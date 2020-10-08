Нобелевская премия по литературе присуждена американке Луизе Глюк
Лауреатом нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк, объявили в Шведской академии.
Официального списка номинантов Шведская академия не публикует, но среди фаворитов называли также японского писателя Харуки Мураками, автора цикла "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд, российскую писательницу Людмилу Улицкую, вест-индийскую романистку Джамайку Кинкейд и венгерского автора Петера Надаша.
Церемония вручения транслировалась в соцсетях.
Лауреата Нобелевской премии по литературе определяет Шведская академия. Она была основана в 1786 году королем Густавом III для "изучения и упорядочивания шведского языка и словесности".
За историю премии она вручалась 112 раз, но лауреатов больше, 116.
В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получили польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель и сценарист Петер Хандке. Премию по литературе присудили сразу двум людям из-за того, что в 2018-м году из-за секс-скандала в Шведской королевской академии наук объявление лауреата было отложено. В итоге Токарчук получила премию за 2018 год, а Хандке - за 2019 год.
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