сентября. Этот срок вышел вчера. Проблематичные положения не устранены, и этим утром комиссия решила послать формальное уведомление британскому правительству. Это первый шаг подачи иска о нарушении", - сказала она.

В начале сентября правительство Британии опубликовало законопроект, который меняет соглашение о выходе из ЕС и допускает нарушение взятых на себя Лондоном международных обязательств в случае провала переговоров с Брюсселем.

Проект закона о внутренних рынках регулирует торговлю между частями Соединенного Королевства - Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией - с 1 января, когда закончится переходный период после выхода Британии из ЕС.

Его принятие станет односторонним изменением условий договора с ЕС, подписанным британским премьер-министром Борисом Джонсоном в январе.

Ныряльщики напали на след Янтарной комнаты

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Несколько польских дайверов утверждают, что им удалось найти останки немецкого корабля Karlsruhe, вышедшего из Кенигсберга с тяжелым грузом в 1945 году и затопленного советской авиацией.

Считается, что этот корабль мог перевозить декорации янтарной комнаты, жемчужины летней резиденции российских императоров в Царском Селе.

Янтарная комната была разграблена, а ее элементы пропали во время войны. Однако дайверы из компании Baltictech считают, что им удалось найти Karlsruhe.

Судно лежит на дне моря, и его груз почти не пострадал, говорится в заявлении компании. Как говорит один из ныряльщиков, Томаш Стачура, на поверхность удалось достать несколько фарфоровых изделий, но большая часть груза остается в закрытых ящиках.

То, что найдены действительно элементы именно Янтарной комнаты, официально пока не подтверждено.

Юрий Орлов: "бесстрашный лидер советских диссидентов"

Газета New York Times пишет о жизни советского диссидента и правозащитника Юрия Орлова, на этой неделе ушедшего из жизни в США.

Орлов - основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы, старейшей работающей в России правозащитной структуры.

МХГ "привела к возникновению в странах восточного блока хельсинского движения, а в Западных странах - правозащитных групп, поддерживающих его", - отмечает один из основателей группы Human Rights Watch Арье Нейер.

"Его следует считать одним из основных отцов правозащитного движения в России и одной из самых значительных фигур прошлого века", - говорит директор московского Фонда Сахарова Скотт Хортон.