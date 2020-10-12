Ставка на патриотизм. Что в Грузии считают “мягкой силой” России

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С приближением парламентских выборов в Грузии все больше говорят о возможном вмешательстве в них России. В Тбилиси считают, что Москва ведет гибридную войну и ставит на популистские силы в информационной войне против Запада. Что представляет собой "мягкая сила России" в Грузии и может ли она существенно повлиять на политическую обстановку?

Нынешняя предвыборная кампания в Грузии сильно отличается от предыдущих как минимум потому, что проходит на фоне пандемии. Коронавирус и меры по борьбе с ним обрастают мифами и спекуляциями, число зараженных растет. Но что остается неизменным - это споры о политическом влиянии России и отношениях с Москвой.

В Грузии, которая пережила войну с Россией в 2008 году и считает 20% своей территории оккупированными, среди основных политических игроков нет открыто пророссийских партий. Лояльность Кремлю здесь зачастую главное и самое тяжелое обвинение в адрес оппонентов.

Но, по словам грузинских политологов, пророссийские силы становятся все более активными как в информационном поле, так и в политике Грузии и распространяют антизападные посылы под эгидой патриотизма или защиты традиционных ценностей.

Об изменении статус-кво в преддверии выборов говорят и в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI выразил уверенность в том, что налаживание отношений с Грузией - вопрос времени.

"Мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие партии в правящих элитах. Убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов", - заявил министр.

Кого считают пророссийским

Грузия прервала дипломатические отношения с Россией после войны и признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. С тех пор представители России и Грузии встречаются в Женеве в международном формате. Единственный официальный двусторонний канал коммуникации - это встречи российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера Зураба Абашидзе, на которых обсуждаются только вопросы торгово-экономического и культурного сотрудничества.

Несмотря на это, некоторые грузинские политики ездят встречаться с российскими коллегами в Москву. Среди них - депутаты "Альянса патриотов Грузии", которые едва преодолели 5-процентный барьер на предыдущих парламентских выборах.

Эту партию многие в Грузии называют пророссийской, но в самом "Альянсе" это отрицают, при этом призывая к объявлению военного нейтралитета (невступление в военные блоки, в том числе НАТО) и установлению прямого диалога с Москвой.

В преддверии выборов 31 октября партия оказалась замешана в нескольких скандалах, которые усилили подозрения в связях ее лидеров с Кремлем. Масла в огонь подлил материал Центра "Досье" - проекта Михаила Ходорковского - о предвыборной раскрутке партии Москвой.

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Представители "Альянса патриотов" ездят встречаться с российскими депутатами в Москву (Член "Альянса патриотов" Гоча Тевдоразде и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в июле 2019 года)

Часть оппозиции после выхода материала требовала снять "Альянс" с регистрации, а партия "Европейская Грузия" обратилась в прокуратуру с требованием начать расследование. Следственные органы переадресовали изучение этого вопроса службе госаудита, так как по грузинскому законодательству финансирование политических партий иностранными юридическими или физическими лицами запрещено.

В самом "Альянсе" опубликованные материалы назвали полным абсурдом, за которым стоят представители прежних грузинских властей.

"Альянс патриотов " - не единственная политическая сила, которую считают пророссийской и обвиняют в служении интересам Кремля. Некоторые баллотируются на этих выборах впервые, например, крайне правое движение "Грузинский марш", известное акциями против ЛГБТ и мигрантов. Во многих исследованиях (1, 2, 3) указывается на связи организации с Россией.

Есть и более опытные игроки - партия "Единая Грузия" бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе. Она скептически относится к вступлению страны в НАТО, выступала за ее внеблоковый статус и ездила в Москву встречаться с Владимиром Путиным. В интервью Deutsche Welle в ноябре 2017 года она сказала, что "хотела бы, чтобы в Грузии был такой же президент, как Путин в России".

Согласно опросам, рейтинги таких партий (кроме "Альянса патриотов") не превышают 1-2%, но в результате недавней реформы избирательного законодательства барьер для прохода в парламент был снижен с пяти до одного процента. Выборы пройдут по новой системе: по партийным спискам будут избраны 120 депутатов, еще 30 - по мажоритарным округам (раньше соотношение было 77-73).

Чтобы сформировать правительство в одиночку, партии нужно будет набрать 40,54% голосов. Таким образом, повышаются шансы на создание коалиционного правительства после выборов.

Новая избирательная система стала компромиссом между "Грузинской мечтой" и оппозицией после провала в парламенте законопроекта о переходе на полностью пропорциональную систему выборов.

Этого требовали участники многотысячных антиправительственных протестов, которые считают, что выборы в мажоритарных округах играют на руку правящей партии. Изначально протесты вспыхнули как реакция на визит в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова.

Негодование по поводу появления Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента называли ответом российской мягкой силе, активизировавшейся после смены власти в Грузии в 2012 году.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images Подпись к фото, Сергей Гаврилов приехал в Тбилиси на Межпарламенскую ассамблею православия

В Москве протесты посчитали проявлением русофобии, закрыв прямое авиасообщение с Грузией. По словам главы российского МИД Лаврова, инцидент с Гавриловым в Тбилиси помешал и введению безвизового режима для граждан Грузии, к объявлению которого была близка Москва.

Новостной фронт

В Грузии редко можно услышать похвалу в адрес российских властей или Владимира Путина - слова Нино Бурджанадзе в этом смысле яркое исключение. По словам исследователей, пророссийские группы и организации избегают прямых заявлений в поддержку России, вместо этого выступая с лозунгами против западных и либеральных ценностей, а также поощряют рост напряженности в отношениях с соседними странами.

"Это тоже генеральная линия российской пропаганды и дезинформации - делать акцент на слабости и негативных сторонах противника - Запада, и уже на этом фоне казаться сильным и развитым государством, а не прямо рекламировать Россию", - говорит исследователь Грузинского фонда стратегических и международных исследований (GFSIS) Георгий Биланишвили.

По данным некоммерческой организации Фонд развития медиа за 2019 год, который публикует ежегодные отчеты об антизападной пропаганде в Грузии, число заявлений с антизападным посылом в прошлом году удвоилось по сравнению с 2016 годом. Согласно отчету, среди партий, наиболее часто выступающих с такой риторикой, лидирует "Альянс патриотов Грузии".

С приближением выборов, по словам экспертов, активизировалась антитурецкая кампания. Здесь также в авангарде "Альянс патриотов", который часто говорит об угрозе экспансии Турции в граничащий с ней грузинский регион Аджария.

Турция - член НАТО и крупнейший торговый партнер Грузии.

"Это знакомая тактика, - говорит старший консультант Международного общества по справедливым выборам и демократии (ISFED) Михеил Бенидзе. - Российская пропаганда редко говорит, что Россия хорошая или отвергает ее роль в конфликтах в Абхазии и Южной Осетии. Как правило, российские посылы тут - Россия, может, и оккупант, но Турция тоже оккупант. За счет ссылок на исторические конфликты и прошлое как бы нивелируются сегодняшние угрозы и проблемы российской оккупации - якобы такие же угрозы, как из России, исходят из других стран".

Для распространения антизападной пропаганды и дезинформации активно используются соцсети. По словам исследователей, часто антизападные заявления делаются в контексте защиты традиционных или религиозных ценностей, и у России пространство для маневра в этом смысле шире.

Автор фото, Getty Stock Подпись к фото, В октябре 2019 года сайты государственных органов Грузии подверглись хакерской атаке, Тбилиси обвинил в ней российское ГРУ

По словам Бенидзе, во время последних президентских выборов открытые нападки на НАТО, ЕС или западные страны набирали скудное число комментариев и реакций в грузинских соцсетях. Большей популярностью пользовались ксенофобные, исламофобные и националистические посты, содержавшие антизападные посылы в более завуалированной форме.

"Возможно, не все авторы этих постов сидят на российских деньгах, и часть групп выражает собственную позицию, но в конечном счете они - часть той же системы и используются для распространения тех же посылов", - отмечает Михеил Бенидзе.

Иногда связь с информационной кампанией России еще более очевидна, говорит он. К примеру, в грузинском "Фейсбуке" посредством 12 фальшивых аккаунтов распространялись материалы агентства News Front Georgia ("Новостной фронт Грузии"). "Они активно распространяли мифы о коронавирусе, антизападные настроения, - говорит Бенидзе. - Но самое главное, что указывает на вмешательство в предвыборный и политический процесс, - материалы News Front распространялись против представителей правящей партии в оппозиционных группах, а материалы против оппозиции - наоборот, в проправительственных. То есть, предположительно, целью этой сети было усилить поляризацию".

Руководитель агентства - Константин Кнырик, бывший депутат Бахчисарайского городского совета. Согласно биографии на сайте, был активным участником "Русской весны" в Крыму, за что получил награду министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" (Крым был аннексирован Россией в 2014 году).

"За активное участие в информационном освещении борьбы Луганской и Донецкой народных республик против киевского режима награжден крестом Союза добровольцев Донбасса", - отмечается в его биографии.

В апреле в Facebook заявили, что удалили связанные с News Front страницы и аккаунты, которые работали на разных языках, в том числе грузинском. Согласно отчету ISFED, с помощью фейковых аккаунтов сотрудники агентства распространяли свои материалы, а также оставляли комментарии с антиамериканскими и пророссийскими посылами. На собственном сайте агентство News Front называет своей целью объективное освещение событий во всем мире, но представители неправительственного сектора называют его одним из агрессивных рупоров российской пропаганды.

Как рассказал изданию Netgazeti Гулбаат Рцхиладзе, занимавший должность редактора грузинской службы News Front до удаления из "Фейсбука" аккаунтов, в распространении материалов ему помогали на добровольной основе. "У нас есть добровольцы, которые хотели распространять их [материалы агентства], и вот эти люди распространяли - кто-то использовал поддельные аккаунты, кто-то настоящие, деталей я уже не знаю", - сказал он.

По словам Бенидзе из ISFED, сам факт появления агентства News Front говорит о том, что Россия вряд ли намерена воздерживаться от вмешательства в политические процессы, в том числе грузинские выборы.

Гибридная война

О том, что Россия продолжает вести гибридную войну против Грузии, в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил премьер-министр Георгий Гахария.

В качестве примера он среди прочего привел "дезинформационные атаки" на исследовательский центр имени Ричарда Лугара, возглавляющий борьбу с пандемией в Грузии. Этот центр не раз подвергался критике со стороны Москвы, которая фактически обвиняет его в создании биологического оружия.

В сентябре на фоне скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального российский депутат от "Единой России" Юрий Швыткин заявил, что вещества группы "Новичок" производятся в лабораториях Грузии и США. В тот же день грузинские власти сообщили о том, что несколькими днями ранее центр подвергся кибератаке.

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Согласно опросам, большинство населения Грузии поддерживает интеграцию Грузии в НАТО и ЕС

В МВД Грузии заявили, что за нападением стоят спецслужбы иностранного государства, не уточнив какого. Депутаты и политологи предположили, что речь снова идет о России, вспоминая масштабную кибератаку год назад на сайты грузинских госорганов, в которой обвинили Москву. В российском МИДе тогда назвали эти обвинения пропагандистской акцией и заявили, что Тбилиси продолжает демонизировать Россию.

"Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде", - сказал тогда агентству РИА Новости замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Кремль последовательно отрицает обвинения во вмешательстве в любые выборы за рубежом.

России не безразлична Грузия, но возможности Москвы не стоит преувеличивать, считает российский политолог, старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев. "Я бы не сказал, что заметны какие-то большие усилия на что-то повлиять со стороны России, - говорит он. - Тем более, надо называть вещи своими именами. Связи с Грузией довольно ограничены. Есть торговля, есть какие-то культурные связи, но политического диалога практически нет. Из Грузии сюда [в Россию] приезжают все реже и реже, из России люди, которые имеют какое-то отношения к политике, в Грузию приезжают тоже все меньше. То есть каких-то механизмов влияния у России не так много".

К "мягкой силе" России в Грузии также причисляют ряд культурных организаций, но устраиваемые ими публичные акции и мероприятия, как правило, вызывают негодование части общества, а зачастую и многочисленные протесты.

Но большинство населения разделяет консервативные взгляды, а Грузинская православная церковь (ГПЦ) пользуется авторитетом и влиянием. Здесь у России, по мнению исследователей, более плодотворная почва для распространения скепсиса в отношении прозападного курса Грузии. Миф о том, что Запад борется против грузинской православной веры и традиций - один из главных аргументов антизападных сил, отмечается в отчете организации "Европейская инициатива - либеральная академия Тбилиси".

Хотя глава ГПЦ Илия II публично высказывался в поддержку проевропейского курса Грузии, представители консервативного крыла Грузинской православной церкви активно подключены к культивации этого мифа, отмечается в отчете.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Вопрос Абхазии и Осетии, которые Грузия считает оккупированными Россией, до сих пор не решен и является главным сдерживающим фактором российской "мягкой силы"

Лидеры предвыборных опросов - правящая "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение", созданное экс-президентом Михаилом Саакашвили, как и большинство населения Грузии, поддерживают будущее страны в НАТО и ЕС.

Поэтому смена внешнеполитического курса после выборов маловероятна, но в Тбилиси считают, что Москву устраивает не только усиление пророссийских сил в парламенте, но и нестабильность в Грузии. "Россия заинтересована в нестабильности, потому что ее не устраивает состоявшееся постсоветское государство по соседству, в котором развивается экономика и демократия, - полагает грузинский политолог Георгий Биланишвили. - Она заинтересована в существовании вокруг failed states (несостоявшихся государств - Би-би-си), дискредитированных в глазах Запада государств, так как это ослабит их прозападный вектор и процесс западной интеграции".

Политика нераздражения

Несмотря на заявления Гахарии о гибридной войне, многие в Грузии считают, что сами власти недостаточно жестко реагируют на российскую политику. Часть оппозиции обвиняет в служении интересам Кремля и коллаборационизме правящую партию и ее председателя - миллиардера Бидзину Иванишвили.

По инициативе правительства "Грузинской мечты" начались пражские встречи Абашидзе и Карасина. Открытие российского рынка для грузинской продукции новые грузинские власти, обвинявшие своих предшественников в необдуманной политике в отношении Москвы, называли одним из своих достижений.

Однако самый болезненный для Грузии вопрос отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии, которые Москва признала независимыми государствами, за восемь лет нахождения у власти "Грузинской мечты", не сдвинулся с мертвой точки.

Теперь это один из главных факторов, сдерживающих влияние России и вместе с тем один из инструментов, которым, согласно грузинской стороне, Москва пользуется в гибридной войне против Грузии.

На непризнанной границе с Южной Осетией периодически задерживают местных жителей, которые, согласно де-факто властям, незаконно пересекают "государственную границу", и строят заграждения, которые отрезают им доступ к сельскохозяйственным угодьям, а иногда и домам.

В Цхинвали этот процесс называют демаркацией государственной границы. В Тбилиси - ползучей оккупацией, так как непризнанная граница зачастую продвигается вглубь Грузии.

Это вызывает недовольство по отношению к Москве и становится поводом для критики грузинских властей за их излишнюю мягкость и "политику нераздражения" России.