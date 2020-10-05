Экологическая катастрофа на Камчатке: что не так с версиями властей?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Эксперты уже называют это экологической катастрофой.

В океан на побережье Камчатки попали токсины, в результате чего погибли морские животные, а люди получили ожоги. У властей есть разные версии того, что происходит. Но большинство этих версий вызывает сомнения у экологов.

Власти Камчатки и федеральные власти в понедельник пытались объяснить произошедшее на выходных на Камчатке: на берег вынесло сотни мертвых морских животных, а до этого местные жители и серферы сообщали об ожогах и отравлениях. Версии властей менялись, а экологи их критиковали.

По данным федерального министерства природных ресурсов и экологии, 4 октября содержание вредных веществ в Авачинской бухте (она в часе езды от Петропавловска-Камчатского) превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) только в 1,2 раза. При этом превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории бухты, а не на Халтырском пляже, сообщило минприроды. Именно после купания на Халтырском пляже местные серфингисты жаловались на отравления.

Уже по данным на 5 октября предварительные результаты проб не показывают значительных превышений нормы, сообщило министерство в понедельник.

В понедельник глава минприроды Дмитрий Кобылкин уточнил, что превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено. Он уточнил, что в пробах есть превышения по железу и фосфатам, но они незначительны.

"Никаких химических реагентов мы в воде не обнаружили. Ни в воде, ни на суше", - добавил Кобылкин.

При этом экологи из GreenPeace, которые в воскресенье поехали в экспедицию на Камчатку, заявили, что обнаружили пятно на океанской воде, которое движется к югу Камчатки. В GreenPeace считают, что оно движется в сторону объекта всемирного наследия ООН "Вулканы Камчатки". На фотографиях экологов видна желтая пена на воде.

Автор фото, nna Strelchenko/TASS

Утром в понедельник губернатор Камчатского края Владимир Солодов обозначил три версии, которые могли, по его мнению, привести к загрязнению океана. По его словам, загрязнение могло быть связано не только с техногенными, но и естественными причинами.

Поведение водорослей во время шторма

Один из природных факторов, по мнению Солодова, - это выброс большого числа водорослей на берег во время шторма.

"С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", - заявил губернатор Интерфаксу, не пояснив, как водоросли могли стать причиной серьезного загрязнения. Это постаралось объяснить министерство природы.

Его глава Дмитрий Кобылкин в понедельник сообщил, что часть проб доставлены в Москву для проведения анализов. Как подчеркнул министр, загрязнение, которое произошло на Камчатке - не техногенного характера.

"Есть вторая версия - природная. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности", - добавил министр.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов в беседе с Интерфаксом отметил, что в районе Камчатки, где произошла катастрофа, самый высокий показатель уровня токсинов, которые производят водоросли. Эти вещества имеют нейропаралитическое действие на теплокровных животных. Также во время массового развития микроводорослей резко снижается количество кислорода в слоях воды, добавил он.

В теории водоросли могут расплодиться - в таком случае в воде действительно падает уровень растворенного кислорода, поясняет независимый эколог Георгий Каваносян. По словам Каваносяна, это одна из версий, но маловероятная. Причина в том, что на снимках из космоса ясно виден шлейф - и это, скорее, похоже на выброс некой субстанции, которая сильно отличается по плотности от морской воды.

Вулканы и разломы

Также прорабатывается версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов, заявил в понедельник Солодов.

Заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука (Новосибирск) Иван Кулаков заявил, что что ему неизвестны случаи, когда выброс токсичных веществ при гидротермальной активности вулкана был столь огромен, что его хватило бы для загрязнения значительной площади акватории.

"Вулканы содержат фенолы и нефтепродукты, об обнаружении которых сообщается в прессе, лишь в микроскопических количествах", - сказал Кулаков (его цитировал Интерфакс).

Автор фото, Anna Strelchenko/TASS Подпись к фото, На выходных на пляже на Камчатке нашли сотни погибших морских животных

Независимый эколог Георгий Каваносян считает такую версию возможной: "Если рассматривать не антропогенные факторы - это, скорее всего, вулканизм. То есть в принципе любое извержение или землетрясение - это движение магмы, которое сопровождается интрузиями, в том числе подводными интрузиями, выходами газов, которые, в свою очередь, смешиваясь с водой, образуют кислоты".

По его словам, 15 сентября как раз в этом районе было землетрясение магнитудой 6. "Это могло спровоцировать выход вот этих пород - это первая неантропогенная версия. Она, в принципе, бьется, пока не доказано обратное", - считает он. Проверить ее просто: нужно просто измерить кислотность воды на загрязненном участке.

"Загрязнение может быть связано с многими факторами, нужно это пристальнее расследовать, а также учитывать факт, что ранее на Камчатке не наблюдалось таких "природных процессов" и есть свидетельства того, что движутся глубоководные пятна", - считает руководитель медиаотдела GreenPeace Виолетта Ребко.

Техногенное загрязнение

Солодов называл помимо внешних причин и техногенное загрязнение. Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин позже заявил, что его ведомство совместно с генпрокуратурой проводит проверку предприятий, находящихся в районе разлива, хотя они считают загрязнение природным.

Вблизи побережья находится множество опасных объектов - это, в частности, бухты с кораблями ВМФ, танковый и другие военные полигоны, а также полигон с химикатами и пестицидами Козельский, отмечала "Новая газета".

На одном из военных полигонов - Радыгинском - регулярно проходят стрельбы и испытания. Последние проходили в середине августа.

6 октября специальная комиссия должна обследовать территории Козельского полигона ядохимикатов и Радыгинского полигона. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, эти объекты "часто упоминаются в различных версиях". Он говорит, что оба полигона регулярно обследуют минприроды и Роспотребнадзор Камчатского края, и эти обследования не выявили никаких нарушений.

Эколог Дмитрий Лисицын написал в "Фейсбуке", что паводковые воды стекают с полигона Радыгино в океан севернее лагеря серферов, где много зараженных. Он пишет о захоронении 300 тонн токсичного топлива на полигоне.

Каваносян не верит в версию о том, что ракетное топливо вытекло из резервуаров.

"Это может быть подводная лодка. Там вблизи находится база подводного флота. Мы никогда это не узнаем - это все засекречено и слава богу - возможно, какая-то подводная лодка потерпела какую-то аварию или были неполадки какие-то и она могла выбросить жидкость, например, раствор, который в аккумуляторной батарее", - поясняет Каваносян.

Но такое загрязнение возможно и от ракетного топлива, считает он. "Оно очень токсично для морских обитателей, первый класс опасности. Плюс его достаточно сложно обнаружить - обычные химические анализы его не обнаруживают", - добавляет эколог. Для этого, по его словам, нужен масс-спектограф.

Понимания причин загрязнения воды на Камчатке пока нет, заявил в понедельник, 5 октября, вице-премьер России Юрий Трутнев.

Постоянные выбросы?

Первые сообщения о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского и большом числе мертвых животных стали поступать еще в конце сентября. Местные жители и туристы писали об ухудшении зрения, першении в горле, тошноте и других симптомах, которые возникали после купания и не проходили несколько недель.

Ещё в конце сентября камчатский Росгидромет отмечал повышенное содержание нефтепродуктов и общих фенолов в пробах воды из этого района. При этом сообщение об этом анализе было опубликовано на сайте ведомства 5 октября.

Автор фото, Anna Strelchenko/TASS Подпись к фото, Власти приводят различные версии случившегося на Камчатке

По свидетельствам местных жителей, загрязнение могло начаться еще раньше. Серфер Екатерина Дыба рассказала Би-би-си, что впервые недомогание спортсмены заметили после катания 14 сентября.

"На тот момент казалось, что это просто отравление чем-то и всё. Но когда подобные вещи начали происходить со всеми, кто там живет, по очереди, это стало очень странно", - сказала она.

Руководитель Камчатского территориального управления Гидрометслужбы Вера Полякова в понедельник заявила в прямом эфире в ситуационном центре правительства региона, что в Авачинской бухте постоянно регистрируется превышение допустимой концентрации вредных веществ.

"Но это не экстремальный уровень загрязнения. Мы про это указываем системно в справочках", - сказала она.