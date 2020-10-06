Живое общение и занятия спортом: какими будут российские офисы после пандемии?

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Этой осенью тысячи сотрудников российских компаний и государственных учреждений вновь были переведены на удаленку. Спрос на офисы в Москве уже упал, а компании думают, что делать с уже приобретенными квадратными метрами. Кто-то сдает в аренду, а кто-то решил полностью перестроить офис.

Офисные пространства, которые только недавно заполнились людьми после снятия карантинных ограничений, теперь вновь опустели и погрузились в тишину. Официально мэрия заявила, что компании должны перевести на удаленную работу 30% сотрудников, затем прозвучали новые цифры - 50%.

Пока что перевод на удаленку половины персонала - только рекомендация, но ей уже последовали многие крупные компании, например, "Сбер". Многие компании и так не возвращали сотрудников в офисы.

В последние месяцы работодатели все чаще предпочитают сразу набирать сотрудников на удаленную работу, причем собеседования тоже, как правило, проводятся через видеосвязь или по телефону. По данным онлайн-сервиса для поиска работы HeadHunter, в сентябре число таких вакансий по всей России достигло почти 30 тысяч, что на 51% больше, чем в августе 2020-го.

"Ситуация со второй волной пандемии замедлит уже начатые летом процессы поэтапного возврата сотрудников в офисы и может растянуть горизонт планирования таких действий до начала 2021 года", - рассказали Би-би-си в пресс-службе компании.

По подсчетам кадрового агентства ProPersonnel, порядка 28% вакансий на рынке труда в России сейчас предполагают удаленную занятость, а с начала года их доля увеличилась в два раза. Компания прогнозирует, что эта тенденция продолжится, и к следующему году доля таких специалистов в вакансиях может вырасти до 60%.

Еще в июне опрос фонда "Сколково" показал, что почти 16% российских компаний могут вообще отказаться от офиса после пандемии.

Допускают отказ от офиса в первую очередь компании, которые занимаются торговлей, консалтингом, IT-технологиями и коммуникациями - такой вывод можно сделать сразу из нескольких опубликованных опросов бизнеса. Офис все еще остается главным местом работы для организаций, работающих, среди прочего, в области медицины и здравоохранения, туризма, спорта, развлечений и безопасности.

Из маленьких компаний от офисов чаще всего отказываются стартапы. "Для них люди - это основной ресурс, и они предпочитают не рисковать и пересидеть дома (на удаленке) сложную эпидемиологическую ситуацию", - поясняет в беседе с Би-би-си исполнительный директор сети сервисных офисов Space 1 Павел Федоров.

Сейчас наиболее серьезно пересматривают арендные договоры те участники рынка, которые и до пандемии имели проблемы в бизнесе, добавляет руководитель департамента офисной недвижимости компании Cushman & Wakefield Наталья Никитина.

Коронавирусный кризис на рынке офисов

Спрос и цены на офисные пространства сильно упали. По оценкам портала Domofond, накануне введения карантинных ограничений в конце февраля цены на аренду офисов в Москве снизились на 36,9%. Летом цены вновь начали расти, однако с ростом числа инфицированных ситуация может измениться.

"Мы прогнозировали, что по итогам 2020 года объем арендованных и купленных помещений составит 1,53 млн квадратных метров, однако показатель августа - 994 тысячи квадратных метров. Маловероятно, что за оставшиеся четыре месяца удастся закрыть сделки более чем на 600 тысяч квадратных метров", - рассказала Би-би-си Наталья Никитина.

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS Подпись к фото, Аналитики ждут серьезного сокращения спроса на офисы в Москве

В консалтинговой компании Knight Frank ожидают не только спада спроса на офисную недвижимость, но и снижения объемов предложения. По оценкам компании, по итогам года объем ввода может составить не более 300-320 тысяч квадратных метров (при прогнозируемых ранее 450 тыс. квадратных метрах).

"В целом ситуация остается предельно неопределенной, и большинство игроков рынка еще не приняли решений относительно того, какие действия предпринимать со своими площадями", - говорит глава департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

Если небольшие компании могут без проблем отказаться от офиса, то для крупных фирм это не так просто, так как они, как правило, заключают договоры аренды на длительные сроки. Эксперты на рынке недвижимости отмечают, что такие компании все чаще предпочитают сдавать излишки своих площадей в субаренду, чтобы оптимизировать затраты.

Как рассказал Павел Федоров, субаренда пользуется спросом у владельцев так называемых "гибких офисов" (или flex-офисов), где рабочее пространство может быть быстро трансформировано под новые требования и потребности компаний.

"Полагаю, что до конца года многие крупные компании будут готовы сдавать в субаренду от 10 до 20% своих площадей. По моим оценкам, четверть от освободившегося стока могут забрать операторы "гибких офисов". Только мы, к примеру, в этом году готовы "взять на себя" до 30 тысяч квадратных метров таких площадей, а в следующем - еще 50 тысяч", - говорит Федоров.

Как будут выглядеть офисы после карантина?

На постоянную удаленку переходят в том числе некоторые СМИ. Например, в начале августа холдинг РБК сообщил о переводе большинства своих сотрудников на дистанционный режим работы на постоянной основе. При этом офис компания сохраняет, но использовать его будет в основном для встреч и совещаний, а кабинеты станут переговорными или зонами коворкинга.

Переделать свой офис во время пандемии и удаленки решила и компания "Билайн". В пресс-службе мобильного оператора Би-би-си ранее рассказали, что пока сотрудники распущены по домам, в штаб-квартире компании проводится ускоренный ремонт, в результате которого офисное пространство должно стать "еще более безопасным".

По этому же пути пошел онлайн-ритейлер Lamoda: компания еще в начале августа решила не возвращаться к обычному офисному режиму, а перестроить офис в пространство для совместной работы и общения. Согласно решению руководства, лишь 20% рабочих мест останутся зафиксированы за сотрудниками. Остальные рабочие места сотрудники смогут бронировать через онлайн-систему в случае необходимости.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Отношение к офисам радикально изменилось в этом году

Опрошенные Би-би-си эксперты едины во мнении, что "классическая" офисная концепция с закрепленными местами и рабочими кабинетами, вероятно, уходит в прошлое и будет активно меняться после пандемии.

"С точки зрения функции офисы приобретут новое свойство: они станут не просто местом работы, а местом обмена информацией, синхронизации бизнес-процессов. Это приведет к изменению их планировок, структуры и технического оснащения - в сторону большей технологичности и возможности свободного общения в самом офисе", - считает Павел Федоров.

Наталья Никитина также отмечает, что будущее - за "гибкими офисами" и коворкингами: сотрудники будут ходить туда не для того, чтобы воспользоваться компьютером (так как это можно делать и дома), а ради обсуждений совместных проектов и встреч с клиентами.

"Офисные реконцепции коснутся как введения социальной дистанции, так и модернизации окружения. Согласно различным глобальным исследованиям, наличие растений и возможности для здорового перекуса увеличивают производительность сотрудников на 45%. Правильное освещение и возможность для 10-минутного занятия спортом повышают работоспособность на 12%", - отмечает она.

О массовом отказе от офисов в ближайшем будущем речи не идет, уверены эксперты по офисной недвижимости. Мало того, со временем престиж офисной работы может повыситься, полагает глава департамента офисной недвижимости компании Colliers Наталья Дементьева.

"Офисы будут пользоваться спросом. Изменится только их качество и требования, предъявляемые к ним. Без личного общения трудно делать карьеру, развивать успешный бизнес. Вероятно, на удаленном режиме работы оставят часть бэк-офисов, а возможность работать офлайн в современном классном офисе станет привилегией, к которой сотрудники будут стремиться", - прогнозирует она.