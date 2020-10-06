Конфликт вокруг Нагорного Карабаха в вопросах и ответах

Автор фото, AFP Подпись к фото, Армянские военные во время конфликта. Май 1992 года

Армения и Азербайджан продолжают активные боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Это самое серьезное обострение конфликта в регионе за последние 30 лет. Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как возник нагорно-карабахский конфликт, почему стороны так долго воздерживались от войны - и почему вспышка напряженности произошла именно сейчас.

С чего начался конфликт и при чем здесь Армения и Азербайджан?

Современная история конфликта начинается с горбачевской перестройки 1980-х годов и роста популярности идей национальной идентичности среди народов, населявших СССР.

Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР, но была населена преимущественно армянами. В конце 1980-х годов армяне обратились к руководству СССР с просьбой перевести их под юрисдикцию Армянской ССР.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Многотысячный митинг в Баку против передачи НКАО Армении. Сентябрь 1989 года

Движение местных армян за объединение с Арменией вызвало всплеск эмоций в Азербайджане. Столкновения между представителями двух общин очень скоро вылились в исход азербайджанского населения из Армянской ССР и Карабаха, за которыми последовали армянские погромы в азербайджанском городе Сумгаит в феврале 1988 года.

Правительство СССР пыталось решить вопрос силой, но аресты представителей национального движения в Карабахе, Армении и Азербайджане только усилили их поддержку среди населения и вражду между двумя республиками. В январе 1990 года армянские погромы произошли в Баку, а 20 января в столицу Азербайджана вошли армейские подразделения, сотни гражданских лиц были убиты, ранены или пропали без вести.

В 1991 году с развалом Советского Союза борьба за Карабах вышла на новый виток: стороны получили возможность использовать вооружения, оставленные армией. Особенно ожесточенные бои шли в 1992-1993 году: обе стороны несли большие потери. Некоторые эпизоды конфликта в это время подпадают под определение военных преступлений. В частности, речь идёт о расстреле в феврале 1992 года гражданского населения из окружённого азербайджанского города Ходжалы: тогда, по официальным данным Азербайджана, погибло более 600 стариков, женщин и детей.

За время конфликта общее число жертв с обеих сторон составило более 30 тысяч человек, более миллиона стали беженцами.

Конфликт стал определяющим фактором постсоветской истории и неотъемлемой частью современной идентичности народов Армении и Азербайджана. Каждый факт, мнение, дискуссия по этой теме вызывает волну эмоций в обеих странах.

А куда смотрело международное сообщество?

Конфликт в Карабахе не раз обсуждался в ООН, а в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, ни одна из которых не была выполнена.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Азербайджанские беженцы из Карабаха

Попытки посадить стороны за стол переговоров были на разных уровнях. Но каждый раз, когда в Армении или Азербайджане менялись лидеры, приходилось начинать переговоры заново. Занималась переговорами так называемая Минская группа ОБСЕ при сопредседательстве России, США и Франции: она была создана в марте 1992 года на конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Минске.

В мае 1994 года посредникам удалось добиться прекращения огня в Карабахе. К тому времени территория автономной области и семи прилегающих к ней районов оказалась под контролем армянских сил.

Продолжающиеся с тех пор встречи и переговоры не привели к каким-то результатам. Ближе всего к прорыву стороны были в 2001 году, когда в американском курортном городе Ки-Уэст президенты Азербайджана и Армении встретились для подписания мирного соглашения. Но в последний момент подписание соглашения сорвалось.

Что с Нагорно-Карабахской Республикой?

Армянская община провозгласила Нагорно-Карабахскую республику (НКР - армяне также называют ее Арцах) в 1991 году. Она остается не признанным никем образованием. Баку считает эту территорию оккупированной. Ереван официально не признает независимость НКР, но называет себя гарантом ее безопасности, а бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Армянские военные празднуют победу. Май 1992 года

НКР регулярно проводит выборы, однако их результаты никем в мире не признаются. Жители самопровозглашенной республики пользуются армянскими паспортами. Телефонные звонки сюда проходят через код Армении.

Как держалось прекращение огня до последнего времени?

На линии разделения сторон постоянно происходили локальные бои с участием диверсионных групп, дронов, позиционные перестрелки.

Самые серьёзные столкновения произошли в апреле 2016 года, в результате погибли десятки военнослужащих с обеих сторон. Они продолжались четыре дня и остановились, когда в Москве представители генштабов двух стран договорились о прекращении огня.

В июле 2020 года произошли столкновения на международной границе Армении и Азербайджана, а не в Карабахе. В отличие от эскалации 2016 года, когда премьер-министр России посетил Ереван и Баку, июльские столкновения не вызвали серьезных международных усилий по примирению двух сторон.

Причём здесь Турция?

Народы Турции и Азербайджана связывают тесные исторические и культурные связи, они говорят на языках из одной лингвистической семьи. Политически Турция всегда поддерживала Азербайджан - особенно после развала СССР.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстрация в поддержку Азербайджана в Стамбуле

В истории турецко-армянских отношений есть одна незаживающая рана: массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году, которые признаны актом геноцида парламентами многих стран мира. Турция выступает против такой оценки. Тем не менее события более чем 100-летней давности и сегодня определяют то, как видят друг друга две страны.

Турция закрыла границы с Арменией, дипломатические отношения между двумя странами прерваны. В 2008-2009 годах лидеры двух стран попытались нормализовать отношения, однако Баку выступил резко против, в Армении прошли массовые протесты и в итоге сближение не удалось. Однако за все время конфликта Турция впервые настолько активно вовлечена в него не только в политическом, но и в военном отношении.

А как насчёт Ирана?

Ирану также приходится балансировать между Баку и Ереваном.

В Иране живет много этнических азербайджанцев - в основном на севере страны, у границ Азербайджана и Армении. Иранские власти обеспокоены возможностью возникновения сепаратистских настроений среди них.

В Иране также достаточно многочисленная армянская диаспора.

В результате карабахского конфликта Армения оказалась заблокированной со стороны Азербайджана и Турции, а транспортная связь через Грузию была достаточно ограничена. Иранская граница для Армении стала фактически "дорогой жизни" в период, когда страна фактически оказалась в экономической блокаде.

Какова позиция России?

Россию связывает с Арменией и Азербайджаном многовековая история, но теперь все гораздо сложнее. И дело не только в том, что Россия - сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как посредник должна слушать обе стороны.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Россия поддерживает тесные связи как с Арменией, так и с Азербайджаном

Россия продаёт оружие Армении и Азербайджану на многие миллиарды долларов. Российские компании владеют крупными экономическими активами в Армении. На территории Армении находится большая российская военная база. Большое число граждан Армении находится на заработках в России. Многие граждане Азербайджана тоже работают в России. Российский бизнес вложился в нефтяную индустрию Азербайджана. В самом Азербайджане - довольно много граждан с русскими корнями.

Предполагается, что по этим причинам Россия не занимает однозначную позицию, поддерживая Баку или Ереван.

Почему конфликт вспыхнул с новой силой именно сейчас?

Эксперты по Южному Кавказу предполагают влияние многих факторов. Вот некоторые из них.

Азербайджан обладает военным преимуществом по сравнению с Арменией: доходы, полученные во время нефтяного бума 2000-х годов, были вложены в создание хорошо обученной и вооруженной армии.

Возможно, Азербайджан решил воспользоваться этим преимуществом, чтобы изменить ситуацию в регионе конфликта, с тем чтобы при продолжении переговоров с Арменией выступить с более сильной позиции, а не со слабой позиции стороны, проигравшей войну, как это было в 1994 году.

Прямая поддержка Турции, чьё влияние в регионе резко выросло после успешного вмешательства Анкары в конфликты в Сирии и Ливии, придала руководству Азербайджана уверенность в досягаемости успеха.

Ведущие мировые державы заняты кризисом, связанным с пандемией коронавируса. В США, в дополнение ко всему, выборы президента являются главным фокусом политического руководства.

Мировая экономика движется к долгому кризису, и цены на нефть - главный источник пополнения бюджета Азербайджана - вряд ли останутся на нынешнем уровне. А это значит, что финансовые возможности для укрепления военного потенциала страны могут быть ограничены.