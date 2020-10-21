США разрешили своим пассажирским самолетам летать возле Крыма. Кто их будет контролировать?

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Американские власти разрешили своим самолетам летать над Черным морем вблизи Крыма. Для пассажирской авиации США в результате открывается вся центральная и восточная часть Черного моря, над которыми пролегают важные маршруты из Азии в Европу. Но кто будет контролировать эти полеты - Россия или Украина?

Американская Федеральная авиационная администрация на прошлой неделе выдала разрешение на полеты в Симферопольском районе полетной информации. Это не означает, что власти США признали права России регулировать воздушное движение над Крымом. Скорее, наоборот - подтвердили полномочия украинских диспетчеров, которые управляют этим аэронавигационным районом из Одессы.

Симферопольский район полетной информации - это аэронавигационная зона, которая включает в себя Херсонскую область, Крымский полуостров и всю центральную часть моря. Диспетчерский центр, обслуживавший Симферопольский РПИ, до аннексии располагался в здании аэропорта Симферополя.

Во время операции по аннексии Крымского полуострова в 2014 году Россия одним из первых взяла под контроль аэропорт. Украина тогда объявила о закрытии всех аэропортов в Крыму и регионального центра РПИ в Симферополе.

Управление РПИ взяли на себя диспетчеры украинских центров в соседних Одессе и Днепре. Но вскоре Симферопольская диспетчерская служба заработала вновь - Россия открыла ее, пригласив на работу диспетчеров из прежней, украинской службы.

Российские и украинские диспетчеры некоторое время пытались контролировать РПИ каждый со своей стороны, но постепенно ситуация успокоилась - в Крым летают теперь только российские авиакомпании, и полетами над полуостровом управляют российские диспетчеры в Симферополе.

Международные трассы, которые проходят над Черным морем, находятся де-факто в ведении украинских диспетчеров, которые находятся в Одессе.

Такое положение существует уже несколько лет, но до сих пор над Черным морем вблизи Крымского полуострова решались летать немногие - авиакомпании и национальные авиационные агентства опасались, что из-за высокой милитаризации Крыма риск ошибки идентификации воздушного судна может быть слишком велик.

Украина объявила воздушное пространство над Крымом закрытым. Решение американских властей изменило эту ситуацию.

Где можно будет летать

Изменение режима ограничения полетов американских самолетов в симферопольском РПИ было принято Федеральной авиационной администрацией и министерством транспорта США. Оно было опубликовано 16 октября. Документ - поправки в Специальные федеральные авиационные правила (SFAR 113), которые были приняты в 2018 году. Эти правила обычно устанавливают особый режим полетов для гражданской авиации США в определенных регионах.

В новой редакции SFAR 113 говорится об изменении запретных для полетов зон в двух районах полетной информации - Симферопольском и Днепровском.

Постановление 2018 года устанавливало одну большую зону, которая включала в себя Крым, а также восточную часть Украины, где продолжались боевые действия между украинской армией и пророссийскими вооруженными формированиями.

С 27 октября 2020 года она будет разделена на две - зона над районом боевых действий на востоке Украины в Днепровском РПИ останется, а в Симферопольском сократится до Крыма и его прибрежных вод.

Украинское агентство регулирования воздушного движения "Украерорух" опубликовало карту изменений на своем веб-сайте. При этом агентство не изменило статуса воздушного пространства над Крымом - оно всё еще остается закрытым для международного воздушного транспорта.

Заслуга Украины

В новой редакции правил говорится, что главной опасностью для воздушного движения над Крымом является деятельность Российской Федерации, которая аннексировала полуостров и установила свой район полетной информации в границах старого РПИ.

Требование российских диспетчеров следовать их указаниям входит в противоречие с требованиями украинских, отмечается в документе. Кроме того, сохраняется опасность неверной идентификации гражданских самолетов военными.

Автор фото, Flightradar24 Подпись к фото, Восточную Украину, Крым и север Черного моря международные авиакомпании сейчас стараются облетать стороной

Причиной же отмены ограничений полетов называется деятельность Украины, которая сделала всё, чтобы обеспечить безопасность полетов.

"Хотя Федеральная авиационная администрация и ожидает, что Российская Федерация продолжит заявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать альтернативный диспетчерский центр, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию соответствующих мер для минимизации остаточных рисков для безопасности полетов в Симферопольском РПИ с учетом этих эти обстоятельств", - говорится в документе.

Украина, как отмечается в документе, постоянно предоставляет международным авиационным организациям результаты мониторинга рисков на международных воздушных маршрутах над Черным морем, сообщает обо всех инцидентах и мерах по их устранению.

Согласно новой редакции правил, "в результате настойчивых усилий Украины" количество зарегистрированных инцидентов, связанных "с российской агрессией в Украине", в гражданской авиации снизилось до нуля за три с половиной года выполнения полетов по маршрутам Черного моря в РПИ Симферополя.

Кто в ответе за Симферопольский РПИ?

Официально Россия никак не отреагировала на изменение американских правил полетов и заявления, которые содержатся в их тексте.

Русская служба Би-би-си обратилась в пресс-службу Росавиации с просьбой прокомментировать этот документ и ожидает ответа.

Ранее в докладе Росавиации об итогах работы в 2018 году говорилось, что агентство на постоянной основе направляет через МИД России дипломатические ноты в адрес посольства Украины в России "с требованиями к Украине прекратить в одностороннем порядке устанавливать временные опасные зоны над акваториями Азовского и Черного морей на всех высотах в определенные временные периоды".

Обоснование, как следует из доклада, такое: "вышеуказанные временные опасные зоны попадают в район полетной информации "Симферополь", где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Российскую Федерацию".

Между тем в новой редакции правил Американской авиационной администрации говорится, что именно Украина несет полную ответственность за предоставление аэронавигационных услуг в Симферопольском РПИ. Согласно документу, это признано Советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и авиации Европейского региона.

Евроконтроль (EUROCONTROL) - европейская организация по безопасности воздушной навигации - также считает Украину ответственной за Симферопольский РПИ.

Об этом, в частности говорится в украинском докладе Local Single Sky Implementation ("Реализация в рамках локального воздушного пространства", LSSIP), составленном по итогам 2019 года. Доклад выпускается ежегодно для каждой страны, которая сотрудничает с Евроконтролем в рамках инициативы "Единое европейское небо" (Single European Sky) по созданию общеевропейского аэронавигационного пространства.

В украинском LSSIP-2019 говорится, что организацией воздушного движения в Симферопольском районе полетной информации занимаются одесский и днепровский диспетчерские центры, а сам РПИ "Симферополь" закреплен за Украиной. Россия в этой программе не участвует, и для нее такой документ не готовится.

Наконец, в списке районов полетной информации ИКАО РПИ "Симферополь" принадлежит Украине.

Важный регион

Над Черным морем проходит довольно много авиационных маршрутов. Одним из аргументов частичного снятия запрета на полеты в Симферопольском РПИ, который упоминается в американском документе, стала невозможность использования маршрута M747 - в документе не уточняется, где именно пролегает этот маршрут, говорится лишь, что он частично проходит в районе РПИ "Симферополь", который был закрыт для американских самолетов.

Некоторые из этих маршрутов настолько важны, что в декабре 2016 года Европейское агентство безопасности полетов даже разрешило использовать два из них (L851 и M856), несмотря на то, что они частично проходят в Симферопольском РПИ - M856 в западной части РПИ тянется с севера на юг, а L851 в южной части РПИ тянется с юго-востока на северо-запад.

"Если вы не летаете через эту зону, то вам приходится делать большой крюк, и на отдельных направлениях вы летите дольше, тратите больше керосина, рейсы получаются дороже, а вы теряете конкурентное преимущество перед компаниями, которые себя ни в чем не ограничивают", - рассказал Би-би-си главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.