"Я просто лежал, несколько раз терял сознание". В Екатеринбурге нападают на геев, но полиция расследует это как грабеж

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

За последние три недели несколько представителей ЛГБТ в Екатеринбурге подверглись нападениям - сразу после того, как в городе прошел фестиваль в поддержку ЛГБТ-сообщества Ural Pride Week. При этом полиция не считает эти нападения преступлениями, совершенными по мотивам ненависти или вражды. Правозащитники полагают, что нападений не становится больше, просто гомосексуалы начали открыто заявлять о случаях агрессии в свой адрес.

Дизайнер Андрей Аллегров был избит в центре Екатеринбурга в 5:30 утра 19 сентября, вскоре после того, как он вместе с другом вышел из ресторана на улице Ленина.

По словам Аллегрова, сначала его просто окликнул неизвестный. "Он спросил: "Привет, ну как дела?", но в другой форме, а потом закричал: "О, п***ры!" и прочие оскорбления. […] Данил был в джинсовке, и, наверное, нападавший увидел его часы Apple Watch. Завязалась потасовка, я стал разнимать их, и он [нападавший] ударил меня ногой в голову. Я на некоторое время потерял сознание, а Данил пошел за ним возвращать свои часы и включил съемку на телефоне, окликнул его".

Первую помощь Аллегрову оказали сотрудники ресторана. Придя в себя, он сразу обратился в полицию, зафиксировал у медиков побои и написал официальное заявление в отделе полиции №7 Октябрьского района.

Благодаря видеосъемке на телефоне нападавший был идентифицирован полицией, и 25 сентября суд постановил взять под стражу по подозрению в нападении на Аллегрова жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в "грабеже, совершенном с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия".

"Мне сейчас лучше, а первые полторы недели было очень плохо, я просто лежал, несколько раз терял сознание", - рассказал с Би-би-си Аллегров. Медики диагностировали у него перелом носа без смещения и сотрясение мозга.

По его словам, во время беседы с полицейскими он настоял на том, чтобы в протокол внесли слова, что нападение произошло на почве ненависти к ЛГБТ. "Адекватно вроде отнеслись", - резюмировал он итоги общения с екатеринбургскими правоохранителями.

В своем "Инстаграме" дизайнер призвал почти 7 тысяч своих подписчиков не молчать, если они стали объектом агрессии: "Не стесняйтесь, если какая-то такая ситуация происходит, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы".

Аллегров позиционирует свой бренд одежды clothesbyunique как "социально-активный": с началом пандемии десятую часть от проданных заказов (футболки и свитеры со слоганами и принтами) перечисляет независимому профсоюзу "Альянс врачей".

"Жить в отделении"

18-летний житель Екатеринбурга Петр (имя изменено) подвергся нападению 1 октября вблизи метро "Проспект Космонавтов" в районе "Уралмаша". Туда юноша приехал, договорившись о встрече с виртуальным знакомым, которого нашел в тематической группе "ВКонтакте".

В район "Уралмаша" Петр приехал около 10 часов вечера, однако вместо предполагаемого приятеля там его встретили восемь парней, которые начали его избивать.

"Эта банда гомофобов знакомится в интернете, назначает встречу в темное время суток, а на встрече нападают, издеваются и грабят, - рассказал онлайн ресурсу E1.ru друг пострадавшего Иван (имя изменено). - К нему вышла толпа в масках, некоторые были с битами. Наносили сильные удары по лицу и телу и битой по ногам и рукам. Украли телефон, банковскую карту, все документы".

Иван позвонил юристу екатеринбургского Ресурсного центра ЛГБТ Анне Плюсниной и утром 2 октября вместе с ней Иван и Петр поехали в отдел полиции №15 Орджоникидзевского района, ближайший к месту нападения.

Плюснина при непосредственном общении юноши с полицейскими присутствовать не могла, так как у нее не было доверенности на представление его интересов. Но, по ее словам, сотрудники отделения убедили Петра написать заявление лишь на утерю паспорта, аргументировав тем, что если он хочет привлечь нападавших к ответственности, это отнимет у него много времени.

Сразу после этого Петр по своей инициативе зафиксировал побои в больнице.

Плюснина отметила, что "вопреки сказанному полицейскими о том, что он чуть ли не жить будет в отделении, ему пришлось бы прийти лишь 2-3 раза: отдать справку медиков для судмедэкспертизы и для признания его потерпевшим, что тоже требует личного присутствия".

5 октября Петру позвонили из полиции и пригласили прийти и подать полное заявление, однако юноша передумал и к полицейским больше не пошел. Укрепило его в этом решении еще одно обстоятельство. "Он получил аудиосообщение с аккаунта человека, на свидание с которым он и приехал на "Уралмаш", и в сообщении упоминалась улица, которую молодой человек указал в заявлении об утере паспорта, - сообщила Плюснина в беседе с Би-би-си. - Ее никто не мог знать, кроме полиции: в заявлении тот указал не ту улицу, где происходило нападение, а более центральную: он думал, это перевело бы его дело в другое, более центральное отделение".

6 октября на сайте E1.ru появился комментарий пресс-службы УМВД по Екатеринбургу: "Информация о том, что сотрудники полиции отказались принимать заявление о причинении телесных повреждений молодому человеку, не соответствует действительности. Более того, после публикации в средствах массовой информации полицейские повторно выехали по месту жительства заявителя для получения заявления. Однако указанный гражданин вновь отказался от разбирательства".

Полицейские подчеркнули, что подать заявление он может в любом территориальном органе и на сайте - то есть не только в райотделе на "Уралмаше", куда молодой человек не хотел приходить повторно.

В беседе с Би-би-си руководитель пресс-службы Свердловского областного УМВД Валерий Горелых заявил, что главное - не то, к какой категории населения гражданин относится, а то, написал он заявление или нет, и то, какое процессуальное решение по нему принято. "Любой может обжаловать действия полиции, обратившись в вышестоящие органы, в надзорные инстанции".

"Не делим граждан по признаку ориентации"

В начале сентября в Екатеринбурге прошел Ural Pride Week - фестиваль в поддержку ЛГБТ-сообщества. За неделю до его начала на организаторов написали заявление в прокуратуру, администрацию президента и ФСБ, а в первый день фестиваля "разгонять геев" в центр города вышли одетые в униформу люди, называющие себя казаками. Одновременно в Екатеринбурге состоялся фестиваль традиционных семейных ценностей "Скрепа".

На вопрос о том, способствовал ли фестиваль активизации агрессивно настроенных ультраконсерваторов, Анна Плюснина, юрист Ресурсного центра, который занимался организацией фестиваля, отвечает отрицательно. По ее словам, наоборот, это способствовало началу дискуссии о том, что в городе живут разные люди, а геи в свою очередь стали более открыто говорить о той агрессии, с которой сталкиваются.

Руководитель пресс-службы Свердловского областного УМВД Валерий Горелых отказался рассуждать на тему вспышки насилия по отношению к геям: "Мы не делим граждан по признаку их ориентации: в официальной статистике есть лишь информация о возрасте и поле граждан, пострадавших в результате совершения того или иного преступления".