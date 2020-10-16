Выборы в США: почему Дональд Трамп все еще может победить

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Последние опросы общественного мнения говорят о том, что в президентской гонке демократ Джо Байден значительно опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа - как в целом по стране, так и в колеблющихся штатах, исход голосования в которых всегда непредсказуем.

У демократов, собравших рекордное количество пожертвований, есть и финансовое преимущество, что позволит им в последние предвыборные недели посетить максимальное количество мест в стране.

Аналитики предвыборных кампаний все более уверенно говорят о том, что Трампу не удастся переизбраться. Известный американский статистик и писатель Нейт Сильвер в своем блоге оценивает шансы на победу Байдена в 87%, а аналитическая копания Decision Desk HQ отдает ему 83,5%.

Но для демократов это до боли знакомая ситуация. На этом же этапе предвыборной гонки четыре года назад Хиллари Клинтон тоже пророчили максимально высокие шансы на победу. И они помнят, что случилось потом.

Может ли история снова повториться? Возможна ли вторая победа Трампа?

Если в январе Трамп снова в качестве президента примет присягу в Белом доме, то этому поспособствуют пять причин.

Еще один октябрьский сюрприз

Четыре года назад, всего за 11 дней до выборов, сейчас уже бывший директор ФБР Джеймс Коми объявил, что его ведомство возобновляет расследование в отношении Хиллари Клинтон, которая, занимая пост госсекретаря, пользовалась личной электронной почтой на незащищенном сервере.

Целую неделю эта новость держалась на первых полосах всех СМИ, что дало штабу Трампа необходимую передышку.

В 2020, всего за две с небольшим недели до голосования, похожая политическая встряска может снова вознести Трампа к победе. Пока все главные сюрпризы этого месяца были не в его пользу: это и просочившиеся в прессу налоговые декларации Трампа, и его госпитализация с Covid-19.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Байден со своим сыном Хантером Байденом в 2016 году

И вот в газете New York Post появляется статья о том, что в некоем забытом его владельцем компьютере обнаружено электронное письмо, из которого следует, что Джо Байден мог быть напрямую вовлечен в деятельность своего сына Хантера, лоббировавшего интересы украинской газовой компании.

По мнению ряда республиканцев, в стане демократов произошло очередное предвыборное политическое землетрясение. Но из-за сомнительного происхождения этой новости и недостатка конкретики вряд ли многие избиратели-демократы отвернутся от своего кандидата.

Но Трамп обещает, что сюрпризы еще не закончены. И если это всего лишь первое звено в цепочке, которая позволит доказать, что на посту вице-президента Байден совершал правонарушения, то, возможно, нас ждет большой скандал.

Может быть, нас ждет какой-то другой шокирующий сюрприз, готовый взорваться. Предсказать это мы не можем, иначе какой же это сюрприз.

Не всегда надо доверять опросам

Практически сразу после того, как Байден стал официальным номинантом на пост президента от Демократической партии, национальные опросы показывали, что он стабильно опережает Трампа.

Даже в ключевых колеблющихся штатах, где гонка была более напряженной, Байден уходил в отрыв за пределами погрешности.

Но, как показал 2016 год, результаты общенациональных опросов мало что стоят по сравнению с показателями в каждом отдельном штате.

Самое трудное в любых выборах - предсказать, каким в решающий день будет электорат, кто придет на участки и заполнит бюллетень. И в прошлый раз некоторые социологи сильно просчитались, не учтя активность белых избирателей без высшего образования, которые поддержали Трампа.

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И хотя New York Times считает, что преимущество Байдена настолько велико, что он застрахован от сценария 2016 года, электоральная система 2020 года столкнулась с новыми обстоятельствами.

Например, многие американцы планируют впервые проголосовать по почте. Республиканцы обещают пристально и жестко следить за механизмом почтового голосования, так как считают это удобной платформой для масштабного мошенничества. Демократы, в свою очередь, говорят, что республиканцы пытаются оказывать давление на избирателей

Если избиратели неправильно заполнят свои бюллетени, нарушат процедуру или произойдет задержка в работе почтовой службы, множество важных голосов просто не будет учтено.

Вместе с тем ограниченное количество избирательных участков с минимальным персоналом, где можно будет проголосовать лично, тоже может сильно повлиять на ситуацию в день голосования. Организационные сложности просто отпугнут многих американцев, которых авторы опросов считают активными избирателями.

Поворот в дебатах

Только-только осела пыль после первого раунда дебатов между Трампом и Байденом, прошедшего более двух недель назад. Президент в этой пыли испачкался больше, чем его оппонент.

Опросы показали, что агрессивный стиль дискуссии Трампа, который все время перебивал соперника, пришелся не по вкусу женщинам из пригородов, которые считаются ключевой группой избирателей в этой предвыборной кампании.

При этом Байден стойко держался под огнем Трампа, чем развеял подпитываемые республиканцами утверждения, что он постарел и потерял хватку.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трамп vs. Байден: Что они думают о России и других важных вопросах

Трамп упустил возможность исправить впечатления о первом раунде, отказавшись от участия во втором после того, как дебаты решили перевести в виртуальный формат. Но у него есть еще последний шанс заработать очки в ходе дебатов в следующий четверг.

Если Трамп выберет более спокойную и соответствующую своей должности манеру поведения, а Байден, наоборот, сорвется или допустит какую-нибудь оплошность, баланс в гонке, возможно, сместится в сторону Трампа.

Борьба за неопределившиеся штаты

При том, что по опросам лидирует Байден, есть достаточно штатов, в которых Трамп впереди или отстает от соперника в пределах погрешности, что при благоприятных обстоятельствах может быть учтено коллегией выборщиков в его пользу.

И хотя на прошлых выборах Трамп проиграл всенародное голосование, у него было большое преимущество в коллегии выборщиков, которая распределяет голоса по штатам пропорционально численности их населения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У Дональда Трампа достаточно сторонников в колеблющихся штатах, которые во многом и определят исход выборов

Некоторые колеблющиеся штаты, в которых он выиграл в прошлый раз - Мичиган и Висконсин, например - в этом году, скорее всего, потеряны для него.

Но если он сможет победить в остальных, пусть и с небольшим преимуществом, то, возможно, ему удастся набрать 270 из 538 голосов выборщиков, необходимых для того, чтобы остаться в Белом доме.

Победа Трампа в таких штатах как Пенсильвания и Флорида вполне возможна, если он привлечет на участки все то же белое население без высшего образования.

Есть даже сценарии, по которым Трамп и Байден получат по 269 голосов каждый, и тогда последнее слово будет за специальной комиссией членов Палаты представителей, большинство в которой, скорее всего, отдаст предпочтение Трампу.

Эквилибристика Байдена

До сих пор Байдену удавалось вести на удивление дисциплинированную кампанию.

Намеренно ли или благодаря новым реалиям, привнесенным пандемией коронавируса, но ему, известному своей способностью попадать в неловкие ситуации, в основном удавалось избегать ненужного внимания и следить за языком, который, бывало, стоил ему проблем.

Сейчас Байден предельно сконцентрирован, но чем больше внимания к персоне, тем выше риск сказать или сделать что-то, за что придется расплачиваться на избирательных участках.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сейчас для Джо Байдена самое главное - не оступиться

Электоральная поддержка Байдена - это жители умеренных пригородов, недовольные республиканцы, традиционные демократы из рабочего класса, этнические меньшинства и убежденные либералы. Взрывоопасная смесь различных и даже конфликтующих интересов, которая восстанет, если он даст им повод для недовольства.

Также есть вероятность, что под стрессом предвыборной кампании возраст Байдена выйдет на первый план, и люди задумаются - справится ли он с ролью президента? Если это произойдет, команда Трампа пойдет в наступление.

Штабу Байдена, вероятно, кажется, что время работает на них, и Белый дом почти в кармане.