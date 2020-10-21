"Давайте уважать друг друга". Как живут бок о бок армяне и азербайджанцы в Грузии

Подпись к фото, В смешанных армяно-азербайджанских деревнях Грузии опасаются, что с продолжением вооруженного противостояния в Карабахе война станет к ним ближе. Пока мирную и размеренную жизнь села Ходжорни, кажется, ничего не нарушает.

В войне за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией их общий кавказский сосед - Грузия - сохраняет нейтралитет. Десятая часть населения Грузии - этнические армяне и азербайджанцы; многие не первое поколение живут бок о бок. О двух таких деревнях и о том, как официальный Тбилиси пытается балансировать между конфликтующими сторонами, в репортаже Би-би-си.

Ходжорни: живем вместе, войну не обсуждаем

До небольшого поселка Ходжорни на юге Грузии, у границы с соседней Арменией, из грузинской столицы можно добраться менее, чем за два часа.

Внешне село мало чем отличается от других грузинских сел.

В центре старые здания советской эпохи - как объясняют местные жители - бывший клуб и библиотека. На заборах предвыборные плакаты, по большей части, кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта", ведь до парламентских выборов в Грузии остается чуть больше недели.

Несколько мужчин в центре села играют в нарды. Это так называемая "биржа" - тоже характерная атрибутика многих грузинских сел. Здесь односельчане - а это этнические армяне и азербайджанцы - обсуждают бытовые проблемы и последние новости, кроме самых для них болезненных - войны в Нагорном Карабахе. Обходить тему войны в Карабахе - неписаное правило в смешанном армяно-азербайджанском селе.

Подпись к фото, В центре Ходжорни на столбах и заборах расклеены предвыборные плакаты, по большей части правящей партии "Грузинская мечта". До парламентских выборов в Грузии остается чуть больше недели

"Вот в нижней стороне азербайджанцы живут, а вот в верхней части [села] - армяне", - рассказывает мне один из жителей села 62-летний Завен Ашотян.

Поначалу он не скрывает, что не рад появлению журналистов в селе. Опасается, что сказанное кем-то из местных на эмоциях нарушит спокойную и мирную жизнь его деревни. Но через какое-то время он сам соглашается дать комментарий и эмоционально начинает рассказывать о том, как живут в его родном селе вместе армяне и азербайджанцы, несмотря на конфликт в Карабахе.

"Общаемся друг с другом, на похоронах и на свадьбах мы вместе. И обедаем даже вместе. Конечно, я совру, если скажу, что армяне в армянском кругу или азербайджанцы в азербайджанском не обсуждают [тему конфликта в Нагорном Карабахе], но, когда мы вместе собираемся, мы стараемся это не обсуждать", - говорит он.

Ашотян родился и живет в Ходжорни. Говорит, что сегодня работает специалистом в мэрии Марнеульского муниципалитета, в который входит село. До этого долгое время занимал руководящие должности, около 15 лет проработал председателем сельсовета. За все это время, по его словам, только однажды в селе в конце 1980-х был межэтнический инцидент.

"Тогда на следующий же день из Тбилиси приехал второй секретарь ЦК компартии Грузии и министр МВД. Прямо вот здесь, где мы сейчас стоим, они провели собрание с населением, и этот вопрос был исчерпан", - говорит он.

С тех пор межэтнических конфликтов в селе уже никогда не было, говорит он. Это подтверждают и другие местные жители.

"Здесь вот собираемся все [армяне и азербайджанцы}, нет никаких проблем, - говорит один из сидящих в центре села, 40-летний мужчина, который представляется Аликом, но предпочитает не называть фамилии. - Вот я армянин, а это вот наш сосед, наш односельчанин и наш учитель. Я, честно, хочу, чтобы был мир, чтобы люди не умирали. Мы просто не хотим войны. Это точно. Остальное от нас не зависит".

Подпись к фото, 64-летний Гусейн Абдурахманов около сорока лет работает в школе села Ходжорни

Учитель рисования и спорта, о котором говорит Алик, 64-летний Гусейн Абдурахманов. С ним первый раз мы встречаемся у местной школы, где он работает около 40 лет и где есть армянский и азербайджанский секторы для обучения на национальных языках.

"У нас раньше был кружок рисования. Я тогда обучал армянских и азербайджанских детей, - говорит он. - Я армянский хорошо знаю. Пишу, читаю на армянском, иногда, редко правда, и пою на армянском", - улыбается Гусейн.

Гусейн показывает мне свои картины в мобильном телефоне, зовет в гости на чай и рассказывает о том, как мирно они живут с армянами.

Как бы в подтверждение его слов из здания школы выходит группа педагогов - армяне и азербайджанцы идут вместе. Но появление журналистов радует не всех.

"Нет, нет. Нет комментариев, нет", - бросает на ломаном русском одна из женщин и спешит поскорее удалиться.

Как объясняют местные жители, в селе многие избегают журналистов, потому что боятся, что их рассказы о мирном сосуществовании армян и азербайджанцев и призывы к миру на фоне военных действий в Карабахе могут не понять, и даже осудить, в Армении или Азербайджане.

Цопи: нам всем очень больно от этой войны

Подпись к фото, "Нам всем очень больно от этой войны. Если это продолжится, естественно, это коснется и нас, ведь и у нас родственники в Армении, и у них - в Азербайджане", - говорит депутат местного муниципалитета Арсен Ахвердян

В Ходжорни около 230 домовладений, из них около 40 азербайджанских семей, а остальные - армянские, рассказывает мажоритарный депутат от Ходжорни и трех соседних сел в муниципальном совете [Сакребуло] Марнеули Арсен Ахвердян.

В то время как в Ходжорни большинство населения - армяне, в расположенном в четырех километрах от него селе Цопи - наоборот - армяне в меньшинстве.

В селе бросаются в глаза большие частные дома с ухоженными и высокими заборами. Но как объясняют местные, их строят те, кто уезжает на заработки, потому что в самом селе работы нет.

Советское время в селе вспоминают с ностальгией. Говорят, здесь работал мраморный карьер, и село было многонациональным. Сейчас в селе остались, в основном, только армяне и азербайджанцы.

"У нас тут греки, грузины, русские, азербайджанцы и армяне жили. Потом, кто куда уехал. Сейчас, конечно, мы ходим к друг другу. У нас нет тут отличий. Дети общаются, и мы тоже. Что ж нам панику наводить здесь?" - говорит жительница села Севиль Наджабова.

Подпись к фото, В Ходжорни большинство населения - армяне, а в расположенном в четырех километрах от него селе Цопи - наоборот - армяне в меньшинстве

Есть и хорошие новости. Недавно построили новую дорогу, в село проводят газоснабжение и строится новая школа. Здесь тоже в одном здании будут учиться азербайджанские и армянские дети.

"Я живу с азербайджанцами, и наши прадеды вместе жили. Мы хотим, чтобы будущие поколения тоже жили вместе. Мы все этого хотим. Меня, как мажоритарного депутата, избрали и армяне, и азербайджанцы. Вот сейчас меня вызвали в азербайджанский дом, какие-то проблемы у них были, я оттуда еду. И каждый день хожу в азербайджанские и армянские семьи. Для меня разницы нет", - говорит Ахвердян.

Подпись к фото, Житель Цопи с ностальгией вспоминает советское время. Здесь работал мраморный карьер, была своя пекарня, баня и канатная дорога

При этом, по его словам, у многих как в Армении, так и в Азербайджане живут близкие. У самого депутата в Армении живет сестра.

"Нам всем очень больно от этой войны. Если это [вооруженные столкновения в Карабахе] продолжится, естественно, это коснется нас, ведь и у нас родственники в Армении, и у них в Азербайджане", - говорит он.

Соцсети и фейки, протесты и добровольцы

Если в смешанных деревнях жители стараются не обсуждать войну с односельчанами другой этнической группы, в соцсетях представители разных этнических групп ведут ожесточенные баталии, нередко переходящие в персональные нападки или оскорбления по национальному признаку.

В регионах компактного проживания этнических меньшинств Грузии и в грузинской столице регулярно проходят акции как азербайджанцев, так и армян. С обеих сторон звучит готовность отправиться на линию фронта в Карабах и принять участие в военных действиях. Посольства Азербайджана и Армении успокаивают горячие головы, предлагая ограничиться финансовой помощью в фонд поддержки вооруженным силам.

В граничащем с Арменией и Турцией крае Самцхе-Джавахетии, на юге Грузии, где большинство населения этнические армяне, и у некоторых кроме грузинского армянское гражданство, жители у одного из сел региона в конце сентября попытались перекрыть международную трассу, которая ведет в Турцию.

Протестующие заявляли, что по этой дороге Турция переправляет оружие Азербайджану и требовали открытия границы с Арменией, чтобы беспрепятственно отправлять помощь и отправиться в Карабах добровольцами.

Автор фото, JNEWS Подпись к фото, В Самцхе-Джавахетии большинство населения - армяне. На фото - участники акции в поддержку Армении в грузинском городе Ахалкалаки

По словам редактора информационного портала Jnews в Джавахети Римы Гарибян, все эти дни население региона практически живет этой войной. Они внимательно следят за новостями из зоны конфликта. По ее словам, в регионе собирают как финансовую, так и гуманитарную помощь, чтобы отправить в Армению.

Вместе с новостями, замечает журналистка, в социальных сетях стали появляться фейки и провокационные посты: "Например, часто призывают армян Джавахети закрыть дороги, потому что Турция якобы перевозит оружие через Грузию в Азербайджан. На самом деле это дезинформация, но есть люди, которые придумывают или представляют, что такое возможно, и хотят побудить население на какие-то шаги".

Грузинские власти заявляют, что с начала эскалации конфликта в Карабахе пропуск военных грузов сухопутным и воздушным путем через Грузию как в Армению, так и в Азербайджан был приостановлен, при этом Грузия продолжает пропускать гуманитарные и гражданские, в том числе и коммерческие грузы. Сообщения о том, что военные грузы доставляют гражданскими самолетами, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия назвал манипуляциями. Ответственность за соблюдение норм международного права несут конкретные перевозчики и владельцы грузов и, в случае нарушения и наличия веских доказательств, они будут привлечены к ответу в соответствии с международным правом, в том числе и перед ICAO, пообещал замминистра.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В грузинском городе Марнеули, где преимущественно живут этнические азербайджанцы, прошла акция в поддержку Азербайджана

Тбилиси также отверг распространенную в соцсетях информацию о передвижении принимавших участие в боевых действиях в Сирии из Турции в направлении Азербайджана через Грузию. Глава службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили назвал подобные сообщения ложью, направленную на эскалацию и обострение ситуации в Грузии и в регионе.

О дезинформации в СМИ и соцсетях периодически заявляет посольство Армении в Грузии. Ранее посольство отвергло информацию о том, что Грузия не пропускает гуманитарные грузы в Армению, как и видео о том, что зафиксированный в Боржоми военный груз направляется в Армению.

Что Грузия сделали для мирного сосуществования?

В то время как передача гуманитарной помощи и акции армян и азербайджанцев в эти дни проходят в разных странах мира, ситуация в Грузии, по словам некоторых аналитиков, указывает на проблемы в самом грузинском обществе в том, что касается интеграции этнических меньшинств.

По словам специалиста по международным отношениям Георгия Гобронидзе, кроме логичной солидарности исторической родине, у части грузинских армян и азербайджанцев заметны антагонистические проявления друг к другу.

"В социальных сетях они часто вступают друг с другом в горячие дебаты. Этот конфликт не выходит за пределы вербальных дискуссий, но в целом различие этих позиций, хотим мы этого или нет, уже переходит в персональное несогласие. Соответственно, мы видим, что наше общество, которым мы гордимся как мультикультурным и мультиэтническим, в конечном итоге, все-таки очень фрагментарно, разобщено и пока еще не консолидировано вокруг идеи единого грузинского государства", - говорит он.

Исполнитель директора Фонда гражданской интеграции - некоммерческой организации в Тбилиси - Заур Халилов соглашается: то, что грузинские власти должны пересмотреть политику интеграции этнических меньшинств, стало ясно еще четыре года назад, во время обострения конфликта в Карабахе в апреле 2016 года.

"Тогда тоже были войны в соцсетях, сбор денег и попытки перейти границу и участвовать в конфликте со стороны граждан Грузии. Когда граждане Грузии принимают участие в конфликте, не имеет значение в какой форме, это должно было насторожить правительство и государство", - говорит он.

И в эти дни, убежен эксперт, центральные власти должны были вести активную работу - проводить формальные и неформальные встречи с населением, особенно в регионах компактного проживания этнических меньшинств, объяснять позицию Грузии и последствия, к которым могут привести те или иные действия.

Но в борьбе с дезинформацией грузинские власти пока оказываются бессильны и пассивны, в то время как большинство представителей этнических меньшинств в регионах Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети не смотрят грузиноязычные СМИ, а смотрят азербайджанские, армянские, российские или турецкие СМИ.

"То есть эти люди не находятся в твоем информационном поле, естественно борьба с фейками должна была быть одной из основных и первых шагов, которые должно было делать грузинское правительство. К сожалению, этого нет. Если посмотреть, что творится в соцсетях, можно сказать, что поле боевых действий переросло сегодня в цифровую войну", - говорит он.

Есть ли угроза межэтнического конфликта?

Дебаты в соцсетях вокруг конфликта в Карабахе не оставили безучастными и этнических грузин. С учетом горького опыта Грузии с отколовшимися Абхазией и Южной Осетией в отношении этнических меньшинств со стороны этнического большинства остается недоверие, объясняет эксперт по международным отношениям Георгий Гобронидзе.

"Любую этническую группу мы рассматриваем в первую очередь через призму национальной безопасности, нет ли где-то сепаратистских выпадов", - говорит эксперт.

Особенно остро многие реагировали на происходящее в Самцхе-Джавахетии.

К примеру, фотография на странице премьер-министра Никола Пашиняна вызвала шквал возмущения этнических грузин. Причиной стала подпись "Javahkh", которую они восприняли как претензию на грузинскую территорию со стороны Армении, несмотря на пояснения этнических армян о том, что это название области Джавахети на армянском.

Гобронидзе называет такую реакцию со стороны грузинских пользователей "бурей в стакане". Сигналов поддержки сепаратистских настроений в Джавахети со стороны официального Еревана никогда не было, да и о сепаратизме в Самцхе-Джавахетии сами этнические армяне говорят гораздо реже этнических грузин.

"Это чрезмерный страх у этнических грузин. Когда мы смотрим [на армян Самцхе-Джавахетии], как на потенциальных сепаратистов, мы уже начинаем дистанцироваться от них и углубляем отчуждение с ними", - говорит он.

По его словам, говорить об угрозе межэтнического конфликта в Грузии пока не приходится, но в случае продолжения противостояния в Карабахе разобщенность в грузинском обществе может усилиться.

Фактор России и опасность дестабилизации

При этом Грузия находится с Россией практически в состоянии войны, и Москва, по его словам, заинтересована в дестабилизации Грузии.

"Путь к дестабилизации - это попытки столкновения этнических азербайджанцев с этническими армянами и этническими грузинами, что традиционно и делала Россия на территориях, которые она считает своей сферой влияния", - говорит Гобронидзе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Акция протеста в Тбилиси 1 сентября 2008 года. Грузия пережила пятидневную войну с Россией в 2008 году и считает 20% своей территории оккупированными. После войны и после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия прервала дипломатические отношения с Россией.

Нейтральную позицию, которой придерживаются как нынешние, так и прежние власти, Гобронидзе называет самой логичной, отмечая, что Грузия в любом случае и по всем направлениям только проигрывает от этой войны.

При этом в противостоянии между Азербайджаном и Арменией именно из Грузии могли звучать совместные призывы к миру армян и азербайджанцев, говорит он.

Подобные призывы к миру уже делали представители общественных организаций, религиозные деятели и правозащитники в Грузии.

Но они гораздо малочисленнее поддержки одной из сторон конфликта, которую в Грузии выразили политики и даже депутаты парламента - этнические армяне и азербайджанцы.

"Этого нам не хватает больше всего - демонстрации единства. И это могли сделать местные политики как раз сейчас", - говорит Гобронидзе.

По словам Римы Габриелян, в эти дни в регион не приезжают грузинские азербайджанцы, которые здесь продают фрукты и овощи.

"То есть люди, понимая, что есть угроза, остерегаются и не хотят провоцировать [инциденты], - говорит она. - Я очень надеюсь, что этого не будет. Потому что в спокойное время армяне и азербайджанцы Грузии хорошо уживаются и в основном молодежь контактирует в университетах и, я знаю, что многие дружат. Этой проблемы внутри Грузии нет, но когда военное положение и конфликт обостряется, такие случаи возможны".

"Давайте жить и уважать друг друга"

В смешанных армяно-азербайджанских деревнях опасаются, что с продолжением вооруженного противостояния в Карабахе война станет к ним ближе. Пока мирную и размеренную жизнь села, кажется, ничего не нарушает.

Подпись к фото, Смешанные деревни надеются, что война не докатится до них и не нарушит их спокойную жизнь

Некоторые оправдывают действия той или иной стороны конфликта. Но, как говорят местные жители, переносить этот конфликт каким-то образом в Грузию - неправильно, и на их отношения с односельчанами война в Карабахе не должна повлиять.

Гусейн, как и его односельчане, каждый день внимательно следит за новостями из Карабаха.

"Конечно, нам больно на это смотреть. Никто не хочет противостояния. Я всегда говорю - нет плохих наций, есть люди, которые не дают спокойно жить, - говорит он.