Луна в прицеле: Европа внесет свой вклад в строительство орбитальной лунной базы

Автор фото, TAS Подпись к фото, "Лунные врата" станут постоянной базой для последующих лунных миссий

Франко-итальянская компания Thales Alenia Space намерена изготовить два важных сегмента американской орбитальной лунной станции Lunar Gateway ("Лунные врата").

На предприятии в Турине будут построены два герметичных модуля - жилой модуль и отсек с оборудованием для связи и дозаправки, который будет изготовлен британским филиалом компании.

"Лунные врата" задуманы в качестве перевалочной базы для астронавтов, высаживающихся с нее на Луну и возвращающихся назад.

40-тонная станция является ключевым элементом проекта НАСА "Артемида", который должен вернуть людей на Луну через полвека после полетов "Аполлонов".

Первая высадка запланирована на 2024 год. "Лунные врата" будут полностью смонтированы несколько позже.

Европейские модули, носящие названия iHab и Esprit, будут запущены в два приема с космодрома имени Кеннеди во Флориде тяжелыми носителями Falcon Heavy.

Туринский завод гордится своим опытом изготовления герметичных космических объектов. Там построена половина всех обитаемых помещений МКС и грузовые отсеки транспортных кораблей Cygnus.

Совместно с частными американскими компаниями Dynetics и Axiom он создает лунный спускаемый аппарат для НАСА и коммерческую околоземную орбитальную станцию.

Именно на этот опыт TAS будет опираться, выполняя новый заказ, говорит вице-президент компании по науке Уолтер Куньо.

"Они [модули "Лунных врат"] отличаются от модулей МКС тем, что не будут населены постоянно. Их потребуется сделать намного более автономными", - рассказал он Би-би-си.

Автор фото, AIRBUS Подпись к фото, Европейские компании будут также отвечать за доставку грузов на лунную поверхность

Компания на днях подписала первый контракт с Европейским космическим агентством на 36 миллионов евро на первую стадию производства жилого модуля iHab (полная цена проекта составляет 327 миллионов евро) и получила от ЕКА согласие на начало работ по служебному модулю Esprit (детали контракта дорабатываются).

В iHab смогут с комфортом расположиться четыре астронавта. В модуле будет достаточно места для движения. Он должен иметь все необходимое оборудование для поддержания жизни и обеспечивать защиту от микрометеоритов и солнечной радиации.

Esprit будет состоять из двух частей. Первая под названием Halo ("Ореол") должна обеспечивать связь станции с людьми на Луне. Ее предполагается запустить в 2024 году.

Вторая предназначена для дозаправки топливом. В нее войдут оборудование внутри станции и небольшой герметичный туннель с иллюминаторами, не очень большими, а примерно такими, как у модуля МКС "Купол".

Через эти окошки астронавты смогут любоваться космосом, Землей и Луной, а также, что особенно важно, наблюдать за действиями роботов рядом со станцией.

Официальное объявление о начале работ по iHab и Esprit приурочено к открытию ежегодного Международного конгресса астронавтики, который в этот раз проходит в онлайн-режиме из-за пандемии Covid-19.

Автор фото, AIRBUS Подпись к фото, Размах солнечных батарей-крыльев у "космического грузовика" достигнет 40 метров

Еще одна интересная новость: конкурс европейского космического проекта на лучший проект автоматического транспортного корабля грузоподъемностью 1,5 тонны для сообщения между Землей и Луной. Свои концепции предложат TAS и Airbus.

Космический "грузовик", пока носящий условное название "Большой европейский логистический спускаемый аппарат", будет запускаться при помощи ракеты-носителя "Ариан". Начало эксплуатации запланировано на конец 2020-х годов.

На конгрессе было также объявлено о заключении контракта стоимостью 491 миллион евро между ЕКА и Airbus на постройку беспилотного корабля Earth Return Orbiter для доставки с Марса на Землю образцов грунта, которые предстоит добыть американскому марсоходу Perseverance, находящемуся сейчас на пути к Красной планете.

ЕКА назвало будущий аппарат первым межпланетным транспортным кораблем. Он выйдет огромным: масса шесть тонн, размах крылообразных солнечных батарей- свыше 40 метров. Старт запланирован на 2026 год.

Корабль Безоса

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Тем временем космический корабль New Shepard, построенный принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу компанией Blue Origin, во вторник успешно протестировал программу для бортового компьютера и сенсоры для вертикальной посадки на грунт в заданном месте с точностью до 100 метров.

Две камеры обследовали поверхность в месте посадки, а компьютер обрабатывал информацию в режиме реального времени.

Многоразовый корабль предназначен для коротких полетов по параболе без выхода на околоземную орбиту с космическими туристами на борту, но в этот раз поработал на программу "Артемида", поскольку отрабатываемая технология применима и на Луне. НАСА решило предварительно испытать ее в земных условиях.

"Сегодняшняя имитация посадки на Луну - вдохновляющее начало", - заявил глава Blue Origin Боб Смит.

Это был седьмой по счету успешный полет корабля, названного в честь американского астронавта Алана Шепарда, который 5 мая 1961 года, менее чем через месяц после Юрия Гагарина, стал первым американцем, побывавшим в космосе.

Предполагается, что New Shepard будет доставлять шестерых туристов на высоту 100 км, давая им возможность полюбоваться космосом и испытать невесомость.

Затем отделяемая капсула с людьми приземлится на парашюте, а многоразовый носитель совершит мягкую посадку.