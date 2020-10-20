“Не могу видеть слезы матерей”. Надежды на перемирие в Карабахе: репортаж из Еревана

Подпись к фото, Траурную ленту-растяжку повесили в память о 19-летнем ереванце Давиде, погибшем в Карабахе

В Карабахском конфликте уже второй раз официально объявлено гуманитарное перемирие. По условиям договоренности, оно должно было быть использовано для обмена пленными и телами погибших, но эта работа до сих пор не начата. Азербайджан и Армения вновь обвиняют друг друга в нарушении перемирия, на севере и юге линии фронта продолжаются бои, количество жертв растет.

Русская служба Би-би-си поговорила с жителями Еревана, потерявшими близких в этом конфликте, а также с представителями Красного Креста о том, почему стороны не могут начать обмен и чем это грозит.

"Давид-19"

Проезжая по улицам Еревана, можно увидеть черные баннеры-растяжки с именами и цифрами, перетянутые через дорогу. Местные жители объясняют, что это траурные ленты. Их вешают рядом с домом солдата или добровольца, погибшего во время последней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

На одном из таких баннеров написано "Годжо-28", на другом - "Давид-19". Мы останавливаемся, чтобы сфотографировать ленту, подходит мужчина и спрашивает, зачем мы это делаем.

"Это мой сын, Давид. Ему было 19. Ушел на войну, 1 октября его убили", - говорит Баграт.

Узнав, что мы журналисты, Баграт зовет нас на прощание, которое устроили однокурсники Давида. В сквере Американского университета Армении собралось несколько десятков студентов и преподавателей. Фотография Давида стоит на доске для презентаций, в руках у собравшихся зажженные свечи.

Студенты вынесли колонку и подключили микрофон, чтобы друзья и близкие смогли сказать слова соболезнования, но здесь почти никто не говорит. Преподавательница, которая взяла в руки микрофон, не смогла закончить речь и отошла.

Отец Давида коротко рассказал как был убит его сын и тоже сел. В полной тишине люди стоят еще 15 минут, затем по одному подходят и ставят свечи под фотографией погибшего.

Студент университета Нарек рассказывает, что Давид успел отучиться 2 семестра на факультете бизнеса. По словам Нарека, это уже четвертый студент из их ВУЗа, который погиб на войне с 27 сентября этого года.

"Из-за вашего молчания"

О количестве жертв в Ереване говорят все. На митинге возле здания представительства ООН, похоже, нет ни одного человека, у кого родственник не воюет или не погиб в зоне конфликта с начала нового витка.

"Племянник погиб, 22 года. Другой племянник ушел на войну и пропал. 12 дней мы не можем найти его. Стыд и позор всему миру, людям, которые могут в этот момент закрывать (на это) глаза", - говорит жительница Еревана Эльмира.

Подпись к фото, В сквере Американского университета в Ереване собрались, чтобы помянуть погибших в карабахской войне

18-летний сын другой участницы митинга, Мэри, тоже ушел воевать. Она пришла к зданию представительства ООН с требованием, чтобы организация "занялась тем, для чего была придумана - предотвратить эту беду".

"Я уже не могу видеть слезы всех этих матерей, представляю, что я могу быть на их месте. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь плакал. И азербайджанские матери тоже. Я вот смотрю на лица их детей, они ведь тоже дети, они тоже мамы", - говорит Мэри.

Представительство ООН - символ международного сообщества, от которого жители Еревана ждут внимания. 21-летняя жительница Степанакерта приехала в Ереван пять дней назад. Она сидит у здания ООН с плакатом, на котором написано: "Мой дом разрушен из-за вашего молчания".

Она говорит, что физик по профессии, член Европейского физического союза. Девушка рассказывает, что она отправила письмо в Союз с просьбой обратить внимание на события в Карабахе. "Я верю, что физики всего мира, люди всего мира объединятся. Почему люди должны страдать? Мы никогда не хотели войны. Лично я никогда не хотела войны", - эмоционально говорит девушка. Участники митинга начинают ей аплодировать.

"Уже 22-й день, как война идёт, и много потерь у нас и у них, - говорит жительница Еревана Татевик Оганесян, тоже вышедшая к представительству ООН. - Мы сказали, что хотим забрать наши трупы, потому что семьи ждут. Они ждут свои трупы. Не своих солдат, которые живы, они ждут свои трупы. Это бесчеловечно".

Большинство участников протеста обвиняют Турцию в поддержке Азербайджана и уверены, что Армения воюет с обоими государствами. Перед собравшимися выступает 12-летний Ованес. Шестиклассник произносит патриотическую речь, цитируя политиков с обеих сторон конфликта. Как нам рассказывают, на митинге мальчик выступает не впервые. "Он сейчас должен быть в школе, вместо этого стоит тут, с плакатом в руках, что с ним будет? Куда ему идти дальше?" - спрашивает женщина с плакатом "Санкции для Турции".

Подпись к фото, В нынешних боях в Карабахе погибли четверо студентов Американского университета

Почти все, с кем поговорила Русская служба Би-би-си на митинге, просят помощи у России и лично у Путина. "Мы изучаем русский и литературу. Армения - это пророссийская территория", - говорит молодой парень. Женщину, которая спрашивает, почему Россия молчит, один из участников акции, молодой парень, просит не говорить такие вещи. Молодежь также аккуратно пресекает любые выступления на тему религии. Противопоставляющих христианство и ислам перебивают гулом.

Через час после начала митинга представители ООН приглашают в здание нескольких активистов. Они возвращаются к протестующим и рассказывают, что передали требования: посетить зону конфликта и признать независимость Нагорного Карабаха. В противном случае митингующие предупредили, что вернутся через два дня в большем количестве.

Роль Красного Креста

Официальный представитель Международного Комитета Красного Креста в Армении Зара Аматуни рассказывает, что роль Красного Креста в миссии обмена носит чисто гуманитарный характер. Организация не вовлечена в политические переговоры, и вся информация, которую они получают, строго конфиденциальна.

"Не в наших руках даты или обстоятельства того, кого будут передавать, в каком количестве и в какой очерёдности. Организация окажет консультационную поддержку при идентификации останков", - объясняет Аматуни.

Подпись к фото, Зара Аматуни рассказывает, что роль Красного Креста в миссии обмена носит чисто гуманитарный характер

По ее словам, в Красный Крест сейчас часто обращаются жители Армении и непризнанной НКР, просят помочь найти пропавших родственников. "На данный момент не начата работа по сбору образцов ДНК, сейчас мы собираем просто информацию. Люди приходят, мы регистрируем информацию и работаем с властями".

Представитель организации рассказывает, что главной причиной, по которой Красный Крест не смог в полной мере приступить к работе по обмену пленными и телами, является вопрос безопасности.

"Несмотря на заявления, с которыми выступили стороны, с обеих сторон приходила информация о продолжающихся нападениях - на гражданские объекты инфраструктуры, на гражданских лиц. К сожалению, люди продолжали получать ранения и погибать", - рассказывает Аматуни.

Несмотря на продолжающиеся столкновения, после объявления второго перемирия Красный Крест смог встретиться с пленными как с одной, так и с другой стороны.

Сотрудница организации рассказала Би-би-си, что 18 октября ее коллеги посетили армянских пленных, которых удерживают в Азербайджане, и пленного гражданина Азербайджана, которого удерживают армянские силы. "Мы смогли ознакомиться с условиями содержания, [оценить] состояние здоровья и дать возможность связаться с родными".

Точную информацию о числе пленных, с которыми встречались представители Красного Креста, представители МККК не разглашают. Этими сведениями они могут делиться только с членами семьи и представителями властей. По словам Аматуни, организация постоянно общается с обеими сторонами конфликта и требует возможности посетить всех, кто оказался в плену с 27 сентября.

Подпись к фото, 21-летняя жительница Степанакерта приехала в Ереван пять дней назад. Она сидит у здания ООН с плакатом, на котором написано: "Мой дом разрушен из-за вашего молчания"

Обмен обвинениями

17 октября МИД Армении опубликовал официальное заявление о договоренностях, которые были достигнуты при посредничестве Красного Креста. "Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и Московской договоренности от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку", - говорится в заявлении армянской стороны.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян письменно ответила на вопросы Би-би-си об обмене пленными и телами погибших. По ее словам, на данный момент не представляется возможным составить подробные списки погибших и пленных ни с одной стороны, "так как азербайджанская сторона умышленно саботирует процесс передачи".

Азербайджан, в свою очередь, обвинил в нарушении перемирия Армению. "Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своего гражданского населения и позиций", - заявил МИД Азербайджана.