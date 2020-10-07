Covid-19 в окружении Трампа: новые случаи среди советников, военная верхушка США на карантине

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Супруга Стивена Миллера переболела коронавирусом в мае, а в июле от Covid скончалась его бабушка

После того, как у президента США Дональда Трампа был обнаружен коронавирус, это заболевание подтверждается у все большего числа представителей американского политического и военного руководства. Во вторник положительный анализ получил старший советник Белого дома Стивен Миллер, который последние пять дней находился в карантине.

33-летний Миллер работает в команде Трампа с момента избрания того президентом. В администрации он занимается политическими вопросами и подготовкой выступлений Трампа, известен жесткой позицией по вопросу иммиграции.

Его жена Кэти, работающая пресс-секретарем вице-президента Майка Пенса, переболела Covid-19 в мае.

97-летняя бабушка Миллера Рут Глоссер умерла в июле после того, как у нее был обнаружен коронавирус: как было сказано в медицинском заключении, причиной смерти стала остановка дыхания. Белый дом отрицал связь между смертью женщины и Covid-19, заявив, что она мирно скончалась во сне от возраста.

Covid-19 среди военных

В понедельник коронавирус был также обнаружен у вице-адмирала береговой охраны США Чарльза Рэя. Сообщается, что он переносит заболевание в мягкой форме и находится дома.

Автор фото, United States Coast Guard Подпись к фото, Вице-адмирал Чарльз Рэй переносит заболевание в домашних условиях

Все сотрудники, контактировавшие с ним с начала прошлой недели, отправлены на карантин. Среди них - почти все члены высшего органа военного управления США - Объединенного комитета начальников штабов, включая его главу генерала Марка Милли. В общей сложности в изоляции оказались девять высокопоставленных военных. Ни у одного из них тест пока не оказался положительным, сообщили в Пентагоне.

Около 10 дней назад адмирал Рэй побывал на мероприятии в Белом доме, но заразился ли он именно там - неизвестно.

Официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман заверил, что случившееся никак не скажется на оперативной готовности и боеспособности вооруженных сил. "Старшие военачальники полностью работоспособны и выполняют свои обязанности, работая в альтернативных местах пребывания", - заявил Хоффман прессе.

Президентские дебаты под вопросом

Тем временем соперник Трампа на президентских выборах, кандидат от демократов Джо Байден заявил, что не примет участия в теледебатах 15 октября в Майами, если президент к тому времени все еще будет являться носителем вируса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Байден намерен отказаться от второго раунда теледебатов, если медики сочтут, что Трамп не до конца здоров

"Я думаю, что если у него еще будет ковид, мы не должны проводить дебаты, - сказал Байден, добавив, что определится на основе рекомендаций медиков. - Я полагаю, мы будем строго следовать предписаниям. Слишком много людей уже заразились, и это очень серьезная проблема. Так что я поступлю, как посоветуют доктора кливлендской клиники".

Сам Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах. Представитель его избирательного штаба Тим Мурто заявил, что президент к тому времени "будет здоров и готов". "Байден не выкрутится, и защитники в СМИ его не прикроют", - сказал Мурто.

Рассматривается вариант проведения встречи в виртуальном режиме.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Солт-Лейк-Сити готова студия, где в среду пройдут дебаты между кандидатами в вице-президенты США Майком Пенсом и Камалой Харрис. Предприняты серьезные меры ковид-безопасности

В среду в Солт-Лейк-Сити состоятся дебаты между кандидатами в вице-президенты Майком Пенсом и Камалой Харрис, во время которых участники будут разделены плексигласовой перегородкой.

Последние тесты на Covid-19 у Харрис и Пенса были отрицательными.

Кто еще заболел в Белом доме?

Коронавирус был также выявлен у первой леди США Мелании Трамп, сотрудницы предвыборного штаба Хоуп Хикс и нескольких сенаторов-республиканцев.

Кроме того, заразились пресс-секретарь президента Кейли Макинэни и трое ее сотрудников - Чед Гилмартин, Кэролайн Левитт и Джейлен Драммонд. В воскресенье Макинэни говорила с журналистами без маски, но, по заявлению медслужбы Белого дома, те находились достаточно далеко от нее.

Несколько человек заразились после мероприятия в Розовом саду Белого дома 26 сентября, на котором президент представлял своего кандидата на пост члена Верховного суда Эми Барретт, и где, возможно, оказался некий распространитель инфекции.

Дональду Трампу диагноз Covid-19 был поставлен на прошлой неделе, а в понедельник он уже вернулся в Белый дом, хотя некоторые врачи предупреждали, что выписываться из больницы еще рано.