Нобелевскую премию по химии 2020 года присудили за изобретение "генетических ножниц"

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Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена французской ученой Эммануэль Шарпантье и американке Дженифер Дудна, которые совместно разработали метод редактирования генома, получивший неофициальное название "генетические ножницы".

Шарпантье, которой 51 год, и 56-летняя Дудна - всего лишь шестая и седьмая лауреатки Нобелевской премии по химии за всю ее историю. В этом году премия впервые присуждена исключительно женщинам.

При помощи CRISPR-Cas9 (так называются "ножницы" на самом деле) ученые могут вносить точечные изменения в ДНК, где хранится генетическая информация любого живого организма - от простейших бактерий до высших млекопитающих, в том числе и людей.

В теле человека - триллионы клеток, и в каждой из них свернута в клубок двойная спираль генетического года.

Каждая такая спираль - это цепочка информации длиной в шесть миллиардов звеньев, скопленная нашими предками за миллиарды лет эволюции.

Эммануэль Шарпантье и Дженифер Дудна разработали способ, позволяющий вырезать из этой цепи нужные фрагменты.

Удаленные звенья можно заменить "заплаткой" (то есть другой последовательностью), а можно просто "сшить" генетический код - так, как будто на месте удаленного фрагмента ничего и не было.

В некотором смысле генетические ножницы позволяют учебным перенестись в прошлое и исправить генетический код, закрепившийся в результате естественного отбора, если спустя тысячи или даже миллионы лет он стал представлять проблему для организма.

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Премию прошлого года получили трое ученых за развитие литий-ионных батарей Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Йосино. Гуденаф, которому на момент получения награды было 97 лет, стал стал самым пожилым лауреатом в истории Нобелевской премии.

Известно, что Альфред Нобель сам увлекался химией, не говоря уже о том, что учредил свою премию на средства, полученные от производства динамита. В свое завещание премию по химии он вписал на второе место после физики.