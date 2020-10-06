"Шведская модель" или жесткая самоизоляция: чем ответит Москва на вторую волну коронавируса

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Количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве растет уже несколько недель. Начинался рост довольно плавно, но затем кривая заболеваемости резко поползла вверх. Это вызвало изменение риторики столичных властей: сначала они публично говорили, что новых жестких мер не будет, потом начали вводить мягкие ограничения, а на этой неделе в СМИ появились публикации о сценариях повторного введения жесткого карантина. Что планируют власти Москвы и чего ждать горожанам от второй волны эпидемии?

За последние полторы недели в Москве, по официальной статистике, количество заразившихся коронавирусом выросло почти в четыре раза: 24 сентября было выявлено 1 050 заболевших, а 6 октября - уже 4 082 человека.

В конце сентября в Москве госпитализировали около 800 больных Covid-19 в день, в октябре - уже около 1000.

В начале сентября Собянин отметал слухи о возможном карантине, 25 сентября мэрия ввела режим самоизоляции для пожилых и рекомендовала бизнесу переводить сотрудников на удаленку. Вскоре Собянин объявил о продлении школьных каникул на две недели.

В этот вторник мэрия Москвы приостановила с 9 октября действие льготных проездных для москвичей старше 65 лет, школьников и людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также запретила офлайн-продажу билетов в театры, музеи и другие учреждения культуры.

Кроме того, мэрия обязала работодателей еженедельно передавать ей данные сотрудников, переведенных на удаленную работу. Среди этих данных - номера телефонов и автомобилей, а также различных проездных - московской "Тройки", подмосковной "Стрелки" и других.

Какие еще ограничения могут ввести в Москве?

В конце сентября источники Би-би-си, близкие к мэрии, уверяли, что в Москве не будет повторения жесткого карантина по образцу весеннего - с цифровыми спецпропусками, без которых нельзя уйти от дома дальше, чем в магазин или аптеку.

Тогда собеседники Би-би-си допускали мягкие сценарии карантина: отказ от массовых мероприятий, запрет на фестивали, а также перевод школ на дистанционное обучение.

Собеседники Би-би-си утверждали, что власти не хотят закрывать бизнес. Весной в течение нескольких месяцев не работали салоны красоты, фитнес-центры, рестораны и другие объекты сферы услуг. Это привело к большим потерям для компаний и падению уровня жизни.

"Жесткого карантина точно не будет. Иначе гимном России станет "Варшавянка", - говорил один из анонимных собеседников Би-би-си в мэрии, не уполномоченный давать официальные комментарии.

Спустя полторы недели источники Би-би-си подтверждают, что мэрия по-прежнему не хочет вводить карантин. Собеседник Би-би-си, близкий к минздраву, утверждает: власти понимают, что серьезные ограничительные меры убийственны для экономики.

"Выбор состоит в том, будет ли больше людей умирать от последствий ковида или голода в долгосрочной перспективе. Все понимают, что закрытие экономики чревато не только экономическими, но и социальными и политическими потрясениями. Меры дозированы, меры точечны, возможны разные варианты, исходя из динамики летальности", - объясняет он.

"Пока такой информации [о возвращении цифровых пропусков и жесткого варианта самоизоляции] - нет", - сказал Би-би-си собеседник в мэрии. Он выразил сомнение даже в том, что такой сценарий серьезно рассматривается.

Другой близкий к мэрии источник говорит, что столичные власти намерены продлить школьные каникулы еще на неделю. Длительность каникул будет зависеть от динамики коронавируса, добавляет он. Если ситуация ухудшится, то возможно введение дистанционного обучения. В том или ином виде карантинные меры могут сохраняться до Нового года, считает собеседник Би-би-си.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Московские кафе и рестораны пока не ждут закрытия

Бизнес также не предупреждали о том, чтобы готовиться к новому карантину или временной приостановке работы. Об этом, в частности, сказал Би-би-си глава организации компаний малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

"Пока в Москве есть указ о переводе на удаленную работу части сотрудников, это должно снизить трафик в общественном транспорте и уменьшить число людей на улицах. Плюс скоро будет доступна вакцина от коронавируса. Все эти меры действуют до конца октября, а там видно будет", - говорит Калинин.

По ресторанному бизнесу пока никаких новых ограничений власти не готовят, заявил Би-би-си глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Ресторанный бизнес оказался одним из наиболее пострадавших секторов экономики от первого локдауна.

"Мы разговаривали с московским Роспотребнадзором. Конечно, все зависит от местных властей, но в Москве пока точно закрытия [ресторанов] не планируется. Просят исполнять [ограничительные меры], что мы и делаем", - добавил он.

Представители компаний, опрошенных изданием Bell, также заявили, что не получали никаких сигналов о карантине. Единственное исключение - это кинотеатры. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил РБК, что их владельцы готовятся к возможному закрытию.

Издание "Медуза" также писало, что федеральные и московские власти пытаются избежать жестких карантинных мер именно из-за опасений по поводу экономики. К возможным мерам они отнесли ограничение на время работы ресторанов и баров, а также закрытие торговых центров, крупных магазинов и кинотеатров в случае, если статистика не улучшится.

В то же время "Ведомости" сообщили, что мэрия прорабатывает несколько сценариев, среди которых есть вариант возвращения к весеннему режиму самоизоляции. Издание со ссылкой на источник сообщает, что карантин могут ввести в течение двух недель, если ситуация не изменится.

Русская служба Би-би-си отправила запрос в мэрию Москвы и в федеральный оперативный штаб, ответа на момент публикации материала не получила.

От чего может зависеть решение мэрии?

Главные факторы для принятия решений об ограничительных мерах - загрузка профильных "ковидных" коек и уровень летальности, рассказывает собеседник Би-би-си, близкий к минздраву.

"Рассчитывается динамика загрузки на ближайшую неделю, исходя из предыдущего опыта. Сейчас, чтобы снизить динамику, отправили детей на каникулы в Москве, потому что в школах на 40 кв. метров 30 учащихся - передача любых вирусов друг другу моментальная. Дети переносят легко, но передают вирус дальше в семьи", - объяснил он.

Сколько в Москве сейчас свободно мест в больницах для лечения Covid-19, неясно. Судя по постам московских главврачей в социальных сетях, заполняемость больниц растет, но места в них есть.

В госпитале "Вороновское", по данным на 6 октября, находились 422 пациента. Судя по постам главного врача Сергея Переходова, в последнюю неделю в больнице ежедневно находились 400-450 пациентов с коронавирусом. Это новый инфекционный центр, построенный специально для лечения коронавируса. По данным сайта мэрии, вместимость больницы - 500 мест.

Автор фото, EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS Подпись к фото, Судя по отчетам главных врачей, пока в больницах есть какое-то количество свободных мест

Главврач больнице в Коммунарке Денис Проценко отчитался в понедельник о том, что в больнице находятся 735 человек. Сама мэрия называла больницу в Коммунарке "гигантом", где есть более тысячи коек.

В понедельник Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское". Со вторника в Московской области госпиталь на 1400 коек будет открыт на территории парка "Патриот".

В Москве прослойка жителей с иммунитетом к ковиду превышает половину населения, полагает источник Би-би-си, близкий к минздраву: "Но даже 40% не иммунизированных достаточно для получения множества заболевших и десятков смертей, а этого никто не хочет".

Мэрия Москвы официально давала разные оценки того, у какой доли москвичей есть иммунитет к коронавирусу. Сергей Собянин публично говорил об иммунитете у 60%, до этого мэрия говорила, что антитела в ходе тестирования были выявлены почти у 22% москвичей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе заявила, что антитела к коронавирусу имеют 24-25% москвичей.

Как говорит источник, близкий к минздраву, по отдельным расчетам, вторая волна Covid-19 продлится не больше двух месяцев: "Мы живем в гипотезах, на этих моделях строятся модели текущие, но вирус молодой, мы не знаем, как он будет развиваться".

"То, что мы делаем в Москве - это "копипаст" шведской модели, - продолжает собеседник Би-би-си. - Шведы прокололись по пенсионерам, они не провели нужные меры не то что по увещеванию, а по административному закрытию пенсионеров. Из-за этого они тоже получили скачки".

Эпидемиологи - за умеренный карантин

Швеция - одна из немногих стран в Европе, которая не вводила жесткий карантин. В стране работали школы и детские сады, а также сектор услуг и рестораны, Швеция не закрывала границы. Правда, власти ограничивали работу университетов и проведение массовых мероприятий.

"Я не думаю, что шведская модель - это отсутствие карантина. Это поначалу они обсуждали, что нужно создать стадный иммунитет. Но вообще-то говоря, у них был карантин и остается. То есть в основном они осуществляют его за счет ограничения массовых сборов, потому что это самый главный механизм передачи, когда много людей собираются в одном месте. А так у них маски и все остальное. Какая-то разумная середина", - рассказал Би-би-си Константин Чумаков, замдиректора по науке отдела вакцин американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration).

Автор фото, EPA/YURI KOCHETKOV/TASS Подпись к фото, Власти Москвы ориентируются при принятии решений о новых ограничениях на смертность и заполенность больниц

Чумаков отмечает, что на федеральном уровне в США не было такого "драконовского локдауна", как в Европе или России. По его мнению, этой осенью российские власти пока действуют разумно, не вводя полного карантина: "Должна быть какая-то золотая середина. Локдаун - это не ответ, потому что вы не можете на несколько лет остановить всю жизнь".

"Сейчас смертность снижается от этого вируса - просто научились правильно лечить, подобрали режимы лечения, которые снизили смертность довольно значительно, поэтому сейчас заболеть уже не так страшно, как это было, допустим, весной", - добавляет Чумаков. По его словам, пока не будет вакцины, люди будут болеть.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев считает, что в России формально более жесткие меры, чем в Швеции или Беларуси (эта страна тоже фактически не вводила карантин). Но постепенно Россия переходит на подход, близкий к этим странам, говорит Зверев.

"Я считаю, что это правильно. Потому что такие жесткие меры негативно влияют не только на экономику. В тех странах, где введены жесткие меры, - достаточно высокая смертность от других заболеваний, потому что люди, которые сидят на самоизоляции, не могут следить за здоровьем, не могут получить полноценную медицинскую помощь", - добавляет он.

Есть две чаши весов, добавляет Зверев: "Кого мы потеряем от коронавируса, а кого мы потеряем от этих самых жестких мер". Вторая чаша сейчас перевешивает, считает он.