Полеты в никуда и ресторан в аэробусе. Как авиакомпании адаптируются к пандемии

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Сингапурская авиакомпания предлагает желающим пообедать или поужинать на борту гигантского авиалайнера Airbus A380, поставленного на прикол в аэропорту города из-за падения объема перевозок, вызванного пандемией Covid-19.

Хотя цена трапезы и обслуживания доходит почти до 500 долларов, билеты на два первых сеанса разошлись за полчаса. Программа на борту рассчитана на три часа. Кроме еды и напитков, посетителям предлагается просмотр фильма.

Самолет рассчитан на 850 пассажиров, но заполняется только наполовину, чтобы соблюсти правила социального дистанцирования.

Компания собирается переоборудовать в ресторан и кинозал еще один авиалайнер. Еду можно заказать и на дом вместе с фирменными тарелками и приборами.

Тайваньская авиакомпания Eva и австралийская Qantas рекламируют "полеты в никуда" по кольцевому маршруту с посадкой в аэропорту вылета - для истосковавшихся по атмосфере воздушного путешествия.

"Сингапурские авиалинии" также рассматривали эту идею, но в итоге решили оставить аэробусы-рестораны на земле.

Авиаперевозчики изо всех сил ищут способы частично возместить потери от пандемии.

"Сингапурские авиалинии" находятся в худшем положении, чем другие, поскольку базируются в городе-государстве и не могут рассчитывать на возобновление внутренних рейсов.

В сентябре им пришлось сократить пятую часть своего персонала - 4300 человек. Большая часть авиапарка стоит на летном поле в австралийском городе Алис-Спрингс.