Киберпартизаны: что известно о хакерах, которые хотят разрушить режим Лукашенко

Протесты после выборов в Беларуси продолжаются уже почти два месяца в масштабах, каких страна не видела уже много лет. Еще одной отличительной чертой новой протестной волны стало "цифровое сопротивление" в интернете. Анонимные хакеры взламывают государственные сайты и собирают информацию о сотрудниках силовых ведомств.

Первые сообщения о хакерских атаках на государственные сайты в Беларуси появились в начале сентября. Сначала был атакован сайт Управления делами президента: на его главной странице появился бело-красно-белый флаг, который был государственным в 1991-95 годах и который сейчас используют противники Лукашенко.

Рядом с флагом была размещена фотография главы президентской администрации Виктора Шеймана - давнего соратника Лукашенко - со звездой Верки Сердючки на голове.

Затем был атакован сайт МВД. В раздел "Розыск" были добавлены Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев. Атаки на сайт МВД впоследствии повторялись, он недоступен на момент публикации этого материала.

После этого хакеры взломали сайт Белорусской торгово-промышленной палаты. Во время этого взлома они оставили картинку с человеком за ноутбуком в белом худи на красном фоне и впервые идентифицировали себя, оставив рядом сообщение под заголовком "Мы - киберпартизаны".

"Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне", - говорилось в сообщении. Авторы взлома призвали белорусов "присоединяться к борьбе".

Взломщики также оставили e-mail в зашифрованном виде, по которому Русская служба Би-би-си связалась с киберпартизанами. Общение велось по e-mail и в анонимном мессенджере.

Впоследствии выяснилось, что есть еще одна группа хакеров, называющих себя "киберпартизанами", для их различения первую группу мы будем называть "белыми" - по цвету логотипа.

"Белые" и "синие"

Представитель "белых" киберпартизан, ответивший Би-би-си, рассказал, что их команда насчитывает около 10 человек, у всех большой опыт работы в IT-секторе, и политическим активизмом никто из них раньше никогда не занимался.

По его словам, сначала план был найти как можно больше информации о сотрудниках МВД, которые участвовали в разгоне массовых акций протеста 9-12 августа.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, победителем которых ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко. Наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях. Противники Лукашенко считают, что он проиграл, и потребовали провести новые выборы.

9 августа на улицы Минска и других городов Беларуси вышли тысячи человек. При разгоне акций протеста силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. Как рассказывали многие задержанные, в автозаках и изоляторах их избивали и пытали.

11 сентября телеграм-канал Nexta - самый популярный среди протестующих онлайн-ресурс - сообщил, что киберпартизаны передали редакции канала личные данные сотрудников МВД. Авторы канала пригрозили начать публикацию данных, если насилие не остановится.

Почти все милиционеры и сотрудники других силовых структур в Беларуси на акциях протеста носят маски, скрывающие лица. Активисты считают деанонимизацию силовиков одной из основных целей протеста.

В этот же день, 11 сентября, сообщение о передаче базы данных редакции Nexta появилось в телеграм-канале cyberpartisan, который, судя по сообщениям в канале, был запущен несколькими днями ранее. Сейчас там более 70 тысяч подписчиков.

Представитель "белых" киберпартизан сообщил Би-би-си, что их группа "помогла найти только часть данных", но не раскрыл подробностей о том, как добывались эти данные.

При этом он заявил, что у их группы нет телеграм-канала, а канал cyberpartisan ведут неизвестные им люди - другая группа хакеров. По его словам, cyberpartisan просто перепечатали из канала Nexta новость о передаче данных силовиков от своего имени.

На канале cyberpartisan для связи была оставлена ссылка на чат в приложении Keybase. Би-би-си связалась с администратором чата. Он подтвердил, что они представляют другую группу киберпартизан - назовем их "синими", тоже по цвету логотипа (в одном из постов они сами называют себя "синей командой").

На вопрос о том, кто же все таки передал Nexta данные силовиков, он ответил уклончиво, заявив, что канал cyberpartisan публикует данные в том числе и чужих взломов, чтобы "не разобщать сообщество".

По словам администратора "синих" киберпартизан, участники их группы регулярно передают данные в редакцию канала Nexta: "У нас есть собственные каналы связи".

По его словам, группа "синих" киберпартизан появилась давно, около 5-6 лет назад. Тогда они размещали в интернете издевательские сообщения о выставленном на продажу Кремле и должности президента России.

Доказательств причастности группы к этим акциям он не привел, но в открытом доступе остались их следы. В феврале и июле 2015 года неизвестные опубликовали на сайте госторгов России информацию о продаже Кремля и должности президента России вместе со всей страной. Сообщения были размещены через аккаунты Нижнесергинского муниципального района Свердловской области и Михайловского сельского поселения Тверской области. Тогда авторы взломов называли себя "уральскими киберпартизанами".

На вопрос о гражданстве участников группы администратор "синих" партизан ответил, что в движении участвуют люди из разных стран. В одном из сообщений активисты призвали объединяться граждан Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. "Принято решение о создании цифрового фронта сопротивления", - говорится в сообщении.

Логотипы с фигуркой хакера в синем худи или человека в черно-серых тонах на фоне бело-красно-белого флага группа придумала именно для того, чтобы ее отличали от другой группы киберпартизан, отметил администратор "синих".

Впоследствии телеграм-канал появился и у "белых" киберпартизан. Сейчас на него подписаны 54 тысячи пользователей.

"Появилось несколько ТГ-каналов, которые начали говорить от нашего имени и от имени всего Движения. Мы не согласны со многими действиями этих каналов. Поэтому запускаем свой", - говорится в первом сообщении этого канала.

Чем еще отличаются киберпартизаны

"Белые" киберпартизаны время от времени пишут в своем канале, с какими действиями других активистов они не согласны.

"Мы НЕ хотим: собирать донаты, создавать свою криптовалюту, писать манифесты, пиариться за счет достижений других команд, соперничать с другими командами и старыми ТГ-каналами. И, главное, мы НЕ хотим, чтобы из-за действий "Кибер-Партизан" пострадали обычные люди", - говорится в сообщении (оригинальные орфография и пунктуация сохранены).

Эти слова выглядят как отсылка к методам "синих" киберпатизан, которые собирали пожертвования в криптовалюте: к некоторым сообщениям на их канале прикрепляли номер биткоин-кошелька. Также этот кошелек закреплен в описании чата в Keybase.

На этот номер по состоянию на 1 октября было отправлено чуть более 0.073 биткоина (около 730 долларов).

"Синие" киберпартизаны также писали об атаках на ресурсы, которые используют в повседневной жизни обычные граждане. Например, в их канале появлялась информация об атаке на сайт министерства по налогам и сборам.

Администратор "синих" киберпартизан сообщил Би-би-си, что технически атака на министерство не сказалась на работе системы, а ее смысл был в том, чтобы получить доступ к необходимой информации (какой именно - он не уточнил).

Атака действительно привела лишь к небольшим перебоям в работе системы сбора налогов: пользователи, которые пытались заплатить налоги, сообщали о проблемах с доступом в личные кабинеты. Министерство сообщило, что проблемы были, но они быстро были устранены.

Наконец, третье разногласие между партизанами - это наличие или отсутствие манифестов.

"Белые" киберпартизаны, как упоминалось выше, отказываются составлять и распространять программные документы для объединения единомышленников. В первом сообщении на их телеграм-канале говорится лишь, что активисты намерены продолжать поиски информации о силовиках.

"Синие" запустили сайт "Белорусский IT-фронт", на котором размещен манифест с прописанными целями, в числе которых "отстранение от власти чиновников, не желающих слышать голос народа и служить интересам Республики Беларусь", и путями их достижения - "проникновение в закрытые государственные IT-системы", "поиск материалов затрагивающих интересы чиновников и силовых ведомств и публичное раскрытие".

Также на сайте есть раздел "Вступить в ряды", где можно оставить свои контакты. Сколько сейчас сторонников у группы "синих" киберпартизан - неизвестно, но в чате в Keybase сейчас более восьми сотен участников.

Реакция властей

МВД Беларуси отреагировало на публикацию данных силовиков 19 сентября. Пресс-служба министерства сообщила, что милиция располагает технологиями и средствами, которые позволяют установить виновных в утечке данных.

Через несколько дней МВД сообщило, что были опубликованы данные четырехлетней давности, и публикация не навредила ведомству.

Внимания министерства удостоилась также рассылка писем с вредоносным содержимым. 29 сентября МВД опубликовало сообщение под заголовком "Киберпреступники атакуют госорганизации". В нем говорится, что "киберактивисты перешли к серьезным преступлениям против информационной безопасности".

"На официальные почтовые ящики госорганизаций они стали массово рассылать электронные письма с вредоносным вложением, замаскированным под срочный документ. Выполнив предложенное действие, пользователь инфицирует компьютер и тем самым ставит под угрозу как свои персональные данные, так и служебную информацию всей организации", - пишет МВД.

"Белые" киберпартизаны отрицают причастность к подобным фишинговым рассылкам. Администратор "синих" на вопрос, причастны ли они к рассылкам, ответил Би-би-си: "Само собой".

Он обосновал саму эффективность таких акций тем, что цифровая грамотность чиновников в Беларуси находится на очень низком уровне, потому что специалисты на госслужбе получают небольшие зарплаты. В подтверждение своих слов активист прислал ссылку на вакансию ведущего инженера в Научно-техническом центре КГБ Беларуси. Соискателям с опытом работы 3-6 лет в области обслуживания сетевой инфраструктуры предлагается зарплата от 1000 белорусских рублей (385 долларов).

Представитель "белых "киберпартизан согласен, что профессионалов в области информационных технологий на госслужбе мало.

"Очень сложно работать в госструктурах, так как там смотрят на твою лояльность и профессионалы не особо нужны. Но они есть. Если брать всю совокупность госсайтов, то там полный бардак", - отметил он.

Контр-киберпартизаны

На киберпартизан обратили внимание не только власти, но и провластные активисты.

Редакция онлайн-журнала Kyky, активно освещающего протесты, сообщила 28 сентября, что их сайт был атакован - на главной странице появился текст под заголовком "Вы взломаны". Внутри статьи была только фотография Александра Лукашенко с его инаугурации и аудиозапись.

Как сообщили журналисты Kyky, на этой записи измененный голос от имени сторонников Лукашенко зачитывает текст, в котором критикует действия киберпартизан по деанонимизации сотрудников силовых структур.

Ранее канал "синих" киберпартизан объявил о начале разработки системы распознавания лиц с открытым исходным кодом, которая будет не только идентифицировать силовиков по видео и фото, но и собирать информацию в одном месте.

Контр-киберпартизаны в своем сообщении написали, что силовики "честным трудом зарабатывали эти деньги, разгоняя толпу нерадивых протестантов".

"Поэтому мы не приемлем такого безобразия и хотим восстановить справедливость. Знайте, киберпартизаны, вы тоже не защищены! И мы вас не боимся. До встречи".

На данный момент это единственное публичное сообщение от противников киберпартизан.

Также в "Телеграме" есть несколько сомнительных каналов, выступающих от имени киберпартизан. На один из них обратил внимание человек с ником Шон Таунсенд, представитель движения "Украинский киберальянс", которое называет своей целью противодействие российской агрессии в Украине.

В этом канале-клоне сначала копировались посты из оригинального канала "синих" киберпартизан , после чего последовали предложения "раздать денег". Чтобы получить деньги, нужно было отправить сообщение пользователю kiber_money.

Таунсенд считает, что такие каналы-клоны могут создаваться спецслужбами для деанонимизации протестующих. "Я просто не вижу, кто бы еще мог быть заинтересован в деанонимизации пользователей. Если это просто мошенники, то они беспросветно глупы, и если цель была обманом выманивать деньги пользователей, то они могли бы просто начать собирать пожертвования на канале-клоне", - сказал он Би-би-си.

"Украинский киберальянс" имеет опыт борьбы против атак прокремлевских хакеров. По словам Таунсенда, в результате ответных действий активистам киберальянса удалось получить доступ к данным трех хакеров.

"Белые" киберпартизаны допускают, что власти Беларуси могут привлечь российских IT-специалистов, чтобы защитить государственные сайты и личную информацию силовиков. Ранее Александр Лукашенко признал, что после увольнений и забастовок на государственном телевидении власти Беларуси пригласили в страну российских журналистов.

Даже если что-то похожее случится в IT-сфере и для борьбы с киберпартизанами подключат специалистов из России, эффекта от этого будет мало, считают представители обеих групп.

"Только представьте, что этих [государственных] ресурсов сотни или тысячи. Что все очень запущено. Что нужно будет как-то организовать это все. Ничто же не мешало делать нормальные много лет или строить нормальную экономику? А тут нужно быстро пропатчить все", - написал Би-би-си представитель "белых" киберпартизан.

"Где здесь закон"?

Действия киберпартизан могут трактоваться властями как нарушение закона. Активисты отвечают на это, что "все понимают про закон".

"Но мы также видели разгоны мирных демонстраций, Окрестина, украденные выборы и прочие ужасы. Где здесь закон? Дел уголовных заведено ноль. Несколько человек убито, а один застрелен в упор", - комментирует представитель "белых" киберпартизан.

Во время протестов силовиками были убиты 34-летний Александр Тарайковский и 43-летний Геннадий Шутов. МВД трактует эти случаи как необходимую самоборону со стороны силовиков. Еще несколько человек погибли при невыясненных обстоятельствах.

После разгона акций протеста 9-12 августа правозащитники получили более четырех сотен свидетельств об избиениях и жестоком обращении с задержанными в изоляторе на Окрестина в Минске. Эту информацию передали в ООН.

ОБСЕ сочла сообщения о пытках достоверными и инициировала так называемый Московский механизм, в рамках которого группа экспертов изучит ситуацию с правами человека в Беларуси.

МВД утверждает, что пыток не было. На данный момент нет информации о том, ведется ли какая-то проверка сообщений об избиениях в изоляторах и обстоятельств смерти протестующих.

О конкретных планах на будущее обе группы киберпартизан они не сообщают.