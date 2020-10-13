“Надежду затоптали”. Почему многие в Кыргызстане считают, что революции не случилось

Автор фото, EPA

Спустя неделю после штурма дома правительства в столице Кыргызстана непривычно тихо. Бушевавшие всю прошлую неделю в центре города демонстрации за или против разных политиков прекратились в воскресенье после введения чрезвычайного положения в городе.

Итогами недели протестов стали отмена результатов прошедших 4 октября парламентских выборов, появление на улицах по указу президента военной техники, а также назначение новым премьер-министром Садыра Жапарова, еще недавно находившегося под стражей.

Кыргызстанцы, объединившиеся с требованием справедливых выборов, теперь разбились на два лагеря: тех, кто празднует приход нового премьера, и тех, кто считает, что революция проиграла.

Радуются за Жапарова его сторонники, которые в течение всей недели протестовали у дома правительства, добиваясь его назначения. Именно они освободили 51-летнего экс-депутата из тюрьмы в ночь после начала беспорядков. Жапаров отбывал срок по делу о захвате заложника в 2013 году во время митингов за национализацию золоторудного месторождения Кумтор в Иссык-кульской области на севере Кыргызстана.

Всего в ту ночь из-под стражи были освобождены 11 политиков, но Жапаров - единственный, кто сразу отправился на главную площадь выступать перед протестующими. Благодаря этому - и неожиданно для большинства митингующих - он стал одним из лидеров протеста; скандируя его имя, сторонники выдвинули новое требование: Жапаров должен стать новым президентом или, как минимум, премьер-министром страны (в Кыргызстане парламентско-президентская форма правления) .

За Жапарова

Среди сторонников Жапарова - его коллеги по партии "Мекенчил" ("Патриот"), земляки и молодежь из всех регионов Кыргызстана. Идеология "Мекенчил", как и самого Жапарова, - национализм: партия в своей предвыборной программе обещала избирателям национализацию природных ресурсов и заводов, урегулирование пограничных вопросов, верховенство закона и возвращение смертной казни.

"Революция уже сделана, Белый дом взят, возвращайтесь домой - я сделаю все, чтобы требования народа были исполнены", - заявил Жапаров на первом выступлении перед демонстрантами на площади.

Затем он со своими ближайшими соратниками отправился к Белому дому, где протестующие после ночного штурма, пока пожарные пытались потушить огонь на верхних этажах, жгли документы в кабинетах президента и его администрации.

Но сторонники Жапарова его призыву разойтись не последовали.

"Мы никуда не пойдем, это наша заслуга - мы взяли Белый дом. Будем стоять до конца, пока "старые" не уйдут и Жапаров не станет ханом (царем - Би-би-си)", - убеждал людей не расходиться один из демонстрантов. Толпа в ответ ему начинала скандировать: "Садыр! Садыр!".

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Протесты в Бишкеке начались сразу после объявления результатов выборов

На вопрос, почему именно Жапаров, его сторонники утверждают, что он - единственный из депутатов, кто вступился за простой народ в вопросе месторождения "Кумтор" и открыто говорил, что "каждый кыргыз будет миллионером, если природные ресурсы отдадут в руки народа" ("Кумтор" - крупнейшее золоторудное месторождение Кыргызстана. Канадскую компанию, занимающуюся разработкой, обвиняли в коррупции и экологических нарушениях, многие требовали национализации "Кумтора").

"Популярность Жапарова сейчас разрослась по всей стране, - отмечает доктор политических наук Асель Доолоткельдиева. - Его сторонники очень разношерстны, но их объединяет одно - националистическая идеология, которую продвигает сам Жапаров и его партия "Мекенчил". Это призывы к ущемленному национальному достоинству и к ощущению недоверия власти. Это антиэлитарные и антирежимные настроения простого народа, которые искусно использует политик в свою пользу".

Сторонники Жапарова в самом деле разошлись только после назначения его премьер-министром пять дней спустя 11 октября на внеочередном заседании парламента. Несмотря на то что Жапаров был единственным кандидатом, выдвинутым депутатами на это должность, его назначение некоторые юристы сочли незаконным из-за отсутствия кворума.

Часть депутатов отказалась участвовать в совещании, причем некоторые сообщили о поступающих им угрозах. 9 октября сторонники Жапарова также закидали камнями участников митинга за экс-президента Алмазбека Атамбаева и мирного марша против "ОПГ у власти" (критики обвиняют Жапарова в связях с криминальным авторитетом, сам он это отрицает). Во время столкновения были ранены два человека, среди них - 29-летний оппонент Жапарова Тилек Токтагазиев, чью кандидатуру оппозиционные партии собирались выдвинуть на должность премьера.

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Молодые жители Бишкека убирали за протестующими площадь возле Белого дома

"То, что случилось в Кыргызстане в октябре, - это протесты. Причем протесты разных групп кыргызского общества, одинаково недовольных той социальной, экономической и политической ситуацией, что сложилась за последние годы в стране, - говорит политолог, исследовательница Центральной Азии Александра Филатова. - Однако на пятый день этих протестов два митинга, грубо говоря "село и город", столкнулись в одном пространстве, чем и положили конец протестам".

Против Жапарова

Де-юре Жапаров еще не является премьер-министром, так как его назначение должен утвердить президент страны, которым до сих пор является Сооронбай Жээнбеков.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, По приказу президента Жээнбекова в Бишкек была введена военная техника

Однако де-факто Жапаров с первого дня после освобождения из тюрьмы считает себя единственным легитимным премьером и заявил, что уже исполняет свои обязанности. Политик также успел пообещать депутатам, что президент уйдет в отставку добровольно, а правительство продолжит работу в нынешнем составе.

Агрессивность и напор Жапарова и его сторонников - одна из причин, по которым многие считают его связанным с криминальными структурами страны. О его связях с ОПГ ходят легенды среди городской молодежи, которая выступает против прихода Жапарова к власти. Их не устраивает исход, при котором в случае добровольной отставки президента или его импичмента именно Жапаров будет исполнять обязанности президента (а не спикер парламента, который тоже подал в отставку). Уйдет ли Жапаров после проведения парламентских выборов и смены депутатского состава, пока неясно.

Больше всего противников Жапарова огорчает, что его неожиданно поддерживают и депутаты, лояльные нынешней власти, - именно против них в парламенте и протестовали демонстранты 5 октября.

На прошедших выборах 90 из 120 мандатов получили депутаты из трех партий, в той или иной степени представляющие правящую элиту. Все остальные участвовавшие партии, включая те, что прошли избирательный барьер, не признали итоги голосования. Требовать справедливых выборов на главную площадь Бишкека вышли тысячи людей. Уже к ночи милиция начала разгонять митингующих светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. В результате столкновений один человек погиб от взрыва гранаты, более тысячи человек пострадали.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Некоторые юристы считают назначение Садыра Жапарова премьер-министром незаконным из-за отсутствия кворума

Против Жапарова выступают представители прогрессивной, городской молодежи, часто называемые в Кыргызстане "балконские" (от слова балкон - в противовес живущим в деревенских домах). Обычно аполитичные, говорящие на русском языке лучше, чем на родном киргизском, активные в основном в интернете - они сплотились в гражданских инициативах и волонтерских движениях во время пандемии. Они же после штурма Белого дома пошли убирать главную площадь и защищать столицу от мародерства.

"Когда огласили результаты, моя надежда сменилась горьким разочарованием, болью и отчаянием, - написала в "Фейсбуке" 39-летняя юрист Айжан. - На следующий день, когда народ не стал принимать результаты голосования, снова появилась надежда на изменения. Вчера вечером (после назначения Жапарова - Би-би-си) снова эту надежду просто затоптали и наглым образом украли нашу революцию, принимая людей за баранов. Вчера был дежа-вю, как после парламентских выборов".

Раскол оппозиции

Протесты и беспорядки 5-6 октября в Кыргызстана местные политологи называют по-разному: кто-то переворотом, кто-то революцией, кто-то "недопереворотом", но в одном мнения сходятся: события после демонстраций погрузили Кыргызстан в политический кризис, который обнажил раскол внутри общества и, в частности, оппозиции.

Жапарова и его партию поддерживают не только в его родной Иссык-кульской области, но и на юге страны и даже в диаспорах за рубежом, говорит политолог Асель Доолоткельдиева. "Это не люди "низового уровня", как многие считают, это люди, которые за 30 лет жизни в независимом Кыргызстане не имеют равного по сравнению с Бишкеком доступа к образованию, социальным услугам, к элементарной проточной воде и канализации, стабильному электричеству, асфальтированным дорогам. Это социальное неравенство - результат той несправедливой экономической системы, существующей в независимом Кыргызстане", - отмечает она.

"Если посмотреть на лозунги сторонников Жапарова, как ни парадоксально, они схожи с лозунгами оппозиционных сил. За выкриками "Садыр!", были также выкрики "Кетсин!"("уходите"), "эскилерге жол жок" ("старым нет дороги"), - указывает политолог. - Они тоже устали от "эскилер"(старых политиков), хотят жить нормально, у себя в стране, не на заработках".