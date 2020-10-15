"Истории призраков": ФБР о новых деталях ареста российских шпионов в 2010 году

Автор фото, FBI Подпись к фото, Финалом операции ФБР стал арест 10 человек, из которых восемь были особо ценными кадрами - шпионами-нелегалами

Американский телеканал Си-би-эс показал документальный фильм, раскрывающий детали операции службы контрразведки США по поимке сети российских шпионов в 2010 году. Этот скандал считается одним из самых громких в современной истории разведки. Би-би-си рассказывает, какие новые подробности стали известны из интервью бывших и действующих офицеров ФБР, много лет собиравших информацию о российских разведчиках.

Операция, которую в ФБР назвали "Истории призраков", началась в 2000 году, в ней были задействованы десятки офицеров из нескольких подразделений.

"Это было, вероятно, крупнейшее расследование контрразведки за всю историю ФБР", - отмечает заместитель начальника отдела контрразведки ФБР Алан Колер.

Финалом операции стал арест 10 человек, восемь из которых, по данным ФБР, были особо ценными кадрами - шпионами-нелегалами. Эти люди забрасывались СССР и Россией в другие страны с поддельными документами, для длительной автономной работы.

"Нелегалы" делают вид, что родились и выросли в этой или другой дружественной стране, и пытаются получить секретную информацию, обычно доступную только местной политической или военной элите.

"Потрясающие агенты" и морзянка

"Они были потрясающими агентами. Я постоянно думала - все ли мы знаем, не упустили ли мы чего-то? Может, они знают кого-то, кто знает людей с доступом к секретной информации? Риски этой операции были астрономическими!" - отмечает спецагент ФБР Мария Риччи. Она вела дело в отношении российских шпионов, работавших на территории штата Нью-Йорк.

Автор фото, SVR Подпись к фото, В 2020 году Служба внешней разведки России официально рассекретила Михаила Васенкова и выложила у себя на сайте его биографию

Первыми в поле зрения ФБР в 2000 году попали Хуан Ласаро (по данным контрразведки США, его настоящее имя Михаил Васенков) и Вики Пиларес. Установив за парой слежку, спецслужба вскоре заметила, что Ласаро по выходным периодически ездил на машине за город по одному и тому же маршруту. Он никуда не заезжал и, некоторое время поколесив, возвращался домой. ФБР удалось установить, что в эти дни Ласаро включал размещенный в машине коротковолновый радиоприемник и передавал сообщения для российской разведки. Причем шифровки шли по старинке - азбукой Морзе.

Больше о Ласаро (Васенкове) в фильме не говорится. Считается, что он был самым опытным и ценным из задержанных в США россиян. В 2020 году Служба внешней разведки России рассекретила Васенкова и признала, что за успешное выполнение заданий Москвы он был удостоен звания Героя Советского Союза, а также награжден орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

"Современные российские разведчики охотятся уже не только за военными картами или информацией, которая технически считается секретной. Их интересует все, что может дать их стране конкурентное преимущество", - отмечает спецагент ФБР Тайд Шелтон.

Кольцо расширяется

По словам офицеров ФБР, в 2004 году они начали следить еще за несколькими семейными парами, подозревая их в работе на российскую разведку.

Особое внимание контрразведки привлекли Синтия Мерфи и ее муж Ричард (по данным США, их настоящие имена Лидия и Владимир Гуриевы). По словам офицеров ФБР, солировала в этой паре именно Синтия. Она получила степень МВА от престижного Колумбийского университета и устроилась на работу в финансовой сфере.

Автор фото, FBI Подпись к фото, Синтия Мерфи и ее муж Ричард (по данным США, их настоящие имена Лидия и Владимир Гуриевы). Когда их арестовали, один из соседей сказал: "Они не могут быть шпионами. Только посмотрите на гортензии в их саду"

"Работа в сфере финансовых услуг давала Синтии возможность получить сведения, ценные для экономистов в России", - отмечают агенты ФБР.

Но больше всего контрразведка США забеспокоилась, когда женщина попыталась подружиться с людьми, которые собирались устраиваться на службу в ЦРУ (спецслужба США, специализирующаяся на операциях за рубежом).

Муж Синтии Ричард много внимания уделял воспитанию двух дочек. Но он также успевал периодически тайно встречаться с представителями российского посольства и другими российскими "нелегалами". Например, по данным ФБР, на одной из таких встреч Ричард получил 175 тыс. долларов для своих операций, а также еще 60 тыс. долларов - с отдельной инструкцией.

Автор фото, FBI Подпись к фото, В тайнике в деревушке Уортсборо, штат Нью-Йорк, ФБР обнаружило пачки наличных денег, обмотанную серебристой клейкой лентой

Эту пачку денег Ричард чуть позже надежно замотал пакетами и скотчем и закопал в лесу недалеко от Нью-Йорка. ФБР установило в этом месте камеру и два года спустя - в 2006 году - увидело, как деньги были успешно откопаны человеком по имени Майкл Зоттоли (ФБР считает, что его настоящее имя Михаил Куцик).

С 2004 года повышенную активность проявляла и еще одна семейная пара, находившаяся "под колпаком" ФБР. Это Дональд Хитфилд и Трейси Фоули (по данным ФБР, их настоящие имена Андрей Безруков и Елена Вавилова). Дональд получил ученую степень Гарвардского университета и часто ходил на собрания выпускников этого вуза, чтобы, как считает ФБР, "получить доступ к людям, которые в конечном итоге могут оказаться во власти".

Автор фото, FBI Подпись к фото, Дональд Хитфилд и Трейси Фоули (по данным ФБР, их настоящие имена Андрей Безруков и Елена Вавилова) жили в штате Массачусетс

Дональд также разработал компьютерную программу, которая могла применяться для стратегического прогнозирования.

"Это дало ему доступ к множеству людей, обладавших ценной для России информацией. Например, человек, работавший в правительстве США и имевший доступ к информации, связанной с ядерными технологиями. Мы также знали, что Хитфилд собирал информацию о том, как можно поступить на службу в Государственный департамент США", - рассказывает офицер Шелтон.

ФБР пришлось приложить немало усилий, чтобы Дональд так и не сблизился с экспертом по ядерным технологиям. По словам офицеров ФБР, иногда для этого им приходилось устраивать как бы случайные знакомства Хитфилда с какими-то якобы интересными людьми или придумывать что-то еще, чтобы встречи срывались.

Прорыв и важное умолчание

В фильме упоминается, что настоящий прорыв ФБР удалось сделать после 2006 года, проведя успешный обыск в доме Синтии и Ричарда Мерфи (Гуриевых). Контрразведчики нашли блокноты с шифрами и пачку старых дискет. На первый взгляд, дискеты казались пустыми. Но, вставив дискету в компьютер и введя некий 27-значный пароль, оперативники ФБР смогли вскрыть систему обмена сообщениями между "нелегалами" и Москвой.

"Это полностью меняло всю игру. С этого момента мы могли прочитать каждое сообщение, отправленное Ричардом и Синтией Мерфи в Центр [так на жаргоне разведчиков называется штаб-квартира СВР в Москве - прим. Би-би-си], и каждое сообщение, которое Центр отправлял Ричарду и Синтии", - рассказывает спецагент ФБР Риччи.

Автор фото, FBI Подпись к фото, По данным ФБР, агенты использовали в том числе и текстовые сообщения, закодированные в изображения - например, в картинки с цветами

В фильме умалчивается, как контрразведчики смогли найти 27-значный пароль в ворохе бумаг и вещей семьи Мерфи. Авторы также не рассказывают, как вообще ФБР смогла выйти на сеть российских "нелегалов", несмотря на то, что ответ на этот вопрос давно известен. Провал такого количества шпионов стал следствием перехода на сторону США старшего офицера Службы внешней разведки России Александра Потеева.

По данным российского следствия, Потеев был завербован американцами в 1999 году. Будучи заместителем начальника 4-го отдела управления "С", Потеев курировал российских "нелегалов" по всей Северной Америке. Более того, как утверждается в приговоре Московского гарнизонного военного суда, Потеев лично знал каждого из сданных им разведчиков. Решением суда бывший полковник СВР был заочно приговорен к 25 годам тюрьмы, лишен воинского звания и наград. В 2016 году были сообщения о том, что Потеев, проживавший к тому времени в США, внезапно умер. Однако в 2018 году журналистам Би-би-си и Buzzfeed удалось установить, что он жив.

Ловушка захлопывается

В 2009-м офицеры ФБР узнали, что в США приехали еще два человека, которые могут быть российскими разведчиками - Михаил Семенко и Анна Чапман. Они были представителями более молодого поколения (им было около 30 лет) и не скрывали своего российского происхождения. По мнению ФБР, Семенко и Чапман представляли угрозу безопасности США, поскольку у них имелась новая система связи с Москвой. А значит, контрразведчики уже не могли перехватывать их сообщения.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Александр Потеев (третий слева) в составе спецназа КГБ СССР, июль 1979 года

По рассказам офицеров ФБР, напичканный специальным оборудованием и дополнительными программами ноутбук Чапман мог передавать сообщения на ноутбук куратора даже в выключенном состоянии. ФБР зафиксировала, как Чапман просто гуляла по улице с компьютером в сумке на расстоянии нескольких десятков метров от российского дипломата, который тоже гулял с ноутбуком в кейсе. Контрразведчики утверждают, что во время этой прогулки смогли зафиксировать короткий обмен сообщениями между двумя "спящими" ноутбуками.

"Историю призраков" решили довести до арестов и суда в 2010-м. В фильме это объясняют тем, что шпионы уже слишком близко подобрались к государственным секретам США. Но есть и другая версия, по которой сотрудничавший с американцами полковник Потеев почувствовал, что его скоро раскроют, и попросил эвакуировать его из России.

"Последние несколько дней перед арестом [подозреваемых] были сумасшествием. Все офицеры штаба, задействованные в операции, работали круглосуточно и без выходных. У нас были самолеты в небе, чтобы следить [за подозреваемыми]", - отмечает замначальника отдела контрразведки ФБР Алан Колер.

"Мы использовали практически всех наших сотрудников наружного наблюдения для этой операции", - добавляет Эд Фоли, отвечавший за ведение "наружки" ФБР в штате Нью Йорк.

Автор фото, FBI Подпись к фото, В 2009-м офицеры ФБР узнали, что в США приехали еще двое возможных российских разведчиков, Михаил Семенко и Анна Чапман

Ситуация осложнялась тем, что для ареста четырех семейных пар материалов хватало. А вот на недавно прибывших Чапман и Семенко не было практически ничего, за что их можно было бы привлечь к уголовной ответственности. Тогда ФБР решило в кратчайшие сроки провести так называемую "операцию под чужим флагом". В фильме не уточняется, как именно контрразведчики смогли выйти на связь с недавно приехавшими россиянами. Скорее всего, необходимые в таких случаях для встречи с глубоко законспирированными шпионами пароль и отзыв им сообщил полковник Потеев.

Изображая людей, присланных от СВР, сотрудники ФБР поочередно встретились с Чапман и Семенко и дали им задания. Анну попросили передать кому-то поддельный паспорт, а Михаила - спрятать в парке под мостом пачку денег якобы для другого разведчика. По словам агентов ФБР, оба россиянина согласились выполнить поставленные им задачи.

На следующий день ФБР арестовало в США 10 человек, за которыми велась слежка в рамках операции "Истории призраков", включая Чапман и Семенко. США просили арестовать еще двоих подозреваемых в Европе, но им в итоге удалось скрыться.

Соседи арестованных семейных пар не могли поверить, что рядом с ними жили и работали шпионы.

"Если бы вы сказали мне, что они марсиане, я бы и то больше поверил", - недоверчиво заметил один из соседей арестованных.

Автор фото, FBI Подпись к фото, Агенты ФБР, участвовавшие в операции

"Уникальная возможность поговорить с противником"

Сразу после ареста между Вашингтоном и Москвой начались переговоры.

"Я позвонил своему российскому коллеге Фрадкову [в 2010 году Михаил Фрадков возглавлял СВР]. И сказал ему: "Мы взяли десять человек, это ваши люди". И он ответил: "Да, это наши люди". И тут на лице всех, кто был со мной в кабинете, отобразилось такое "Вау, они это признают, что это шпионы". Так и начались переговоры", - рассказывает бывший директор ЦРУ Леон Панетта.

Вскоре было принято решение обменять десятерых задержанных в США на четырех человек, содержавшихся в российских тюрьмах по обвинению в шпионаже на западные разведки. В их числе был и отравленный в 2018 году в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Интересно, что на обмен задержанные в США шпионы летели вместе с агентами ФБР, которые до этого годами следили за ними.

"Во многом, мне кажется, я знала этих людей лучше, чем некоторых членов моей семьи!" - рассказывает офицер Риччи.

Автор фото, FBI Подпись к фото, Более десяти лет ФБР наблюдало за четырьмя парами в пригороде Нью-Йорка, Вашингтоне, Бостоне и Монклере. Агенты прослушивали дома шпионов и следили за их передвижениями

Некоторые из россиян в ходе полета были очень мрачными, другие отнеслись ко всему философски, рассказывают сопровождавшие россиян сотрудники ФБР.

"Когда вы расследуете какого-то агента, вы видите его только через призму работы, видите в нем плохого парня. Но когда вы встречаете его лично, все иначе", - вспоминает контрразведчик Колер.

Сотрудники ФБР вспоминают, что им было непросто видеть, как все эти события сказались на детях арестованных шпионов. В течение 10 лет контрразведчики наблюдали, как малыши, многие из которых родились уже в США, росли у них на глазах. Вскоре после обмена три семьи из четырех смогли воссоединиться. Только сын Михаила Васенкова Хуан Ласаро-младший решил остаться в США. Сейчас он продолжает там карьеру пианиста.