Лондонский кинофестиваль 2020: кино в тени коронавируса
7 октября открывается 64-й Лондонский кинофестиваль. По счастью, в отличие от многочисленных других культурных событий в Британии да и во всем мире, фестиваль не отменен. Но, как и вся наша жизнь нынешнего года, он несет на себе неизгладимый отпечаток пандемии и сопутствующего ей карантина.
Никогда, наверное, за все шесть с лишним десятилетий своей истории, фестивалю не доводилось проходить в таких полуподпольных, партизанских условиях.
Огромная часть показов перенесена онлайн. Отменена практически вся его светски-праздничная составляющая, все массовые помпезные торжественные мероприятия - красные дорожки, гала-показы, многочисленные встречи с кинематографистами, даже конкурсы, премии и жюри.
Осталось, впрочем, главное - фильмы. И, так как большинство показов перенесено онлайн, ознакомиться с этими фильмами теперь можно не только в лондонских кинотеатрах, но и не выходя из дома, приобретя билет на онлайн-показ и подключившись к нему в течение 30 минут обозначенного времени начала показа.
Правда, для этого вы должны находиться на территории Британии.
Мы знакомим вас с некоторыми наиболее интересными фильмами ЛКФ-2020. И пусть пока для большинства наших читателей они недоступны, все равно многие из них - мировые премьеры, рано или поздно они получат широкий международный прокат.
Mangrove (Стив Маккуин)
Фестиваль традиционно открывает новый значимый фильм крупного британского режиссера. На сей раз эта честь выпала 50-летнему Стиву Маккуину. Родившись в семье эмигрантов из Гренады, Маккуин начинал как видеохудожник и в 1999 году получил главную британскую художественную награду - Премию Тернера.
Полнометражный художественный дебют, картина "Голод" (2008), рассказала о судьбе объявившего голодовку политзаключенного североирландца. Она положила начало сотрудничеству Маккуина с тогда еще малоизвестным Майклом Фассбендером.
Вышедшие в 2013 году "12 лет рабства" завоевали трех "Оскаров", в том числе и за лучший фильм, а их автору принесли мировую славу и репутацию одного из ведущих режиссеров мирового кино.
"Mangrove", как и "12 лет рабства", вновь обращается к предельно актуальной в год Чарльза Флойда и Black Lives Matter теме чернокожих - на сей раз не в США, а на родине режиссера в Британии.
Свое название фильм получил от нашумевшего в свое время в Британии дела так называемой "мангровой девятки" - суда над группой чернокожих активистов, арестованных после столкновения с полицией в Лондоне в 1970 году.
"Mangrove" - первый из пяти фильмов антологии "Топорик" (Small Axe), которая 20 ноября выходит на Amazon Prime и на Би-би-си.
"Земля кочевников" (Nomadland, Хлоя Чжао)
Месяц назад на фестивале в Венеции "Земля кочевников" получила "Золотого Льва" и сделала живущую и работающую в США 38-летнюю китаянку Хлою Чжао мировой знаменитостью. Это ее третий фильм, хотя оба предыдущих - "Песни, которым научили меня мои братья" (2015) и "Наездник" (2017) не прошли незамеченными критикой и жюри менее глобально известных, но вполне престижных фестивалей.
В центре "Земли кочевников" - потерявшая мужа и заодно и дом немолодая женщина (как всегда, блестящая Фрэнсис Макдорманд), которая отправляется кочевать в своем фургоне, ставшим для нее единственным пристанищем, по необъятным просторам Запада США в поиске случайных заработков. В этом странствии режиссер и актриса встречают настоящих кочевников, и картина таким образом становится полудокументальным портретом кочевой Америки - "Земли кочевников".
"Еще по одной" (Druk, Томас Винтерберг)
Со-основатель вместе с Ларсом фон Триером революционно-радикальной датской киногруппы "Догма" Винтерберг давно уже вышел из тени своих первых полускандальных фильмов ("Торжество") и получил мировое признание не только своими блестящими датскими картинами (особенно памятна пронзительная "Охота") но и крупными международными проектами ("Курск").
"Еще по одной" возвращает режиссера и его зрителя в Данию, и в главной роли, как и в "Охоте" - Мадс Миккельсен. Четверо учителей, погрязших в унылой однообразной колее провинциальной жизни, решаются на дерзкий эксперимент - проверить насколько поддержание постоянного уровня алкоголя в крови поможет им обрести свободу и счастье. Результат оказывается непредсказуем. На фестивале в Сан-Себастьяне все четверо актеров получили общую награду за лучшую мужскую роль.
"Снега никогда больше не будет" (Мальгоржата Шумовска и Михал Энгельрт, Śniegu już nigdy nie będzie)
В условиях редчайшего для ЛКФ полного отсутствия фильмов из России и постсоветского пространства (за двадцать с лишним лет, что я освещаю работу фестиваля, такое случается впервые) максимальное приближение к "нашей" тематике - эта польско-немецкая комедия.
В центре ее - родившийся под Чернобылем через семь лет после аварии молодой человек по имени Женя. Как и многие жители Украины, он отправляется на заработки в Польшу, где в богатом поселке новой польской буржуазии начинает работать массажистом. Постепенно клиенты Жени начинают верить в его магические возможности. Он не спешит их в этом разубедить, что создает почву для массы комедийных ситуаций, за которыми кроется беспощадный проницательный взгляд в нравы современного общества. Фильм номинирован от Польши на "Оскар" как лучшая картина на иностранном языке.
"Страна в тени" (Богдан Шлама, Krajina ve stínu)
Еще одна картина из Восточной Европы - лента, над сценарием которой чешский сценарист с русским именем Иван Арсеньев работал 14 лет, переносит нас в совсем другую эпоху. 1945 год. После победы над нацистами отторгнутая от Чехословакии в 1938 году Судетская область возвращается под контроль Праги. Живущие там немцы подвергаются подлинному геноциду, на который накладывается история претерпевших геноцид чешских евреев. Суровая черно-белая лента вскрывает одну из малоизвестных страниц Второй мировой войны.
"Сибирь" (Siberia, Абель Феррара)
Приближающийся к своему 70-летию американский мастер провокационного, на грани скандала кинематографа Абель Феррара ("Король Нью-Йорка", "Плохой лейтенант", "Похороны") местом своей новой картины совершенно неожиданно выбрал… Сибирь.
Его герой американец Клинт (Уиллем Дефо) бросает свою неудачную жизнь и перемещается в далекую холодную страну. Он открывает в сибирской глуши бар, немногочисленные посетители которого не говорят по-английски. Встречи и общение с этими людьми погружают его в странный сюрреалистически-галлюциногенный мир, в котором современная российская реальность самым причудливым образом переплетается с фантазией режиссера.
"Обладатель" (Possessor, Брэндон Кроненберг)
40-летний канадец Брэндон Кроненберг пошел по стопам своего отца, всемирно признанного мастера психологического хоррора Дэвида Кроненберга. Всеобщее внимание он привлек своим дебютом "Антивирусный" (2012).
В центре новой картины - обладающая сверхъестественными психическими возможностями киллер Тася Вос (британская звезда Андреа Райсборо). Несмотря на заимствованный в сугубо коммерческом кино сюжет с перевоплощениями и убийствами, фильм обладает стилем и шармом и держит зрителя в постоянном напряжении.
"Американская утопия Дэвида Бирна" (David Byrne's American Utopia, Спайк Ли)
Еще на заре карьеры Дэвида Бирна-музыканта, великолепное шоу его тогдашней группы Talking Heads усилиями блестящего режиссера Джонатана Демми превратилось в не менее великолепный фильм Stop Making Sense (1984).
Сегодня, три с половиной десятилетия спустя, еще один блестящий кинематографист Спайк Ли, отойдя на время от своей практически неизменной темы - изображения жизни афроамериканцев в современной Америке, взялся перенести на экран очередное шоу Бирна.
American Utopia - вышедший в 2018 году альбом. Фильм зафиксировал одноименное бродвейское шоу. Живых представлений альбома было считанное количество, и для многочисленных поклонников Бирна картина Спайка Ли - уникальная возможность погрузиться в это захватывающее сценическое шоу.