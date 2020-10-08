Нобелевская премия по литературе присуждена американке Луизе Глюк

Лауреата Нобелевской премии по литературе определяет Шведская академия. Она была основана в 1786 году королем Густавом III для "изучения и упорядочивания шведского языка и словесности".

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получили польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель и сценарист Петер Хандке. Премию по литературе присудили сразу двум людям из-за того, что в 2018-м году из-за секс-скандала в Шведской королевской академии наук объявление лауреата было отложено. В итоге Токарчук получила премию за 2018 год, а Хандке - за 2019 год.