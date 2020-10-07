Власти винят москвичей в начале второй волны пандемии Covid-19. Правы ли они?

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В последние недели московские власти вводят все больше мер борьбы с ростом заболеваемости Covid-19. Последнее решение мэра Собянина - приостановить работу льготных проездных школьников и пенсионеров. С похожих мер начиналось введение карантина в Москве в марте. Однако режим самоизоляции, как было весной - с пропусками для выхода из дома и закрытием кафе, музеев, кинотеатров - пока не вводят.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова жаловалась на безалаберность москвичей: она сказала, что главная причина роста заболеваемости в Москве - "поведенческая". "Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости - тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции", - заявила Ракова.

Что думают врачи?

Вирусолог исследовательского центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отчасти согласился с оценкой Раковой: "Я думаю, что она права, но, конечно, нужно добавить еще сезонный фактор. Осенью такие заболевания, как этот ковид, в общем легче распространяются".

Он напомнил в разговоре с Би-би-си, что вторая волна началась везде, в том числе в Европе, где маски носят охотнее: нигде не удалось ее избежать, подчеркнул вирусолог.

Так или иначе, одними запретами "сверху" и административным давлением все равно невозможно ничего добиться, считает Альтштейн: "Обязательно должна быть кооперация с гражданами. Если граждане активно сопротивляются, ничего не получится".

Почему москвичи не любят маски?

Социолог, руководитель отдела в "Левада-центре" Алексей Левинсон уверен, что власть с самого начала должна была учитывать, что не все поголовно москвичи будут соблюдать дистанцию и носить маски. "Уровень сознательности, который в обществе есть - это некоторая данность. На этот процент очень трудно влиять в сторону понижения или повышения. Мне кажется, здесь мэрия перекладывает ответственность - "А вот вы сами виноваты", - сказал он Би-би-си.

Левинсон подчеркивает, что в России нет культуры ношения масок, как, например, в Японии, а люди не так высоко ценят собственную жизнь, как в некоторых других странах: "В России высокое потребление алкоголя и курение показывает, что люди ценят свою жизнь не так высоко. Это в ходе эпидемии проявилось, но не в ходе эпидемии появилось".

Он уверен, что одними рекомендациями ничего не добиться. "Запреты какое-то время работали, когда подкреплялись институциональными мерами. Когда они были сняты и остались только пожелания, тогда это вызвало прилив эйфории: вроде как пересидели, можно выходить".

И теперь загнать людей по домам на второй карантин будет очень сложно, считает социолог: и еще сложнее потому, что за полгода пандемии власть заявляла противоречивые вещи, и доверие к ней люди растеряли.

"Людей пытались убедить, что второй волны не будет, и это их деморализовало в части принятия мер защиты. А потом власти спохватились - ах нет, берегите себя сильнее, чем раньше", - замечает Левинсон. - "Люди ведь понимают, что позиция власти продиктована лишь отчасти заботой о народном здравии, а отчасти - политическими обстоятельствами".

А значит, люди не верят, что власти так заботятся именно об их здоровье, заключает эксперт.

Экономика или здоровье?

По словам Левинсона, все исследования, которые "Левада-центр" проводил в эти месяцы, выявили, что настроение людей формирует в первую очередь не эпидемия как опасность для жизни. "На первом плане экономические обстоятельства. То, что власти позакрывали рабочие места, люди остались без работы и источников дохода - это вызывает самые большие чувства, и это управляет динамикой настроения", - подчеркнул социолог.

Богатые люди о своем здоровье заботятся больше, чем бедные - это известный факт, сказал он. "Болеют все-таки относительно небольшое число людей, а обеднели практически все, ну или у людей ощущение, что это коснулось всех. Там, где у людей кто-то попал в больницу, да, в этой семье на первое место встает вопрос здоровья и жизни. Но у всех, у кого рядом никто не умер, житейская позиция такая: а как насчет еды на завтра?"

Бизнес действительно пострадал во время первой волны коронавируса, когда власти Москвы разрешили ресторанам работать только на вынос и доставку, закрыли кинотеатры и непродуктовые магазины. Глава федерации рестораторов Игорь Бухаров признает, что даже сейчас большинство ресторанов пока еще не достигли того товарооборота, который им нужен: "Какие-то рестораны [делают] где-то 80%, какие-то 90, где-то выходят в ноль, кто-то в прибыль уже уходит, слава богу".

Бухаров надеется, что без закрытия в этот раз удастся обойтись: в ресторанах научились соблюдать противоковидные меры, подчеркнул он.

"Мы просим, чтобы те, кто к нам приходит, максимально соблюдали безопасное расстояние, масочный режим и так далее. Мы держим полный контакт с роспотребнадзором Москвы и он говорит, что мы выполняем все требования. У них замечаний к нам больших нету. Поэтому мы готовы к тому, что идет вторая волна", - сказал он Би-би-си.

"Многим видам бизнеса - практически приговор"

Правозащитник Александр Хуруджи, занимающийся правами предпринимателей, предсказывает, что, если в городе снова введут режим самоизоляции, плохо будет всему бизнесу.

"В первую очередь [пострадают] рестораны, кафе. Во вторую очередь - гостиничный бизнес, все, кто связаны с туризмом, все, кто связаны с ивентами и проведением мероприятий. Дальше цепляет всех, кто поставляет продукты, товары, вплоть до кофейных точек. Дальше касается торговых центров и бизнес-центров, у них поток снижается. Это очень многим видам бизнеса, особенно ресторанным - практически приговор", - резюмировал он в разговоре с Би-би-си.

Хуруджи рассказал, что летние месяцы, когда люди снова ходили в рестораны и ТЦ, не выправили ситуацию: накопились обязательства по оплате налогов, которые государство перенесло весной, и перед другими бизнесами. Его знакомые предприниматели ждали именно осени, чтобы подсчитать, выживает их бизнес или нет: "Они говорили, Саш, мы сентябрь ждем, что будет и смотрим, считаем, насколько восстановился спрос. Если спрос не восстановился, принимаем решение, как бы тяжело не было, но какие-то проекты придется закрывать".

Хуруджи ожидает, что с конца октября многие предприниматели поймут, что не справляются, и начнут подавать на банкротство. А значит, повысится безработица.