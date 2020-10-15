Что не так с "недореферендумом" Зеленского. Объясняем в 100 и 500 словах

Автор фото, President.gov.ua Подпись к фото, "Почему твой голос важен? Потому что будет так, как решишь ты", - обещает Владимир Зеленский. В то же время соратники президента признают: результаты опроса не будут иметь никаких юридических последствий

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление на YouTube. Обращаясь к зрителю на ты, он объявил, что 25 октября собирается задать украинцам "пять важных вопросов, которые мы обсуждаем на улицах, на кухнях и в интернете, о которых спорим с родителями или таксистами, о том, о чем раньше у нас никогда не спрашивали".

На протяжении следующих двух дней Зеленский в отдельных видеороликах озвучил два первых вопроса.

Первый: "Поддерживаете ли вы пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

Второй: "Поддерживаете ли вы создание в Донбассе свободной экономической зоны?"

Ожидается, что остальные вопросы президент Украины объявит в ближайшие дни.

25 октября - в день, когда Зеленский собирается задавать народу свои вопросы, - на Украине пройдут выборы в местные советы.

Инициатива президента была встречена шквалом критики и стала темой многочисленных мемов в соцсетях.

Русская служба Би-би-си объясняет, что не так с опросом от Зеленского: кратко (в 100 словах на полминуты чтения) и подробнее (на 500 слов и пару минут).

К опросу от Зеленского с самого начала возникло множество вопросов.

Непонятно, кто именно будет его организовывать, какой статус будут иметь его результаты, почему задаются именно такие вопросы, кто заплатит за его проведение, кто и как будет считать отданные в нем голоса.

Наконец, организация масштабного опроса в день выборов заставила некоторых заподозрить, что его истинная цель - "накрутить" результат президентской партии "Слуга народа", стремительно теряющей рейтинг.

А с учетом того, что Зеленский фактически потерял большинство в Верховной раде, любой исход его опроса, скорее всего, останется лишь благим пожеланием.

Опрос от Зеленского точно не является референдумом. Во-первых, на Украине отсутствует закон о референдуме как таковой. Во-вторых, и это уже признали в офисе президента, его результаты не будут иметь прямых юридических последствий.

Тем не менее, пока соратники Зеленского дипломатично называют этот опрос "пробником референдума", в соцсетях его уже окрестили "недореферендумом".

В Центризбиркоме заявили, что не имеют отношения к организации и проведению опроса. Отмежевались от него и крупнейшие социологические центры страны. Поэтому, скорее всего, "бюллетени" со своими ответами участники опроса будут бросать в отдельные урны, размещенные вне пределов избирательных участков. А организовывать процесс будут волонтеры, которых еще нужно набрать, обучить и защитить от коронавируса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Местные выборы, под которые подгадал свой опрос Владимир Зеленский, могут стать холодным душем для его партии "Слуга народа"

И, к слову, которым нужно будет заплатить. В прессе можно встретить несколько оценок стоимости проведения этого опроса, называются цифры в миллионы долларов. В бюджете выделение такой суммы не предусмотрено. Получается, за опрос заплатят частные спонсоры. Но кто именно, сколько и на каких условиях, остается за кадром.

Непонятно, кто будет считать результаты и будут ли мониторить подсчет независимые наблюдатели.

Неоднозначную реакцию вызвали и уже озвученные вопросы президентского опроса. От вопроса о пожизненном заключении для коррупционеров, по мнению критиков, веет популизмом. К тому же, напоминают скептики, если у президента возникла идея строго карать крупных коррупционеров, за полтора года на посту он давно мог подать соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. А вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе нельзя отнести к тем, что обсуждаются на каждой кухне страны, даже с очень большой натяжкой.

Поэтому многие эксперты считают, что опрос от Зеленского - это нехитрая политтехнология с целью улучшить результат его партии на выборах.

Социологические опросы показывают, что рейтинг "Слуги народа" в последнее время ощутимо просел, и местные выборы могут стать холодным душем для президентской партии, еще недавно не оставлявшей конкурентам шансов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Партия Зеленского "Слуга народа" теряет рейтинг. Почему?

Чтобы спасти ситуацию, президентской партии, по мнению аналитиков, нужно, во-первых, сместить фокус кампании с местных проблем на общенациональные, а во-вторых - "загнать" на участки молодого избирателя, более симпатизирующего Зеленскому, но менее активно участвующего в выборах.

Подпись к фото, Пользователи соцсетей уже несколько дней состязаются в остроумии, придумывая свои версии пяти вопросов от Зеленского

Если верить утечкам информации из офиса президента, еще один вопрос будет касаться легализации на Украине употребления каннабиса в медицинских целях - это якобы привлечет на участки молодежь и поднимет рейтинг "Слуги народа".

Некоторые эксперты и пользователи соцсетей проводят параллели между опросом от Зеленского и июньским референдумом о поправках в Конституцию России.

Но более подходящим кажется сравнение инициативы президента Украины с другим российским голосованием. В марте 2018 года одновременно с президентскими выборами во многих регионах России прошло рейтинговое голосование за проекты благоустройства городских территорий - например, где разбить парк, а где обустроить пляж. Уже тогда его называли способом повышения явки на выборах, итог которых был ясен еще до начала голосования.