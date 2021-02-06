Настоящая игра престолов, сезон II, часть 6. Шотландия: как Стюарты раздавили Макдональдов

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

Автор фото, Tom Parnell Подпись к фото, Стюарты были единственной королевской династией Шотландии, которым удалось добиться настоящего единения страны. Но на это ушло несколько столетий. Гербы на входных воротах дворца Линлитгоу.

Королевской династии Стюартов принадлежит сомнительная честь иметь в своих послужных списках двух королей, лишившихся головы на эшафоте. Речь идет не о смерти от руки родственника или наемного убийцы, а о казни по приговору суда. При этом Стюарты довольно успешно консолидировали в своих руках власть в Шотландии, после чего перебрались и на английский трон. На долю последней представительницы династии, королевы Анны, пришлось объединение Шотландии с Англией в одну страну.

Однако никаких Стюартов не было бы, если бы в самом начале своего возвеличивания они не защитили бы корону от двух могущественных и свободолюбивых противников - шотландских кланов Макдональд и Дуглас.

За все надо платить

Все началось с того, что некий Уолтер Стюарт поддержал правильную сторону в войне за независимость, а именно - Роберта Брюса, победившего английские войска в знаменитой битве при Баннокберне (которая произошла в июне 1314 года).

Автор фото, Otter Подпись к фото, Родовое гнездо клана Макдональд, замок Даннивег. Точнее, все, что от него осталось.

Эта победа стала возможной только после того, как Брюс подавил противящиеся ему кланы. В междоусобице на его стороне выступили кланы Кемпбел, Макдональд и Макрури. Но для того, чтобы заручиться помощью главы клана Макдональд Ангуса Ога, Брюсу пришлось обещать тому в случае победы земли клана Макдугал, с которым Макдональды давно враждовали.

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Обидеть Макдугалов Брюс не боялся, потому что они и так объявили его своим кровным врагом после того, как будущий освободитель Шотландии неосторожно прирезал в церкви главу клана Комин, который состоял с Макдугалами в прямом родстве.

Автор фото, Supergolden Подпись к фото, Часовня замка Данстаффнидж. Когда-то им владели Макдугалы.

Дальше все шло как по маслу: Брюс "зачистил" земли своих противников, победил англичан и вознаградил своих сторонников. Ангус Ог фактически стал вторым королем Шотландии, которому подчинялись огромные территории и которому клялись в верности другие кланы. Можно сказать, что Шотландия состояла из двух главных государств, сосуществовавших практически в параллельных реальностях. Но этому пришел конец, когда у страны появилась новая королевская династия - Стюарты.

Удачный брак и улыбка фортуны

Уолтер Стюарт, поддержавший Брюса в его борьбе за шотландскую корону, женился на дочери короля от первого брака, Марджори. Вполне возможно, что король не слишком беспокоился по поводу того, что своими руками расширил количество претендентов на престол, поскольку у него уже был сын, Дэвид.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Роберт II оказался излишне многодетным отцом, что привело к яростной борьбе его потомков за шотландскую корону

Но Дэвид умер бездетным, и в 1371 году ему наследовал ближайший родственник, которым как раз и был сын Уолтера, Роберт, ставший Робертом II - первым монархом из династии Стюартов. Он же отличился тем, что родил 14 детей. Как вы уже, наверное, догадались, следующие два поколения новой династии занимались почти исключительно тем, что распихивали ближайших родственников локтями, ножами и мечами, пытаясь добраться до вожделенной короны.

Другим крупным кланам это было только на руку, поскольку они могли в это время спокойно богатеть и расширять свои владения. Плохо было только то, что в результате они потеряли бдительность. Но вернемся к Стюартам, которые пока что были заняты исключительно семейными делами.

Семейное дело

Старший сын Роберта II, Роберт III был человеком слабым, чем не преминули воспользоваться его братья. Что именно между ними произошло, нам до конца не известно, хотя велика вероятность, что его старший сын погиб от рук ближайших родственников, уморенный голодом в одном из королевских замков. Второй сын просто умер, но был еще и третий, Джеймс, который имел полное право на корону - к большому огорчению амбициозных дядюшек.

Автор фото, Stephencdickson Подпись к фото, Яков I пострадал от того, что не считался со своими родственниками и пытался править, как английский король, ни с кем не советуясь

Обеспокоенный отец поспешил отправить сына во Францию, чтобы он мог вырасти подальше от глаз и рук родни. Но вместо Франции мальчик попал в руки английского короля, Генриха IV. Англичанин, а потом и его сын, Генрих под номером пять, держали Джеймса при себе, чтобы он служил противовесом шотландцам, сражавшимся в Столетней войне на стороне Франции.

Когда Джеймс сумел вернуться домой и пообвыкся носить корону, шотландского в нем осталось крайне мало, а вот вредных привычек, привезенных из Англии, оказалось слишком много.

Стюарт Стюарту - волк и Макдональд в придачу

В 1424 году Джеймс (в российской традиции его называют Яковом I) вернулся из своего довольно комфортабельного плена с молодой женой Джоан Бофорт, одной из богатейших наследниц Англии, и порочной для шотландского монарха уверенностью, что его слово является законом.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Джеймс I и его королева Джоан Бофорт. Она не сумела спасти мужа от рук наемных убийц, но отомстила им так, что больше выступать против нее уже никому не захотелось.

Вместо того, чтобы честно выплачивать выкуп, который потребовали у шотландцев англичане за его освобождение, король стал усердно тратить деньги на всяческую мишуру типа постройки дворцов и аббатств. Его главным пиар-проектом был дворец Линлитгоу, где потом родилась его незадачливая пра-пра-пра-правнучка (не гарантирую правильное количество этих пра) Мария - о ней мы расскажем в последней части этого сезона "Настоящей игры престолов".

Автор фото, Mick Knapton at English Wikipedia Подпись к фото, Озеро Лох-Мари в графстве Росс. Яков I решил, что эти владения прекрасно помогут ему наполнить казну.

Деньги вскоре закончились, а амбиции остались. В качестве дополнительного источника средств у Якова I имелось два варианта: отобрать у последнего оставшегося в живых дяди, Уолтера, богатые земли графства Стратерн - или отобрать у Александра Макдональда, носившего титул лорда Островов, богатое графство Росс. Король решил сделать и то и другое, что было очень большой, причем двойной, ошибкой.

Гэльский вопрос

Яков I, видимо, понимал, что север и запад Шотландии, где по-прежнему распоряжались гэльские кланы, ему подчиняются не до конца. Лорды Островов имели свои, отличные от королевских, интересы, и проводили собственную политику. С этим надо было что-то делать, однако следовало действовать разумно.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Замок в Инвернессе. Здесь Яков предпринял первую попытку обуздать гэльских лордов.

С разумом дело обстояло не слишком хорошо. В 1428 году король начал с того, что собрал Генеральный совет в Перте, на котором попросил денег на военный поход против гэльских кланов. (Генеральный совет в средневековой Шотландии был чем-то вроде парламента. Фактически, единственной разницей между ними было то, что парламент можно было собирать с предварительным уведомлением в 40 дней, а для совета это было не обязательно).

Члены совета отнеслись к идее без особого воодушевления, однако король уверил их, что сильно с северянами воевать не будет, а только укрепит свой королевский авторитет с позиций силы.

Автор фото, marsupium photography Подпись к фото, Замок Танталлон. Здесь Александр оказался в заключении во второй раз.

Получив деньги, он, однако, не стал немедленно готовить армию, а позвал к себе гэльских лордов - якобы, на сессию парламента в Инвернессе. Почему они на приглашение откликнулись, это уже другой вопрос: то ли доверяли королю и и не видели подвоха, то ли искренне считали, что у них достаточно сил, чтобы Джеймс с ними считался.

Яков I, однако, не считался ни с кем. Как только приглашенные гости явились на зов, их повязали и отправили в камеры. Некоторых казнили, других быстро отпустили, но главного узника, лорда Островов Александра, оставили под замком.

В тюрьму нельзя выпустить: где ставить запятую?

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Замок в Инверлохи. Картина работы Горацио Маккалоха.

На этом месте король должен был бы либо его как-то умертвить, либо отпустить с извинениями. Вместо этого он сначала отобрал у гэльского лорда графство Росс, а потом его отпустил, но без извинений.

Александр, как и подобало гордому главе крупнейшего клана, быстро собрал войско и начал с того, что сжег Инвернесс. Яков I собрал еще большее войско, настолько превышавшее силы Александра, что тому ничего не оставалось, как публично и унизительно признать свое поражение и отправиться в очередную камеру.

Автор фото, Deacon of Pndapetzim Подпись к фото, Собор Фортроуза. Здесь похоронен Александр, лорд Островов.

Но Макдональды слишком долго были фактическими королями западной и северной Шотландии, чтобы смириться с таким положением дел. Близкий родственник Александра и второй человек в клане - Дональд Баллок Макдональд собрал возмущенных товарищей (король в шотландской табели о рангах занимал второе или даже третье место после главы клана) и разгромил войско короля в битве при Инверлохи. Это примерно то место, где сейчас располагается город Форт-Уильям.

Александра освободили по второму разу и тот вернулся к себе на острова, не потерявши престижа и даже практически при всех тех же землях, которые были у него и до конфликта со Стюартом. Для короля же все закончилось гораздо хуже.

Очередной семейный конфликт

Автор фото, Kim Traynor Подпись к фото, Здание теннисного корта в Фолклендском дворце. Яков теннис любил, но ему следовало бы получше играть на задней линии.

Не надо думать, что если бы не провалившаяся попытка разобраться с Макдональдами, то Яков I умер бы в своей постели.

У него по-прежнему оставалось немало родственников, которые считали, что корона пошла бы их головам гораздо больше. Недальновидный король в погоне за дополнительными средствами как-то забыл, что именно дядя Уолтер (граф Атолл) организовал его выкуп у английского короля и способствовал его возвращению на родину.

Автор фото, Andrew Holt Подпись к фото, Графство Стратерн было богатым, приносящим большие доходы, и Уолтеру Стюарту очень не хотелось его возвращать.

Дядю обижать не следовало. Однако Яков, выделив ему богатое графство Стратерн, одновременно как бы оставил его у себя. Уолтер мог пользоваться его доходами, но являлся управляющим, а не владельцем. Таким образом графство можно было в любой момент отобрать, плюс оно автоматически возвращалось в руки короны после его смерти.

Против короля была и его неудачная попытка отбить у англичан замок Роксбург, их последний оплот на территории Шотландии. Несмотря на неудачу и колоссальные долги, в которые влезла казна, Яков I попытался потребовать от совета дополнительные средства на войну, в которых ему было довольно грубо отказано. Более того, один из членов совета даже попытался монарха арестовать.

Вполне возможно, что дядя Уолтер пришел к выводу, что король слаб, никому не нужен, и замена одного Стюарта на другого - дело хорошее. Заговор созрел.

Грязная (в прямом смысле) смерть

Автор фото, Lis Burke Подпись к фото, Яков I был убит в Перте, но и его убийцам жить оставалось очень недолго.

Убийцы напали на короля 20 февраля 1437 года в Перте, куда он приехал вместе с королевой на заседание генерального совета. В королевские покои их впустил личный камергер короля, которым был... внук дяди Уолтера. Бежать Якову было некуда, кроме как в подземный канал, куда сбрасывались нечистоты. Возможно, он и сумел бы избежать ножей близких родственников, но на его беду выход из канализации был закрыт решеткой. Заговорщики настигли монарха и прирезали посреди вони и нечистот.

Грустная ирония состоит в том, что последний гвоздь в гроб первого Якова вогнал теннис, который он обожал. Король плоховато играл на задней линии, и мячи частенько улетали как раз в сточную трубу. Заботливый королевский камергер приказал закрыть ее решеткой, чтобы слуги могли мячи доставать, чистить и снова пускать в дело. А вот играл бы король лучше, возможно, и покушение успехом бы не увенчалось.

Месть королевы

Автор фото, by Marshall, H. E. (Henrietta Elizabeth) Подпись к фото, Редкая для королевской семьи история, но Джоан и Джеймс искренне любили друг друга

Впрочем, заговорщики очень скоро осознали свою ошибку: избавляться надо было не только от короля, но и от королевы. Джоан, во-первых, любила мужа, во-вторых, была англичанкой, следовательно, к королевской власти относилась гораздо серьезнее, чем ее подданные, в третьих, у нее хватило характера и ума, чтобы понять: с убийцами надо разделаться быстро и настолько жестоко, чтобы ни у кого и тени сомнения не возникло в том, кому принадлежит законное право на престол.

Опущу подробности, скажу только, что вдовствующая королева приказала в обязательном порядке рубить голову одному из зачинщиков ржавым и тупым топором. И это было последним, но далеко не самым страшным мучительством, в которое превратилась его казнь.

Яков II: конец Дугласов

Автор фото, Hansueli Krapf Подпись к фото, Яков II и родился в Холирудском аббатстве и здесь же был похоронен

Хотя жестокость Джоан поразила даже ее современников, для Стюартов она оказалась полезной. Вместо нескольких конфликтующих династических линий от них осталась только одна, которая могла относительно спокойно передавать престол от отца к сыну.

Сын убитого в канализации Якова I, тоже Джеймс (то есть Яков II), получил в наследство не только корону, но и по-прежнему разделенную страну.

На юге сидели Черные Дугласы, на западе и севере - Макдональды.

В какой-то момент главы этих могущественных кланов заключили что-то вроде договора о дружбе и взаимопомощи. Историки, правда, утверждают, что на самом деле это вовсе не означало, что они готовились пойти войной на Стюартов, и в XV веке это было чем-то вроде дружественного рукопожатия и не больше. Но Яков номер два взволновался не на шутку. Говорят также, что он отличался взрывным характером.

Автор фото, Marcok Подпись к фото, Замок Стерлинг - под окнами и за парапетом есть небольшая терраса, куда и было выброшено тело Дугласа

Как бы то ни было, но в феврале 1452 года он пригласил графа Дугласа к себе. Тот засомневался, опасаясь подвоха. Яков II прислал ему бумагу, в которой клялся, что обеспечит гостю свободный въезд, а, главное, свободный выезд из замка Стерлинг.

Результат оказался прямо противоположным. Во время обеда король потребовал, чтобы Дуглас разорвал договор с Макдональдом, но тот отказался. Обе стороны были уже изрядно накачаны вином, слово за слово - и тело незадачливого графа с 26 ножевыми ранениями вылетело из окна замка и приземлилось уже совершенно мертвым на камнях внутреннего двора.

Однако к этому времени династия Стюартов чувствовала себя уже довольно уверенно, и дело после нескольких сражений закончилось тем, что Дугласам пришлось бежать в Англию, а Стюарты остались и в Шотландии и при власти.

Никогда не верь англичанам

Автор фото, Jon Moorby Подпись к фото, Развалины замка Ардторниш, где шотландцы заключили договор с Эдуардом IV английским, и совершенно напрасно

Яков II умер довольно молодым, и в 1460-м корону надел его сын Яков III. В это время лордом Островов и главой клана Макдональд стал сын Александра Джон.

В целом дела у него шли довольно неплохо, а политическое влияние клана распространялось от Инвернесса на севере до границ с Англией на юге.

В Англии же шла гражданская война, в которой Йорки с Ланкастерами самозабвенно истребляли друг друга. Как раз в это время фортуна улыбалась Йоркам и их королю Эдуарду IV, которые свергли короля Ланкастеров Генриха VI, загнав его в Шотландию, где изгнанника приняли, как родного.

Эдуард не растерялся и незамедлительно отправил брата убитого в Стерлинге Дугласа, который Стюартов по вполне очевидным причинам терпеть не мог, с миссией к лорду Островов.

Автор фото, PaulT (Gunther Tschuch) Подпись к фото, Можно патетически воскликнуть: "Так проходит мирская слава!". Обратите внимание на развалины: это когда-то было главной резиденцией лордов Островов, которые по могуществу не уступали королям, а, вполне возможно, что их и превосходили.

Почему Джон Макдональд решил, что англичане станут его верными союзниками в борьбе против Стюартов, - большая загадка. Для чего ему понадобилось отправлять чрезвычайных и полномочных послов в Лондон - загадка номер два. Третья же - еще загадочнее, потому что Макдональд заключил с англичанами соглашение, в котором оговаривалось разделение Шотландии на две части: все, что к северу от залива Ферт-оф-Форт, переходило в руки Макдональда, все, что к югу - в руки Дугласа. Эдуард обязался помочь в этом процессе при условии, что оба клана признают его верховным королем. Но в какой именно форме должна была выразиться английская помощь, в документе не указывалось.

У Англии нет ни друзей, ни врагов, у Англии есть интересы

Английский король совершенно не собирался вмешиваться в шотландские дела, ему надо было как-то сделать так, чтобы шотландский король не вмешивался в дела английские.

Автор фото, Faba-Photograhpy Подпись к фото, Шотландцы крайне недальновидно начали военные действия еще до того, как получили хоть какие-то гарантии от английского короля. И начали с нападения на Инвернесс.

При этом еще до того, как этот сомнительный документ был подписан, Макдональды под началом незаконнорожденного сына Джона, Ангуса Ога, взялись за оружие и захватили (в очередной раз) Инвернесс, потребовав, чтобы его жители перестали подчиняться Якову III, а, главное, не платили бы ему больше налоги.

Впрочем, восстание это было быстро подавлено, и Джон попытался откреститься от дел своего слишком ретивого сына, заявив, что, мол, его действия были незаконны.

Эдуард при этом получил, что хотел, и правительство Стюартов, озабоченное восстанием на севере, перестало поддерживать Ланкастеров.

Автор фото, Sarah Charlesworth Подпись к фото, Джон Макдональд сохранил жизнь, но потерял все остальное. Его собственный сын выгнал его и из клана и из замка. Здесь, в "Кровавом заливе", состоялось сражение между двумя ветвями клана: сторонниками отца и сына. Джон потерпел сокрушительное поражение.

Но настоящий кошмар для Макдональда только начинался. Эдуард укрепил свою власть в Англии. Теперь у него была другая цель - война с Францией, в которой ему было важно сделать так, чтобы шотландцы в этот конфликт не вмешивались. И в качестве жеста доброй воли он изложил шотландскому королю все детали своего соглашения с лордом Островов.

Джону не оставалось ничего другого, кроме как унизительно просить пощады. Кстати, учитывая размах предательства, к нему отнеслись довольно милостиво. Да, он лишился большей части своих владений, но кое-что ему оставили. Правда, с этого момента титул лорда Островов перестал автоматически наследоваться Макдональдами. С этого момента король мог назначить лордом Островов кого угодно по собственному разумению.

И у Шотландии остался один король

Автор фото, Mainlymazza Подпись к фото, С борьбой за власть в Шотландии было покончено, Стюарты могли вздохнуть спокойно

Для Джона все закончилось совсем плохо. Он потерял не только титул и земли, он потерял уважение своего клана. К началу 1480-х управление делами Макдональдов взял на себя Ангус Ог, лично изгнавший отца с занимаемой должности и из его же дома. Правда, Джон собрал своих сторонников и пошел войной на сына, что, правда, закончилось его полным поражением.

Оставшиеся члены клана Макдональд еще какое-то время пытались вернуть себе утраченные позиции на северы страны, но не сумели победить другие кланы. В конце XV века уже следующий король из династии Стюартов, Яков IV, окончательно лишил гэльские кланы остатков независимости. А Яков V завершил процесс, сделав титул лорда Островов одним из официальных титулов короля.

С гэльскими кланами было покончено, но и Шотландии как независимой стране осталось существовать недолго, всего 200 лет.