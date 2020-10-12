Коронавирус: ситуация в Чехии - худшая в Европе, в Китае снова тестируют целый город

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В больницах Британии больше пациентов с Covid-19, чем в марте этого года, Китай оперативно тестирует город с девятимиллионным населением, а в Южной Корее правило социальной дистанции сведено до минимума. Тем временем власти Чехии отключают в торговых центрах интернет.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время эпидемии в мире Covid-19 заболели 37,5 млн человек, умерли - более миллиона.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел в понедельник экстренное совещание с Советом национальной безопасности в связи с резким обострением эпидемиологической ситуации в стране. Среднее число больных на 100 тыс. человек за две недели в этой стране составило более 493 - это максимальный показатель с начала пандемии и в данный момент является самым высоким в Европе.

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При этом о введении повторного общенационального локдауна пока речь не идет. По мнению чешских властей, на данном этапе разумнее обеспечить выполнение уже существующих ограничительных мер. К примеру, торговым центрам предписано отключить услугу бесплатного беспроводного интернета, что, по мнению властей, заставит подростков отказаться от идеи собираться в этих местах.

Чешские пабы и рестораны уже более недели работают в ограниченном режиме - до 8 часов вечера. В понедельник Бабиш предложил временно запретить в этих заведениях продажу алкоголя, чтобы люди приходили туда исключительно поесть, а не поговорить с друзьями. Однако ассоциация рестораторов, скорее всего, будет возражать против введения этой меры.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Швейцарские гвардейцы служат папскому престолу более 500 лет

Четверо швейцарских гвардейцев из охраны Папы римского с симптомами коронавируса отправлены в изоляцию, сообщает пресс-служба Ватикана.

Еще у троих Covid-19 был диагностирован в последние несколько недель. Гвардия, состоящая из 110 человек, охраняет главу Римской католической церкви уже на протяжении 500 лет. Первые гвардейцы прибыли в Рим в 1506 году для службы тогдашнему понтифику Юлию II. Гвардейцы должны быть швейцарцами по происхождению, католиками по вере, неженатыми и младше 30 лет.

Больницы Британии в повышенной готовности

По словам ведущих эпидемиологов Великобритании, ситуация в стране приобретает угрожающие формы. Самая плохая статистика наблюдается в севере Англии. На правительственном брифинге в понедельник утром медики призвали больницы в особо пострадавших районах мобилизовать все силы и подготовиться к приему большого количества пациентов в ближайшие несколько недель.

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По их словам, в британских больницах уже находится больше больных с коронавирусом, чем в марте до введения ограничительных мер. Резкий рост заболеваемости наблюдается среди пожилых людей, входящих в группу риска.

В понедельник вечером правительство Великобритании объявит о новых мерах, которые будут введены в стране в три этапа. Степень строгости ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. В настоящий момент самая неблагоприятная ситуация наблюдается в Ливерпуле и окрестностях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ливерпуль в ожидании введения строгих ограничений

Между тем, британский общепит намерен через суды добиваться пересмотра планов правительства по введению локальных локдаунов, в рамках которых пабы, кафе и рестораны будут вынуждены закрыться на неопределенный срок. Профсоюзы отрасли заявили, что нет никаких доказательств того, что заведения общепита способствуют распространению Covid-19.

Что еще происходит в мире

Власти города Циндао в Китае проводят тестирование всего населения в 9 млн человек, которое продлится пять дней. Это делается в связи с тем, что в одной из местных больниц, где проходят лечение многие пациенты из других районов страны, было выявлено сразу более десяти случаев коронавирусной инфекции.

В мае при схожих обстоятельствах был протестирован весь город Ухань с населением 11 млн. Китайские власти заявляют, что освоили методы быстрого и масштабного тестирования и взяли ситуацию в стране под контроль.

Число заболевших в Иране превысило полмиллиона человек. За последние 24 часа в стране было выявлено более 3800 новых случаев заражения, среди заболевших - глава отрасли атомной энергетики Али Акбар Салехи. В Тегеране введены штрафы за появление в общественных местах без масок, а также для людей с недомоганием, которые решают выйти из дома.

Иран стал одной из первых стран, где коронавирус начал стремительно распространяться зимой этого года. Эпидемия унесла жизни 28,5 тыс. иранцев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Ирана неоднократно говорили, что экономика страны не выдержит второго локдауна

Власти Южной Кореи разрешили сократить социальную дистанцию до минимума в связи с крайне благоприятной ситуацией в стране. Суточные показатели новых случаев заболевания не превышают 50 вот уже несколько недель. Вопреки прогнозам медиков, вспышки не произошло даже после массовых мероприятий по случаю праздника урожая.

Открываются караоке-бары, спортзалы и уличные кафе. Число зрителей на спортивных стадионах по-прежнему не должно превышать треть от вместимости трибун. Во многих общественных местах сохраняется правило ношения масок.

В ролике Трампа исказили слова Фаучи

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что политтехнологи Дональда Трампа, использовавшие ролик с его выступлением в качестве предвыборной рекламы, вырвали слова ученого из контекста, полностью исказив их смысл.

В отредактированном видеоклипе Фаучи говорит, что "никто другой не смог бы сделать больше в борьбе с Covid-19". Из ролика следует, сказал Фаучи, будто он говорил это о Трампе, хотя на самом деле в полной версии речь шла о нем самом на посту главного советника Белого дома и о других чиновниках от здравоохранения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Между Энтони Фаучи и Дональдом Трампом с самого начала эпидемии возникли противоречия по поводу методов борьбы с Covid-19

Сам президент, говорят его лечащие врачи, больше не является переносчиком инфекции и может полноценно вернуться к своей предвыборной кампании. Две недели назад у Трампа был диагностирован коронавирус, после чего он провел несколько дней в больнице, где ему пришлось давать дополнительный кислород.

США больше других стран пострадали от эпидемии - там 7,7 млн заболевших, почти 215 тыс. умерших.

Власти Австралии ведут переговоры о свободном сообщении с рядом стран без необходимости соблюдения двухнедельного карантина. В этот список могут войти Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, ряд островных государств Тихого океана. Европа и США остаются в красной зоне.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жизнь в Австралии возвращается в обычное русло

Австралия одной из первых закрыла свои границы в самом начале пандемии и лучше большинства стран справилась с распространением вируса - 27,2 тыс. заболевших и 898 умерших. Недавно в стране был зафиксирован резкий скачок заболеваемости в штате Виктория, в связи с чем был введен локальный локдаун в нескольких районах, включая столицу штата Мельбурн.

В Руанде оштрафованы два католических пастора за проведение месс с нарушением правил санитарной безопасности. В частности, их обвиняют в том, что в их приходе не было ограничено число верующих, которые могут находиться в здании одновременно.

Сообщается, что о ситуации случайно узнал проходящий мимо полицейский патруль. По словам полицейских, когда они вошли в церковь, там яблоку было негде упасть.