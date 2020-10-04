Может ли билингвизм защитить от Альцгеймера и как устроена жажда

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Зарядка для мозгов, или как ударить билингвизмом по Альцгеймеру

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Общение на двух и более языках для жителей Барселоны не представляется проблемой

Знание двух и более языков не только обогащает нас, позволяет узнать другую культуру, поделиться своими мыслями и глубже понять мир. Как выяснили ученые из двух испанских исследовательских центров - Открытого университета Каталонии (UOC) и Университета Помпеу Фабра (UPF), активное использование сразу двух языков может защитить вас от когнитивных расстройств, связанных со старением.

О том, что использование двух языков в какой-то степени защищает людей от старческого слабоумия, было известно давно.

"Распространенность деменции в странах, где говорят сразу на двух языках, на 50% ниже, чем в регионах, где население пользуется только одним языком, - отмечает руководитель последнего исследования (его результаты были опубликованы в издании Neuropsychologia) профессор UOC Марко Калабрия. - Мы же хотели раскрыть механизм сопротивления когнитивным расстройствам в мягкой форме, а также болезни Альцгеймера, который существует у билингвов, и узнать о зависимости работы такого механизма от степени владения двумя языками".

В качестве добровольцев исследователи выбрали жителей Барселоны, поскольку там практически все в равной степени владеют испанским и каталанским языками, причем среди них были как совершенно здоровые люди, так и те, кто страдает деменцией или потерей памяти.

"Мы выяснили, что если у людей с более высоким уровнем билингвизма и диагностировали мягкие когнитивные расстройства, это происходило в заметно более позднем возрасте, чем у тех, кто пассивно пользовался одним из двух языков", - поясняет Калабрия.

Сам профессор полагает, что постоянное использование двух языков и переключение с одного на другой служит отличной зарядкой для мозга.

По словам исследователя, такая лингвистическая гимнастика связана и с другими когнитивными функциями - например, с исполнительной системой мозга, которая включается, когда мы выполняем несколько действий одновременно. Она же позволяет легко переключаться с одного языка на другой, не путая их в речи.

Так что когда при когнитивным заболевании исполнительная система нарушается, мозг билингва располагает эффективной альтернативной системой для решения задачи. Причем чем активнее используются оба языка и чем лучше ими владеет носитель, тем надежнее он защищен в нейрологическом плане.

По сути, активный билингвизм служит важным фактором отсрочки симптомов умеренного повреждения когнитивной функции - доклинической фазы Альцгеймера.

Теперь ученые надеются выяснить, помогает ли владение двумя языками остановить наступление болезней Паркинсона и Хантингтона.

Жажда: почему мы знаем, когда нужно остановиться

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Жажда - это чувство знакомо всем, и все знают, как ее утолить, сколько глотков воды, желательно холодной, нужно сделать, чтобы она прошла.

Однако до сих пор никому не удавалось разгадать, как именно утоляется жажда.

Как выяснила группа ученых под руководством Криса Циммермана из Института неврологии Принстонского университета, в процессе питья в мозг непрерывно поступают сигналы о концентрации воды в крови, во рту, в глотке, в кишечнике, и отвечающие за жажду нейроны мгновенно оценивают степень насыщения организма водой и, соответственно, уровень жажды.

"Жажда - это не просто реакция на обезвоживание организма, как предполагали классические модели, а динамическая регуляция, предсказывающая в режиме реального времени, когда нужный уровень воды будет достигнут", - поясняет Циммерман.

Действительно, еще с 1950-х годов во всех учебниках была представлена весьма простая теория о том, что в мозге существует некий осмосенсор - участок, регулирующий уровень воды в крови и подсказывающий, когда и сколько нужно пить, чтобы этот уровень поддерживать.

По словам Циммермана, эта модель не в состоянии была ответить на простейший вопрос: каким образом вода мгновенно утоляет чувство жажды, хотя она еще не успела всосаться в кровь?

И тут вновь на помощь пришли мыши, которые в вопросе жажды практически не отличаются от людей. С помощью оптоволоконных технологий ученые под руководством Циммермана смогли замерить кальциевый баланс в мозгу мышей и увидеть, как реагирует отдельная группа нейронов, отвечающих за ощущение жажды.

Как выяснилось, эти нейроны не только имеют информацию об уровне воды в крови, но и получают дополнительные сигналы из других участков тела, в том числе изо рта, пищевода и желудка, мгновенно составляя общую картину, так что мышь (или человек), еще не напившись, знает, когда можно остановиться.

Планктон, который мы недооценили

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Или ешь ты, иди едят тебя - таков суровый закон природы, который действует во всех уголках биосферы. Только вирусы до сих пор не вписывались в эту картину. И это при том, что вирусная биомасса в почве, атмосфере и воде составляет десятки миллионов тонн. Неужели до сих пор никто не позарился на это богатство?

Похоже, ученые нашли ответ в водах залива Мэн у восточного побережья Северной Америки.

Там живут два вида одноклеточных организмов, которые, судя по всему, не прочь перекусить даже таким сомнительным деликатесом, как вирусы. Изучив внутренности этих первых вирофагов (то есть пожирателей вирусов), исследователи выделили все обнаруженные там ДНК и составили по ним настоящую картотеку.

Как и следовало ожидать, большая часть ДНК принадлежала самому планктону, 19% приходилось на бактерии, этим планктоном проглоченные, но половину картотеки составили обрывки генов 50 и более разных вирусов.

По большей части это были секвенции генов бактериофагов - вирусов, захватывающих клетки бактерий и там размножающихся, так что планктону они могли попасться в виде "пищевых добавок" к основной еде.

Но в случае с хоанозойными и пикозойными простейшими исследователи порой не могли обнаружить вообще никаких остатков ДНК бактерий. А если обед не состоялся, то каким образом гены бактериофагов могли попасть в клетки планктона?