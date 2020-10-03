"Я и в кошмарном сне такого не видела!" Как уборщица из Повалихино стала известным политиком

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/ BBC

История простой уборщицы, которая выиграла на выборах у действующего главы-единоросса в небольшой деревне в 400 км от Москвы, облетела не только российские, но и мировые СМИ. Корреспонденты Русской службы Би-би-си отправились в деревню Повалихино на инаугурацию Марины Удгодской, в одночасье ставшей самым известным политиком Костромской области.

Почему жители Повалихино предпочли уборщицу-кочегара бывшему участковому, и как она осваивается в новой должности - в репортаже Би-би-си.

Накануне вступления Марины Удгодской в должность в Повалихино ничего не выдавало сильного ажиотажа. Но он был. Деревенские жители уже успели привыкнуть к пристальному вниманию московских репортеров, а потому на вопросы приставучих журналистов отвечали без энтузиазма и с нескрываемой ленцой.

"Я согласен дать интервью, но только в прямом эфире. Иначе ты можешь нарезать ответы и склеить. Просто переставишь вопросы местами, и все будет совсем по-другому. Фильм такой "Жмурки" смотрел? Во-о-от! Поэтому нам-то не гони!" - сурово реагирует на вопросы мужчина в водолазке, резиновых сапогах и брюках цвета хаки. Но, выдержав паузу, все же расплывается в улыбке.

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC Подпись к фото, Иван не ходит на выборы с 1993 года

Это - Иван, местный житель. Его дом - прямо напротив повалихинского сельсовета. Иван родился в соседней деревне в 1967 году, но уже больше 10 лет живет в Повалихино. Многие годы занимался бизнесом в сфере деревообработки - в области этот вид деятельности популярен.

Но уже несколько лет как Иван от бизнеса отошел. Говорит, надоело: "Я вдруг понял, что чем больше я пытался развивать бизнес, тем больше он требовал времени и денег".

Впервые попадая в эту деревню, сначала нервно дергаешься, но вскоре привыкаешь к грохоту грузовиков. Каждые полчаса, подлетая на ухабах деревенской, давным-давно асфальтированной дороги, здесь и днем, и ночью проносятся полные бревен лесовозы с прицепами.

Повалихино - "столица" сельского поселения, где произошла необычная для современной России смена власти в результате выборов. Деревня располагается в 20 км от районного центра - города Чухлома, а до областного центра Костромы - менее 200 км.

В деревне на 200 жителей два продуктовых ларька, маленький ДК, опрятная начальная школа с восемью учениками и одной учительницей, которая совмещает обязанности директора и кочегара, а также здание сельсовета. Из инфраструктуры - водонапорная башня и электричество, но центрального отопления нет даже в райцентре - везде топят дровами. Поэтому возле каждого обитаемого дома рачительные хозяева держат большую дровницу. Больницы в Повалихино тоже нет - только фельдшер.

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC

Помимо Повалихино в сельское поселение входят 28 маленьких деревенек - всего еще на более 200 человек. Отдельные из них вроде Одинцово - всего с одним жителем. Около 20 деревень и вовсе брошены - на развалинах домов прорастают деревья.

Сейчас в Чухломском районе практически не осталось средних и малых предприятий по обработке дерева, говорит Иван. Зато в нескольких десятках километрах работает пилорама, принадлежащая китайцам. Но местных мужиков к себе не берут - привозят работяг с родины, говорит Иван.

Результаты выборов главы сельского поселения, куда входит Повалихино и еще с два с лишним десятка деревень, Ивана, откровенно говоря, не впечатлили. Он из тех, кто давно не ходит на избирательный участок и к выборам относится скептически.

"Мы не голосуем! В сортах г...а не разбираемся", - разводит руками Иван.

Чуть задумавшись, он решает объяснить это на примере.

"Единственный раз я сходил на выборы в 1993 году, когда выбирали президента, - припоминает Иван. - Откровенно говоря, я тогда сильно пил, поэтому теперь и не помню половину своей жизни. Проголосовал тогда за Жириновского - он обещал водку сделать дешевой и мне это было интересно. А на следующий день тогда сказали, что народ просто пошутил. С тех пор я голосовать не хожу. Но и пить тоже бросил".

Единственной важной функцией проигравшего выборы главы сельского поселения Николая Локтева было включение деревенских фонарей, уверен Иван. Но и с этой задачей он справлялся не очень.

"Если он включается, когда уже никто не ходит по улицам - в 20:00 - нахрена его включать? - возмущается мужчина. - Если ты такой ленивый - сложно ящик открыть, ну установи себе приложение в смартфон. С этим сейчас любая бабушка справится!"

Другие жители деревни говорят, что Локтев не здоровался и не интересовался местными проблемами. Не помогло и то, что бывший староста до избрания работал в деревне участковым - знал всех в лицо.

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC

"Надежный, говорите? Ну.. тут надо не как МВД. Тут же надо общаться с народом! Прежние наши председатели колхозов и сельсоветов общались! А сейчас прошел мимо: "Здрасьте-здрасьте", - говорит житель Повалихино по имени Виктор. И тут же обезоруживает корреспондента Би-би-си аргументом в пользу смены власти: "А что он должен был 100 лет тут быть, б...а-муха? Даже "путины" и то меньше!"

"Молчите или вылетите с работы"

Но большинство жителей на расспросы о выборах предпочитают ограничиваться односложными ответами и уклоняться от интервью.

Борис (имя изменено, поскольку мужчина попросил об анонимности) объяснил корреспонденту Би-би-си причину.

"У меня жена работает в нашем клубе. На днях сверху позвонили и предупредили: никаких интервью и разговоров с журналистами. Всем молчать. Кто ослушается - вылетит с работы. Вот все и молчат, хотя получают по 6 тысяч", - объясняет Борис.

Но по коротким репликам удается понять, что многие довольны сменой руководства деревни.

Житель Повалихино Михаил не признается, за кого голосовал, но выбором народа доволен. "Опыт со временем приходит - научится - женщина молодая, красивая, веселая! Но и Николай-то (Николай Локтев, экс-глава сельского поселения Повалихино - прим. Би-би-си) - нормальный мужик тоже. В милиции работал", - дипломатично заключает он.

"Народ поддержал ее, ничего особенного в этом не вижу"

Бывший участковый, 53-летний Николай Локтев избрался главой поселения пять лет назад. Но очередные выборы проиграл своей 35-летней уборщице Марине Удгодской, выдвинувшейся от Партии пенсионеров России, со счетом 87 против 48 голосов.

При таком ожидании перемен в деревне победить Локтеву было непросто, и он поражение признал.

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC Подпись к фото, Локтев считает, что в деревне не осталось проблем

День накануне инаугурации Марины Удгодской - 31 сентября - бывший глава проводит в сельсовете на рабочем месте.

Завидев из окна корреспондентов Би-би-си еще на подходе к сельсовету, он распахивает дверь.

"Здравствуйте! Будем обрабатывать руки, маски! Хотя, давайте здесь, - показывает на крыльцо. - Я вам обещаю, что на многие вопросы отвечать не буду! И пообещаю короткое интервью. А длинное зачем? Выборы-то уже состоялись".

Локтев выглядит утомленным. Рассказывает, что оставляет должность в момент, когда в поселении нет никаких проблем и гордо описывает, как справился с непростой задачей, - заменил шесть водяных насосов, обеспечивающих водоснабжение деревни.

Чиновник намерен искать работу в райцентре, хотя и обещает помочь бывшей подчиненной. Он старательно делает вид, что не огорчен поражением, и божится, что сохранит с новой старостой хорошие отношения.

На прямой вопрос как так случилось, что он проиграл, Локтев излагает свою версию.

"Просто найти кандидата в таком сельском поселении непросто, - разъясняет он. - Я обращался к местным жителям. Несколько отказались. Последней к кому я обратился, была Марина Викторовна. Я ее с детства знаю, мы земляки. Она согласилась по моей просьбе. Если бы был другой кандидат, я бы к ней не обратился. Народ поддержал ее. Ничего особенного в этом не вижу. Я ей даже благодарен, что она поучаствовала".

Услышав вопрос о поражении в его лице "Единой России", Локтев неожиданно уходит от ответа: "Давайте этот вопрос не будем заострять. Мы оба люди беспартийные".

И в завершение просит: "Вот опять ваши коллеги корреспонденты звонят - я не знаю кто, московский номер. Они беспокоят. Но главное Марину Викторовну бы не доставали, она к этому не подготовлена. У меня и к вам просьба: не мучайте ее. Больше десятка корреспондентов здесь вокруг ходило, Марину догоняли. Ну зачем девушку мучать - она из села!".

"Нет ничего страшного, что кандидат от ЕР проиграл"

Если внешне Повалихино не выглядело местом, где произошла неприятная для власти осечка, при которой кандидат от "Единой России" в никому неизвестном сельском поселении с 450 жителями провалился на глазах у всей страны, то во властных кабинетах повисло напряжение.

Провал бывшего участкового Николая Локтева, представлявшего партию власти на выборах, вызвал серьезный разбор полетов с оргвыводами в администрации костромского губернатора, рассказал Русской службе Би-би-си федеральный чиновник.

Возможно, этого бы никто и не заметил, но новость так быстро вышла в топы федеральных СМИ, что на поражение в деревне Повалихино не могли не обратить внимание даже в Кремле.

"Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за неё проголосовали, она не ожидала этого как уборщица", - комментировала глава ЦИК Элла Памфилова.

Местные единороссы отрицают, что победа уборщицы со средним образованием стала для областных властей значимой проблемой. В этом, после инаугурации Удгодской в районной администрации в Чухломе, корреспондента Би-би-си заверила единоросс Галина Полякова, возглавляющая совет муниципальных образований.

"Все кураторы территорий из управления внутренней политики администрации губернатора - на своих местах. У Марины будет свой. Конечно, ситуация нетрадиционная. Но это не ЧП и не трагедия для нашей области, - утверждает Полякова.

И успокаивающе добавляет: "ничего страшного и особенного нет в том что кандидат от ЕР проиграл. Ведь в основном голосуют за личность, голосовали за ее деловые качества, за то что она умеет с людьми общаться. Значит какая-то недоработка была со стороны бывшего [главы]".

По словам Поляковой, бывшую уборщицу Марину Удгодскую скоро пригласят на курсы для глав. Там ее обучат, что такое бюджет, национальные проекты и федеральные программы. А потому можно не беспокоиться - у новичка в политике все получится.

"Зачем вы так испортили себе жизнь?"

За несколько минут до этого - рано утром 1 октября, в здании администрации райцентра Чухломы, прошла инаугурация Марины Удгодской.

На камеру областного канала "Русь", под аплодисменты членов избиркома Удгодской вручили ламинированное удостоверение главы.

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC

Мероприятие организовали лично сотрудники пресс-службы костромского губернатора.

После церемонии Марина Удгодская наконец вышла к журналистам. Возможно, она этого и не хотела - предыдущие недели с разной долей успеха она избегала встреч со съехавшимися в деревню репортерами. "Бегала на болото собирать ягоды", - объясняли журналистам местные жители. Но тут деваться было некуда.

"Марина! Зачем вы так испортили себе жизнь? Зачем вы так испортили себе жизнь?" - бросается на новоиспеченного деревенского главу репортер программы "Центральное телевидение".

Но Удгодская на удивление легко отбивается от провокационных вопросов НТВ, отвечает другим журналистам и под прицелом множества телекамер садится за руль своей "Лады" в компании телеоператора и корреспондента канала "Русь".

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC

Перед тем как появиться на своем новом-старом месте работы, Марина Удгодская в сопровождении нескольких телекамер и пишущих журналистов заскакивает в соседнюю деревню.

"Здравствуйте! Я теперь ваш новый глава. Будут проблемы, обращайтесь! Будем решать, будем стараться", - заявила Удгодская хозяйке одного из домов.

В ответ на просьбы репортеров рассказать о новой главе хозяйка дома не растерялась и ответила скороговоркой: "Конечно, верим в нее! Молодец! Она девушка хозяйственная, должна справиться!"

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC

Следующим пунктом первого рабочего дня был приезд в офис в Повалихинском сельсовете - уютный одноэтажный домик небесного цвета.

"Голова седая, а душа молодая"

По средне-специальному образованию 35-летняя Удгодская - продавец, но работу по профессии не нашла. В основном в деревне занималась хозяйством. Еще на четверть ставки работала в сельской администрацией уборщицей ("технический специалист") и зимой подрабатывала кочегаром. Ее общий доход составлял примерно 14 тыс. рублей в месяц, рассказала она репортерам.

Кроме того, на непостоянной основе Удгодская была депутатом сельсовета - причем от "Единой России". Ее выдвижение от Партии пенсионеров России объясняется тем, что два кандидата не могут выдвинуться от одной политической силы.

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC

"Это помещение я и прибирала. Каждый вечер по полчаса это у меня занимало. Я ведь на четверть ставки работала. А с ноября - еще и на часть ставки кочегаром. А днем занималась домашними делами", - рассказывает Удгодская, сидя на аскетичном стуле за рабочим столом главы перед объективами телекамер.

На столе - стопка рабочих документов, за спиной - российский триколор, портрет Владимира Путина и карта Костромской области.

- Марина, скажите, а о должности губернатора вы еще не задумываетесь?

- Нет конечно. Я вообще об этом не думаю. Я и об этой должности не думала.

- Но тем не менее главой вы уже стали!

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC

Затем Удгодская ведет корреспондентов к своему дому, благо от места работы он всего в нескольких сотнях метров.

С каждым часом новая глава Повалихинского сельского поселения все увереннее чувствует себя на публике - прошло всего несколько часов с момента вступления в должность, а она уже подшучивает над журналистами: "У меня два гуся, утки, куры, 15 кроликов, черепахи две, белка, хомяк, пять кошек, две собаки. Еще есть улитки. Скоро появятся маленькие, если надо - обращайтесь!".

Но все же отсутствие опыта берет свое. У нее остается все меньше сил держать оборону от десятка журналистов, она признается, что пора бы заканчивать: "Я и думать не думала и в кошмарном сне такого не видела! Скорее бы вся эта шумиха закончилось. Мечтаю о том, чтобы хоть немного отдохнуть. И потом приступить к работе".

После ухода журналистов Удгодской вновь нужно ехать в райцентр - на рабочую встречу.

А ближе к вечеру - первое представительское мероприятие - поздравление пенсионеров. Для них в повалихинском ДК по случаю инаугурации нового главы 1 октября был намечен вечер отдыха "Голова седая, а душа молодая".

Автор фото, Yevgeny Zhuravlev/BBC