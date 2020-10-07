Лондонский кинофестиваль 2020: кино в тени коронавируса

Автор фото, BFI

7 октября открывается 64-й Лондонский кинофестиваль. По счастью, в отличие от многочисленных других культурных событий в Британии да и во всем мире, фестиваль не отменен. Но, как и вся наша жизнь нынешнего года, он несет на себе неизгладимый отпечаток пандемии и сопутствующего ей карантина.

Никогда, наверное, за все шесть с лишним десятилетий своей истории, фестивалю не доводилось проходить в таких полуподпольных, партизанских условиях.

Огромная часть показов перенесена онлайн. Отменена практически вся его светски-праздничная составляющая, все массовые помпезные торжественные мероприятия - красные дорожки, гала-показы, многочисленные встречи с кинематографистами, даже конкурсы, премии и жюри.

Осталось, впрочем, главное - фильмы. И, так как большинство показов перенесено онлайн, ознакомиться с этими фильмами теперь можно не только в лондонских кинотеатрах, но и не выходя из дома, приобретя билет на онлайн-показ и подключившись к нему в течение 30 минут обозначенного времени начала показа.

Правда, для этого вы должны находиться на территории Британии.

Мы знакомим вас с некоторыми наиболее интересными фильмами ЛКФ-2020. И пусть пока для большинства наших читателей они недоступны, все равно многие из них - мировые премьеры, рано или поздно они получат широкий международный прокат.

Mangrove (Стив Маккуин)

Автор фото, des willie

Фестиваль традиционно открывает новый значимый фильм крупного британского режиссера. На сей раз эта честь выпала 50-летнему Стиву Маккуину. Родившись в семье эмигрантов из Гренады, Маккуин начинал как видеохудожник и в 1999 году получил главную британскую художественную награду - Премию Тернера.

Полнометражный художественный дебют, картина "Голод" (2008), рассказала о судьбе объявившего голодовку политзаключенного североирландца. Она положила начало сотрудничеству Маккуина с тогда еще малоизвестным Майклом Фассбендером.

Вышедшие в 2013 году "12 лет рабства" завоевали трех "Оскаров", в том числе и за лучший фильм, а их автору принесли мировую славу и репутацию одного из ведущих режиссеров мирового кино.

"Mangrove", как и "12 лет рабства", вновь обращается к предельно актуальной в год Чарльза Флойда и Black Lives Matter теме чернокожих - на сей раз не в США, а на родине режиссера в Британии.

Свое название фильм получил от нашумевшего в свое время в Британии дела так называемой "мангровой девятки" - суда над группой чернокожих активистов, арестованных после столкновения с полицией в Лондоне в 1970 году.

"Mangrove" - первый из пяти фильмов антологии "Топорик" (Small Axe), которая 20 ноября выходит на Amazon Prime и на Би-би-си.

"Земля кочевников" (Nomadland, Хлоя Чжао)

Автор фото, Courtesy of SEARCHLIGHT PICTURES

Месяц назад на фестивале в Венеции "Земля кочевников" получила "Золотого Льва" и сделала живущую и работающую в США 38-летнюю китаянку Хлою Чжао мировой знаменитостью. Это ее третий фильм, хотя оба предыдущих - "Песни, которым научили меня мои братья" (2015) и "Наездник" (2017) не прошли незамеченными критикой и жюри менее глобально известных, но вполне престижных фестивалей.

В центре "Земли кочевников" - потерявшая мужа и заодно и дом немолодая женщина (как всегда, блестящая Фрэнсис Макдорманд), которая отправляется кочевать в своем фургоне, ставшим для нее единственным пристанищем, по необъятным просторам Запада США в поиске случайных заработков. В этом странствии режиссер и актриса встречают настоящих кочевников, и картина таким образом становится полудокументальным портретом кочевой Америки - "Земли кочевников".

"Еще по одной" (Druk, Томас Винтерберг)

Автор фото, Henrik Ohsten

Со-основатель вместе с Ларсом фон Триером революционно-радикальной датской киногруппы "Догма" Винтерберг давно уже вышел из тени своих первых полускандальных фильмов ("Торжество") и получил мировое признание не только своими блестящими датскими картинами (особенно памятна пронзительная "Охота") но и крупными международными проектами ("Курск").

"Еще по одной" возвращает режиссера и его зрителя в Данию, и в главной роли, как и в "Охоте" - Мадс Миккельсен. Четверо учителей, погрязших в унылой однообразной колее провинциальной жизни, решаются на дерзкий эксперимент - проверить насколько поддержание постоянного уровня алкоголя в крови поможет им обрести свободу и счастье. Результат оказывается непредсказуем. На фестивале в Сан-Себастьяне все четверо актеров получили общую награду за лучшую мужскую роль.

"Снега никогда больше не будет" (Мальгоржата Шумовска и Михал Энгельрт, Śniegu już nigdy nie będzie)

Автор фото, Jaroslaw Sosinski/LAVA FILMS

В условиях редчайшего для ЛКФ полного отсутствия фильмов из России и постсоветского пространства (за двадцать с лишним лет, что я освещаю работу фестиваля, такое случается впервые) максимальное приближение к "нашей" тематике - эта польско-немецкая комедия.

В центре ее - родившийся под Чернобылем через семь лет после аварии молодой человек по имени Женя. Как и многие жители Украины, он отправляется на заработки в Польшу, где в богатом поселке новой польской буржуазии начинает работать массажистом. Постепенно клиенты Жени начинают верить в его магические возможности. Он не спешит их в этом разубедить, что создает почву для массы комедийных ситуаций, за которыми кроется беспощадный проницательный взгляд в нравы современного общества. Фильм номинирован от Польши на "Оскар" как лучшая картина на иностранном языке.

"Страна в тени" (Богдан Шлама, Krajina ve stínu)

Автор фото, BFI

Еще одна картина из Восточной Европы - лента, над сценарием которой чешский сценарист с русским именем Иван Арсеньев работал 14 лет, переносит нас в совсем другую эпоху. 1945 год. После победы над нацистами отторгнутая от Чехословакии в 1938 году Судетская область возвращается под контроль Праги. Живущие там немцы подвергаются подлинному геноциду, на который накладывается история претерпевших геноцид чешских евреев. Суровая черно-белая лента вскрывает одну из малоизвестных страниц Второй мировой войны.

"Сибирь" (Siberia, Абель Феррара)

Автор фото, BFI

Приближающийся к своему 70-летию американский мастер провокационного, на грани скандала кинематографа Абель Феррара ("Король Нью-Йорка", "Плохой лейтенант", "Похороны") местом своей новой картины совершенно неожиданно выбрал… Сибирь.

Его герой американец Клинт (Уиллем Дефо) бросает свою неудачную жизнь и перемещается в далекую холодную страну. Он открывает в сибирской глуши бар, немногочисленные посетители которого не говорят по-английски. Встречи и общение с этими людьми погружают его в странный сюрреалистически-галлюциногенный мир, в котором современная российская реальность самым причудливым образом переплетается с фантазией режиссера.

"Обладатель" (Possessor, Брэндон Кроненберг)

Автор фото, BFI

40-летний канадец Брэндон Кроненберг пошел по стопам своего отца, всемирно признанного мастера психологического хоррора Дэвида Кроненберга. Всеобщее внимание он привлек своим дебютом "Антивирусный" (2012).

В центре новой картины - обладающая сверхъестественными психическими возможностями киллер Тася Вос (британская звезда Андреа Райсборо). Несмотря на заимствованный в сугубо коммерческом кино сюжет с перевоплощениями и убийствами, фильм обладает стилем и шармом и держит зрителя в постоянном напряжении.

"Американская утопия Дэвида Бирна" (David Byrne's American Utopia, Спайк Ли)

Автор фото, BFI Подпись к фото, Дэвид Бирн и Спайк Ли

Еще на заре карьеры Дэвида Бирна-музыканта, великолепное шоу его тогдашней группы Talking Heads усилиями блестящего режиссера Джонатана Демми превратилось в не менее великолепный фильм Stop Making Sense (1984).

Сегодня, три с половиной десятилетия спустя, еще один блестящий кинематографист Спайк Ли, отойдя на время от своей практически неизменной темы - изображения жизни афроамериканцев в современной Америке, взялся перенести на экран очередное шоу Бирна.