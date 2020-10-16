От "Газового света" до "Она написала убийство": актрисе Анджеле Лэнсбери - 95

Анджела Лэнсбери- одна из немногих актрис, чья карьера началась в "золотой век" Голливуда и успешно продолжалась в течение последующих восьми десятков лет.

Выдержать столь длинный марафон в призрачном мире гламура и сиюминутного успеха, которые сулит большой экран, уже само по себе и заслуга, и испытание на прочность.

В свои 95 лет Лэнсбери - фактически ровесница королеве Елизавете II (Лэнсбери на полгода старше) и есть что-то у этих двух женщин, что их роднит: несгибаемые цельность и стойкость, но в то же время и естественная, лишенная специальных ухищрений женственная привлекательность, столь нечасто встречающаяся в позднем возрасте.

Если бы существовал термин "джентльвуман" - по аналогии с джентльмен - то Анджела Лэнсбери несомненно была бы его эталонным образцом.

Во многом этот имидж сложился благодаря роли, сделавшей Лэнсбери узнаваемой всеми и каждым - Джессики Флетчер из сериала "Она написала убийство" - эдакой славной старушенции, которая пишет популярные детективы и попутно раскрывает реальные злодеяния.

Джессика - органичное продолжение заявленного Агатой Кристи образа мисс Марпл, но только перенесенный на американскую почву.

Прославившую ее роль Джессики Флетчер Лэнсбери получила в 59 лет, когда для многих ее ровесниц и бывших коллег уже отзвучали фанфары и навсегда были упрятаны гримерные принадлежности; причем роль такую, которая резко контрастировала с ее более привычным амплуа хитроумной дамочки себе на уме.

В долгой карьере Анджелы Лэнсбери было много примечательных моментов. Вот несколько любопытных фактов из ее актерской биографии, как и ее собственные высказывания - о себе, о своей профессии и о женской красоте.

1. Так мы получили термин "газлайтинг"

Автор фото, Donaldson Collection/Getty Images Подпись к фото, Муж в исполнении актера Шарля Буайе занимается газлайтингом в отношении жены (Ингрид Бергман), а служанка Нэнси ему в этом содействует

Вероятно, Лэнсбери было предначертано получить признание именно за роль в детективе: ее карьера началась с триллера Джорджа Кьюкора 1943 года "Газовый свет", благодаря которому появился термин "газлайтинг", описывающий психологическое насилие, которое совершает один человек над другим в целях убедить того в собственной неадекватности.

Именно подобным образом муж обращается со своей женой в фильме "Газовый свет", просмотр которого и спустя 80 лет холодит кровь.

Жену играет признанная красавица Голливуда Ингрид Бергман.

Лэнсбери досталась роль разбитной служанки Нэнси с сильным акцентом кокни (действие фильма происходит в викторианской Англии), которая нисколько не сочувствует своей страдающей хозяйке, а вовсе наоборот - флиртует с ее мужем и вынашивает собственные планы.

2. Профессионал без опыта

Автор фото, Mondadori Portfolio/Getty Images Подпись к фото, До начала съемок у Лэнсбери не было никакого актерского опыта, кроме съемок в рекламе духов (фото начала 1940-х)

Лэнсбери отпраздновала свое 18-летие как раз на съемочной площадке этого фильма. Роль она получила хоть и по знакомству, но почти что случайно.

Соавтор сценария фильма Джон ван Друтен во-первых, был знаком с ее матерью, британской театральной актрисой Мойной Макгилл, а, во-вторых, увидел как-то юную Бриджит (так в семье называли Анджелу - по ее второму имени) за работой в лос-анджелесском универмаге Bullock's. Его впечатлила ее манера держаться, и ван Друтен порекомендовал ее на пробы на роль служанки.

Все, что произошло далее, зависело уже от ее собственных природных данных и таланта.

Режиссер Джордж Кьюкор в книге мемуаров назвал появление Лэнсбери на съемочной площадке "историей Золушки": "В первый день съемок, несмотря на то, что ей было 17 лет и никакого опыта у нее не было, она сразу же заявила себя как профессионал. Она превратилась в эту самую служанку - даже ее лицо, казалось, изменилось. Прямо на моих глазах вдруг стала разворачиваться настоящая актерская игра".

Автор фото, Donaldson Collection/Getty Images Подпись к фото, За свою роль в фильме "Портрет Дориана Грея" Анджела была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана ( на фото вместе с актером Хёрдом Хэтфилдом)

Сама актриса частично приписала свой успех режиссерскому мастерству Кьюкора, который буквально воспроизвел перед ней хищническую сущность служанки Нэнси.

А свой неожиданный профессионализм она объяснила так: "Я, черт возьми, была невинной девушкой, но инстинктивно я поняла, какого рода девицей была моя героиня. Будучи актером, ты часто делаешь такие вещи, какие бы и помыслить не мог в реальной жизни. Некоторые женщины обладают аурой уверенности в себе и это позволяет им вести себя так, что на них обращают внимание".

За свою самую первую роль в кино Лэнсбери была выдвинута на "Оскар", но не получила его.

Ситуация повторилась год спустя с еще одним триллером - "Портретом Дориана Грея" по Оскару Уайльду: ноинация на лучшую роль второго плана и снова неудача.

Автор фото, LMPC/Getty Images Подпись к фото, В фильме 1946 года "Девушки Харви" Лэнсбери сыграла "вторую скрипку" при Джуди Гарлэнд

3. Вторая красавица Голливуда

Так исторически сложилось, что несмотря на внешнюю привлекательность - стройность (вечнозеленая составляющая почти любой актерской карьеры), рост выше среднего по тем временам (173 см) и даже умение петь - ей всегда доставались второстепенные, но при этом характерные роли.

"Вторую скрипку" она играла при всех первых красавицах Голливуда - Ингрид Бергман, Элизабет Тейлор, Хейди Ламар, Джуди Гарлэнд, Лане Тернер, Кэтрин Хэпберн.

"Что у меня есть? Большие глаза. Все, что я могла сделать как актриса, так это создать иллюзию того, что я гораздо красивее, чем на самом деле. Не думаю, что мой актерский успех когда-либо зависел от моей внешности", - сказала она в одном из интервью в поздние годы.

Автор фото, Fred Ramage/Keystone/Hulton Archive/Getty Images Подпись к фото, В день свадьбы 12 августа 1949 года в Лондоне со вторым мужем, актером и продюсером Питером Шоу, с которым Анджела прожила 53 года

4. От матери Элвиса до жены Санта-Клауса

Мало того, что в красавицы ее так и не записали, довольно быстро после первого успеха Анджелу переквалифицировали в актрису "неопределенного возраста" и стали приглашать на роли зрелых женщин.

В 36 лет она уже сыграла мать 26-летнего Элвиса (вернее, героя, которого он играл) в музыкальном фильме "Голубые Гавайи", притом без особого возрастного грима.

Год спустя, в 1962 году, она сыграла еще одну роль матери (и получила еще одну номинацию на "Оскар") - в эпохальном политическом триллере "Маньчжурский кандидат", хотя с актером Лоуренсом Харви, сыгравшим роль ее сына, ее разделяло всего три года.

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, В фильме "Голубые Гавайи" 36-летняя Анджела весьма убедительно сыграла мать 26-летнего Элвиса

Трудно сказать, почему Голливуд так рано наградил актрису возрастными ролями. Возможно, проницательные агенты кастинга разглядели в ней печать рано возложенной на ее подростковые плечи ответственности за воспитание двух младших братьев-близнецов.

В 1940 году, когда Анджеле было 15, ее рано овдовевшая мать получила роль на Бродвее и перевезла семью из Лондона в Нью-Йорк, подальше от бомбежек нацистской Германии - в Европе уже шла война.

Мать уехала в турне, а на Анджелу легла роль заботливой опекунши двух десятилетних братьев. Чуть позже, когда мать решила переехать поближе к Голливуду, Анджеле пришлось самостоятельно перевозить семью и весь скарб в Калифорнию, и в свои 16 лет она успешно выдавала себя за 19-летнюю.

Впрочем, даже голливудский кастинг не смог разглядеть в Лэнсбери мать Санта-Клауса и пригласил всего лишь на роль жены этого мифического персонажа, хотя снимался этот задорный мюзикл с политико-феминистским подтекстом "Миссис Санта-Клаус" когда актрисе было уже за семьдесят.

Автор фото, Julian Brown/Mirrorpix/Getty Images Подпись к фото, Анджела Лэнсбери в образе Джессики Флетчер в 1992 году

5. Случайная роль на 12 лет

Роль Джессики Флетчер изначально была написана для совсем другой американской актрисы - Джин Степлтон, но та отказалась сниматься.

С 1984 по 1996 годы вышло 264 эпизода, и за каждый новый сезон Лэнсбери неизменно номинировалась на премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" - и 12 раз ее не получила, что тоже своего рода рекорд.

Лэнсбери поначалу хотела превратить "Она написала убийство" в мюзикл. Этого не случилось, но сериал нисколько не пострадал, а даже, вероятнее всего, наоборот - выиграл.

При этом поет Лэнсбери хорошо, причем даже в преклонные лета - достаточно только послушать ее арии миссис Поттс (то есть миссис Чайник) из мультика "Красавица и чудовище".

Автор фото, Jack Mitchell/Getty Images Подпись к фото, За исполнение главной роли в мюзикле "Мэйм" на Бродвее Анджела получила премию "Тони"

6. Гей-икона мюзикл-холла

В Америке Лэнсбери известна не только как Джессика Флетчер, но и как звезда мюзиклов. Именно на Бродвейской сцене ей удалось заблистать в полной мере и показать себя себя настоящей примадонной.

Актрисе был уже 41 год, когда она с большим трудом заполучила свою первую главную роль в мюзикле "Мэйм" композитора Джерри Хармана.

На роль изначально прочили другую певицу, которая уже сыграла ее в фильме 1958 года "Тетушка Мэйм", однако та отказалась, а Лэнсбери как раз мечтала дать своей карьере новое направление и попытать счастья в мюзикле еще раз.

Многие были настроены весьма скептически: за два года до этого она дебютировала в провалившемся на Бродвее (но не по ее вине) мюзикле Стивена Сондхайма "Anyone Can Whistle" ("Насвистеть может каждый").

К тому же, думали скептики, актриса уже немолода, не первой величины, а роль гламурная, с массой переодеваний, да к тому же требует большой отдачи - как певческо-драматической, так и хореографической.

Перед премьерой "Мэйм" на Бродвее в 1966-м продюсеры решили сделать прогон на провинциальных площадках и их худшие опасения подтвердились. С вокалом все было более-менее в порядке, а вот образ не клеился: Лэнсбери была слишком скована и не могла в полной мере донести эпатаж и эксцентричность главной героини.

Что было делать? Анджела чувствовала, что для раскрытия в себе экстравагантности Мэйм, ей надо было что-то изменить в своем облике. Но что?

Она отправилась к известному в Нью-Йорке парикмахеру Кеннету Баттеллю, который сам был своего рода звездой у своей клиентуры (именно он создал прическу Жаклин Кеннеди), и попросила его покрасить волосы в платиновый цвет и коротко подстричь.

Будто по взмаху волшебных ножниц "мистера Кеннета", как его называли, ее стильный "пикси-боб" сделал свое дело: Лэнсбери внутренне раскрепостилась и не только с триумфом покорила Бродвей, но и получила за эту роль премию "Тони" и впридачу хоть и неофициальный, но завидный для любой дивы статус иконы гламура у гей-сообщества.

Автор фото, Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Подпись к фото, В апреле 2014 года Анджела Лэнсбери получила в Виндзорском замке из рук королевы орден Дамы-командора Британской империи

7. Как простая домработница покупала платье у Диора

Отсутствие внутреннего гламура сыграло на руку актрисе много лет спустя, когда в 1992 году Лэнсбери, в качестве передышки от роли Джессики Флетчер, сыграла другую старушку - в фильме "Миссис Харрис едет в Париж", который снял ее сын, актер и режиссер Энтони Шоу.

Это своего рода лирическая комедия о стареющей Золушке - без принца, но с платьем от Диора - с легким налетом реализма "кухонной мойки".

Простая домработница из лондонского Баттерси видит дизайнерское платье "от кутюр" у своей богатой хозяйки и, влюбившись в него самым сумасшедшим образом, начинает копить на него, отказывая себе в походах в паб с подругой и даже в поездках на автобусе на работу.

Смотреть на это в наши дни, когда любую эксклюзивную заносчивость высокой моды можно приобрести за копейки в масс-маркете, честно говоря, больно. За старушку очень обидно, а Лэнсбери играет ее очень убедительно - как будто хождение по красной ковровой дорожке на протяжении всей жизни никак на нее не повлияло.

Это занятное кино снято по одноименной книжке 1958 года (действие фильма тоже относится к началу 1950-х) американского автора Пола Гэллико, который написал целую серию приключений о миссис Харрис, в частности "Миссис Харрис едет в Москву" в 1974 году - о поездке героини в Советский Союз в самый разгар холодной войны.

Автор фото, Daniel Zuchnik/Getty Подпись к фото, Анджела Лэнсбери - почетный гость ежегодного гала-концерта в Ирландском репертуарном театре в Нью-Йорке, 2017 год

8. Секреты фитнеса и женской загадочности

Многие слышали о курсе аэробики другой голливудской дивы - Джейн Фонды, однако мало кто знает, что Анджела Лэнсбери уже в преклонных летах записала видеокурс гимнастики Positive Moves (можно найти на Youtube), а позднее и книжку с таким же названием о том, как благородно стареть и при этом оставаться женственной.

Актриса называет это "личным планом по фитнесу и хорошему самочувствию для моего возраста" и щедро делится им с теми, кто готов ему следовать.

Но ее советы обращены не только к женщинам определенного возраста и касаются отнюдь не только фитнеса, но и романтических отношений.

Как-то она сказала: "В те годы, когда молодые женщины надеются найти мужчину, который на них женится и создаст с ними семью, они еще не уверены в собственной сексуальности и своей способности привлечь и удержать мужчину. Надежды и ожидания, которые они несут в свои отношения, становятся обузой, и мужчины ощущают этот гнет".

Анджела Лэнсбери призывает женщин развивать отношения не с мужчинами, а в первую очередь со своим телом - уметь им пользоваться, понимать свои сильные стороны и работать над слабыми.

"Чем бы мы в жизни ни занимались, мы ежедневно куда-то входим и откуда-то выходим, наше психическое и физическое состояние являет наши мысли и чувства всем, с кем мы контактируем в этот день, - говорит актриса. - Я по-настоящему верю в то, что то, как мы используем язык собственного тела, может совершенно по-разному воздействовать на то, как другие люди будут на нас реагировать. И в каких-то случаях это может даже влиять на ваш успех или поражение".

Ее видео работает лучше любой медитации, оно расслабляет и одновременно дает тонус, плюс попутно учит небольшим актерским хитростям.

"Я считаю, что для женщины важно оставаться загадочной в какой-то степени, и верю, что этого можно достичь в любом возрасте. Так легко сложить руки или начать лениться! Не переставайте представлять себя женщиной приятной, с достоинством - такой, которая хорошо себя чувствует и знает, что выглядит наилучшим образом", - призывает она.