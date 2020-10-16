"Отравленная Камчатка". Как ищут и почему не могут найти источник заражения океана

Автор фото, Yelena Vereshchaka\TASS\Getty Images

На Камчатке несколько недель продолжаются поиски неизвестного вещества, отравившего десятки людей и вызвавшего гибель тысяч морских животных. Сейчас на первый план вышла версия об отравлении природным токсином, продуктом цветения микроводорослей, но это все еще не финальный вывод. Как ученые, экологи и обычные люди ищут источник масштабного заражения океана и почему так долго не могут его найти, разбиралась Русская служба Би-би-си.

8 октября гигантский Халактырский пляж почти пуст. По черному песку к океану идет высокий мужчина в гидрокостюме и с доской для серфинга. За ним - целая процессия.

Впереди - несколько журналистов, которые спрашивают мужчину, не страшно ли ему идти в воду. Он их игнорирует. За журналистами идет группа местных серферов во главе с Антоном Морозовым - первым серфером Камчатки, который катается тут около 15 лет. Мой ученик, с гордостью кивает на мужчину Морозов.

Кто-то из серферов сообщает, что этого человека зовут Рамиль и в обычной жизни он - высокопоставленный чиновник Росприроднадзора. Рамиль какое-то время позирует с доской на берегу, на вопросы журналистов отвечает односложно и подчеркивает, что пришел сюда как "гражданское лицо". Потом забирается в воду.

Волны слишком сильные, Рамиль долго не может встать на доску, поэтому возвращается на берег, чтобы передохнуть и согреться. "Хорошие ощущения, вода соленая, да! Средне хорошая, запах чувствую. Частые волны, прибой, выйти тяжело, я же не серфер такой, не мастер", - жалуется он в разговоре с Би-би-си. Потом снова заходит в океан.

Подпись к фото, Рамиль Низамов собирается встать на доску на Халактырском пляже

На следующий день те же серферы собираются на обследование в краевой больнице. Сами они уже давно не катаются: в середине сентября у них начались проблемы с глазами, затем у многих поднялась температура и появились симптомы отравления.

В больнице серферы передают друг другу телефон с сообщением местных СМИ о том, что заместитель главы Росприроднадзора Светланы Радионовой пострадал, занимаясь серфингом на Халактырском пляже - у него теперь тоже проблемы с глазами.

У Радионовой действительно есть заместитель по имени Рамиль Низамов. Русская служба Би-би-си не нашла его контактов в открытом доступе.

Сама Радионова в тот же день 8 октября проводила импровизированную пресс-конференцию на берегу океана, рассказывая журналистам, как ее ведомство ежедневно берет пробы в бухтах и реках Камчатки, пытаясь установить источник загрязнения, которое привело к отравлению людей и массовой гибели морских животных.

Найти источник заражения пытается не только Росприроднадзор. На Камчатку съехали экологи, журналисты, чиновники, пробы воды и почвы изучаются на местном и на федеральном уровне. Собственное расследование ведет Greenpeace. Ученые почти через день устраивают экспедиции, чтобы понять масштаб заражения. Губернатор ежедневно проводит совещания и отчитывается о происходящем в соцсетях.

Уже прошел почти месяц с момента, когда камчатские серферы начали жаловаться на резь в глазах, две недели - с момента, когда на местных пляжах стали находить выброшенных волнами мертвых обитателей океана. Но до сих пор окончательно не названа причина, по которой вода стала опасной для людей и животных, и не понятен масштаб заражения.

Подпись к фото, Росприроднадзор проводит на берегу океана пресс-конференцию

Все оценки возможного ущерба основаны на нескольких погружениях водолазов и дайверов в различных точках Авачинского залива, а также на исследовании небольшой области дна около Петропавловска-Камчатского с помощью подводного дрона.

Камчатские власти советуют жителям полуострова пока не заходить в воду, а лучше даже не подходить к океану.

Люди болеют до сих пор

В массе своей местные и сами не стремятся заходить к океан, хотя бывают исключения. Антон Ланкин занимается на Камчатке туристическим бизнесом: у него дайвинг-клуб. Он уже в начале октября ходил по местным бухтам на лодке с несколькими журналистами.

"Ходили в Гротовую, в бухту Безымянная. Погода была очень тяжелая, ветер сильный. Нас просто обливало водой", - говорит он. От окружающих Антон заметно отличается ярко-красными воспаленными глазами.

Подпись к фото, Антон Ланкин возил по местам бухтам журналистов и, по его словам, повредил глаза. В них попала вода из океана

На соседней с Ланкиным больничной скамейке сидит мужчина в черной спортивной куртке. Он поднимает ее рукава, чтобы показать корреспонденту Би-би-си следы заживающих ожогов. После он достает телефон и показывает фотографии рук с ярко-розовыми пятнами на кистях. Мужчину зовут Юрий Кретов, он рассказывает, что неделю назад рыбачил в бухте Малая Лагерная.

"Буквально через два часа после контакта с водой появилось сильное жжение рук. Был в защитных перчатках, снял перчатки, увидел раздражение как будто кислотой намазали. Перестал контактировать, приехал домой, вздулись волдыри", - вспоминает Юрий.

Он говорит, что в травмпункте ему обработали руки, поставив диагноз "химический ожог обеих кистей рук". В больницу Юрий приехал, чтобы провериться и сдать анализы - вдруг отравление будет иметь какие-то долгосрочные последствия.

Человек показывает ожоги на руках Человек показывает ожоги на руках

"Количество [обращений] ежедневно увеличивается. Вот сейчас у нас уже 16 человек, а детишек из них - трое. Это те, кто гулял по берегу или были на лодках", - рассказывала Би-би-си 9 октября временно исполняющая обязанности министра здравоохранения края Марина Волкова.

"У каждого свои симптомы. У кого-то уже объективно нет никаких симптомов, у кого-то конъюнктивит или ожог роговицы легкой степени, первой степени. Вся медицинская помощь им оказывается", - говорит она.

Серферы, которые начали болеть в сентябре, жаловались на массовые отравления и температуру. Волкова говорит, что такие симптомы были только у них и больше не выявлялись.

"Першило в горле, был очень странный привкус, не знаю, на что похож, в жизни я такого не встречал. Явно отдавал железом, какой-то химией. Потом стали чесаться руки, сыпь какая-то была", - вспоминает серфер и основатель школы Snowave Антон Морозов.

Подпись к фото, Серфер Антон Морозов был вынужден раньше срока закрыть школу Snowave из-за проблем с экологией

По его словам, у людей, живущих в лагере на берегу Халактырской бухты и в соседних лагерях, в середине сентября началась рвота и появились температура. А проблемы с глазами и горлом начались затем даже у тех, кто не катался на волнах.

По словам Морозова, только в их лагере было около 200 человек - пострадали далеко не все, но как минимум у пяти десятков людей появились те или иные симптомы.

Администратор Snowave Екатерина Дыба рассказала Би-би-си, что одной из первых в лагере заболела пятилетняя девочка, который даже не заходила в океан. У самой Дыбы были симптомы отравления и температура. Она вспоминает, что недомогание было почти у всех, кто постоянно работал в лагере.

На первом этапе мало кто обращался к врачам, говорит Дыба: многие изначально не соотнесли свои симптомы с возможным заражением от воды. Кроме того, до лагеря нет асфальтированной дороги, далеко не все местные водители готовы туда ехать, к тому же люди не хотели ехать в больницу на фоне эпидемии коронавируса.

Собеседник Би-би-си, близкий к местному минздраву и не авторизованный говорить со СМИ, утверждает, что из Москвы приехали врачи, токсикологи, которые сейчас проверяют пострадавших, в том числе серферов. Но выявить у них токсины почти невозможно, так как они пришли в больницы слишком поздно. Поэтому недавно заболевшие, вроде Ланкина и Кретова, и представляют для медиков особый интерес.

"Мы не знаем, что на больших глубинах"

"Вот лежат асцидии, они такие красивые, как цветы подводные, высокие. А сейчас уже сморщенные, страшненькие", - ученый Сергей Коростелев указывает на серую массу, которая лежит между мертвыми морскими звездами и останками морских ежей на центральной набережной Петропавловска-Камчатского.

Коростелев работает во Всемирном фонде защиты дикой природы и курирует устойчивое рыболовство в Камчатско-Берингийском экорегионе. В Петропавловске-Камчатском он живет уже 25 лет, но такое количество выброшенных на берег мертвых животных видит впервые.

Подпись к фото, Морские звезды и ежи стали одними из главных пострадавших от отравления

На центральной набережной города они лежат слоями, став добычей для собак и птиц (при этом массовой гибели птиц или собак в городе не наблюдается), развлечением для местных детей и предметом изучения - для ученых и экологов.

Сотрудники научных организаций и представители Greenpeace разыскивают на пляжах наиболее крупные и хорошо сохранившиеся экземпляры мертвых морских животных. Находки складывают в пакеты и отправляют на анализ в Москву, Санкт-Петербург или Владивосток, где в лабораториях будут пытаться выяснить, какой токсин их убил.

По останкам морских животных можно сделать косвенный вывод и о том, как сильно пострадал океан. Сейчас на пляжах находят в основном животных, которые живут на глубине до 20 метров. "Мы не знаем, что происходит на больших глубинах. Эту информацию сложно собрать, нужны специальные исследования", - объясняет Коростелев.

Через несколько минут он находит останки краба-стригуна - этот краб обычно живет глубже, чем остальные выброшенные животные. "Это, скорее всего, молодь, которая могла попасть в эту 20-метровую зону", - говорит ученый, но допускает, что это может быть и признаком более масштабного, более глубокого поражения океана.

Подпись к фото, На берегу можно найти и глубоководных крабов-стригунов

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в разговоре с Би-би-си признавал, что изучение дна на глубине больше 20 метров пока не проводилось, что там происходит - пока не знает никто.

5 октября экспедиция сотрудников местного Кроноцкого заповедника и ряда институтов выходила в море для изучения дна Авачинской бухты. Водолазы совершили погружения в четырех точках южнее мыса Налычева на глубине до 10-15 метров, сообщив затем о гибели 95% всего бентоса - живых организмов, обитающих на дне - в местах погружения.

Насколько массовой была гибель бентоса - пока не ясно. Местный дайвер Сергей Клепас в начале октября нырял в бухте Спасения в месте, где раньше ловил морских ежей, и не нашел ни одного живого. "Все мертвое полностью, достал мертвого осьминога", - говорит он.

Но 9 октября местные ученые вместе с Василием Яблоковым из Greenpeace и сотрудником Следственного комитета совершили еще шесть погружений в северной части мыса Налычева и в трех точках вокруг острова Крашенинникова, и в основном обнаружили живой бентос.

"Массовой гибели донных организмов отмечено не было", - говорится в отчете, который есть у Би-би-си. Правда, ученые не могут ответить на вопрос, стало ли этих организмов меньше, потому что фоновые исследования в этих местах раньше не проводились.

Начальник научного отдела "Кроноцкого заповедника" Дарья Паничева, принимавшая участие в обеих экспедициях, рассказала Би-би-си, что "кладбища" животных на дне океана на севере залива не было, но не исключила, что останки уже могло вынести на берег. Но она говорит, что и живые организмы были не такими, как обычно: многие не были прикреплены к дну океана, а у ежей начинали опадать иголки.

С 11 по 13 октября группа ученых, в которую входили представили Кроноцкого заповедника и Greenpeace, совершили экспедицию уже на юг полуострова. Там они также нашли мертвые придонные организмы, но в то же время живых и на вид здоровых млекопитающих - сивучей, каланов, ларг и серых китов. Согласно отчету, который есть в распоряжении Би-би-си, в нескольких точках они выловили живых рыб.

Ученые говорят, что основной жертвой пока не известных токсинов стал бентос. "Те организмы, которые не могли смотаться, не могли убежать от этого загрязнения, то есть прикрепленные и те, кто медленно двигаются", - объясняет Василий Яблоков.

Автор фото, Yelena Vereshchaka\TASS\Getty Images Подпись к фото, Greenpeace и местные экологи проверяют местные реки, озеры и другие водоемы

Потери бентоса все равно ударят по всей пищевой цепочке, объясняет Коростелев. Например, каланы питаются ежами и моллюсками, даже если они ими не отравятся, то корма для каланов станет меньше. Если же погибшими животными можно отравиться, то есть токсин накапливается в пищевых цепочках, последствия могут быть намного более серьезными. Однако нужно дождаться определенности в том, что же это за вещество, оговаривается эколог.

Именно из-за разрушения части пищевых цепочек Greenpeace называет сложившуюся на Камчатке ситуацию "экологической катастрофой".

Как экологи расследуют катастрофу

"Когда мы сюда приехали, думали, что собственными глазами найдем этот источник, или совместно с госорганами, или еще как-то. Но пока мы тут находимся, ситуация не становится яснее", - рассказывает Василий Яблоков, который вместе с коллегами приехал на Камчатку в начале октября. На момент беседы с Би-би-си на полуострове работали пять сотрудников Greenpeace, удаленно им помогал московский офис.

По его словам, экологи Greenpeace за неделю на полуострове осмотрели множество различных мест, включая речки и мусорные полигоны, брали пробы, опрашивали местных жителей. "Мы обращали внимание на все детали. И мы не можем сделать какого-то однозначного вывода, что произошли какие-то серьезные изменения на суше, которые могли бы привести к такой ситуации в океане", - говорит Яблоков.

В среду, 14 октября, Greenpeace отчиталась о промежуточных результатах. Во взятых пробах нашли множество различных веществ - от нефтепродуктов до различных веществ, которые могут входить в состав биопестицидов. Но ни одно из этих веществ в обнаруженной концентрации не могло привести к таким последствиям.

Автор фото, Dmitry Sharomov / Greenpeace Подпись к фото, Greenpeace пытается косвенно проверить, нет ли утечек с военных полигонов, с помощью проб из рек, которые находятся рядом с ними

Яблоков говорит, что загрязнение наблюдалось в 70 км от Халактырского пляжа - судя по всему, зараженное пятно не растворяется в океане. Чтобы вызвать такое поражение океана, утечка с суши должна быть в "огромных объемах", объясняет он. А такого масштабного загрязнения на суше экологи не видят.

"С каждым днем как будто мы куда-то приближаемся, но очень-очень медленно", - полагает эколог. Расследование идет не так быстро, как это показывают в кино или сериалах, где ученые с помощью новейших технологий почти мгновенно получают ответ на любой вопрос, объясняют ученые. Весь процесс занимает много времени: нужно собрать пробы, упаковать их, отправить самолетом в Москву или Владивосток. Там анализ в лабораториях тоже может занять недели, сам образец может не подойти, а изначальная гипотеза ученых - не подтвердиться.

Помимо Greenpeace ведут расследования и местные экологи. На Камчатке создан научный штаб по экологической безопасности края во главе с директором института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексеем Озеровым.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов тоже активно участвует в расследовании и почти ежедневно проводит совещания о ситуации. В интервью Би-би-си он рассказал, что пригласил к участию в расследовании иностранных экспертов.

Солодова назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора в апреле этого года президент Владимир Путин. В сентябре он пошел на выборы как самовыдвиженец. Как раз во время выборов в регионе и начали болеть серферы, а всего через несколько дней после вступления в должность появились сообщения о выброшенных на берег животных.

Яблоков и другие экологи говорят, что правительство края и Солодов не мешают им в расследовании, даже пытаются всячески помогать. "Нет препятствий для нашей деятельности, мы везде свободно проезжаем, где это разрешено, конечно", - говорит он.

Подпись к фото, На Камчатке несколько крупных военных баз и полигонов, куда просто так не может попасть гражданское население

Нажмите на подчеркнутое слово, чтобы увидеть справку Запретные зоны Оговорка касается военных объектов, которых на Камчатке множество. Часто на дорогах можно заметить таблички "Запретная зона" или "Стой, стреляют". Рядом с действующими объектами есть и заброшенные военные городки и части. Пропустить справку о Камчатке Камчатка - пограничный регион, рядом с которым расположены Япония и США. На полуострове множество военных объектов - прежде всего Тихоокеанского флота (ТОФ), войск противовоздушной обороны, военно-космических сил и пограничных войск.

На противоположной от Петропавловска-Камчатского стороне Авачинской бухты расположена главная база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота - Вилючинск. Рядом - береговые части обеспечения Тихоокеанского флота и судоремонтный завод ВМФ России.

Еще один крупный объект - крупная авиабаза в аэропорту Елизово, на которой размещаются, в частности, морская авиация Тихоокеанского флота и истребители-перехватчики. Как и база подводных лодок, аэродром Елизово находится всего в паре десятков километров от Петропавловска-Камчатского. А в самом городе дислоцирована 40-я бригада Морской пехоты.

Неподалеку от города находится дивизионный полигон, который называют Радыгинским или Мокрыми песками. Он тоже расположен примерно в паре десятков километров от города, на самом берегу. Одним краем полигон выходит как раз на Халактырский пляж.

Этот полигон представляет собой пустынное плато, изрытое воронками от снарядов и ракет - их хорошо видно даже на спутниковых картах в интернете. На полигоне есть небольшой гарнизон с казармами, в которых обычно живут военные, которые приезжают на стрельбы. Перед стрельбами областная администрация публикует предупреждение с координатами границ района, в который опасно въезжать.

Севернее, в районе посёлка Ключи на восточном побережье Камчатки, расположен еще один, совсем большой полигон. Это "Кура" - огромная мишень, по которой стреляют ракетами войска стратегического назначения. На “Куре” расположено несколько воинских частей, главная задача которых - фиксировать результат попадания учебных боеголовок.

Конец справки o Камчатке "Зачастую это засекреченные объекты, что там находится - никто не знает, - поясняет Яблоков. Greenpeace, по его словам, сделал запрос в минобороны. "Остается только верить - они сказали, что на их объектах все в норме", - говорит эколог. Губернатор Солодов в беседе с Би-би-си говорит о том же: минобороны самостоятельно проводит отдельную проверку своих объектов. Общегражданские структуры, например Росприроднадзор или Роспотребнадзор, туда не допускаются. На вопрос Би-би-си о том, есть ли на полуострове химическое оружие, утечка которого могла вызвать такие последствия, губернатор ответил, что такие темы не в его компетенции. Солодов говорит о необходимости создать единую систему мониторинга за экологической ситуацией в регионе, которая позволит получать данные и по территориям, занятым министерством обороны. Экологические инциденты, связанные с военными, происходили на полуострове и раньше. Местные жители вспоминают, как в сентябре 2014 года на Халактырском пляже были найдены металлические бочки: судя по маркировке, в них могли содержаться компоненты напалма. Это произошло после проведения очередных учений с высадкой морского десанта. После этого случая военные устроили "генеральную уборку" территорий, на которых они проводили учения. Полигоны и помойки Но далеко не только военные засоряют камчатскую природу: мертвые животные на центральном пляже Петропавловска-Камчатского лежат среди разнообразного мусора. Сам город и даже окружающий его лес завален автомобильными покрышками. “Я нигде в России и в мире не видел такого”, - признается в разговоре с Би-би-си губернатор Солодов. Алексей Озеров в беседе с "Редакцией" говорил, что вокруг Петропавловска-Камчатского расположены как минимум пять полигонов с различными отходами. Экологи, с которыми говорила Би-би-си, подтверждают эти цифры. Согласно отчету научного штаба, по итогам заседания кризисной комиссии от 10 октября ученые определили основные объекты, которые в теории могли стать источником загрязнения океана: • Полигон Козельский Пропустить справку о Козельский В первые дни после того как на камчатских пляжах начали находить мертвых животных, самой популярной версией среди местных жителей была утечка отходов с Козельского полигона. Многие из них верят в нее до сих пор.

“Козельский” - это даже не полноценный полигон, а просто свалка пестицидов, которую в конце 1970-х годов устроила компания “Камчатсельхозснаб”. “Просто закопали в землю и ушли. После этого, когда он был обнаружен, был проведен комплекс защитных мероприятий”, - описывает историю полигона губернатор Солодов в беседе с Би-би-си.

Сейчас полигон представляет собой поле, не огороженное никаким забором. Там стоит лишь знак “Осторожно, ядохимикаты” и железные столбы вместо ворот. От Петропавловска-Камчатского до полигона - около часа по проселочной дороге. Попасть на полигон может любой, для этого только нужна машина с высокой посадкой. От леса полигон отделен двумя рвами. Во внутренней части видна черная пленка, которая кое-где выходит из-под земли.

Около полигона течет река Мутнушка. Она впадает в реку Налычева, которая в свою очередь впадает в океан. Greenpeace изначально говорил, что вода в реке была визуально загрязнена, но в итоге никто из экологов не нашел там высокой концентрации каких-либо отравляющих веществ. Местный научный штаб обнаружил в реке различные живые организмы и признал воду в ней соответствующей ГОСТу “питьевая вода”.

Власти уже объявили о планах по рекультивации Козельского полигона. Конец справки o Козельский • Полигон Радыгинский Пропустить справку о Радыгинский Полигон расположен по пути от Петропавловска-Камчатского к Козельскому полигону. Около него несколько заброшенных военных зданий. Недалеко от полигона находятся село Радыгино, река Налычева и Халактырский пляж. С океана по полигону стреляют, например, корабли военно-морского флота.

Газета “Рыбак Камчатки” сообщала в 2000 году, что на полигоне могут находиться ракетное топливо и окислитель меланж. После расформирования местной зенитно-ракетной части, по данным газеты, на полигоне образовалась ядовитая свалка.

Greenpeace отправил запрос в минобороны по поводу полигона, а также сделал пробы воды из окрестных рек и проанализировал космические снимки территории, рассказывает Яблоков. Существенная утечка вредных вещества должна быть хорошо заметна, но пока экологи не нашли ее следов. Местный научный штаб заявил, что следов гептила (компонент ракетного топлива) в Авачинской бухте не обнаружено. Greenpeace также не нашел таких следов. Конец справки o Радыгинский • Озеро Приливное Пропустить справку о Приливное Еще одним потенциальным источником утечки может оказаться озеро Приливное, расположенное к востоку от Петропавловска-Камчатского. Рядом с ним находится бухта Бабия, не так далеко - Халактырский пляж. Согласно отчету научного штаба, здесь долгие годы было место свалки мусора и различных отходов.

“Это старая-старая свалка бытовых отходов”, - говорит местный эколог и преподаватель Арина Шурыгина. Еще десять лет назад, по ее словам, ученые фиксировали в ручьях и источниках рядом с озером превышение допустимых концентраций фосфатов и нитратов.

“Это озеро не зря называется Приливное. Его периодически закрывает штормами”, - объясняет она. Возможно, иногда затапливает и свалку. Теоретически таким образом в океан может выйти “залповая концентрация” каких-то накопленных вредных веществ со свалки, считает Шурыгина.

После новостей о заражении океана она взяла пробы воды на озере, но результатов пока нет. Шурыгина говорит, что видела в Приливном живых рыб и рачков, и полагает, что сейчас проблемы с водой там нет.

Конец справки o Приливное В отчете также фигурируют сточные воды из Петропавловска-Камчатского, Елизово и закрытого города Вилючинск. Местные жители в беседах с Би-би-си говорят о возможных выбросах со стороны океана, например, со стороны подводной лодки или из-за захороненных на дне кораблей. По словам губернатора Солодова, в Авачинском заливе только по официальным данным в прежние годы было затоплено 84 корабля. Но версии про сточные воды, выброс ядовитых веществ из затопленных кораблей или проплывающих мимо подводных лодок пока тоже не подтверждаются анализами. Еще один аргумент против них - это объемы загрязнения океана. Животные погибали в прибрежной зоне на протяжении нескольких десятков километров. Судя по заражениям людей, загрязнение сохраняется до сих пор. Такое масштабное загрязнение было бы легко обнаружить, если бы речь шла об утечке каких-то понятных веществ вроде гептила. Но ни местные ученые, ни Greenpeace его не нашли.

Подпись к фото, На дне бухты около Петропавловска-Камчатского, по мнению ученых, почти не осталось живых организмов

Все-таки водоросли?

Окончательного вывода о причинах экологической катастрофы пока нет, но и местные ученые, и эксперты Greenpeace постепенно отходят от версии о техногенном заражении океана с берега. Все чаще звучит версия о токсичных водорослях.

Губернатор Солодов рассказал Би-би-си, что изначально он сам не воспринимал эту версию всерьез. Он говорит, что некоторые биологические токсины уже были обнаружены, а также были обнаружены микроводоросли, способные их продуцировать.

Но пока выявлен лишь один токсин - окадаевая кислота, которая образуется в процессе цветения некоторых видов водорослей, и которая может вызывать кишечные отравления и гибель моллюсков.

"Цветение было, токсины обнаружены, но эти токсины в небольших концентрациях", - заявил на пресс-конференции 12 октября директор Тихоокеанского института биоорганической химии Павел Дмитренок. Других токсинов ученые пока не нашли.

Ученые выявили метиловый эфир окадаевой кислоты в пробе воды в бухте Жировой, но концентрация была далека от предельно допустимой. Этот же токсин они нашли в образцах погибших животных - в трех мидиях, найденных на Халактырском пляже.

Подпись к фото, Некоторые экологи утверждают, что желтая пена, которую видели серферы и местные жители, - это не токсин, а его следствие - останки живых организмов

Дмитренок уточнил, что ученые продолжат и дальше искать токсин. Он допустил, что причиной загрязнения могло стать вещество, которое в принципе не известно ученым.

В отчете научного штаба также говорится, что ученые сейчас будут пытаться определить, что это были за водоросли, а также типичные ли они представители в этих местах или были перенесены сюда с каких-то других территорий.

Ранее глава научного штаба Алексей Озеров заявил на заседании комиссии, что токсичные водоросли вышли на первое место среди других версий.

Ранее на Камчатке уже фиксировались "красные приливы", которые были связаны с выделением биологических токсинов. Причем и раньше из-за них отмечалась гибель рыб, но такой масштабной гибели морских организмов не наблюдалось.

Greenpeace тоже не исключает версию с водорослями, но прорабатывает и другие. Появление водорослей может быть связано со многими причинами, например глобальным изменением климата, поясняет Яблоков.

Подпись к фото, Василий Яблоков какое-то время жил на Камчатке, в 2020 году он приехал искать здесь токсины, которые привели к гибели животных

Еще одна возможная причина - загрязнение воды химическими веществами, которые попадают в нее в небольших концентрациях и приводят к цветению водорослей.

Один из экологов, который не уполномочен давать комментарии СМИ, говорит, что "очень хотел бы, чтобы это версия подтвердилась". Хотя эта же версия выглядит самой безопасной для официальных властей, так как исключает конфликты, например, с минобороны или другими структурами, которые могли бы оказаться виноваты в выбросах.

"Некоторые люди говорят, ну слава богу, что это природное", - говорит Арина Шурыгина. Но это, по ее мнению, намного хуже, чем любая версия с гептилом или другими веществами - в этом случае можно было бы просто найти виноватых и очистить территорию, а вот размножение токсичных водорослей может быть свидетельством гораздо больших экологических проблем региона.

"Это значит, что в мире что-то сильно поменялось, а нам надо к себе применять другие требования", - говорит она.

"Это убивает всё"

"Это будет офигенно, мы выдохнем, если это водоросли", - считает Антон Морозов.

Ему и другим серферам природная версия катастрофы нравится больше - заражение Камчатки техногенными отходами может отпугнуть от полуострова туристов.

Подпись к фото, Серферы в конце сентября покинули лагеря на Халактырском пляже. Многие даже не успели их подготовить к зиме

За последние годы лагерь серферов на Халактырском пляже сильно разросся: помимо собственно лагеря Snowave появились новые школы серфинга, туристический центр и кемпинги. В сентябре на Халкатырском пляже прошел джазовый фестиваль Pacific Ocean Jazz Festival, который организаторы планируют сделать ежегодным.

В самом Петропавловске-Камчатском строят пятизвездочную гостиницу со спа-центром. В начале октября регион посетил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ему в том числе презентовали проект нового аэропорта.

Но экологический кризис грозит добить и так сильно пострадавший от пандемии туристический сектор.

"Это убивает все!" - заметно нервничает владелец дайвинг-клуба Антон Ланкин. У него есть несколько лодок, а туристический сезон для него длится до середины октября. "Мы людям показываем красоты нашего края. Нас просто лишают этого. Сами же туристы не поедут сюда, они же понимают все. Отравленная Камчатка", - говорит Ланкин.

Подпись к фото, Лагерь серферов построен в тундре, здесь растут редкие растения. Экологи опасаются, что туристы могут их вытоптать

Snowave и соседние лагеря серферов были вынуждены закрыться примерно на месяц раньше окончания сезона. "Это единственный наш доход - и вообще вся жизнь связана только с этим", - говорит Морозов, который пока не может оценить возможные финансовые потери.

"Я родился здесь, это мой дом. Я живу на океане. Это весь смысл жизни, мы продвигаем серфинг, продвигаем край. Сюда люди прилетали со всего мира, до ситуации с вирусом", - говорит Морозов. - И мы гордимся этим местом и страной тоже, ну реально, мы все топим за Россию. У нас даже есть традиции, когда человек по волне проезжает в первый раз, который пришел к нам, мы все кричим - Россия".

При участии Марии Киселевой и Павла Аксенова

Фотографии Евгения Журавлева и Марии Киселевой.