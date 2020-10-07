Нобелевскую премию по химии 2020 года присудили за изобретение "генетических ножниц"
Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена французской ученой Эммануэль Шарпантье и американке Дженифер Дудна, которые совместно разработали метод редактирования генома, получивший неофициальное название "генетические ножницы".
Шарпантье, которой 51 год, и 56-летняя Дудна - всего лишь шестая и седьмая лауреатки Нобелевской премии по химии за всю ее историю. В этом году премия впервые присуждена исключительно женщинам.
При помощи CRISPR-Cas9 (так называются "ножницы" на самом деле) ученые могут вносить точечные изменения в ДНК, где хранится генетическая информация любого живого организма - от простейших бактерий до высших млекопитающих, в том числе и людей.
В теле человека - триллионы клеток, и в каждой из них свернута в клубок двойная спираль генетического года.
Каждая такая спираль - это цепочка информации длиной в шесть миллиардов звеньев, скопленная нашими предками за миллиарды лет эволюции.
Эммануэль Шарпантье и Дженифер Дудна разработали способ, позволяющий вырезать из этой цепи нужные фрагменты.
Удаленные звенья можно заменить "заплаткой" (то есть другой последовательностью), а можно просто "сшить" генетический код - так, как будто на месте удаленного фрагмента ничего и не было.
В некотором смысле генетические ножницы позволяют учебным перенестись в прошлое и исправить генетический код, закрепившийся в результате естественного отбора, если спустя тысячи или даже миллионы лет он стал представлять проблему для организма.
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Премию прошлого года получили трое ученых за развитие литий-ионных батарей Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Йосино. Гуденаф, которому на момент получения награды было 97 лет, стал стал самым пожилым лауреатом в истории Нобелевской премии.
Известно, что Альфред Нобель сам увлекался химией, не говоря уже о том, что учредил свою премию на средства, полученные от производства динамита. В свое завещание премию по химии он вписал на второе место после физики.
Единственным ученым в мире, получившим премию в обеих областях, стала Мария Склодовская-Кюри. Она первой изучила феномен радиоактивности, и в 1903 году получила премию по физике, а в 1911 - по химии.