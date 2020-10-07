Covid-19 в окружении Трампа: новые случаи среди советников, военная верхушка США на карантине
После того, как у президента США Дональда Трампа был обнаружен коронавирус, это заболевание подтверждается у все большего числа представителей американского политического и военного руководства. Во вторник положительный анализ получил старший советник Белого дома Стивен Миллер, который последние пять дней находился в карантине.
33-летний Миллер работает в команде Трампа с момента избрания того президентом. В администрации он занимается политическими вопросами и подготовкой выступлений Трампа, известен жесткой позицией по вопросу иммиграции.
Его жена Кэти, работающая пресс-секретарем вице-президента Майка Пенса, переболела Covid-19 в мае.
97-летняя бабушка Миллера Рут Глоссер умерла в июле после того, как у нее был обнаружен коронавирус: как было сказано в медицинском заключении, причиной смерти стала остановка дыхания. Белый дом отрицал связь между смертью женщины и Covid-19, заявив, что она мирно скончалась во сне от возраста.
Covid-19 среди военных
В понедельник коронавирус был также обнаружен у вице-адмирала береговой охраны США Чарльза Рэя. Сообщается, что он переносит заболевание в мягкой форме и находится дома.
Все сотрудники, контактировавшие с ним с начала прошлой недели, отправлены на карантин. Среди них - почти все члены высшего органа военного управления США - Объединенного комитета начальников штабов, включая его главу генерала Марка Милли. В общей сложности в изоляции оказались девять высокопоставленных военных. Ни у одного из них тест пока не оказался положительным, сообщили в Пентагоне.
Около 10 дней назад адмирал Рэй побывал на мероприятии в Белом доме, но заразился ли он именно там - неизвестно.
Официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман заверил, что случившееся никак не скажется на оперативной готовности и боеспособности вооруженных сил. "Старшие военачальники полностью работоспособны и выполняют свои обязанности, работая в альтернативных местах пребывания", - заявил Хоффман прессе.
Президентские дебаты под вопросом
Тем временем соперник Трампа на президентских выборах, кандидат от демократов Джо Байден заявил, что не примет участия в теледебатах 15 октября в Майами, если президент к тому времени все еще будет являться носителем вируса.
"Я думаю, что если у него еще будет ковид, мы не должны проводить дебаты, - сказал Байден, добавив, что определится на основе рекомендаций медиков. - Я полагаю, мы будем строго следовать предписаниям. Слишком много людей уже заразились, и это очень серьезная проблема. Так что я поступлю, как посоветуют доктора кливлендской клиники".
Сам Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах. Представитель его избирательного штаба Тим Мурто заявил, что президент к тому времени "будет здоров и готов". "Байден не выкрутится, и защитники в СМИ его не прикроют", - сказал Мурто.
Рассматривается вариант проведения встречи в виртуальном режиме.
В среду в Солт-Лейк-Сити состоятся дебаты между кандидатами в вице-президенты Майком Пенсом и Камалой Харрис, во время которых участники будут разделены плексигласовой перегородкой.
Последние тесты на Covid-19 у Харрис и Пенса были отрицательными.
Кто еще заболел в Белом доме?
Коронавирус был также выявлен у первой леди США Мелании Трамп, сотрудницы предвыборного штаба Хоуп Хикс и нескольких сенаторов-республиканцев.
Кроме того, заразились пресс-секретарь президента Кейли Макинэни и трое ее сотрудников - Чед Гилмартин, Кэролайн Левитт и Джейлен Драммонд. В воскресенье Макинэни говорила с журналистами без маски, но, по заявлению медслужбы Белого дома, те находились достаточно далеко от нее.
Несколько человек заразились после мероприятия в Розовом саду Белого дома 26 сентября, на котором президент представлял своего кандидата на пост члена Верховного суда Эми Барретт, и где, возможно, оказался некий распространитель инфекции.
Дональду Трампу диагноз Covid-19 был поставлен на прошлой неделе, а в понедельник он уже вернулся в Белый дом, хотя некоторые врачи предупреждали, что выписываться из больницы еще рано.
В военном госпитале имени Уолтера Рида, где президент проходил лечение, ему давали дексаметазон - стероидный препарат, обычно назначаемый пациентам с серьезным течением Covid-19, он также получал кислород.