Северный Кипр: чего ждать от победы протурецкого кандидата?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эрсин Татар поблагодарил президента Турции в своей речи по итогам выборов

Второй тур президентских выборов в непризнанной международным сообществом Турецкой Республике Северного Кипра завершился победой протурецкого кандидата Эрсина Татара.

Лидер Партии национального единства Татар пользуется активной поддержкой нынешнего президента Турции Эрдогана и выступает за существование на Кипре двух государств - в противовес объединенному острову, за что ратовал его противник, уходящий президент Мустафа Акынджи.

Татар, по итогам голосования, получил около 51,7% голосов, Акынджи - более 48%.

Власти в Никосии не признают прошедшие выборы законными.

Кипр является разделенной территорией с момента вторжения - для защиты турецкой части населения - турецких сил на север острова в 1974 году после попытки Греции в ходе военного переворота присоединить остров Греции.

Территория острова оказалась разделена, и в 1983 году чуть более трети северной части попало под управление властями самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, которую признает только Турция. Население Северного Кипра составляет около 300 тысяч человек.

Две трети юга Кипра со столицей в Никосии находится под управлением признанного международным сообществом правительства Республики Кипр.

Поздравления Турции и благодарность победителя

Президент Турции поздравил Татара с победой, написав в "Твиттере", что Турция будет продолжать прикладывать все усилия, чтобы защитить права турок-киприотов.

Победитель поблагодарил турецкого президента.

"Никто никогда не разрушит наши связи с Турцией", - сказал новоизбранный президент.

"Мы заслуживаем своего собственного суверенитета, мы - голос турок-киприотов, - заявил Татар. - Мы боремся за существование нашей Турецкой Республики Северного Кипра, а потому наши соседи на юге и мировое сообщество должны уважать нашу борьбу за свободу [...], потому что мы ее заслуживаем".

Кто такой Эрсин Татар

60-летний Эрсин Татар до победы на выборах занимал должность премьер-министра в правительстве Северного Кипра.

Он родился в Никосии, но высшее экономическое образование получил в Кембриджском университете и до 1991 года работал в британских компаниях. В 1996 году он запустил в Северном Кипре первый частный телеканал Kanal T.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники Татара празднуют победу в северной части разделенной столицы острова, Никосии

Его соперник Мустафа Акынджи признал поражение, заявив, что процесс выборов проходил "не в нормальных условиях". С самого начала избирательной кампании он обвинял Турцию во вмешательстве в выборы.

Акынджи, которому 72 года, уже заявил об уходе из политики - после 45 лет активной политической деятельности.

"Город-призрак" и шельфовые притязания

Как указывают обозреватели, победа Эрсина Татара, безусловно, еще больше усложнит пробуксовывающие переговоры Севера и Юга о будущем Кипра.

На это указывает, в частности, односторонее объявление Севером открытия Вароши и споры вокруг того, кому принадлежат шельфовые месторождения природного газа в Восточном Средиземноморье.

В преддверии второго тура голосования Эрсин Татар, находясь в тот момент в Анкаре, объявил об открытии для турок-киприотов бывшего курортного района Вароша (Мараш - в турецком варианте), находящегося в городе Фамагуста на северо-восточном побережье Кипра - в нарушение действующей резолюции Совета Безопасности ООН.

"Мы надеемся, что весь Мараш будет открыт после завершения всех восстановительных работ, с соблюдением всех имущественных прав", - заявил тогда турецкий президент, выразив тем самым поддержку в этом вопросе Эрсину Татару.

По данным агентства Рейтер, которое ссылается на собственные источники на Кипре, в планах у властей Севера открыть для публики пляжную полосу Вароши протяженностью в полтора километра, а не внутреннюю часть района, где находятся заброшенные церкви, отели и жилые дома.

Президент Кипрской Республики Никос Анастасиадис назвал эти планы "совершенно неприемлемыми".

МИД России выразил в начале октября серьезную озабоченность в связи с планами открыть часть Вароши, отметив, что это создает "дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике", и призвав как можно скорее перезапустить эти переговоры.

Около 39 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома в 1974 году во время вторжения турецкой армии.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В октябре часть Вароши открыли для посещения, фото 8 октября 2020 г.

Вароша, бывшая в начале 1970-х фешенебельным курортом международного уровня, подверглась бомбежкам, и сейчас эта территория обнесена колючей проволокой, фактически являясь "городом-призраком", который охраняют турецкие солдаты.

По решению ООН, вернуться в него имеют право только жившие там до начала оккупации греки-киприоты.

Ситуацию усложняют и претензии Турции и, соответственно, Турецкой Республики Северного Кипра, на шельфовые природные ископаемые в Восточной части Средиземного моря.

Речь идет о газовых шельфовых месторождениях в акватории между островами Кипр и Крит.

В июле 2020 года Турция через систему оповещения Navtex предупредила, что посылает свое сейсморазведочное исследовательское судно "Орук Рейс" в сопровождении военных кораблей в акваторию греческого острова Кастеллоризо в восточном Средиземноморье.