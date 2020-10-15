Бегство из большого города. Как миллениалы открыли для себя работу с видом на природу, а коронавирус помог им

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Коронавирус и перспектива еще долго работать из дома привели в странах Запада к ажиотажному спросу на покупку и аренду жилья в небольших городках. В первую очередь, речь идет о трудоспособном населении в возрасте от 20 до 40 лет.

В США, Великобритании и Австралии запрос на переселение в маленькие города бьет все рекорды. Как минимум люди хотят пережить продолжающуюся коронавирусную пандемию с меньшими рисками, как максимум - изменить жизнь вокруг себя и выйти из привычной замкнутой схемы: дом-транспорт-офис.

"Нам дали карту-джокер"

34-летняя писательница Роза Рэнкин-Ги выросла в Лондоне, жила в Париже. Точнее, вспоминает она, жила на сайтах по поиску жилья. Она долго наблюдала за все большим разрывом между его ценой и качеством, и в 2019 году приняла неожиданное даже для самой себя решение - переехать из мегаполиса в маленький город.

Она выбрала небольшой портовый городок Рамсгейт в английском графстве Кент. И там написала книгу Dreamland ("Сказочная страна") о себе и таких же как она представителях своего поколения. Книга выйдет весной 2021 года, а отрывок из нее опубликовал журнал Vogue.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Английская писательница Роза Рэнкин-Ги решила, что счастье ее поколения может выглядеть, например, вот так

Рэнкин-Ги рассказывает истории людей, родившихся в промежутке с середины 1980-х годов до середины 1990-х. У этого поколения, говорит она, есть одна общая черта: оно взрослело в условиях одного глобального экономического кризиса за другим, получало меньше возможностей карьерного роста, чем их родители.

"Миллениалам достались испорченные патроны для стрельбы по финансовым целям, но нам дали карту-джокер - высокоскоростной интернет", - констатирует писательница.

И миллениалы решили покинуть большие города.

Этот процесс, конечно, начался не в 2020 году. Молодые люди брали свои ноутбуки и уезжали работать удаленно и раньше. В первую очередь, по финансовым соображениям: месячная аренда квартиры с двумя спальнями в Сан-Франциско стоит в районе 3,5 долларов; небольшую квартиру-студию в деловом центре Лондона Канэри-Уорф вряд ли можно купить дешевле чем за полумиллиона фунтов, в Сиднее такая будет стоить 500 тысяч австралийских долларов.

Освоившись в небольших городках, миллениалы поняли, что продолжают заниматься любимым делом, а их накопившиеся в мегаполисах долги - тысячи долларов, евро или фунтов - начинают сокращаться.

В 2020 году пришел коронавирус, и переезд из больших городов с их переполненными мегамоллами и набитым общественным транспортом стал все более массовым явлением.

Простое желание - побыть на природе

"Покупатели и арендаторы жилья бегут из больших городов", - к такому выводу в середине октября 2020 года пришли аналитики британского сайта по недвижимости Rightmove. Количество запросов на дома и квартиры в городах с населением меньше 10 тысяч человек в этом году, по их подсчетам, удвоилось.

"То, что в начале года начиналось с простого желания побыть какое-то время на природе, стало трендом на переезд на постоянной основе", - говорит Би-би-си представитель Rightmove Тим Баннистер.

Спрос на жилье в графствах Кент, Дорсет, Беркшир, Девон, Кембридж и Саффолк (все они находятся либо вокруг Лондона, либо на юго-восточном побережье Великобритании) вырос на 130-180% по сравнению с осенью прошлого года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Осенью 2020 года англичане задумались о более спокойной жизни - желательно у моря

Тим Баннистер говорит, что у такого ажиотажного спроса две причины: более комфортные, с выходом на природу, условия для социального дистанцирования, а также удаленная работа: многие решаются на переезд с тем расчетом, что даже когда пандемия закончится, они смогут продолжить часть времени работать из дома, а еще часть - приезжать в Лондон на пригородном транспорте, не тратя на это много времени.

Именно этим объясняется то, что люди уезжают не совсем далеко: они еще больше сэкономили бы на стоимости жилья, но им пришлось бы тратить пять-шесть часов в день только на дорогу в офис и обратно.

Американский исход

Не менее яркая тенденция - в США. Там уже была волна первой "ковидной" миграции, когда в период с марта по май 2020 года 9-миллионный Нью-Йорк временно покидали около 450 тысяч человек (это данные New York Times, основанные на геолокации пользователей мобильных телефонов).

Живущая в Бруклине журналистка издания The Atlantic Аманда Мул в своей статье о переселении горожан рассказывает, что в те весенние дни на улице можно было увидеть только собирающих вещи соседей по улице и курьеров сервисов доставки.

Американская социологическая компания The Harris Poll в октябре представила исследование, из которого следует: каждый третий житель большого города хотел бы из-за коронавируса переехать в менее населенные места. Самые готовые к переезду - люди из возрастной группы от 18 до 34 лет - как раз те, о ком пишет британская писательница Роза Рэнкин-Ги.

Социологи из The Harris Poll подтверждают и ее размышления, и данные британских аналитиков: возможность работать удаленно заставляет задуматься о смене места, тем более что жить на природе гораздо лучше, чем в многоэтажном доме с видом на оживленную дорогу.

Вместе с тем, опрошенные американцы не хотели бы уезжать далеко от своего места работы - и предпочитают искать жилье на окраинах или в радиусе примерно 100 километров от Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных мегаполисов.

Автор фото, Pacific Press/LightRocket Подпись к фото, Жизнь в центре больших городов все меньше привлекает юных американцев

New York Times приводит в пример дом в East Orange (пригород Нью-Йорка с малоэтажной застройкой). Его выставили на продажу в августе 2020 года за 285 тысяч долларов. За три дня его посмотрели 97 раз, и 24 покупателя заявили о готовности платить немедленно. В итоге его продали на 21% выше заявленной стоимости.

Журнал Time сравнивает масштаб исхода из городов со временами эпидемии чумы в XVI веке.

Обмен ценностями

Ни один исследователь пока не готов оценивать силу и продолжительность этого исхода из больших городов - это явление пока еще даже не в разгаре, а его динамика будет зависеть как от ситуации с коронавирусом, так и от готовности работодателей видеть своих сотрудников реже или только в режиме видеоконференций.

Журнал Forbes в своем сентябрьском тексте о внутриамериканской миграции уже призвал власти и бизнес из небольших городов обратить внимание на уникальные возможности, которые открываются в связи с переездом людей, которые могут себе это позволить, и чья зарплата и потребительские запросы выше, чем у местного населения.

Издание Politico в своем исследовании под названием "Смерть города" говорит о том, что пандемия раскрыла истинную ценность таких современных способов коммуникации, как видеоконференции, общий доступ к документам и общение в мессенджерах.

Ценность оказалась настолько высока, что начала угрожать существованию больших городов в их нынешнем виде. Особенно огромным офисным пространствам, которые в один миг опустели.

Профессор истории европейского урбанизма Хельсинкского университета Питер Кларк сказал Politico, что если бы второй волны коронавируса не было, все подобные разговоры можно было считать спекуляцией, но вторая волна, судя по всему, реальна, а раз так, то современная модель большого города находится под угрозой.

Питер Кларк говорит, что до второй половины ХХ века города служили центрами притяжения из-за расположенных здесь заводов и фабрик с более высокой оплатой труда. В 1980-х началась деиндустриализация, и как следствие - города стали центрами для сферы услуг. Перевод на домашнюю работу тех, кто эти услуги оказывает, изменит саму городскую культуру.

Банк Credit Suisse в своем июльском аналитическом пресс-релизе предлагал владельцам офисных помещений беспокоиться не о том, что в краткосрочной перспективе цена на них падает, а о том, что до 15% работников этих офисов не вернутся обратно из своих домов.

Дача и коворкинг

В России уже прошла первая волна временной коронавирусной миграции: люди уезжали из городов на дачу или снимали временное жилье в небольших населенных пунктах.

Сейчас же никакой точной информации о желании людей переселиться в менее многолюдные места просто нет. Обычно люди уезжали из Москвы и областных центров для того, чтобы полностью изменить свой образ жизни: заняться фермерским хозяйством, например.

Но пандемия - это вызов другого рода.

"Мы пока не пришли ни к каким окончательным выводам и призываем остальных к тому же: еще не понятно, какая доля людей из тех, кто перешел на дистанционную работу, останется жить так и дальше, а какая доля вернется к нормальному образу жизни", - говорит Би-би-си гендиректор московского фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.

По его словам, дискуссии ведутся: "Но я принадлежу к тем, кто говорит, что уехать в другое место поработать на какое-то время - это одно. А создавать с нуля новый бизнес или переформатировать его под удаленную работу в новой реальности - это сложнее".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Для россиян самым очевидным выходом из большого города по-прежнему остается дача

По словам Александра Пузанова, есть три причины, по которым в России, в том числе среди молодежи, нет такого запроса на переезд.

Во-первых, не все могут позволить себе переехать в пригороды, оставив основное жилье на неопределенный срок.

Второе - оставшаяся с советских времен "двудомность". У семьи есть небольшая квартира в городе и участок земли с домом за городом. Многие уже переформатировали дачу для того, чтобы жить там и зимой, но далеко не все готовы рассматривать ее как постоянное место жительства.

Наконец, третья причина: качество интернет-соединения. За пределами больших городов оно может не соответствовать тем задачам, которые ставит удаленная работа.