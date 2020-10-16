"У нас тут немного 37-й год". Как в Калмыкии вспыхнул и закончился бунт против главы республики

Автор фото, Valery Matytsin/TASS

В сентябре в Калмыкии разразился политический кризис: руководители всех трех фракций Народного Хурала (парламента), включая "Единую Россию", написали Путину открытое письмо. Они утверждали, что глава республики Бату Хасиков не справляется с ситуацией и "дискредитирует курс президента": резкими темпами растет заболеваемость коронавирусом, а сельское хозяйство - главная отрасль региона - в упадке. Сторонники Хасикова уверены, что выступления депутатов - это реакция на борьбу с коррупцией в регионе.

Первым о тяжелой ситуации с коронавирусом в республике сообщил член Общественной палаты, заслуженный врач Калмыкии Александр Болтыров. 10 сентября он направил письмо депутату Госдумы от Калмыкии Марине Мукабеновой, в котором просил федеральный центр командировать в регион бригаду столичных врачей для помощи местным коллегам.

Согласно данным, приведенным в письме, индекс смертности от коронавируса в регионе составлял 22,1 на 100 тысяч населения, что в разы превышало аналогичные показатели в Южном федеральном округе. По этому показателю Калмыкия заняла четвертое место в России.

По мнению Александра Болтырова, это могло быть связано с неоднородным качеством оказываемой медицинской помощи: "Ситуация усугубляется высоким уровнем заболеваемости среди медицинских работников… зарегистрировано более 400 случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников и вспомогательного персонала, имеются случаи их гибели".

По словам Батыра Мучаева, председателя комитета калмыцкого регионального отделения партии "Патриоты России", свою роль сыграл и массовый отъезд врачей в столицу страны с началом эпидемии: "Еще во время первой волны старший и средний медперсонал начал активно уезжать в Москву, в госпитали, которые открывал Собянин. Там оклады в разы больше. Этот дефицит кадров до сих пор ощущается".

Спустя несколько дней сразу несколько депутатов Народного Хурала обратились за помощью уже к президенту Владимиру Путину. Под открытым письмом подписались восемь человек, представляющих все три фракции республиканского парламента. Описания коронавирусных проблем региона дополнились новыми подробностями.

"Стационары, оказывающие помощь больным, переполнены. Стоит также отметить, что на всю республику с населением 270 тысяч человек до настоящего времени работал только один диагностирующий аппарат КТ. Второй аппарат был введен в эксплуатацию только недавно. Сегодня (на 15 сентября - Би-би-си) для получения диагностики пациенты с различными формами заболеваний вынуждены стоять в многочасовой очереди, создавая новый очаг вспышки", - говорилось в обращении.

В беседе с Би-би-си один из депутатов Хурала, попросивший об анонимности, уточнил, что в республике до середины сентября реально работали три аппарата компьютерной томографии. Один находится в районной больнице села Яшалта, второй - в Лагани. Третий обслуживал Элисту и еще девять прилегающих районов. Но, конечно, этого очень мало, признал депутат, и долгое время ситуация была "просто аховая".

"Люди ждут результат мазка до двух недель, а без него не назначают КТ. Соответственно больные не получают своевременное лечение, что приводит к осложнению заболевания", - рассказал Русской службе Би-би-си источник, знакомый с ситуацией в больницах.

"Не хватает медикаментов и расходников - шприцев, капельниц. Врачи просят покупать даже "Белизну" для дезинфекции туалетных комнат! То есть те, кто не может позволить себе купить дорогие препараты, просто не получают лечения. Один препарат для разжижения крови "Фраксипарин" (помогает избежать тромбообразования - Би-би-си) стоит пять тысяч рублей! Иногда лечащий врач звонит и говорит родным больного, что купить. Но все тайно, потому что могут получить нагоняй от начальства".

Автор фото, Valery Matytsin/TASS Подпись к фото, Бату Хасиков был избран главой Калмыкии год назад, но еще в должности и. о. объявил, что будет бороться с "бесконечным шлейфом скандалов, связанных с уголовными делами" в органах власти

Тем не менее со второй половины сентября ситуация начала меняться, рассказал депутат Хурала.

"Я не знаю, публичные обращения принесли пользу или еще что-то, но в республику приезжала комиссия из минздрава, - вспоминает источник. - И после ее визита пошли какие-то изменения. Открыли дополнительные места в больницах для заболевших ковидом, начались централизованные закупки лекарств для инфекционных госпиталей, через республиканский минздрав. До этого больницы закупали лекарства сами. Контракты на поставку препаратов заключены уже на 42 миллиона".

Кроме того, в Элисте открылись три дополнительных кабинета компьютерной диагностики, и, по данным республиканского минздрава, были закуплены две портативные ПЦР-лаборатории для проведения экспресс-тестирования на коронавирус - сейчас в регионе их работает шесть.

Наконец, между больницами распределили 50 новых кислородных концентраторов Armed и 13 аппаратов ИВЛ "Авента".

По словам врача одного из госпиталей региона, перепрофилированного для лечения коронавируса, к октябрю ситуация со снабжением наладилась.

"Сейчас все дорогостоящие лекарства есть. Бывает, не хватает шприцев или чего-то такого, там, закончилось, не успели купить. Тогда просим больных помочь, не без этого. Но чтобы пациенты у нас все закупали, такого нет. Койки заполнены, но каждый день выписываем людей, на их места ложатся новые больные", - рассказала Би-би-си врач на условиях анонимности.

"Пока справляемся, стараемся класть в районы. Хоть куда, но толкаем. Думаем, где еще госпитали открывать. Я общаюсь с коллегами из Волгоградской области, Ставрополья - везде так. Больных полно. Врачи, медсестры у нас тоже болеют. Переболели - вышли на работу. Если не хватает специалистов, приглашаем из других больниц. С ковидными выплатами пока все в порядке".

О том, что комиссия минздрава осталась довольна увиденным в республике, глава региона Бату Хасиков сообщил на своей странице в "Инстаграме": "По итогам первого дня эксперты отметили… хорошую материально-техническую базу, обеспеченность СИЗами, грамотную логистику и маршрутизацию, уровень готовности республиканской детской больницы… При этом эксперты обратили внимание на низкий процент тяжелых больных, что, по их мнению, говорит о своевременной госпитализации".

Уже после отъезда комиссии Хасиков направил члену Совета Федерации от Калмыкии, экс-главе республики Алексею Орлову поручение (есть в распоряжении Русской службы Би-би-си).

В нем было сказано, что "отдельные депутаты Народного Хурала... осуществляют деятельность, направленную на дискредитацию действующей власти региона, раскол регионального отделения ВПП "Единая Россия".

В числе семи перечисленных в письме депутатов-единороссов трое были подписантами обращения к Владимиру Путину.

"Указанные депутаты… избраны 9 сентября 2018 года по партийному списку ВПП "Единая Россия". Данный список был сформирован при вашем непосредственном участии и одобрении. Вы лично возглавляли этот список… В целях обеспечения политической стабильности в республике необходимо провести профилактическую работу с перечисленными депутатами, потребовав прекращения ими деструктивной деятельности или выхода из ВПП "Единая Россия", - говорилось в обращении Хасикова.

Не только медицина

Спустя десять дней после первого письма к Путину группа депутатов Хурала подготовила второе. В нем упоминалась уже не только ситуация с коронавирусом, но и бедственное положение калмыцких фермеров из-за летней засухи.

На этот раз документ подписали девять депутатов, включая руководителей всех трех фракций регионального парламента - "Единой России", КПРФ и "Справедливой России". Скан обращения 30 сентября выложил у себя на странице в "Фейсбуке" депутат Хурала от ЕР, председатель калмыцкого отделения "Опоры России" Арслан Кусьминов.

В письме шла речь о небывалой засухе и как следствие повальной гибели сельскохозяйственных животных, которых стало нечем кормить. По мнению депутатов, аграрии понесли серьезные убытки, а власти не смогли им помочь.

"Все эти факты вызывают социальную напряженность в республике и недоверие к республиканским органами исполнительной власти. В настоящее время глава Калмыкии Бату Хасиков не способен принять решения по улучшению ситуации в республике. Дискредитирует курс Президента РФ", - резюмировали авторы обращения.

Сельское хозяйство - основная отрасль экономики Калмыкии, где 80% валовой продукции приходится на животноводство. Именно эта сфера пострадала от засушливой погоды в 2020 году: погибла половина пастбищ - свыше 3 млн гектаров из 6.

О масштабах потерь и о том, что ущерб сельхозпроизводителей превысил миллиард рублей, еще в начале августа сообщал агентству ТАСС министр сельского хозяйства Калмыкии Санал Адъяев. С 22 июля режим ЧС был введен на территории сразу семи из 13 районов республики.

"Дождей не было четыре месяца, - описал обстановку замруководителя фракции "Справедливой России" в Народном Хурале, член комитета по аграрным вопросам и природопользованию Намсыр Манджиев. - Вдобавок саранча съела буквально всю траву на поверхности земли. Степь голая, cкот пасти негде. И по прогнозу, дождей не будет еще месяц".

"Животные гибнут уже два месяца. Скот худой, начались кишечные расстройства - коровы буквально копаются в пыли, пытаясь поднять с земли каждую соломинку. Пока что фермеры скармливают скоту зимние запасы - зерно, солому, но что будет, когда они кончатся, неизвестно. Ресурсы иссякают у всех".

Оценка другого депутата Хурала, имеющего отношение к сельскому хозяйству, оказалась еще драматичней: "Это *** (конец - Би-би-си)! Это просто ***. Просто ***! Люди за бесценок продают скот. Нечем кормить. Корова уходит за 25 тысяч рублей при том, что в нормальных условиях ее цена - сто тысяч. То же самое касается мелкого рогатого скота: Кавказ фурами скупает баранов".

По словам Манджиева, облегчить положение аграриев могла бы федеральная поддержка, если бы региональные чиновники заранее за ней обратились. Но реальной помощи от власти фермеры так и не увидели, утверждает он.

"Нужно было обратиться к минсельхозу РФ, к правительству, получить субсидии на покупку и транспортировку кормов, компенсацию за гибель посевов. Так всегда раньше было. Хотя бы частично, но затраты нам покрывали".

Именно с такой просьбой к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву обращался 17 сентября калмыцкий депутат Госдумы Батор Адучиев - скан обращения он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

"В региональном минсельхозе поздно забили в колокол, - соглашается калмыцкий парламентарий, член ЕР, попросивший об анонимности. - Может, боялись Хасикова подставить или еще что… Уже в июле было понятно, что все плохо. На июльской сессии Хурала поднимался этот вопрос. Мы очень ждем субсидий на подвоз кормов, а в идеале - на возмещение затрат. Хоть немного поддержать фермеров. Больше помочь особо нечем".

Чтобы оценить ущерб от засухи, 5 октября в Калмыкию прибыли специалисты федерального минсельхоза. Судя по письму из министерства, имеющемуся в распоряжении Би-би-си, власти Калмыкии просили об этом еще 18 августа. Как рассказал источник в аграрном ведомстве республики, членов комиссии "ужаснуло увиденное".

"Надеемся, что поддержка в ближайшее время будет. Пока же мы перераспределяем в пользу животноводов средства других региональных программ, например, по развитию овощеводства", - отметил чиновник.

По его словам, в минсельхозе надеялись, что в конце августа в республике пройдут дожди и ситуация нормализуется. "Так обычно бывает, но в этот раз не случилось", - заключил собеседник Русской службы.

В сложившемся кризисе виновата не только засуха, считает нынешний министр сельского хозяйства Калмыкии Максим Менкнасунов (его предшественник Санал Адъяев был уволен 16 сентября 2020 года в связи с утратой доверия), но и сами животноводы, неправильно эксплуатировавшие земли: "Пастбища находятся в критическом состоянии. В зимний период многие хозяйства не содержали скот в стойле. Поэтому пастбища за весенний период не восстановились. Вкупе с отсутствием осадков это привело к такой ситуации".

15 октября депутат ГД Батор Адучиев сообщил, что минсельхоз РФ уже подготовил обращение о выделении из резервного фонда правительства средств для компенсации 30% затрат калмыцких фермеров на покупку и доставку кормов.

"Вы, орловцы, работать не будете"

Вслед за подписанием второго обращения к Владимиру Путину лидеры фракций Хурала решили провести пресс-конференцию.

На ней лидер фракции "Единая Россия" Саглар Бакинова заявила, что депутаты изначально поддерживали назначение Бату Хасикова на пост врио главы республики: "Он участник программы "кадрового резерва", мы разделяем курс президента на омоложение [власти]".

Но, по ее словам, спустя год ситуация изменилась: исполнительные органы власти Калмыкии стали чинить препятствия депутатам, "не предоставляя полноценной информации" о своей работе, а правоохранительные органы начали приходить с проверками по "формальным поводам".

Все эти действия Бакинова расценила как попытку "выдавить" из власти членов команды предыдущего главы региона, ушедшего в Совфед Алексея Орлова.

"Я испытала это на себе в виде освобождения от должности моего мужа", - отметила руководитель фракции. (Петр Бакинов является родственником Алексея Орлова и до конца августа 2019 года был руководителем Республиканской службы финансово-бюджетного контроля.)

"Инициатива исходила от Бату Хасикова, он сказал, что формирует свою команду. Мой супруг это услышал и ушел по собственной инициативе", - заявила Бакинова.

"Руководитель администрации республики Чингис Бериков обозначил моему супругу позицию: "Мы пришли в республику, вы, "орловцы", работать не будете", - добавила она.

По словам главы фракции ЕР, 22 сентября ее пригласил к себе на прием сам Бату Хасиков и предложил досрочно сложить полномочия депутата и главы фракции. Она отказалась.

"Еще он сказал: "Я назначаю руководителей правоохранительных органов, на вас и членов вашей семьи есть оперативная информация, так что не удивляйтесь, если руководители правоохранительных органов будут вам звонить", - заявила депутат.

Чингис Бериков отказался от комментария для Би-би-си, сославшись на то, что болен коронавирусом и находится в реанимации.

Ранее он заявил "Daily Storm", что письмо, направленное против Хасикова, - это реакция на борьбу с коррупцией в республике: "В частности, в начале сентября прокуратура внесла представление о выявленных нарушениях законодательства по противодействию коррупции первым заместителем регионального парламента Саглар Бакиновой. Которая после этого впервые за многие годы политически активизировалась и начала делать публичные заявления, к которым относится и это письмо".

По его мнению, кампания против главы Калмыкии объясняется тем, что отдельные депутаты опасаются обнародования результатов расследования коррупционных скандалов последних лет. Руководителей оппозиционных фракций Хурала Бериков назвал "политическими трупами".

"Хасиков обвиняет Бакинову в том, что она - человек Орлова. Но ведь именно Хасиков выдвинул его в сенаторы, - говорит справедливорос Намсыр Манджиев. - Он подписал представление и месяц об этом молчал. Поскольку именно глава республики представляет кандидатов в Совет Федерации, то Орлов - человек Хасикова. И на кого тут обижаться и обвинять, непонятно".

Как заявил глава фракции КПРФ в Хурале Николай Нуров, на ближайшем заседании парламента депутаты намерены объявить Хасикову вотум недоверия в связи с "ненадлежащим исполнением полномочий главы республики".

Бакинова из ЕР от прямого ответа на вопрос о поддержке вотума недоверия ушла: "Я не случайно сказала, что идет активное давление на депутатов. Их приглашают на беседы, идет нагнетание ситуации и блокирование любых предусмотренных конституцией РФ прав граждан и депутатов свободно высказывать свою позицию. Но мы готовы консолидироваться межфракционной группой. Мы поддерживаем президента Путина и готовы конструктивно работать".

Как отметил в беседе с Би-би-си депутат "Единой России", несмотря на то, что обращение к Владимиру Путину подписали только четверо членов партии, другие члены фракции также поддерживают инициативу коллег. Но не высказываются публично, потому что боятся уголовных дел.

"У нас тут немного 37 год, - так описывал картину парламентарий. - Депутатов прессуют. Многие же пришли в Хурал из бизнеса. А это хозяйственная деятельность - тут каждого можно взять в любой момент. Я реально "единоросс", Путина поддерживаю, но Калмыкию уже 30 лет насилуют".

Пять депутатов от ЕР, с которыми попыталась связаться Русская служба Би-би-си, отказались комментировать текущую политическую ситуацию в регионе.

"Депутаты все понимают, но они связаны. Директора хозяйств не хотят рисковать своим положением, коллективом, - считает Намсыр Манджиев. - Есть те, у кого дети работают судьями, прокурорами, и они тоже не рискуют подать голос. Другим угрожают уголовными делами в отношении родственников или их самих".

"Я думаю, депутаты таким образом и были подобраны предыдущей администрацией, чтобы на каждого имелся свой поводок. Чтобы управлять этими людьми, их голосами и мнением. И сегодня это работает".

Как стало известно Би-би-си, после публикации писем в Калмыкию приезжали чиновники из администрации президента и представители центрального аппарата "Единой России".

"Они встречались с руководством республики, с некоторыми депутатами, - раскрыл детали визита один из калмыцких "единороссов". - Обсуждали, как не допустить вотума недоверия, тем более на фоне Алтая".

В конце сентября 14 депутатов алтайского Госсобрания - Эл Курултай - выступили с предложением рассмотреть на внеочередной сессии вопрос о выражении недоверия главе региона Олегу Хорохордину, но 9 октября президиум регионального параламента отклонил его.

"Они приехали помочь не Бату Хасикову и не самой республике. А самим себе, федеральному центру. Вотум недоверия - это же ящик Пандоры, прецедент. Говорили, что нельзя разрушать систему, а Бакинову надо "снести", потому что она несистемный игрок и перешла черту", - заключил собеседник Русской службы Би-би-си.

7 октября на заседании президиума политсовета Калмыцкого регионального отделения "Единой России" Саглар Бакинову лишили поста секретаря организации.

Помимо этого, члены партии предложили досрочно прекратить полномочия Бакиновой в качестве главы фракции ЕР в Хурале.

Проголосовать за это "единороссы" смогут 22 октября, на заседании парламента, которое несколько раз переносили. Тогда же станет известно, объединятся ли депутаты, чтобы вынести вотум недоверия Бату Хасикову.

"Я думаю, никакого вотума уже не будет", - рассуждает один из членов фракции ЕР. - С депутатами плотно поработали, и они все поняли. Но я надеюсь, что федеральный центр тоже услышал наш сигнал".

Автор фото, Sandzhi Ubushiyev/TASS Подпись к фото, Год назад в столице Калмыкии прошли массовые митинги против назначения главой администрации города Дмитрия Трапезникова, бывшего руководителя самопровозглашенной ДНР

"Тут шапки меняют быстро"

Спортсмен и актер Бату Хасиков был избран президентом Калмыкии в сентябре прошлого года: по официальным данным, его поддержали 82% избирателей.

Однако еще до официального избрания - находясь в статусе и.о главы республики - Хасиков объявил о планах провести серьезную кадровую чистку, "основанную на бесконечном шлейфе скандалов, связанных с уголовными делами".

В рамках этой "чистки" Хасиков уволил 13 чиновников правительства Калмыкии, включая представителя главы республики в Народном Хурале Юрия Сидоренко и первого зампредседателя правительства Сергея Бадмаева. Вскоре к увольнениям добавились громкие уголовные дела.

Спустя две недели после ухода из правительства Бадмаев был задержан по подозрению в мошенничестве при строительстве Ики-Бурульского группового водопровода. Обвинения в мошенничестве были также предъявлены министру по земельным и имущественным отношениям Калмыкии Борису Лиджиеву.

По словам одного из депутатов Хурала от "Единой России", именно жесткая кадровая политика настроила многих против Хасикова: "У нас нет такого, чтобы местные элиты не приняли главу. Калмыкия - очень маленький регион, здесь отсутствует крупный бизнес и консолидированные экономические группы. Каждый приходится кому-то родственником. Поэтому как только пришел новый глава, весь политический класс сразу "переобулся"... Тут шапки меняют быстро".

"Все прекрасно понимали, что назначение Хасикова - это решение первого лица государства. И упаси господь этому сопротивляться. Но президент начал творить вендетту - в первую очередь, как Бату Хасиков, а не как глава региона. Людей увольняли просто потому, что они "орловская команда", даже лояльных. Хотя многие тут работали еще при Кирсане (Илюмжинове, первый президент Калмыкии - Би-би-си).

Как утверждает парламентарий, есть вопросы и к тем, кто приходит на смену старой команде. "Возьмем глав районов - поменялись 11 из 13 человек, - продолжает "единоросс". - Приходят люди, которые не жили в районе, не знают его, не имеют соответствующих компетенций. И так везде".

"При этом на важные посты назначаются родственники или друзья главы. Например, депутатом Элистинского городского собрания стал родной брат Бату - Аюка Хасиков. Председатель собрания, фактический глава Элисты Николай Орзаев - его дальний родственник. Один из отделов министерства по земельным и имущественным отношениям возглавляет его двоюродный брат".

"Бату Хасикову стоило как-то консолидировать общество, приглашая на должности представителей разных политических сил, - считает лидер калмыцких "Патриотов России" Батыр Мучаев. - Ведь гражданское согласие возникает в результате консенсуса разных политических сил, имеющих представительство во власти. Первая волна ковида должна была дать гражданскому обществу Калмыкии некую консолидацию перед лицом общей опасности. Но этого не произошло".

Кадровой политикой Хасикова оказались недовольны не только политические элиты. Возмущение жителей региона вызвало выдвижение на пост и.о. главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, бывшего руководителя самопровозглашенной ДНР. Его кандидатуру Хасикову якобы предложил тогдашний помощник президента России Владислав Сурков. В Элисте тогда прошли крупнейшие за 15 лет митинги.

Кроме того, сразу после своего избрания Хасиков заявлял, что видит сенатором от Калмыкии своего давнего друга, бизнес-партнера, экс-капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева. Однако в итоге на пост в Совфед выдвинул экс-главу региона Орлова.

"В Калмыкии есть тяжелые вопросы. И чтобы их решить, необходимо использовать знания тех, кто пытался сделать это ранее. Но в силу различных причин не смог. Я даю Орлову Алексею Маратовичу возможность исполнить свой долг. Поработать на благо Калмыкии в Совете Федерации. Сделаю так, чтобы результат его работы был прозрачен. Чтобы это видел и ощущал народ", - написал Хасиков в "Инстаграме", комментируя свое решение.

Митинги разной численности против назначения Орлова продолжались всю осень и зиму. "Орлов обманул Путина, но народ не обманешь", "Орлов, у тебя есть совесть?", "Где должен сидеть вор? Вор не должен сидеть в Совете Федерации", "Ордер вместо ордена" - с такими лозунгами выходили на улицы участники демонстраций.

Однако к весне акции протеста прекратились, и Орлов, и Трапезников благополучно свою работу продолжили.

Автор фото, TASS\Rogulin Dmitry Подпись к фото, Протестовали жители Калмыкии и против назначения в Совфед бывшего главы региона Алексея Орлова

Конфликт с президентом республики во многом сводится к "личным факторам ряда депутатов", считает координатор калмыцкого регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок.

"Тот же Намсыр Манджиев - его полтора года назад не допустили к выборам президента Калмыкии, зарубили кандидатуру (кандидат выдвигался от КПРФ, ему было отказано в регистрации из-за выявленных недостатков в документах - Би-би-си). Что касается Бакиновой… Если вашей семье угрожают, вы разве не вступитесь за нее?"

Сам Намсыр Манджиев мотив "мести" отрицает. На пресс-конференции по поводу открытого письма Путину он заявил, что не высказывался о главе республики больше года и только в последние месяцы стал критиковать Хасикова, потому что "для этого есть причины".

"Конечно, Хасиков должен был иметь более серьезный политический и аппаратный опыт, чтобы управлять республикой, - рассуждает сотрудник калмыцкого научного центра РАН, попросивший об анонимности. - Или хотя бы хороших советчиков. Но тут наложилось одно на другое - ковид, засуха… Никто не был от этого застрахован".

"Вообще, хочется, чтобы республикой руководил человек, максимально знакомый с ее спецификой, - поделился мнением с Русской службой один из калмыцких фермеров. - Сначала у нас был шахматист (Кирсан Илюмжинов долгое время возглавлял Международную шахматную организацию - Би-би-си), потом - переводчик (Алексей Орлов окончил МГИМО - Би-би-си), теперь спортсмен... А Калмыкия - сельскохозяйственный регион, очень сложный по климатическим условиям".

"Человек на посту президента должен разбираться в сельском хозяйстве, в том, с чем имеет дело. А у нас получается, во власть приходит детвора, которая не может двух слов связать и в теме не разбирается. И по всей стране так - управляют безграмотные люди".

Русская служба Би-би-си направила Бату Хасикову просьбу об интервью, однако он передал через пресс-секретаря, что не сможет принять в нем участие "в связи с плотным графиком". Ранее в беседе с Daily Storm Хасиков заявил по поводу выступления депутатов Хурала, что "комментировать тут нечего".

На этой неделе писавшие Путину депутаты получили ответ из администрации президента. В целом он сводился к тому, что жизнь в республике налаживается: система здравоохранения работает четко, а заболевших становится больше, потому что совершенствуется тестирование.