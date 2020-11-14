Чисто островное меню. Остров Уайт: Армада, Виктория, призраки и немного еды

Яна Литвинова

Би-би-си

Автор фото, Christopher Hope-Fitch Подпись к фото, Остров Уайт: красиво, Большая земля рядом и даже вкусно

Остров Уайт расположен всего в двух милях от портового города Портсмут, и добраться до него проще простого. Поезд с вокзала Ватерлоо неторопливо провезет вас по невероятно красивым местам графства Хемпшир, периодически ныряя в туннели и огибая огороженные территории, на которых по сей день тренирует солдат министерство обороны, и через два часа, натужно отдуваясь, доползет до конечной станции: Портсмутская гавань.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До острова ходят не только обычные корабли, но и судна на воздушной подушке

Дальше ехать ему некуда, потому как сразу за вокзалом начинается море. Пассажирам, желающим доехать до острова Уайт, следует пересесть на паром, который швартуется примерно там же, где заканчиваются рельсы. Но эта легкость передвижения доступна только при хорошей погоде. Шторм, сильный ветер или снег - и остров Уайт мог бы с тем же успехом находиться посередине Атлантики.

И не только потому, что автомобильные паромы не слишком устойчивы на волнах (пассажирские менее подвержены погодным ограничениям), но и потому, что пролив Те-Солент между Хемпширом и островом известен своим коварным нравом, в чем пришось убедиться Испанской Армаде в 1588 году.

Пират - всегда пират, или не зная акватории, не суйся в залив

Автор фото, National Maritime Museum Подпись к фото, Армада была разбита, но вообще-то англичанам просто повезло и с погодой, и обстоятельствами, и с начальством

Англичане могут сколько угодно гордиться победой над мощнейшей военной флотилией, посланной королем Испании для их полного подчинения и возвращения в католическую веру, но если бы ее командующий, герцог Медина Сидония был чуть более опытным моряком (морского опыта у него не было вообще), а воды у южного побережья Англии чуть менее опасными, то вся европейская история пошла бы совсем другим путем.

Кроме того, Англии и ее королеве крупно повезло в том, что одним из командующих их флотом был опытный мореход сэр Френсис Дрейк, который вообще-то стал сэром в награду за успешную пиратскую деятельность. Елизавета I была дамой практичной и ничуть не возражала поправлять свои финансы за счет испанских галеонов, ограбленных ее верным бандитом с морской дороги.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Пролив Те-Солент. Остров Уайт похож сверху на несколько ассиметричного ската

Все началось с того, что Дрейк не смог удержаться и решил поживиться чем бог пошлет на подбитом испанском корабле. Там он обнаружил, что испанские пушки существенно уступают английским. А для того, чтобы максимально воспользоваться этим преимуществом, ему требовалось точно вычислить, на какое расстояние можно было подходить к вражеским судам, чтобы нанести максимальный ущерб пушечной стрельбой, но чтобы испанцы одновременно не взяли его на абордаж.

Учебные стрельбища как раз и произошли около острова Уайт. Испанцы не знали, что в Те-Соленте имеются коварные песчаные банки, на которых можно безнадежно застрять. Англичане сначала успешным маневром посадили парочку кораблей на мель, а потом и провели свой стрелковый эксперимент.

Римляне, Виктория и туристы

Автор фото, Derek Voller Подпись к фото, Частная гостиная королевы Виктории в поместье Осборн

Разумеется, без римлян на острове тоже не обошлось. Гарнизонов они на нем не держали, а вот виллы строили, положив начало репутации Уайта как курорта.

Вильгельм Завоеватель подарил остров своему родственнику, после чего Уайт существовал в виде полунезависимого феодального графства почти 200 лет. Но в 1293 году Эдуард I убедил последнюю владелицу продать его английской короне.

Автор фото, Nilfanion Подпись к фото, Римляне довольно быстро сообразили, что остров Уайт - место приятное во всех отношениях и понастроили вилл. Теперь все, что от них осталось, оказалост в музеях

Много столетий спустя королева Виктория с принцем Альбертом построили здесь свою летнюю резиденцию Осборн, где королевское семейство делало вид, что живет обычной жизнью, ничем не отличаясь от своих подданных. В этом поместье Виктория и скончалась.

Сейчас Осборн находится под контролем National Heritage, и туда пускают любопытствующих. Туристов на острове в летний сезон полным-полно. Это и понятно, потому что Уайт является самым солнечным местом Соединенного Королевства. Что вовсе не означает, что вам гарантирована хорошая погода: самое солнечное место Британии - это все равно не Французская Ривьера.

Динозавры, белки, привидения

Автор фото, Keven Law Подпись к фото, Рыжая белка с острова Уайт. Это - их последний оплот, куда не добрались серые захватчицы

На острове есть чем поживиться и палеонтологам, потому как давным-давно нам нем проживали где-то 20 видов разных динозавров, сохранившихся в виде окаменелых костей.

Он же является единственным местом Британии, где до сих пор припеваючи живут рыжие белки, которых с остальной британской территории выжили более устойчивые пришлые серые белки. Те-Солент оказался для захватчиков слишком серьезной преградой, потому как, несмотря на свою несомненную живучесть, плавать серые белки все же не умеют.

И специально для любителей паранормальных явлений: остров Уайт является самым густонаселенным привидениями островом во всем мире. Но подробности после еды, потому как призракам есть не надо, а вот нам пока что требуется.

Белый суп

Автор фото, Anna Pustynnikova Подпись к фото, Белый суп. Действительно, белый, не поспоришь

Белый суп называется белым из-за молока, а не из-за названия острова. Что-то подобное готовила моя бабушка. Что-то подобное часто готовлю я сама. Три предварительных замечания:

Англичане любят превращать все свои супы в однородный мутный растворчик, в зависимости от густоты вы можете получить эдакий суп-кашу. Можете оставить все кусочками, правда, в этом случае вам придется все-таки постараться и резать овощи на относительно равномерные куски.

Вместо молока можете положить меньшее количество сливок. Оно, конечно, получается жирнее, но и вкуснее. Поскольку сливок требуется меньше, то увеличьте соответственно объем бульона.

Этот суп можно сделать полностью вегетарианским, если вместо куриного бульона сварить его на овощном.

Все остальное - предельно просто. Традиционный рецепт идет в фунтах с унциями, так что округляйте граммы в любую сторону, тем более, что супы подразумевают почти полную свободу.

Автор фото, Alice Day/EyeEm Подпись к фото, Сельдерей замечательно и очень эстетично плавает в беом супе. Можно, кстати, все остальные овощи растереть в пюре, а сельдерей оставить как есть

Вам понадобится:

60 г. масла (56,7, если быть точной, но это - полный маразм)

Около килограмма картошки (вес до того, как вы ее почистили), режьте как хотите, если вы будете суп гомогенизировать, или чуть более аккуратно, - если нет.

Одна большая луковица, которую, разумеется, надо почистить и достаточно аккуратно порезать на мелкие куски

4 черешка сельдерея, построгать потоньше (именно поэтому я и не люблю этот суп превращать в кашу, зеленый сельдерей очень эстетично плавает в белой жидкости)

От 750 мл до 1 л куриного (овощного, грибного) бульона. Я предпочитаю вообще травяной настой, для чего тоже существует свой отдельный кубик.

Петрушка, тимьян, лавровый лист. Вам скажут, что все это надо связывать бечевкой, но это - совершенно ненужные усилия, пусть плавают порознь, вы их все равно потом выловите без особого труда.

500 мл молока (или где-то 150-200 мл сливок)

Неполная столовая ложка крахмала или одна десертная ложка его же, если у вас в хозяйстве водится такое излишество.

Процесс:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На острове Уайт живут не самые обездоленные граждане Соединенного королевства. Плюс наплыв туристов привел к тому, чтогораздо проще отведать в ресторане изысканный крабовый салат, нежели получить тарелку обычного супа

Берите свою суповую кастрюлю. Совершенно незачем предварительно обжаривать овощи в сковородке, кастрюля со всем прекрасно справится. Растопите в ней масло, и обжарьте лук, картошку, лук и сельдерей. Дайте на этот процесс около пяти минут. Можете вообще начать с лука, а через пару минут закинуть и все остальное. Сельдерей я, кстати, вообще никогда не обжариваю, но вы поступайте, как вам больше нравится.

Налейте в кастрюлю бульон, киньте туда же душистую зелень, посолите, поперчите, уберите огонь и пусть варится. Почему-то Федерация Института женщин острова Уайт (это их рецепт) считает, что варить это надо где-то полтора часа. По-моему, это - чистое безумие, как только все станет мягким (минут 20-30), так и готово.

Далее, если вы решились на суп-пюре, то берите блендер и взбивайте содержимое. Авторы советуют тем, кто хочет добиться шелковой гладкости еще и протереть супчик через мелкое сито. Ну, если вам совершенно нечего делать...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А еще молочный вариант супа хорошо подходит для рыбы

Доведите полностью унифицированный суп вновь до кипения, добавьте молоко (сливки) и пусть закипит еще раз. Разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды и начинайте постепенно вливать в кастрюлю, интенсивно помешивая, по принципу изготовления киселя. Все, можно разливать по тарелкам, украсив поверхность тертым сыром (мой вариант), гренками, жареными семечками, грецкими орехами, зеленью, или вообще ничем.

Если же вы предпочитаете оставить суп в "кусочном" состоянии, то игнорируйте крахмал. Ваша жизнь станет гораздо проще.

Раздразнив свои вкусовые рецепторы супчиком, можно перейти к главному блюду на нашем уайтовском банкете, каковым будут...

Котлеты а ля Виктория

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, И королева Виктория, и ее сын Эдуард VII к еде относились с большим интересом

Ее величество, королева Британии и императрица Индии Виктория очень любила поесть. То, что подавалось на ее стол во время завтрака, вполне могло бы удовлетворить полк голодных солдат. Вероятно поэтому к концу своей долгой жизни она превратилась практически в шарик, ибо роста была невеликого, а килограммы от обильной еды и многочисленного потомства все добавлялись и добавлялись.

К счастью, эти котлеты, если и не являются полностью диетическими, организм подорвут не слишком сильно.

Автор фото, Paul Brighton Подпись к фото, Для рыбных котлет годится не только белая рыба, но и, например, тунец, и лосось

Для них нужно:

Около 500 г уже готовой белой рыбы (треска, пикша, камбала, что бог пошлет), разделенной на волокна. В готовом виде эта рыба сама разваливается так, как нам надо, так что особо усердствовать нет нужды.

60 г масла

60 г муки

200-250 мл сливок

120 г грибов (под грибами англичане понимают исключительно шампиньоны. Можете брать все, что вам угодно, но, если пойдете шампиньонным путем, то используйте только шляпки, а ножки отправьте куда-нибудь в суп).

1 небольшая луковица (в рецепте утверждается, что ее следует потереть на мелкой терке... не буду вас останавливать, но кухонный комбайн мне кажется менее жестоким для ваших глаз вариантом)

Примерно столовая ложка мелко порубленной петрушки (ей богу, кладите укроп! Коренные островитяне его не знают, но мы-то в курсе!)

Сок, выдавленный из половинки лимона (или целого, все зависит от ваших вкусов и лимонных размеров)

Немного муки, сдобренной солью и перцем и горчичным порошком (для обсыпания), одно взбитое яйцо (для окунания) немного растительного или сливочного масла (для обжаривания), панировочные сухари (для обваливания)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В готовом виде та же треска будет сама разваливаться на пластинки, но вот тут они ее, кажется, не доготовили. Видите, внутри она еще слегка прозрачная, значит есть пока рано

Сразу видно, что у поваров королевы была масса подручных, которые все это обваливали и обсыпали. Можно ограничиться одними сухарями, если у вас мало времени, или вам просто лень.

Что с этим делать

Начните с приготовления все того же соуса бешамель: растопите масло, обжарьте в нем муку и начинайте постепенно вливать сливки тонкой струйкой, непрерывно помешивая, пока это все не загустеет.

Теперь отправьте в ту же сковородку рыбу, грибы, лук, петрушку (укроп), лимонный сок и соль с перцем (не те, которые для обсыпания мы смешали с мукой), тщательно перемешайте и пусть оно все как следует прогреется. Снимите с огня и дайте смеси как следует остыть, иначе заработаете ожог.

Автор фото, Cathy Scola Подпись к фото, С жарением можно особо не усердствовать, потому сто продукт изначала уже приготовленный

Из остывшей массы сформируйте котлеты. Вроде бы этого количества хватает на восемь штук, но можно и семь, и десять - как получится.

Посыпьте мукой с солью, перцем и горчицей, обмажьте яйцом, обваляйте в сухарях и жарьте, пока корочка не станет приятно золотистой. Подавайте как хотите, но знатоки бормочут, что ломтик лимона и пара веточек петрушки (далась она им!) доведут это блюдо до полного эстетического совершенства.

Не знаю, нужен ли вам еще и гарнир, но какая-нибудь цветная капуста или брокколи, как мне кажется, подойдут. Макароны, гречневая каша или рис вроде бы из другой оперы, но кто я такая, чтобы диктовать вам свои вкусы! Ешьте как хотите. В моем доме все требуют зеленый салат.

Десерт из Осборна

Автор фото, Joff Lee Подпись к фото, Один из вариантов пудинга из хлеба с маслом. Можно, например, присыпать порошком какао, или тертым шоколадом

Фактически перед нами - один из вариантов популярного английского десерта под названием "пудинг из хлеба с маслом". Одно время, когда у меня случился сильный приступ англофильства, я с ним много эксприментировала. Это - тот самый классический вариант, когда все напрямую зависит от того, что вы в него положите. Вместо обычного хлеба можно брать французские круассаны, итальянский панеттоне или ваш собственный домашний зачерствевший кекс. В моем семействе кекс доживает до зачерствевшего состояния только в том случае, если с ним что-то не так. Один раз я вместо сахарной пудры бабахнула соду, так что результат пошел сразу в помойку. Семья одновременно грустила, что осталась без сладкого, но и веселилась нехорошей радостью, что даже я далека до совершенства!

Автор фото, Bartosz Luczak Подпись к фото, Или вот такой порционный вариант, хотя для королевской версии куски все равно крупноваты

Королевская версия пудинга из хлеба с маслом:

Ломти (не знаю сколько, сколько влезет в форму) темного (боюсь, что ржаной все-таки не пойдет, хотя надо попробовать) хлеба, намазанные маслом

Мармелад (если у вас есть апельсиновый, то прекрасно, если же нет, то подойдет любой конфитюр)

Около 250 мл молока

Около 100 мл сливок повышенной жирности

4 яичных желтка

50 г сахара

Столовая ложка крепленого сладкого вина (теоретически требуется шерри, но и портвейн годится)

Взбитые сливки для украшения

Глазированные вишни для того же

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Апельсиовый мармелад, можно сказать, национальный британский конфитюр, хотя апельсиновых рощ тут и не водится

И сам процесс:

Намажьте ломти хлеба (уже с маслом) мармеладом и нарежьте на очень маленькие кусочки (я не знаю, что в представлении Виктории и ее семейства считалось очень маленькими кусочками, будем считать, что квадрат в 1 см сойдет).

Нагрейте молоко со сливками, но не до закипания!. Отдельно тщательно взбейте желтки с сахаром. Показатель готовности определяется цветом: желтки должны заметно побелеть.

Вылейте желтки в молоко со сливками и как следует перемешайте. Если что-то пойдет не так, и в жидкости образовались сомнительные комки, не расстраивайтесь, а просто протрите всю эту смесь через сито.

Теперь в идеале пристройте результат на водяную баню... Ничего страшного в этом процессе нет. Если вы в курсе, как это делать, то простите за ненужные объяснения, если же нет, то делаем так: перелейте смесь в жаропрочную миску. Доведите воду до кипения в какой-нибудь кастрюльке. Идея в том, что ваша миска должна на кастрюле стоять, но в нее не проваливаться. Желательно, чтобы вода дна миски не касалась. Теперь пристройте миску на кастрюлю, уберите огонь до минимума и начинайте помешивать содержимое.

Автор фото, Tatiana Gorbunova Подпись к фото, Технология водяной бани проста и незатейлива

Делать это надо непрерывно, пока жидкость не загустеет. Если вы не уверены в своих силах (хотя, честное слово, напрасно, это лишь немного более сложно, чем пожарить яичницу), то либо берите готовый заварной крем, либо замените его на сладкий и густой молочный кисель, облагородив его ванилью.

Пусть этот сладкий соус немного остынет. Я предпочитаю, чтобы он остыл не немного, а как следует, но если вам не терпится, то пользуйтесь теплым.

Теперь надо перемешать с намазанным хлебом, крепленым вином и взбитыми сливками, разложить по порционным формам, украсить верх опять же взбитыми сливками (на данном этапе заботиться о фигуре просто глупо), пришпандорить на сливки глазированную вишню, или какое другое украшение и отправить в холодильник. Подавать холодным.

Если верить слухам, то Виктория вкушала этот десерт еще и поливая его сливками...

Напоследок

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Никто не скажет вам, почемц остров Уайт битком набит привидениями, но в Хэллоуин тут, надо думать, весело...

Совершенно невозможно попасть на остров Уайт и ни разу не столкнуться с хотя бы одной историей о привидениях. Некоторые эксперты по бестелесным явлениям вообще утверждают, что нет в мире ни одного другого острова, где бы призраки чувствовали себя так вольготно. Не знаю, почему, но обещаю, если судьба столкнет меня с представителем их племени, то я обязательно спрошу.

Например, в нынешнем Ботаническом саду в городе Винтнор призраки просто кишмя кишат. Дело в том, что когда-то на этом месте была больница, в которую помещали людей с туберкулезом, который вплоть до середины прошлого века был неизлечим. Пациенты, увы, умирали, но некоторые из них так в больнице и оставались. Кроме покойных пациентов временами попадаются и медсестры, хотя что именно их привязывает к месту работы, сказать сложно.

Автор фото, Naturenet Подпись к фото, Как видите, действительно, остались одни столбы от ворот, а вот дом появляется толко в новогоднюю ночь ровно в полночь

Есть и еще одна знаменитая история, связанная с загородным поместьем Найтон Горджес. От дома давно ничего не осталось, кроме постов от ворот, но говорят, что в новогоднюю ночь он внезапно возникает на своем прежнем месте ровно в полночь!

Лично у меня в новогоднюю ночь масса других дел в гораздо более приятной обстановке.