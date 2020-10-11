Научный дайджест: тесные социальные контакты вредят здоровью, тираннозавр Стэн ушел с молотка

Среди научных новостей недели:

Социальные контакты с риском для жизни

Как Стэн стал самым дорогим динозавром в мире

Где найти планету лучше Земли

Почему мегалодон был таким большим

Меньше общайся с людьми - дольше проживешь!

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В общении нужно знать меру

Всем известно, что общительные люди чувствуют себя лучше, да и живут дольше, чем нелюдимые типы.

Но задавался ли кто-нибудь вопросом, а нельзя ли переборщить с этим самым общением так, что оно пойдет не на пользу, а во вред?

За нас это сделали исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах, которым показалась странной линейная зависимость между социальными контактами и здоровьем.

Они воспользовались уже накопленным материалом по 350 тыс. респондентов в 37 странах и выяснили, что эта формула работала везде, но только до определенного предела - нескольких контактов в месяц. С этого уровня и до уровня ежедневных встреч особых преимуществ частота общения не приносила.

А вот при исследовании другой группы из 50 тыс. человек открылась куда более пугающая закономерность: учащение контактов с месяца до недели или с недели до каждого дня повышало риск смерти.

Исследователи сами были поражены, когда выяснилось, что видеть родственников каждый день так же плохо, как не видеться с ними совсем.

А лучшие показатели по продолжительности жизни дали те, кто умеренно (раз в месяц) общался с родственниками.

Но почему плотное общение так опасно? У исследователей возникло сразу несколько теорий на этот счет.

Сначала они предположили, что больные или умирающие люди нуждаются в более частых и тесных контактах. Однако очень скоро выяснилось, что больные, наоборот, стараются избегать общения.

Другое объяснение заключалось в том, что слишком частое общение отвлекает от других полезных для здоровья занятий. К тому же иногда человеку просто необходимо побыть в одиночестве, от этого его настроение и психологическое состояние только улучшаются.

Более того, иногда социальный контакт сам по себе может вызывать стресс, а стресс, как известно, вредит здоровью.

К тому же тесное общение далеко не всегда означает качественное общение, однако многие люди стараются не избегать таких контактов просто из чувства долга.

"Результаты наших исследований показывают, что частое общение совсем не обязательно дает положительный результат, - делают вывод его авторы, - поэтому оптимальным следует считать общение умеренное, на недельном или даже месячном уровне, и тогда это принесет заметную пользу здоровью. А слишком частые, к примеру, ежедневные контакты, напротив, повышают риск смертности".

И еще ученые советуют каждому определить свой уровень комфортабельного общения и не превышать его в угоду сложившимся в обществе представлениям.

Стэн, самый дорогой динозавр в мире

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тираннозавр Стэн

Скелет тираннозавра рекс по кличке Стэн возрастом 67 млн лет продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке почти за 32 млн долларов. С точки зрения аукционного дома это абсолютный рекорд (в 1997 году музей в Чикаго купил на аукционе скелет динозаврихи Сью за 13,5 миллионов в переводе на сегодняшние деньги), однако многие палеонтологи были расстроены тем, что Стэн достался неизвестному покупателю и теперь, возможно, навсегда скроется с глаз, в то время как у многих научных учреждений, которые готовы выставлять окаменелости, просто не хватает средств на их покупку.

Обычно Общество палеонтологии позвоночных (SVP) выступает против продажи таких окаменелостей с аукциона. Но у Стэна не было шансов избежать аукционного молотка, потому что его продавали по решению суда.

Скелет был найден палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном в 1987 году на знаменитом кладбище динозавров Хелл Крик близ городка Буффало в Южной Дакоте. Узнав о находке, компания BHI, которая снабжает окаменелостями научные и исследовательские учреждения и музеи, потратила 300 тыс. часов на раскопки и в результате получила почти полный скелет тираннозавра 12-метровой длины, который был назван Стэном.

Стэн стал звездой Всемирной выставки, открывшейся в Японии в 1995 году, с тех пор на его примере изучали моторику динозавров, силу их укуса, и по ходу дела выяснили, что при жизни Стэну сильно досталось: он участвовал в страшных драках, ему ломали ребра и кости, кусали за голову, а однажды даже перебили шею. Но на нем все срасталось, как на динозавре.

А потом компания-владелец разругалась с одним из своих акционеров и в качестве уплаты причитавшейся доли ее обязали по суду продать Стэна.

И хотя SVP попросила аукционный дом ограничить продажу Стэна таким организациям или представляющим их лицам, чтобы скелет оставался доступным для обозрения и изучения, пока что не ясно, кто именно стал новым хозяином тираннозавра.

"Если Стэна купил не музей, а частное лицо, то наука, скорее всего, проиграла", - говорит добровольный куратор Музея динозавров в Кеноше, штат Висконсин, Адам Ларсон.

Музеи играют первостепенную роль в деле сохранения окаменелостей, поскольку там работают ученые, которые знают, как правильно обращаться с этим материалом. К тому же музеи предоставляют доступ к образцам специалистам и показывают скелеты широкой публике, а частные коллекционеры этого делать не обязаны.

"Они же могут продать Стэна по частям другим коллекционерам или хранить его так, что Стэн испортится, а то и вовсе перемолоть его кости на "волшебное варево", - ужасается Ларсон и предлагает срочно принять законодательство, которое защитило бы такие редкие экземпляры как Стэн.

Разве может быть что-то лучше Земли? Может!

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Кто сказал, что Земля - лучшее место для жизни? Да-да, рассуждать можно сколько угодно, только альтернативную планету что-то никто не предлагает. А ведь они есть! Ну, или могут быть…

Группа ученых во главе с профессором Вашингтонского университета Дирком Шульце-Макухом, опубликовавших результаты своих исследований в издании journal Astrobiology, дала подробные характеристки потенциальным "суперобитаемым" планетам, которые могут быть старше, немного больше, чуть теплее и влажнее Земли. А если они еще и вращаются чуть медленнее вокруг своего солнца, которое помоложе нашего, это тоже могло бы способствовать расцвету жизни.

В поисках подходящих кандидатов Шульце-Макух с коллегами изучил около 4500 экзопланет, известных за пределами нашей Солнечной системы. При этом он подчеркивает, что это вовсе не означает, что эти планеты обитаемы, просто условия для жизни там могут быть подходящими.

Поскольку у нашего Солнца относительно короткая продолжительность жизни - всего 10 млрд лет, из которых первые 4 млрд ушло на то, чтобы на Земле успела сформироваться жизнь, исследователи в первую очередь обращали внимание на планетные системы с относительно молодой и холодной звездой того же G-класса, что и Солнце, а также со звездами-карликами класса K, масса и яркость которых меньше, зато и продолжительность жизни куда больше - до 70 млрд лет.

В таких планетных системах могут быть планеты старше Земли, где могли бы сформироваться сложные формы жизни. Впрочем, слишком старые планеты - это тоже плохо, потому что они могли исчерпать геотермальное тепло и лишиться защитных геомагнитых полей.

Идеальным возрастом для планеты в плане ее пригодности для жизни ученые называют промежуток от 5 до 8 млрд лет.

Размер тоже имеет значение, и самым подходящим считается планета примерно на 10% больше Земли, поскольку она дольше сохраняла бы в недрах необходимое тепло и за счет большей силы притяжения лучше удерживала бы атмосферу.

Ключевым элементом ученые называют воду в жидком состоянии, причем, по их мнению, повышенная влажность и облачность вкупе с температурой на 5 градусов выше среднеземной только пошли бы на пользу. В качестве примера они приводят тропические леса, где биологическое разнообразие куда выше, чем в зоне умеренного климата.

В результате Шульце-Макух с коллегами составил список из 24 претендентов на роль лучшей "Земли". Правда, все они находятся больше чем за 100 световых лет от нас, и ни один из кандидатов не соответствует сразу всем критериям идеально подходящей для жизни планеты.

"Объяснить принцип суперобитаемой планеты непросто, поскольку мы априори полагаем, что наша планета - самая лучшая, объясняет геобиолог. - У нас множество сложных и разнообразных форм жизни, многие из которых способны выживать в экстремальных условиях. И в самом деле, такая способность к адаптации - это прекрасно. Но это еще не значит, что у нас все самое лучшее".

Мегалодон: чужой среди своих

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зуб мегалодона и белой акулы, одной из самых крупных хищных акул наших дней. Ощутите разницу

Мегалодон - гигантская доисторическая акула, достигавшая 15 метров в длину - был чересчур крупным даже для своих собратьев.

Как подсчитали исследователи во главе с профессором палеобиологии университета Де Поля в Чикаго Кенсу Симадой, опубликовавшие свое исследование в журнале Historical Biology, король всех акул выделяется не только на фоне современных видов, но даже в своем отряде ламниформ был на 7 метров длиннее самой крупной акулы.

Самая крупная из сегодняшних хищных акул, - белая акула (Carcharodon carcharias) со своими 6 метрами, - котенок по сравнению с мегалодоном (Otodus megalodon). И даже самая большая из всех ныне существующих рыб - китовая акула (Rhincodon typus) - в среднем составляет 10 метров в длину от кончика носа до кончика хвоста.

Правда, ученым известен экземпляр китовой акулы, достигавший 19 метров, но у этих гигантов нет зубов.

Кстати, именно по зубам специалисты и сделали вывод о том, что мегалодон резко выделялся размерами на фоне современников. Дело в том, что у акул нет костей, их скелет состоит из хрящей, которые, как правило, не окаменевали, и за миллионы лет от гигантов прошлого остались одни зубы, зато какие, и как много!

По мере взросления зубы нынешних акул постоянно обновляются и становятся все больше. То же самое происходило и у их далеких предков.

Взяв за основу пропорции тела и размер зубов современных представителей отряда ламниформ (13 видов благополучно дожили до наших дней), ученые во главе с профессором Симадой вывели формулу зависимости размера акулы от размера ее зубов и применили ее к вымершим видам.

Как выяснилось, родственники мегалодона тоже были немаленькими. По словам Симады, такой гигантизм, скорее всего, объяснялся довольно пугающей (но успешной с точки зрения эволюции) практикой, когда вылупившиеся еще в утробе матери акулята начинали поедать своих собратьев. В результате маленькие акулы еще до рождения приобретали необходимые навыки и запас энергии, так что появлялись на свет уже вполне сложившимися хищниками.