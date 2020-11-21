Чисто английское меню. Гернси: угорь, кассуле и забота о ведьмах

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На острове сам бог велел есть рыбу и морепродукты. Крабы там тоже просто объедение

Нормандские острова стали частью английских владений еще в XI веке. Вильгельм Завоеватель, он же герцог Нормандский, пересек Ла-Манш, покорил Англию, прижал к ногтю англосаксов, но одновременно преподнес своей новой вотчине небольшой подарочек в виде Джерси, Гернси, Олдерни, Сарка и прочей островной мелочи.

Его потомки на протяжении нескольких столетий сначала захватили большую часть Франции, а потом практически всю ее и потеряли, но острова как-то сохранили.

Коронный бейливик

Автор фото, David Clapp Подпись к фото, Столица Гернси - Сент-Питер-Порт. Гернси официально не входит в состав Соединенного Королевства, поэтому и в ЕС никогда не вступал

При этом не следует думать, что с ними все так просто. Во-первых, они не являются частью Соединенного Королевства, но относятся к коронным владениям. Это означает, что они сами собой управляют, имеют собственную валюту (это тот же самый британский фунт по достоинству, но есть одно неудобство: на Гернси у вас британский фунт примут, а вот в Англии гернсийский - нет), и оставляют за Вестминстером только внешнюю политику и оборону. Кстати, вся наша толкотня с брекситом на Нормандских островах никак не отразилась, поскольку они никогда в ЕС не входили.

Автор фото, Tim Graham Подпись к фото, Королева на Гернси в 2001 году. Она - официально является его главой и носит титул герцога Нормандского

Во-вторых, они не просто территории, а бейливики. То есть административные единицы, которые управляются байлифом, особо назначенным монархом. Сейчас это название имеет только церемониальное значение, но из исторической песни слова не выкинешь.

В третьих, официальный титул Ее величества Елизаветы II на островах - герцог Нормандский. Точно такой же, как и у Вильгельма почти 1000 лет назад. Отсюда и традиционный тост за монарха на официальных мероприятиях: "За герцога Нормандского, нашу королеву!"

Гернси, Виктор Гюго и разные разности

Автор фото, LIONEL BONAVENTURE Подпись к фото, Гостиная в доме на Гернси, где жил Виктор Гюго. Совсем неплохо для изгнанника...

Гернси - остров не слишком большой. Местные жители шутят, что для того, чтобы объехать дорожные работы, вам придется поколесить по всему острову. Кроме того, Гернси - остров вежливый. На перекрестках права первого движения нет ни у кого, поэтому водители просто пропускают друг друга строго по очереди: справа-слева, справа-слева, и никто не пытается никого подрезать.

На этом острове несколько лет жил в изгнании небезызвестный вам Виктор Гюго. Этот период считается чуть ли не самым продуктивным в его жизни: здесь он закончил "Отверженных", "Человека, который смеется" и написал роман "Труженики моря", действие которого происходит как раз на Гернси. Когда-то давным давно я его прочитала, но помню только, что главную героиню звали Дерюшеттой, а главный герой боролся под водой с гигантским спрутом, он же осьминог.

Автор фото, Bob Krist Подпись к фото, Корова Гернзейской породы. Красивая, ухоженная, с порядковым номером и даже с рогами. На заднем плане какие-то граждане играют в гольф. Идиллия!

В криминальную историю Гернси вошел тем, что здесь был произведен первый в мире подводный (я серьезно) арест. Некий господин по фамилии Кемптхорн-Ли незаконо помышлял абалонов (они же морские ушки, моллюски, считающиеся деликатесом). Местный полицейский с аквалангом не слишком церемонился и повязал браконьера прямо на месте преступления, то есть под водой.

И, что чуть ближе к кулинарии, у острова есть своя собственная одноименная порода коров (Гернзейская), которые выдают молоко повышенной жирности и вкусности.

Кулинарная нирвана

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Честно говоря, готовить морскую живность совем просто: выловить и тут же сварить, не отходя от лодки. Так что, наверное, правильнее будет сказать, что нирвана случилась не кулинарная, а вкусовая

Наверное, у каждого из нас есть кулинарное воспоминание из серии "умирать буду, но не забуду". Мое связано с небольшим рыбным ресторанчиком на Гернси, куда мы забрели после длинного и жаркого дня, проведенного в пешем походе с одной стороны острова на другой. Дико голодные мы плюхнулись за стол и тут же решили, что начнем с ассорти из морской живности, а вот уже потом закажем и какую-нибудь рыбу. Выслушав наш заказ, официантка посмотрела на нас с некоторым сомнением, после чего сказала, что одного ассорти нам точно хватит, а если мы сомневаемся, то лучше все-таки сначала съесть закуску, а уж потом решать, хотим ли мы продолжения банкета. Мы послушались и правильно сделали.

Автор фото, Brett Charlton Подпись к фото, Где-то там, наверху располагалось мое кулинарное счастье. Ни адреа, ни названия не помню

Минут через 15 нам принесли... Ванночку для купания не самого мелкого младенца (конечно, это было блюдо, а не купальный сосуд, но размеры совпадали), доверху набитую рыбой, лангустинами, крабами и какими-то ракушками, которые было совершенно не понятно как есть.

Ни о каком втором блюде и речи не шло: мы так и не сумели доесть все это благолепие, хотя вкусно было до умопомрачения. Поэтому Гернси и останется навсегда в моей кулинарной памяти, как абсолютный идеал!

А теперь все-таки к делу, хотя нирвану вам я пообещать не могу, поскольку вкусы у каждого свои.

Суп из морского угря

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Европейский морской угорь. Все-таки удивительно змееподобная тварь, хотя по вкусу от пресмыкающегося отличается

Я уже признавалась, что угря никогда не готовила. Но вот этот конкретный суп ела. По моим наблюдениям он может существовать и в виде собственно супа, и в виде густой похлебки, все зависит от ваших вкусов и количества воды.

Вам понадобится

1 кг угря

1,7 литра воды (можете смело уменьшать, если предпочитаете похлебку, и, как мне кажется, можно положить бульонный кубик из трав)

Половина капусты, которую надо мелко нашинковать (берите не белую капусту, которая хороша для засолки, а какой-нибудь сорт понежнее и позеленее)

1 большая луковица, ее нужно порезать мелко

2 морковки тоже построгать как-то помельче (меня всегда несколько настораживает безаппеляционность кулинарных авторов, котрые утверждают, что в этот конкретный суп или жаркое требуются только две морковки. Вопрос: какого размера? Если вы так настаиваете на точности, то давайте в граммах. А если мы все-таки упираемся в штуки, то какой длины и какой окружности должна быть эта морковь? Короче, кладите, как бог на душу положит!)

110 г свежего или замороженного гороха (поскольку у гороха сезон очень короткий, то берем замороженный, он по своим полезным витаминам и прочему ничуть свежему не уступает)

300 г молодой картошки, порежьте пополам (вполне можно брать любую картошку, хоть пенсионного возраста, если она хорошо сохранилась)

2 столовых ложки свежей нарезанной петрушки (вы, наверное, уже знаете, что я сейчас скажу... укроп!)

2 веточки свежего тимьяна (если у вас нет свежего, берите сушеный, хотя он и не так хорош)

Около литра молока полной жирности (смотрите сами, нужно ли вам такое количество жидкости и корректируйте по ходу дела)

30 г масла

30 г муки

150 мл сливок повышенной жирности

Соль, перец

Процесс:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гораздо проще сразу купить филе угря, тогда ни с кожей, ни с костями возится не придется

Допустим, что вам достался угорь уже потрошеный и готовый к кастрюле. Порежьте его на довольно крупные куски и положите их туда вместе с водой. После закипания уберите огонь и оставьте рыбку минут на 40. Говорят, что совсем оставлять кастрюлю без присмотра не следует, а надо время от времени к ней подходить и снимать всякую неаппетитную пену, которая будет подниматься наверх.

Выловите готового угря, снимите кожу и уберите кости. Мясо оставьте, кости с кожей смело выбрасывайте. Жидкость, в которой варился угорь, надо процедить, вернуть в кастрюлю и положить туда же все овощи и травы (по моим ощущениям траву надо класть в самом конце, иначе она полностью потеряется в других ароматах. Но вот хвосты от укропа и петрушки, можете отправлять смело в самом начале.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У японцев к угрям свой подход, но тут надо любить суши

Варите на небольшом огне, пока овощи не станут мягкими. Далее нам предлагают вылить в кастрюлю молоко и снова довести до кипения. Отдельно надо растереть масло с мукой до образования густой массы и постепенно добавлять ее в суп маленькими шматочками, пока она не кончится, а суп не загустеет. Можете попробовать этот вариант, но я бы муку с маслом вообще исключила.

Добавьте сливки, соль, перец и кормите семью. Если вы хотите получить более французский вариант, то в самом конце добавьте еще и чеснок, растертый с солью, правда, это - на любителя.

Хотя Нормандские острова и присоединились к Англии в XI веке, от французского влияния никуда не денешься. А посему нашим следующим блюдом будет традиционное французское...

Кассуле

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В кассуле главное - это фасоль и мясо. А уж как вы будете фантазировать в этих весьма широких пределах - ваше дело

Или густая похлебка с мясом и фасолью. В качестве мяса можете брать либо свиную, либо говяжью голяшку. Главное, о чем надо помнить в этом случае, что этот недорогой сорт мяса надо готовить очень-очень долго и вдумчиво, не торопя процесс, невзирая на голодные вопли домочадцев.

Что нам требуется:

450 г луновидной фасоли, она же фасоль лимская

450 г фасоли сорта неви (можете строго следовать рекомендованным сортам, но я всегда кидаю все, что есть в доме в любой пропорции просто потому, что мне нравится как разноцветная фасоль выглядит в блюде. Сама я, правда, ее не слишком люблю, но семейство поедает с удовольствием)

Растительное масло (количества разумные)

2 больших луковицы, порежьте помельче

4 морковки (ну, вот, опять они за свое!), тоже порежьте потоньше. Теоретически их надо настрогать на узкие полоски, но это совершенно лишнее

700 г свиной или говяжьей голяшки

Лавровый лист, тимьян, соль, перец

Готовить кассуле долго, но просто

Автор фото, Basak Gurbuz Derman Подпись к фото, Я всегда фасоль смешиваю. Оно, наверное, не по правилам, но веселее, и глазу приятнее

Залейте фасоль с вечера холодной водой и оставьте ее до утра разбухать до более мягкого состояния.

Обжарьте лук до полупрозрачности. Я вам предлагаю это делать сразу в той посуде, в которой вы будете свое кассуле готовить. Отправьте туда же морковь, фасоль, травы и мясо. Мясо так и должно быть на кости. Можете его предварительно обжарить со всех сторон, но я большой разницы во вкусе не заметила. Теперь залейте это дело водой так, чтобы она полностью покрывала ногу (да, я признаю, что я зануда, но бульонный кубик этому вареву не повредит), доведите до кипения, накройте крышкой, уберите огонь до маленького-премаленького и уйдите.

Вернитесь где-то через пару часов, чтобы проверить уровень воды. Скорее всего, ее придется подлить. Снова закройте крышкой и опять займитесь чем-нибудь другим. Исходите из того, что эта похлебка должна булькать часа четыре, а то и четыре с половиной.

Автор фото, Vladimir Mironov Подпись к фото, Говяжья голяшка - далеко не отборный сорт мяса, но если ее готовить достаточно долго, до будет не хуже лучшего филе

За это время соединительная ткань мясного куска превратится в нечто желеобразное, что придаст похлебке густоты, вкуса и аромата. Кстати, можно фасоль и не замачивать заранее, она за это время и так разварится, но тогда следите в оба за уровнем воды.

Все, корм готов. Рекомендуется кость извлечь и отдать на радость вашему псу (если он у вас есть), или просто выкинуть, потому как ни коты, ни хомячки, ни канарейки с нею не справятся. Впрочем, если у вас какая-нибудь чихуахуа, то тоже не надо мучить животное.

И учтите, что это незатейливое блюдо на второй день еще вкуснее!

Будем считать, что после кассуле у вас еще осталось место и на десерт (я в этом сильно сомневаюсь), на который у нас будет традиционный и старый, почти древний, гернсийский пудинг, он же пирог.

Гош Малар

Автор фото, Sergio Amiti Подпись к фото, Гош Малар тем и хорош, что не надо отдельно возиться ни с тестом, ни с начинкой

Для него нужно:

Около 500 г яблок для готовки (покислее), взвешивайте после того, как вы их почистили, вырезали сердцевину и порезали

450-500 г муки

1 чайная ложка молотой корицы

Цедра 1 лимона (не обязательно, но придает блюду некоторую пикантность)

220-250 г масла

450 г сахара (это количество можете сокращать спокойно)

3 яйца

Немного тертого мускатного ореха (осторожно, вы уже знаете, как он пахуч, вполне можно его и исключить, но тут он мне даже нравится)

Как с этим обращаться

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чистка и нарезание яблок, пожалуй, самый трудоемкий момент в этом процессе

Порежьте яблоки на тонкие дольки и как следует смешайте их с мукой, лимонной цедрой и специями и оставьте в этом порошке часа на 2-3. Не знаю, что произойдет, если вы их оставите на ночь, не пробовала, рискуйте сами.

Как следует разотрите масло с сахаром (комбайн спешит на помощь) и осторожно вмешайте туда же яйца. Для удобства взбейте их какой-нибудь вилкой, особой тщательности тут не требуется.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вы даже не представляете, как весело перемешивать рукаи. Тут, правда, малина, и перчаток нет, но это уже мелочи

А теперь будет весело, потому что надо перемешать яблочную смесь с яично-масляной, и лучше всего это делать руками. Несколько месяцев назад у меня в доме случайно образовалась довольно большая коробка медицинских резиновых перчаток, и я теперь на них не нарадуюсь! Перемешивать салат Оливье без всяких ложек - одно сплошное удовольствие: сразу же вспоминаются детские годы в песочнице и копание в мокрой грязи! Если у вас есть перчатки, то не отказывайте себе в этой маленькой радости. Да и перемешивается все таким способом гораздо лучше.

Автор фото, steve wanstall Подпись к фото, Хлеб с изюмом. Вообще-то, разные сорта из разных стран различаются не слишком сильно

Смешанный продукт надо аккуратно переместить в форму для выпечки (разъемные края тут не помешают, плюс не забудьте ее выстелить промасленной бумагой), и отправьте в духовку на 170 градусов примерно на час.

По правилам надо подавать со сливками или мороженым, но и сам по себе этот кексо-пирог совсем неплох.

Чуть не забыла вас предупредить: кроме Гош Малара у гернсийцев есть еще и просто Гош. Но просто Гош - это сладкая сдобная булка с изюмом. Их разновидностей пруд пруди, и гернсийский ничем особым не отличается.

Напоследок

Автор фото, Man vyi Подпись к фото, Видите, козыречек торчит? Это то самое сидение. Правда, дом современный, и вообще козырьки делали с практической целью, чтобы предохранять соломенные крыши от дождя, но верс ия с ведьмами мне больше нравится

Если вам доведется попасть на Гернси, то вам почти наверняка попадутся дома, из стен которых будут торчать куски камня. Это - специальные сиденья для... ведьм, которых одно время развелось ну просто ужас как много! Местные жители специально встраивали такие насесты, чтобы ведьмы могли передохнуть на своем утомительном пути на шабаш и не пакостить мирным обывателям.

Еще же, если верить местным легендам, давным давно на Гернси опустился десант из фей, которые были потрясены красотой местных женщин. Я как-то не очень поняла, были ли эти феи мужского или женского рода, и почему потом между ними и простыми смертными завязалась битва, после которой в столице острова, городе Сент-Питер-Порт одна улица так и называется Красной, потому что по ней просто текли потоки крови. То ли людской, то ли фейской, то ли и той, и другой одновременно.

Совсем напоследок

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Круг фей. Ходите и загадывайте желание. Хотя есть вопрос: а если обойти его не три раза, а, допустим, девять, можно загадывать три желания?

На самом западе острова Гернси есть таинственный круг из камней. Считается, что если обойти его три раза и загадать желание, то оно непременно исполнится. Тогда давайте так: чтобы наши супы никогда не пересаливались, мясо никогда не подгорало, а пироги всегда поднимались и пропекались!