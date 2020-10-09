"Мы даже не знаем, жив ли он". СК завел дело о торговле детьми, их родители просят помощи у Путина

Автор фото, Konstantin Svitnev/Personal Archive Подпись к фото, Трое младенцев, которых изъяли российские органы опеки. Генетические родители не получают никакой информации о них уже 11 месяцев

Уголовное дело о торговле детьми, которых в России выносили суррогатные матери, следственный комитет расследует с начала года. В нем уже 10 фигурантов - врачи, юристы, суррогатные матери, курьер и переводчик с китайского языка. На прошлой неделе стало известно, что следствие заинтересовалось одинокими отцами-геями, которые воспользовались процедурой ЭКО, чтобы завести детей. Некоторым из них уже звонили из СК, как минимум двое уехали из России вместе с детьми. Русская служба Би-би-си собрала подробности громкого дела.

Филиппинцу Конрадо Потенсиано - 67 лет. В счастливом, по его словам, браке с женой Мэри Джой он прожил 30 лет. Оба очень хотели детей, однако забеременеть Мэри Джой не удавалось, и семья Потенсиано решила воспользоваться процедурой ЭКО. Выношенная суррогатной матерью из США дочь Кристина родилась в 1994 году.

Семь лет назад жена Потенсиано умерла от онкологического заболевания.

"Я был в отчаянии. Я решил завести больше детей. Я нашел российскую компанию, "Росюрконсалтинг", связался с ними. Мне их посоветовали другие филиппинцы, у которых уже были дети, рожденные российскими суррогатными мамами. Это было одной из причин, почему я выбрал Россию", - рассказал он Би-би-си.

В конце 2014 года родилась вторая дочь Потенсиано, на этот раз выношенная суррогатной матерью из России. Девочку назвали Кассандрой.

Сейчас у Потенсиано четверо детей, выношенных российскими суррогатными мамами. Самому младшему из них - Сандро - несколько месяцев. Но прилететь за ним в Россию и забрать на Филиппины мужчина не успел.

Автор фото, Conrado Potenciano/Personal archive Подпись к фото, Конрадо Потенсиано с четырьмя своими детьми. Старшую, Кристину, родила суррогатная мать в США, а младшие - Кассандра, Царина и Константин - родились в России

Пока шел процесс оформления документов, ребенок - и еще трое младенцев, выношенных суррогатными матерями для других семей, - вместе с няней жили на съемной квартире в подмосковном Одинцово.

По словам Потенсиано, с первой дочерью оформление документов заняло около пяти месяцев. Поэтому он не отправился за Сандро сразу после рождения ребенка. "Я не забрал его сразу, потому что мне было сложно прилететь в Россию, и я не знал, насколько в этот раз затянется процесс получения документов. Я не мог позволить себе долго находиться в России, поэтому документы оформлял "Росюрконсалтинг", - рассказал Потенсиано Би-би-си.

К этому моменту у филиппинца было шестеро детей, включая рожденного в России Сандро: помимо пяти детей, выношенных суррогатными матерями, еще одного ему родила его новая партнерша, с которой они начали вместе жить в 2015 году. Позже она родила еще одного ребенка - девочке сейчас два месяца.

Как началось уголовное дело

Один из младенцев из одинцовской квартиры появился на свет с родовой травмой - кефалогематомой, поэтому после рождения ему сделали операцию на головном мозге. 9 января мальчик умер (как позже установит экспертиза, это произошло из-за синдрома внезапной детской смерти).

Няня вызвала скорую, а вместе с медиками приехали и полицейские. Троих оставшихся в квартире детей изъяли органы опеки и - абсолютно здоровых (по словам адвоката обвиняемых Игоря Трунова) - поместили в Видновский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) и о торговле людьми (часть 2 статьи 127.1 УК). Позже статью переквалифицировали на более тяжкую - часть 3 статьи 127.1 (купля-продажа людей, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы). Максимальное наказание по ней - 15 лет лишения свободы.

Сейчас в деле 11 эпизодов: они касаются рождения 14 детей для четырех иностранных семей - трех филиппинских и одной тайской. Почти всех детей - кроме троих, которых полицейские нашли в подмосковной квартире, - родители уже забрали и увезли из России.

Большинство эпизодов затрагивает две состоятельные филиппинские семьи - семью известного политика Фреденила Кастро, вице-спикера палаты представителей страны, и семью врача и бизнесмена Конрадо Потенсиано. Именно их детей изъяли органы опеки.

Автор фото, YouTube/CNN Philippines Подпись к фото, Фреденил Кастро - известный филиппинский политик. По программам суррогатного материнства в России у него родились семеро детей

Фигуранты дела

"Росюрконсалтинг" стала первой в России компанией, которая специализируется на репродуктивном праве и юридическом сопровождении программ суррогатного материнства. Один из ведущих российских юристов в области репродуктивного права Константин Свитнев основал "Росюрконсалтинг" в 2003 году. С тех пор ее услугами воспользовались сотни клиентов.

Теперь Свитнев - главный фигурант уголовного дела о торговле детьми. Следствие считает его лидером преступной группы, которая продавала за границу детей, рожденных суррогатными мамами в России.

14 июля Басманный суд арестовал первых фигурантов дела. Ими стали врачи - заведующий отделением ЭКО в Центре материнства и репродуктивной медицины "Петровские ворота", эмбриолог Тарас Ашитков (стаж работы - 26 лет), его жена - ведущий репродуктолог отделения ЭКО в том же центре Юлиана Иванова (стаж 32 года), а также акушер-гинеколог московского роддома №3 Лилия Панаиоти (стаж 28 лет).

Автор фото, Anton Novoderejkin/TASS Подпись к фото, Врач-репродуктолог Юлиана Иванова

В тот же день суд заключил под стражу Валентину Чернышову, курьера Европейского центра суррогатного материнства (ЕЦСМ). Она возила лекарства, памперсы, сопровождала суррогатных мам на врачебные приемы.

Через два дня тот же суд арестовал еще троих фигурантов дела: гендиректора ЕЦСМ Владислава Мельникова, Кирилла Анисимова, который работал в этом центре переводчиком с китайского языка, и юриста "Росюрконсалтинга" Романа Емашева.

Обвинения также предъявлены двум суррогатным матерям - 22-летней Татьяне Блиновой (она находится под домашним арестом) и 32-летней Ирине Когут - её объявили в международный розыск.

Их обвиняют в торговле людьми, повлекшей смерть, в составе организованной группы, лидером которой, по версии следствия, был Свитнев.

Фабула обвинения

Следствие считает, что глава "Росюрконсалтинга" Константин Свитнев и глава "Европейского центра суррогатного материнства" (ЕЦСМ) Владислав Мельников из корыстных побуждений объединились в организованную группу "для осуществления систематической деятельности по торговле детьми, рожденными суррогатными матерями" и отправки этих детей покупателям за границу. Остальные фигуранты дела в разное время входили в эту группу, считают в СК.

Мельников в ЕЦСМ работал с россиянами, а "Росюрконсалтинг" - с иностранцами. Свитнев напрямую контактировал со всеми иностранными родителями, поэтому, вероятно, СК и считает его лидером группы, объясняет логику следствия адвокат Мельникова Людмила Айвар (юридическая фирма "Трунов, Айвар и партнеры" защищает обвиняемых по этому делу).

Когда от клиента поступал запрос, ЕЦСМ подбирал ему возможных суррогатных матерей и доноров яйцеклетки из своей базы. После того как выбор был сделан, женщин направляли в медклинику. "Росюрконсалтинг" организовывал юридическое сопровождение программы - оформление документов, в том числе получение свидетельств о рождении и выездных виз.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Владислав Мельников - генеральный директор "Европейского центра суррогатного материнства"

"Все, что делал Мельников, и что подтвердило нам следствие - это выдал два направления суррогатным мамам для того, чтобы они пришли с этими документами в клинику. О том, что такая-то гражданка направляется для проведения процедуры суррогатного материнства для Кастро и еще кого-то", - объясняет Айвар.

В уголовном деле есть фамилии около десяти суррогатных матерей, выносивших детей иностранцам, но обвиняемыми стали только две. Свитнев объясняет это тем, что Когут и Блинова вписали свои фамилии в графу "мать" в свидетельства о рождении детей, которых они выносили. Следствие считает, что они предоставили в ЗАГС заведомо ложные данные о родителях детей и на их основе получили свидетельства.

Иногда клиенты просят суррогатную мать вписать себя в свидетельство о рождении для упрощения процедуры оформления документов, так как не каждое консульство соглашается принять свидетельства с прочерком в графе "мать", говорит Свитнев. Это подтверждает и Потенсиано. По его словам, одиноким филиппинцам получить документы на своих детей во много раз сложнее, чем женатым парам.

Следствие считает, что генетический материал, который использовался для рождения детей, принадлежал неустановленным лицам, и что после рождения дети были переданы за границу лицам, которые тоже не установлены.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, 22-летняя Татьяна Блинова стала одной из двух суррогатных матерей, обвиняемых по делу о торговле детьми. Вторую, Ирину Когут, объявили в международный розыск

Но это не так, говорит Айвар: все фигурирующие в деле иностранные семьи являются генетическими родителями своих детей, а дети, которые успели уехать из России, сейчас проживают с ними. Родители уже сдали ДНК-тесты, чтобы это подтвердить.

"Мы провели генетические экспертизы, предоставили их следствию, о том, что эти лица установлены, эти лица являются генетическими родителями детей, на них эти дети оформлены и с ними проживают. Все это мы предоставили следствию, - говорит юрист. - Мне кажется, у следствия нет сомнений в том, что дети действительно рождены от генетически родных родителей и живут с ними".

В рамках следствия экспертизы на подтверждение родства сделано пока не было.

"Я искренне пытался помочь следствию и направлял всю информацию, которой располагал. Но СК не удосужился за эти девять месяцев провести генетическую экспертизу, чтобы подтвердить родство. Родители сделали все эти генетические экспертизы, это то, что должно было сделать следствие. Но если бы оно свою работу сделало, то не было бы никакого уголовного дела", - говорит Свитнев.

"Следствие исходит из того, что это наши дети, наш генофонд. Это нигде не звучит, но если анализировать обвинение и те заявления, которые делаются, то это российские дети, а российские дети должны быть возвращены в Россию и благополучно проживать в каком-нибудь российском детском доме. Потому что их незаконно продали за границу", - продолжает Айвар.

Некоторые российские СМИ писали, что фигурантов дела подозревают в продаже детей за границу на органы. "Следствием устанавливается причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу", - говорил в начале августа источник ТАСС в правоохранительных органах.

Адвокат Игорь Трунов тогда заявил, что "ни в одном процессуальном документе нет даже упоминаний про органы".

Автор фото, Anton Novoderejkin/TASS Подпись к фото, 50-летний Тарас Ашитков - один из лучших врачей-эмбриологов в стране, говорят о нем коллеги

От ареста главу "Росюрконсалтинга" Константина Свитнева спасла пандемия коронавируса. Еще в начале года он уехал в отпуск за границу, а потом не смог вернуться из-за закрытых границ. Когда рейсы частично возобновились и появилась возможность улететь, Свитнев не воспользовался ею - уже из опасений ареста.

О том, что он стал фигурантом дела о торговле людьми, Свитнев узнал 14 июля, когда в его загородный дом в Подмосковье пришли с обыском. В это время дома были четверо его детей, няни и родственница.

"Четверых детей изъяли, поместили их в инфекционное отделение Пушкинской больницы, после чего детей удалось родственникам и их доверенным лицам оттуда забрать. Как я понимаю, дети сейчас находятся в безопасности", - рассказывает адвокат Людмила Айвар.

По ее словам, во время обыска следствие изъяло все документы детей Свитнева, в том числе паспорта и свидетельства о рождении, и в настоящее время их не выдает. "У него все четверо детей от суррогатной мамы, и он единственный отец. То есть он первый, кто попадает в поле зрения следствия в связи с заявлением по поводу одиноких отцов", - добавляет Айвар.

Автор фото, Anton Novoderejkin/TASS Подпись к фото, Акушер-гинеколог Лилия Панаиоти

Новые планы следствия

Заявление, о котором говорит Айвар, появилось на прошлой неделе. Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что Следственный комитет планирует провести задержания и аресты одиноких отцов, которые пользовались услугами суррогатных матерей, и обвинить их в покупке детей.

По данным ТАСС, речь идет об одиноких отцах "нетрадиционной сексуальной ориентации", которые были клиентами "Росюрконсалтинга" и "Европейского центра суррогатного материнства" и которые с их помощью воспользовались процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с 2014 года.

Прочитав утром 1 октября эту новость, 40-летний житель Москвы Александр (имя изменено по его просьбе) решил покинуть Россию - уладил срочные вопросы, собрал вещи, взял ребенка и уже на следующий день был с ним в другой стране.

Процедурой ЭКО и услугами "Росюрконсалтинга" Александр воспользовался в 2019-м году, его ребенку сейчас всего несколько месяцев. По его словам, переезд он планировал давно - в том числе из-за отношения, с которым в России сталкиваются одинокие отцы. Но не думал, что это произойдет так скоро, хотел дождаться, когда ребенку исполнится хотя бы два года. "Мне пришлось вырвать его из привычной среды, чтобы он не попал в детский дом", - объяснил он Би-би-си.

"В настоящее время известно о десяти одиноких отцах - это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми", - рассказал агентству ТАСС адвокат Игорь Трунов.

Александр не знает, есть ли он среди этих десяти человек, которые интересуют следствие. Никто из СК к нему не обращался, но утром 1 октября с ним связался его друг - "не из СК, но который многое знает" - и сказал, что ему и его ребенку в России может угрожать опасность. О том, что у Александра могут быть проблемы, его в тот же день предупредил и Свитнев.

Одинокие отцы

В России ЭКО и суррогатное материнство регулируются приказом российского минздрава "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий". Согласно нему, воспользоваться ВРТ в России имеют право "мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке", а также "одинокая женщина". Об одиноких мужчинах в приказе ничего не сказано.

На основании этого следствие считает, что одинокие отцы, которым детей выносили суррогатные матери при посредничестве "Росюрконсалтинга", обзавелись ребенком незаконно.

"Все зависит от того, как понимать закон. Если в законе не указано, то это запрещено или разрешено? Весь мир считает, что если в законе запрета нет, то это разрешено. У нас в этом деле ситуация прямо противоположная. Но есть Конституция, которая говорит, что дискриминация запрещена, а эта норма дискриминационная", - комментирует приказ минздрава Игорь Трунов.

У адвокатов нет конкретных фамилий одиноких отцов, которыми интересуется следствие.

Но так как СК изъял документацию "Росюрконсалтинга" с 2014 года, они исходят из того, что всем клиентам компании с этого времени может угрожать опасность. По словам Трунова, как минимум два отца из тех, кто вышел с адвокатами на связь, покинули Россию вместе с детьми. Как минимум с тремя следователи пытались связаться - спрашивали детали о программах ЭКО, которыми те воспользовались, о договорах, о том, когда родился ребенок.

Трунов подчеркнул, что у всех этих одиноких отцов на руках есть свидетельства о рождении своих детей, полученные через суд, как и во всех таких случаях. "Поэтому по всем этим случаям есть решения судов. Следствие считает, что решения судов незаконны и подлежат отмене. Но как они собираются их отменять, я не знаю, потому что на данный момент нам неизвестны случаи, чтобы решения о выдаче свидетельств были отменены", - говорит Трунов.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Арестованный Кирилл Анисимов работал в "Европейском центре суррогатного материнства" переводчиком с китайского языка. Ему 26 лет

Свитнев рассказал Би-би-си, что в конце сентября ему позвонил неизвестный мужчина со скрытого номера. Собеседник не представился, но, по словам Свитнева, обещал предоставить гарантии безопасного возвращения в Россию, если он расскажет детали программ суррогатного материнства, которыми воспользовались одинокие отцы из числа российских звезд. По словам Свитнева, ему назвали конкретные фамилии известных людей, которые были клиентами "Росюрконсалтинга", но он отказался разглашать даные.

"Мы каждый день встречаемся с теми, кто попадает в этот разряд, кто получил детей через "Росюрконсалтинг". Вчера у нас были двое мужчин, которые приходили на консультацию, и были в достаточно встревоженном состоянии. Мы предупреждаем всех об опасности, что преступление особо тяжкое и что если им предъявят обвинение, то, скорей всего, мерой пресечения будет содержание под стражей, по этой категории либеральные меры пресечения не избирают", - рассказывает Трунов.

Прецедентные решения

До недавнего времени одинокие люди в принципе не могли воспользоваться услугой ЭКО.

Решение о том, что новейшие репродуктивные технологии должны быть доступны не только супружеским парам, было принято по итогам судебного процесса в 2009 году.

Тогда в рамках судебного разбирательства в Петербурге Свитнев доказал, что право на ЭКО есть и у незамужних женщин. "Это было громкое прецедентное решение, одно из самых значимых достижений в моей жизни", - рассказал он Би-би-си.

Автор фото, Konstantin Svitnev/Facebook Подпись к фото, Константин Свитнев - известный российский юрист и эксперт в области репродуктивного права. Следствие считает, что он был лидером преступной группы, которая торговала детьми

Спустя год, в августе 2010 года Свитнев на основе этого решения доказал, уже в Бабушкинском суде Москвы, что родителями по программам суррогатного материнства могут становиться не только одинокие женщины, но и одинокие мужчины. "Суд принял практически без изменений мою позицию, которую я обосновал на основе Конституции - которая запрещает дискриминацию и говорит о равенстве всех граждан независимо от их природных свойств", - говорит Свитнев.

Вскоре после этого судебного решения было получено первое в России свидетельство о рождении с прочерком в графе "мать". С тех пор отцами по программам суррогатного материнства в России стали сотни одиноких мужчин, в том числе звезды российской эстрады, говорится на сайте "Росюрконсалтинга".

Уехавший из России вместе с ребенком Александр говорит, что несмотря на прямое решение суда, одинокие отцы в России до сих пор сталкиваются с дискриминацией.

ЗАГСы по-прежнему отказываются выдавать свидетельства о рождении, в которых не указана мать (хотя документы с прочерком в графе "отец" выдают), поэтому всем одиноким отцам в России приходится получать документы на детей через суд.

Как в деле появилась гомосексуальность

Из-за того, что генетическое родство родителей и детей установлено, первоначальное обвинение разваливается, и именно поэтому следствие решило привлечь к делу одиноких отцов "нетрадиционной сексуальной ориентации", считает адвокат Людмила Айвар.

"Установив генетическое родство и ущербность позиции предъявленных обвинений, они решили атаковать одиноких отцов, которые воспитывают детей без женщин, без матерей, и сформулировать позицию таким образом, что одинокий отец не имеет права на суррогатное материнство и поэтому это незаконно, поэтому это торговля детьми, и поэтому они тоже преступники", - уверена она.

Возможная гомосексуальность родителей, выношенных суррогатными матерями, интересовала следствие, как выяснила Би-би-си, еще на ранних стадиях дела.

Из протоколов допроса (есть в распоряжении Би-би-си) следует, что следователь спрашивал арестованного врача Тараса Ашиткова про одного из его филиппинских клиентов: "Не заметили ли вы что-либо странное в его поведении при общении с ним? Имелись ли у него признаки гомосексуальности?"

"Насколько я помню, когда я встречался с ним в клинике, он был с женщиной, при этом вел себя спокойно, был вежлив и опрятен. Никаких странностей в его поведении я не заметил. Признаков гомосексуальности я также не заметил", - ответил Ашитков. О сексуальной ориентации клиентов следователи спрашивали и другую обвиняемую по делу - Юлиану Иванову.

Автор фото, instagram/dr_ivanova_yuliana Подпись к фото, Врачи Ашитков и Иванова, которые сейчас находятся под стражей, регулярно ездили за границу на конференции по репродуктивной медицине. Иванова в начале 2000-х несколько лет работала в США, с пациентами-иностранцами она свободно разговаривала на английском

"Вопрос сексуальной ориентации следствием педалируется постоянно. С позиции закона это юридической силы никакой не имеет. Какая разница, какая ориентация? Для медицины, для уголовного дела. У нас в уголовном кодексе вообще нет такого понятия, как ориентация. Поэтому почему следствие делает на этом акцент - абсолютно непонятно", - комментирует адвокат Игорь Трунов.

Суррогатное материнство в России

Суррогатное материнство легально не во всем мире. Например, оно запрещено во Франции и Германии: там считается, что это ущемляет чувство собственного достоинства женщин, которых эксплуатируют для вынашивания ребенка.

В некоторых американских штатах, Украине, России и ряде других стран продажа услуг суррогатного материнства разрешена.

Этими услугами в России ежегодно пользуются около 600-700 семей, оценивает рынок гендиректор федеральной сети клиник репродукции "Центр ЭКО" Сергей Лебедев.

В последнее время, по его словам, увеличилось количество клиентов из Китая - эксперт связывает это с отменой китайскими властями политики "одна семья - один ребенок" в 2015 году и с тем, что китайцы стали более состоятельными. Россияне, напротив, стали пользоваться услугами суррогатного материнства меньше, говорит Лебедев: "Не потому, что потребность снизилась, а потому что в России происходит экономическая стагнация. Зачастую люди просто откладывают деторождение на потом из-за финансовой неопределенности". По его словам, Россия входит в пятерку лучших стран по качеству этой услуги.

"Российские клиники побеждают в честной конкурентной борьбе с американскими, не говоря уже об украинских, белорусских, казахстанских. Наша репродуктивная медицина - это та сфера, которой нужно гордиться. Частота наступления беременности в России выше, чем в США. Благодаря Ашиткову, благодаря Юлиане Ивановой, женщине, к которой записывались за месяцы, чтобы она помогла им стать родителями. Ашитков - один из лучших эмбриологов в мире, сидит сейчас в тюрьме", - возмущается Свитнев.

Последние две недели перед арестом Ашитков и Иванова проработали в московской клинике NGC. "Они пришли к нам, потому что мы их знаем как профессионалов высокого уровня, и мы хотели, чтобы они работали у нас. Ашитков - один из лучших специалистов в своей области в стране", - сказал Би-би-си Николай Корнилов, врач-репродуктолог NGC.

"Доктор, я уверена , что Вы вот-вот будете нас снова радовать тут Вашими знаниями и опытом. Ибо что это за страна такая, что надевает наручники таким специалистам?" - такие и другие слова поддержки оставляют в "Инстаграме" арестованной Юлианы Ивановой ее пациенты.

Автор фото, dr_ivanova_yuliana/instagram Подпись к фото, Тарас Ашитков и Юлиана Иванова не только коллеги, но и супруги

Свитнев связывает возникновение уголовного дела, главным фигурантом которого он стал, с попыткой установить контроль над рынком вспомогательных репродуктивных технологий в стране: "Это быстрорастущий рынок, потому что от 15 до 20% популяции бесплодны по медицинским показаниям. И показатель этот только ухудшается. Я уверенно вам скажу, что через 10 лет 25% популяции будут бесплодны. Речь идет не о миллионах, а о миллиардах долларов. Кто-то, естественно, хочет установить над этим контроль".

Стоимость услуг суррогатного материнства зависит от суммы компенсации суррогатной матери, которая составляет 60-70% от стоимости всего процесса, объясняет Лебедев.

"Как я понимаю, следственные органы сейчас пытаются это инкриминировать как некую продажу. Но только ребенок ни в коей степени не является предметом сделки, и суррогатная мама получает компенсацию, во-первых, в связи с потерей рабочего времени, - суррогатные мамы не работают, поэтому теряют актуальный доход на время участия в программе. Во-вторых, это компенсация на восстановление здоровья", - объясняет он.

Реакцию профессионального сообщества врачей и участников рынка на это уголовное дело Лебедев описывает как "страх, замешанный на полном непонимании и абсурдности ситуации". Корнилов говорит, что врачи, работающие в сфере ВРТ, испытывают "шок, негодование, непонимание".

"Люди боятся работать. Многие программы сейчас встали, потому что люди отказываются их делать. Отказываются и врачи, и клиники, и юристы клиник", - описывает Корнилов последствия этого уголовного дела.

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, депутата от "Единой России" Татьяны Цыбизовой, чтобы подобных уголовных дел не было, программы суррогатного материнства должны находиться под контролем государства.

"Практически все европейские страны внесли запрет на эту технологию, ряд американских штатов тоже внесли запрет. Мы понимаем, что ее надо сохранить, но исключительно как медицинскую помощь и регламентировать от и до, под контролем и надзором государства, для того, чтобы никогда больше не прозвучали обвинения в плане торговли детьми, или о чем мы иногда читаем, что вообще на органы рожают. Вот чтобы это было все исключено, нужно понимать, что государство это четко регламентирует", - сказала она на пресс-конференции в среду (цитата по агентству "Москва").

Что с изъятыми детьми?

Детям, изъятым в январе из квартиры в Подмосковье, через месяц исполнится год.

С тех пор как службы опеки их изъяли, ни родители, ни адвокаты ничего не знают ни о них, ни об их состоянии, ни даже о том, живы ли они и не усыновил ли их кто-то. Ходатайства адвокатов предоставить хотя бы справки о состоянии здоровья детей суд не удовлетворяет.

В Видновском доме ребенка, куда изначально поместили детей, с Би-би-си общаться отказались.

"У семьи Потенсиано документы оформлены не до конца. У семьи Кастро все оформлено, свидетельства о рождении хранятся в детском доме", - сказал Трунов. В свидетельствах близнецов (их копии есть у Би-би-си) указано, что их родители - Фреденил и Джейн Кастро.

"И здесь странная конструкция. Основания, почему дети находятся в детском доме - это акт о нахождении бездомных и беспризорных детей. И тут же вместе с этим актом - официальные, неоспоренные никем свидетельства о рождении, где указано, что они иностранцы и что их родители филиппинцы", - рассказывает Трунов.

"Я говорю, дайте мне доступ, родители не видели детей 11 месяцев. Я их хотя бы сфотографирую, отправлю родителям. Они отказали, сославшись на акт о том, что дети беспризорные и бездомные. Хотя у них на руках есть их свидетельства о рождении, в которой указаны их родители", - описывает адвокат ситуацию.

Автор фото, Conrado Potenciano/Personal Archive Подпись к фото, Касандра Потенсиано держит фотографии Владимира Путина и своего братика Сандро, которого изъяли российские органы опеки

Дети, находящиеся в детдоме, признаны потерпевшими по делу. Но их представителями выступают не их генетические родители, а представители органы опеки.

Родители уже сделали ДНК-тесты, но если этого окажется недостаточно, они готовы приехать и сдать их еще и в России. Правда, из-за коронавируса это сделать не так-то просто. По словам Потенсиано, российское консульство на Филиппинах работает, но визы не выдает. К тому же он не уверен, что его самого не арестуют, если он приедет в Россию.

"Правильно опасается, его могут арестовать, конечно. Он пока не фигурирует как покупатель, но в любой момент может начать фигурировать, так как инкриминируется торговля людьми, покупка и продажа. Для того, чтобы был полный состав, нужны и продавцы, и покупатели. Сейчас сидят в тюрьме продавцы. Покупателям еще обвинение не предъявляли. Но следствие говорит, что предъявлять обвинение будет, иначе как в суд его передавать?" - говорит Трунов.

По данным ТАСС, Следственный комитет планирует завершить расследование этого дела к концу года.

Обе филиппинские семьи обратились президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь детям воссоединиться с родителями.