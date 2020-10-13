Голос Америки или Трампа? Как президент США пытается взять под контроль иновещание

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штаб-квартира "Голоса Америки" в Вашингтоне

Американские СМИ, финансируемые Конгрессом, накануне президентских выборов оказались в центре громкого политического скандала. Группа ведущих журналистов "Голоса Америки" публично заявила о том, что на базе этой службы Белый дом пытается создать новый информационный канал, лояльный лично Дональду Трампу. Что происходит вокруг медиа, зрителями, слушателями и читателями которых являются миллионы людей по всему миру, в том числе в России?

На любых встречах с избирателями бывший вице-президент США Джо Байден неизменно отказывался отвечать только на один вопрос: какие именно кадровые изменения он собирается провести в Вашингтоне в случае своей победы на выборах. Исключение из этого правила он сделал лишь однажды, в конце июня этого года, когда штаб демократического кандидата заявил, что сразу же после прихода в Белый дом Байден немедленно уволит руководителя Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкла Пака.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В случае своего избрания президентом Джо Байден обещает в первую очередь уволить Майкла Пака

"Майкл Пак решительно не подходит для этой должности, а его попытка захвата независимых медиа... противоречит фундаментальным американским ценностям", - объяснил изданию Vox официальный представитель избирательного штаба Байдена Эндрю Бэйтс, добавив, что, по мнению бывшего вице-президента США, Пак пытается превратить финансируемый Конгрессом "Голос Америки" в личную телекомпанию Трампа.

Медизахват по-вашингтонски

Бывший продюсер-документалист, ранее возглавлявший консервативный исследовательский центр Claremont Institute и работавший на незначительных должностях в администрации президента Джорджа Буша-младшего, Майкл Пак оказался в центре шумного политического скандала еще в июне этого года, сразу же после того, как Сенат утвердил его кандидатуру на должность главы федерального Агентства США по глобальным медиа (USAMG).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Майкл Пак

Эта структура отвечает за работу финансируемых Конгрессом новостных ресурсов, включая "Голос Америки", "Радио Свобода/Свободная Европа", "Офис вещания на Кубу" и "Сеть вещания на Ближний Восток".

Ежегодный бюджет USAMG превышает 650 млн долларов, а потенциальная аудитория всех СМИ, вещающих на 61 языке в более чем 100 странах мира, составляет 278 млн человек. По этим показателям агентство входит в число крупнейших мировых СМИ, но в самих Соединенных Штатах о его деятельности известно немногим: вплоть до 2013 года всем новостным подразделениям было законодательно запрещено вещать на американской территории.

Бюджет USAMG должен быть одобрен Конгрессом США, и затем включен в перечень расходов Госдепартамента. Тот же "Голос Америки" по статусу является федеральным агентством, а большинство сотрудников - федеральными служащими правительства США.

Но при этом созданная еще в 40-х годах прошлого века система с самого начала гарантировала независимость федеральных СМИ от властей. В 1976 году Конгресс США утвердил эту норму в качестве закона, официально лишив государственных чиновников всех уровней права как-либо вмешиваться в деятельность новостной организации.

Как считают бывшие и действующие руководители Агентства и некоторые сотрудники "Голоса Америки", именно это правило Майкл Пак немедленно нарушил. Сразу после вступления в должность он уволил руководителей всех входящих в Агентство СМИ (директор "Голоса Америки" добровольно подала в отставку за несколько дней до этого) и распустил наблюдательные советы новостных агентств, назначив на ключевые должности сторонников президента Трампа.

"Позиция правительства США"

"То, что мы видим сейчас, - это постепенная... отмена всех институтов, которые защищают независимость нашей журналистики", - заявил радиостанции NPR бывший глава стратегического планирования "Голоса Америки" Шон Пауэрс.

Своих предшественников Пак публично обвинил в "подрыве эффективности работы федеральных сотрудников и создании угрозы для национальной безопасности США".

Новый глава агентства также объявил о временном прекращении приема на работу новых работников и заморозке бюджетов. Он сообщил, что иностранным журналистам не будут продлены рабочие визы.

Пак распорядился начать расследование в отношении новостных служб, вещающих для аудитории в Пакистане и франкоязычных странах Африки, заподозрив журналистов в излишней симпатии к демократическому кандидату Джо Байдену, и обязал все службы "Голоса Америки" в обязательном порядке сопровождать предвыборные сюжеты о мероприятиях демократов комментариями сторонников Трампа.

Еще одной инициативой Пака стало введение на интернет-страницах всех языковых служб новой и обязательной рубрики под названием "Позиция правительства США". Эти "передовицы" готовят в администрации, и сотрудники новостных служб не имеют права редактировать сообщения.

"Пока никто не понимает, чего именно хочет новое руководство, но им удалось внушить страх сотрудникам. Возможно, их единственная стратегия - парализовать такой сильный раздражающий фактор в отношениях с Россией, странами Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии, как "Голос Америки" или "Радио Свобода", чтобы это не мешало неким дипломатическим договоренностям", - предположил в разговоре с Русской службой Би-би-си бывший высокопоставленный чиновник федерального агентства, покинувший госслужбу еще до прихода команды Майкла Пака.

Шпионские хлопоты

В одном из внутренних меморандумов в июле этого года Пак заявил, что он уже распорядился "начать полномасштабное расследование деятельности USAGM", объяснив, что работа федеральных новостных агентств создает "угрозу национальной безопасности США", а иностранных журналистов недостаточно проверяли перед приемом на работу.

В интервью консервативному интернет-ресурсу Federalist Майкл Пак сообщил, что, по его мнению, тот же "Голос Америки" является "отличным местом для иностранных шпионов". "Моя работа на самом деле заключается в том, чтобы осушить болото", - заявил он в интервью, почти дословно повторив один из лозунгов избирательной кампании Трампа 2016 года.

В том интервью Пак пошутил, что после своего назначения имеет полное право депортировать иностранных журналистов из США, и заметил, что в условиях очень жаркого вашингтонского лета готов "отключить кондиционеры" в редакциях, для того, чтобы процесс "осушения болота", созданного его предшественниками, шел быстрее.

Журналисты против?

Свои обвинения Пак подтверждать не стал, но, как заявили в разговоре с Русской службой Би-би-си бывшие сотрудники новостных служб агентства, работа почти всех СМИ оказалась почти "парализованной".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Согласно закону, президенты США не имеют права вмешиваться в деятельность федеральных СМИ

"Руководители всех отделов и подразделений являются федеральными служащими правительства США, их будущая пенсия и льготы зависят от рабочего стажа, так что никто не хочет потерять работу", - пояснили они.

По словам собеседников Русской службы Би-би-си, новое руководство USAGM впервые в истории ввело жесткий мониторинг работы всех языковых служб, настаивая на том, чтобы основное внимание уделялось предвыборным инициативам Трампа, а не мероприятиям с участием Байдена.

Распоряжения Пака уже вызвали целый шквал критики со стороны демократов в Конгрессе. Только в августе этого года 15 журналистов "Голоса Америки" были вынуждены покинуть США после того, как федеральное Агентство отказалось продлить их рабочие визы категории J-1. В ближайшие месяцы из Вашингтона должны уехать еще более 70 репортеров, в том числе - выходцы из стран Ближнего Востока. Как считают законодатели, в случае возвращения на родину им может грозить реальная опасность.

"Попытки Конгресса получить от USAGM ответы на вопросы, касающиеся журналистов, остались без ответа, - говорится в заявлении главы комитета по международным делам демократа Элиота Энгела. - Очевидно, что агентство просто пытается выиграть время до тех пор, пока эти журналисты не будут вынуждены уехать".

К мнению демократов присоединились и наиболее влиятельные сенаторы-республиканцы, включая Линдси Грэма, Марко Рубио и других.

Письмо против политики нового руководства USAMG 31 августа подписали более 30 журналистов так называемой Центральной службы "Голоса Америки", публикующей материалы на английском языке. В своем обращении они потребовали от федеральных властей введения "компетентного и профессионального надзора" за действиями нового руководителя агентства.

В самом конце сентября стало известно, что шестеро высокопоставленных чиновников агентства, еще летом отстраненных от работы по решению Пака, обратились к генеральному инспектору Госдепартамента, потребовав начать проверку нового руководства USAMG.

Ответ нового руководства, впрочем, не заставил себя ждать. В начале октября стало известно, что по распоряжению Пака было начато внутреннее расследование в отношении корреспондента "Голоса Америки" в Белом доме Стива Хермана. Одного из самых известных и заслуженных журналистов новостного агентства обвинили в политической предвзятости и антитрамповских настроениях из-за его комментариев и "лайков" в социальных сетях.

Телевидение Трампа?

В Вашингтоне всерьез опасаются, что все инициативы Майкла Пака могут быть связаны с попыткой администрации создать новый информационный канал, лояльный лично Дональду Трампу.

Президент США известен своим повышенным вниманием к кабельным телеканалам, и постоянно комментирует содержание аналитических и новостных программ в своем "Твиттере". По подсчетам New York Times, например, из 6 014 твитов, опубликованных главой Белого дома с 20 января по 19 июля этого года, почти четвертая часть была посвящена телевизионным программам.

За годы президентства Трампа места в журналистском пуле Белого дома впервые получили представители крайне правых интернет-ресурсов и небольших консервативных телеканалов. Сам президент в качестве собеседников обычно выбирал журналистов вечернего или утреннего эфира Fox News, не забывая при этом критиковать дневные программы телеканала за излишние, с его точки зрения, симпатии к "левым" политикам.

В августе 2019 года, после того, как в одной из программ канала были упомянуты не слишком высокие рейтинги президента, Трамп обрушился на журналистов Fox News, обвинив их в недостатке лояльности. "Нам нужно найти новый новостной канал, - написал он. - Fox с этим больше не справляется".

При этом президент США ясно дал понять, что этот канал вещания не должен ограничиваться только территорией США. В ноябре 2018 года в своем "Твиттере" президент Трамп заявил, что может отдать распоряжение о создании новой всемирной телевизионной сети, которая поддержит престиж США на планете.

"Мы должны действовать, включая возможность для США начать вещание нашей собственной Международной сети, чтобы показать миру, кто мы на самом деле. Мы ВЕЛИКИЕ!", - написал глава Белого дома.

Китайская грамота

О необходимости создания нового международного телеканала не раз упоминал и бывший советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стивен Бэннон

После ухода из Белого дома из-за разногласий с высокопоставленными представителями администрации Бэннон, известный своими симпатиями к идеологу "Евразийства" Александру Дугину, попытался возглавить международное антиглобалистское движение.

В 2018 году он создал в Брюсселе аналитический центр, получивший название The Movement (Движение) и призванный консолидировать правых политиков в Европе накануне выборов в Европарламент. Идеи Бэннона поддержали бельгийская консервативная "Народная партия", итальянская "Лига Севера", известная своими тесными связями с Москвой, и представители ультраправой испанской партии "Голос".

По информации издания Axios, еще летом 2017 года Стивен Бэннон обсуждал в Вашингтоне возможность создания нового всемирного консервативного телеканала, инвестором которого якобы должен был выступить миллиардер Боб Мерсер, финансирующий крайне правый информационный портал "Брейтбарт".

Именно Бэннон был главным лоббистом назначения Майкла Пака на должность руководителя Агентства США по глобальным медиа.

Майкл Пак этих связей тоже никогда не скрывал, и в 2017 году даже опубликовал на консервативном портале Federalist эссе, в котором утверждал, что после победы Трампа, Стивен Бэннон поможет американским традиционалистам "разрушить монополию леваков в документальном кино".

Комментируя новости о назначении Пака на должность главы USAGM, сам Бэннон заявил, что реформой федеральных СМИ, включая и "Голос Америки", они "будут заниматься вместе". "Мы жестко встряхнем все это, - сказал он изданию Vox. - Пак пришел туда для того, чтобы провести настоящую зачистку".

Похоже, правда, что в случае с Агентством по глобальным медиа Бэннон решил не заниматься глобальной повесткой, а пока попробовать оказать давление лишь на один регион мира. В последний год бывший главный стратег Белого дома озаботился проблемами прав человека в Китае. На деньги китайского диссидента, миллиардера Го Веньгуя, он организовал несколько политических акций в США, заявив американским изданиям, что он считает своей главной задачей изменение ситуации в КНР.

Минувшим летом Бэннон был арестован на яхте, принадлежащей китайскому миллиардеру, по обвинениям в финансовом мошенничестве и присвоении пожертвований, перечисленных на строительство стены на границе с Мексикой. Позднее он был отпущен до суда под залог, но, несмотря на это, продолжает сохранять заметное влияние в Вашингтоне.

"Весной этого года, незадолго до назначения Пака, Белый дом раскритиковал новостные сюжеты "Голоса Америки", посвящённые Китаю, а президент Трамп заявил, что новостное агентство транслирует китайскую пропаганду", - напомнил в разговоре с Русской службой Би-би-си бывший высокопоставленный чиновник USAGM.

В апреле на официальном сайте Белого дома было размещено сообщение под названием "Во время пандемии "Голос Америки" тратит ваши деньги на распространение иностранной пропаганды". Поводом стал репортаж китайской службы "Голоса" о праздновании окончания ограничительных мер, связанных с эпидемией, в Ухане.