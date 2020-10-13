"С нас хватит". Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала на выполнение 13 дней

Автор фото, Getty Images

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала три условия выхода страны из кризиса: Александр Лукашенко должен назвать дату своего ухода с поста президента, репрессии против протестующих должны прекратиться, а политзаключенные - получить свободу.

Если требования не будут выполнены к 25 октября, оппозиция призовет к всеобщей забастовке.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены", - сказано в заявлении Тихановской, опубликованном во вторник в ее телеграм-канале.

В случае отказа властей от уступок вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом", предупредила Тихановская. 26 октября начнутся национальная забастовка всех предприятий и блокировка всех дорог, что, по ее словам, приведет к обвалу продаж в государственных магазинах.