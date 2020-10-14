Перемирие в Нагорном Карабахе хрупкое, но в Степанакерте уже три ночи без обстрелов

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Военное время - какие клиенты". Как живет одно из немногих открытых кафе Степанакерта

Третью ночь подряд столица Нагорного Карабаха не подвергается обстрелам. Пока вдоль границ непризнанной республики продолжаются столкновения азербайджанской армии с армянскими военными, в Степанакерте перемирие можно назвать условно стабильным. Корреспонденты Би-би-си наблюдали, как город возвращается к мирной жизни, и пообщались с местными жителями, а также с архиепископом Арцаха и с министром иностранных дел непризнанной республики.

Из асфальта по центру дороги у отеля "Метрополь" торчит неразорвавшийся снаряд. Чтобы случайный автомобилист не задел его, из гостиницы вынесли массивные горшки с цветами и расставили с разных сторон от воронки. Из-за этого она начинает выглядеть не как что-то угрожающее, а как элемент городского благоустройства.

Двери соседнего кафе открыты, мы заглядываем внутрь с вопросом, заработало ли уже заведение. "Нет, но кофе сейчас сварим, - отвечает одетая по-домашнему хозяйка. - Мы в этом же доме и живем, когда начинается тревога, спускаемся в подвал, когда тихо - приводим все понемногу в порядок".

Некоторые кафе и магазины в Степанакерте возобновляют свою работу. На непривычно пустом городском базаре одинокий шашлычник кормит случайных гостей и журналистов. По соседству пожилая женщина продает женгялов хац - традиционные карабахские лепешки с начинкой из мелко нарезанной зелени.

"Я работаю, потому что из госпиталя приходят, все приходят, по куску просят, - рассказывает шашлычник Борис. - Какие сейчас клиенты? Сейчас военное время. Какие клиенты? Все сейчас в подвалах, мои внуки на позициях, все сыновья моих братьев: восемь-девять человек на позициях. Пока со всеми нормально. Вот только младший внук не выходит на связь. Шестой день не знаем, где он. Он на Мартакертской стороне. Ему 18 лет".

Племянник Бориса позвонил ему с фронта и сказал, что из-за войны он не сможет отметить новоселье в доме, который он построил в Степанакерте: "Говорит: порежь свинью. Половину отправь нам на передовую, а из половины делай, что хочешь". За счет этой второй половины кафе, которое Борис держит уже 20 лет, продолжает работать, потому что ему есть, чем кормить посетителей.

Первосвященник

Подпись к фото, Архиепископ Паргев Мартиросян винит в новой вспышке нагорно-карабахского конфликта Турцию

Архиепископ Паргев Мартиросян возглавляет Арцахскую епархию Армянской апостольской церкви с конца 80-х годов, после Карабахской войны он пользуется огромным авторитетом как в Степанакерте, так и в Ереване, во всяком случае корреспонденты Би-би-си от множества собеседников слышали совет обязательно поговорить именно с ним.

"В первый же день войны, 27 сентября, когда мы готовились к литургии в Гандзасарском монастыре, беспилотник летел-летел над нами, разведку делал, потом они там мост один разбомбили внизу", - рассказывает архиепископ. С самого начала боевых действий он ездит по Нагорному Карабаху, помогая вывозить беженцев или доставляя помощь военным на передовой.

На вопрос, многие ли из священнослужителей отправились сейчас на фронт вместе с армией и добровольцами, признает, что многие, и добавляет: "Там, где чада твои, там и отец духовный должен быть".

Архиепископ Паргев говорит, что фактически основал капелланство в Арцахе (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской республики) во время войны в начале 1990-х, а уже после войны армянская церковь восстановила старую традицию капелланов.

"Но мы всегда вели посредническую деятельность с духовными лидерами Азербайджана, всегда пытались выступать за мир, за диалог. Я думаю, что религиозные лидеры всего мира должны выступать за это", - говорит владыка Паргев.

По его словам, этот конфликт "совершенно не имеет религиозной основы". "Этот конфликт начался в 1988 году, и причиной была борьба за самые элементарные права человека, - считает он. - И у нас очень много армянских общин, которые живут в исламских странах: в Египте, в Иордании, в Ираке, Сирии, Ливане, Иране - и всюду у них нормальные отношения с мусульманами".

Архиепископ считает, что нынешняя эскалация - самая ожесточенная за последние 26 лет, потому что на стороне Азербайджана открыто выступила Турция, оказывающая своему союзнику прямую военную поддержку. По мнению первосвященника, геополитические амбиции президента Турции Эрдогана не исчерпываются действиями в Нагорном Карабахе, а распространяются гораздо дальше.

"Здесь уже возникает вопрос о влиянии на Южном Кавказе между Россией и Турцией, - рассуждает архиепископ, перечисляя места, в которых Турция развертывает или планирует развернуть базы для установления контроля над регионом, а затем через Каспий "перейти к Средней Азии, через которую потихонечку выйти к уйгурам".

Бесконтактная война

Подпись к фото, В мирное время в Нагорном Карабахе бывали туристы

Пока политики продолжают договариваться, перестрелки вдоль всей линии соприкосновения продолжаются. Азат Адамян владеет известным в Степанакерте пабом, развивал горный и экстремальный туризм в Карабахе, но в первый же день боев оставил бизнес и отправился на фронт добровольцем.

Его часть воевала на севере непризнанной республики, и 2 октября Адамян был ранен. Чем именно, он сам до конца не знает: "Говорят, авиация, но мы предполагаем, что это был [снаряд установки залпового огня] "Смерч".

Большинство осколков принял на себя бронежилет и, по словам добровольца, это его спасло. "Меня перевезли в госпиталь, там я два дня пробыл, - рассказывает он. - Сделали все, что необходимо, и я попросил меня выписать. Чтобы я снова начал помогать своему народу".

Командир рвения бойца, получившего ранения в голову, руку и ногу, не оценил и вернуться сразу на передовую ему не разрешил: "Наш командир увидел и сказал, чтобы я немедленно спустился, потому что я могу мешать им: я не такой мобильный как раньше".

Пока Адамян регулярно мотается на передовую к своим товарищам, чтобы отвезти им продукты и все необходимое, но через несколько дней рассчитывает полностью восстановиться. Он рассказывает про своего друга, который продал свою машину и купил вместо нее внедорожник, чтобы доставлять на линию фронта еду и медикаменты. И про другого своего товарища из Волгограда, который отправляет в Армению бронежилеты, каски и другую амуницию и утверждает, что в России теперь сложно купить эти вещи, поскольку их раскупили представители армянской диаспоры для помощи своей армии.

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В свое время Адамян отслужил два года в армии, но когда начинается война, говорит он, большинство мужчин не ждет призыва, чтобы отправиться на фронт. Дома у него всегда хранится личная форма, и он готов в любой момент прибыть в расположение, так что останется получить только оружие. Так было во время пятидневного обострения в 2016 году, и так случилось сейчас. "Это же наша земля и мы должны ее защищать, - рассуждает он. - Мы не ждём, чтобы нас призвали или заставляли идти на фронт. Если какая-то опасность, мы сразу же записываемся, не ждём очереди".

"Я вот 1990 года рождения. Я моментами помню ту войну. Маленькие фрагменты: когда самолёт бомбил, потом - мы в подвале, - Адамян рассказывает, что в его детстве все дети играли исключительно в войну. - Мы росли в таком обществе, где все военные. Даже за столом люди говорят о войне, рассказывают какие-то истории. Это тоже мы запоминаем с детства. Мы уже знаем, как себя надо вести на войне. Мы все готовы к этому".

Он рассказывает, что на фронте война идет в первую очередь бесконтактная: азербайджанские войска обстреливают позиции противника, расположенные обычно на высотах в горах, а когда полагают, что там никого не осталось, начинают наступать: "Роль обычного солдата на передовой - защищать позиции от пехоты. Артиллерия работает часами, потом они думают, что все погибли, и наступает пехота, а тут уже мы. Для них это очень часто бывает большим сюрпризом. Они думают, что там никто не выжил, что все убежали. Но нам незачем бежать".

Вернуться к бизнесу, пабу и привычным делам Адамян рассчитывает не раньше, чем закончится война. "Мы на данный момент не думаем о том, как все это сказывается на наших семьях, - говорит он. - Это не громкие слова, что на первом месте родина".

Разговор с министром

Министр иностранных дел непризнанной НКР Масис Маилян, как и многие собеседники в Степанакерте в эти дни, просит не указывать точное место нашей встречи, чтобы эта точка не стала следующей целью для азербайджанских артиллерии и авиации.

Подпись к фото, Масис Маилян называет Нагорный Карабах частью "армянского мира"

Главный вопрос, который мы ему задаем, - как долго продлится перемирие, которое было объявлено в зоне конфликта с 12:00 10 октября и с тех пор почти соблюдается в столице, но, судя по сводкам министерств обороны воюющих сторон, совсем не соблюдается на всем протяжении линии соприкосновения. По итогам переговоров министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве удалось договориться о прекращении огня, но нигде не было оговорено, сколько оно продлится: сутки, трое, неделю. А также, что будет потом.

"Конкретный срок не указан действия этого гуманитарного перемирия, - соглашается дипломат. - Все будет зависеть от темпов работы, в которую будут вовлечены государственные комиссии, Международный Комитет Красного Креста и офис председателя ОБСЕ. Эта работа покажет объем, сколько будет трупов".

Перемирие объявлено, чтобы стороны могли обменяться телами погибших и, возможно, пленными, если они есть. "Мы рассчитываем, что надо приступить к этой задаче. После реализации этого шага, можно будет пойти дальше, в том числе возобновить переговорный процесс, - объясняет глава МИД непризнанной республики. - При правильном соблюдении Азербайджаном своих обязательств есть возможность трансформировать гуманитарное перемирие в долгосрочное. С переходом в переговорный процесс. Потому что вести переговоры в условиях военных действий никто не будет".

Масис Маилян рассказывает, что опосредованно участвует в переговорном процессе, так как перед каждой встречей с ним консультируется глава армянского МИД Зограб Мнацаканян (Азербайджан не признает власти Нагорного Карабаха в качестве отдельного участника переговоров).

Маилян считает, что обсуждать в нынешних условиях возможность ввода миротворцев в Нагорный Карабах преждевременно, поскольку для этого должен начаться полноценный переговорный процесс, о котором трудно говорить в условиях ведения боевых действий.

К тому же ситуация в зоне конфликта за последние два года сильно изменилась. "В процессе есть два новых фактора: участие Турции и боевиков с Ближнего Востока, - отмечает он. - Эти два фактора дестабилизировали и политический процесс, и поле боя".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Не только Турция и Россия. Кто влияет на конфликт в Карабахе

На прямой вопрос, готовы ли в Степанакерте обсуждать судьбу семи районов Азербайджана, административно не входивших в Нагорный Карабах, но захваченных армянскими силами по итогам войны начала 1990-х годов, Масис Маилян отвечает уклончиво: "На повестке дня вопрос прекращения огня".

Но развивая мысль, глава МИД непризнанной республики говорит, что "Азербайджан всегда пытается представить конфликт как территориальный, но мы так не считаем".

"Имеет место конфликт между двумя системами ценностей: с одной стороны, это наше право на самоопределение. Народ Арцаха реализует это право через создание республики со всеми государственными институтами. С другой стороны, есть нежелание Азербайджана признавать эти реалии", - говорит Маилян, в очередной раз добавляя, что республика, которую не признала ни одна страна-член ООН, "не имеет никакого отношения к Азербайджану, и мы должны найти формулу мирного сосуществования в качестве двух соседних государств".

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что одним из поводов для нынешнего обострения стали слова премьера Пашиняна, что "Арцах - это Армения". Так это Армения или вы независимое государство, требующее признания?" - спрашиваем министра.

"Слова премьера Армении были вырваны из контекста, - сразу же отвечает Масис Маилян. - Он выступал на площади в Степанакерте, и я вместе с другими руководителями стоял на той же трибуне. Он говорил о мирном урегулировании, о необходимости переговоров, что решение должно быть приемлемо для всех народов. Вырвав его слова из контекста, Азербайджан пытается выставить Армению в качестве агрессора и оккупанта. Но что Арцах является Арменией - не единым государством, а частью армянского мира - это факт".