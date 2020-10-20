Фанат на карантине. Как пандемия меняет футбол и его болельщиков

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"Футбол без болельщиков - ничто", - говорил легендарный футболист и тренер "Селтика" Джок Стейн. Эти же слова приписывают и легенде "Манчестер Юнайтед" сэру Мэтту Басби.

Не важно, кто сказал первым. Очевидно, что оба джентльмена о пандемии коронавируса в тот момент не думали.

Но из-за нее миллионы болельщиков не попадут на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, когда новый сезон еврокубков стартует на этой неделе с заметным опозданием - всё из-за той же пандемии.

Возвращение зрителей на трибуны может обернуться катастрофой, предупреждал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (и болельщик "Лидса") Майкл Райан еще в начале августа. Тогда эпидемиологическая ситуация в Европе была лучше, чем сейчас.

Но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к этим рекомендациям не прислушался и недавно разрешил ограниченное присутствие болельщиков на трибунах. Стадионы на еврокубковых поединках могут заполняться, но не более, чем на 30%.

Впрочем, пускают только болельщиков команд-хозяек поля. Фанатам команд-гостей вход на стадионы запрещен.

А в Британии вообще играют без зрителей. И еврокубки - не исключение.

Как болеть за свою команду в эпоху коронавируса? Можно ли обойти запреты? И как пандемия меняет футбол и тех, кто его любит?

"И тут мой друг слег с короной"

Автор фото, Facebook/Sergey Plynin Подпись к фото, Болельщики ЦСКА придумали ироничный значок "золотого сезона" для фанов, посетивших все матчи армейцев в эпоху пандемии

"Мы с моим другом, петербуржцем и болельщиком ЦСКА, сразу запланировали поездку в Австрию на матч 22 октября против "Вольфсбергера", но мой друг на днях слег с короной. У него 24% поражения легких", - говорит болельщик московских армейцев Виктор Бойко.

ЦСКА в четверг матчем на выезде против скромного австрийского "Вольфсбергера" начинает матчи группового этапа Лиги Европы.

Армейцы - единственный российский клуб в этом турнире. А в Лиге чемпионов у России три команды - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

Виктор рассказывает, как собирался обойти запрет на посещение выездных матчей.

"В Австрию просто так не въехать. Скорее всего пришлось бы лететь в Загреб. Там у меня знакомые словенцы занимаются трансфером, и таким образом мы попали бы на стадион", - делится несбывшимися планами Виктор.

Он говорит, что, конечно, не шел бы туда в красно-синих шарфах ЦСКА:

"Мои венские друзья позвонили в австрийский клуб, спросили, когда будут продаваться билеты на матч с ЦСКА, им сказали: в следующий понедельник, заходите на сайт, покупайте. Мы подумали, что поедем, и тут мой друг слег именно с короной".

Виктор стал болельщиком, когда ему уже было 29 лет, в конце нулевых, после посещения нескольких матчей армейцев, на первый из которых его привел друг - "хардкористый" фан "Спартака".

У Виктора сезонный абонемент, он не пропустил ни одного домашнего поединка армейцев в этом сезоне.

Он вспоминает, как весной, в начале пандемии, ЦСКА проводил лотерею, кто из владельцев сезонных абонементов пойдет на матч с "Уфой", а кто - с "Зенитом".

"Мы с племянником, который сидит рядом со мной на трибунах, должны были идти на ЦСКА - "Зенит". Очень обрадовались. Обнимались, когда узнали. Этот матч был через неделю, но его вообще отменили из-за пандемии", - невесело смеется Виктор.

Он по-прежнему надеется посетить не только домашние матчи любимого клуба, но и поехать на "запрещенный" выезд - в Хорватию - на игру против загребского "Динамо" и, возможно, на поединок против "Фейеноорда" из Нидерландов.

Хотя сделать это непросто. Болельщики российских клубов, которые захотят отправиться на выезд, столкнутся с логистическими проблемами. Трудности с получением виз, отсутствие во многих случаях прямого авиасообщения, но главное - во многих европейских странах приезжающих из России вообще не ждут и могут отправить на карантин.

Но даже преодолев все эти трудности, необходимо разжиться билетом, которые продают только местным болельщикам на весьма ограниченное число мест.

У Виктора есть опыт решения этой проблемы.

Он вспоминает поединок ЦСКА с "Ференцварошом" в Будапеште в бесславной для армейцев Лиге Европы прошлого сезона.

Еще до матча болельщики ЦСКА вместе с фанатами дружественных группировок из Сербии, Болгарии, Румынии сходились в рукопашной с фанатами "Ференцвароша", усиленными подкреплением из Польши.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фанаты армейцев "проанонсировали" приезд в Венгрию еще на домашнем поединке против "Ференцвароша", пообещав "устроить вечеринку". И устроили

"Твиттер" российского посольства сообщал о столкновении "российских болельщиков с местными гражданами", в результате чего "ряд росграждан был задержан венгерской полицией".

Но Виктор не был в их числе. Он очень хотел попасть не в полицейский участок, а на стадион. И попал.

"Мои близкие знакомые говорили: "Витя, это нереально, потому что при продаже билетов требуют скан руки, и только с этим сканом можно попасть на стадион. Мы тебе без проблем купим билеты, но ты на стадион не попадешь", - вспоминает болельщик армейцев. - В силу того, что я фотограф, который, правда, не имеет отношения к съемке футбола, мои спортивные коллеги сделали мне и моему петербургскому другу - болельщику ЦСКА - фотоаккредитацию, и мы впервые в жизни смотрели футбол с бровки".

Виктор говорит, что пришлось взять камеру - "мы же не клоуны". Атмосфера была незабываемая: "сзади тебя сидят 12 тысяч хардкорных фанатов Будапешта, орут, поливают друг друга и тебя пивом".

Настоящих болельщиков не испугают трудности, и они не отвернутся от футбола, даже если ходить на матчи будет невозможно, убежден Виктор. Нужно будет ждать открытия стадионов год, будем ждать год, нужно будет два - будем два, говорит он, а потом вспоминает поединок со "Спартаком", когда их тренером был харизматичный Массимо Каррера.

"Они выигрывали. На последних минутах мяч выкатился к скамейке запасных "Спартака", а мы прямо перед ней сидели. И игроки не отдавали мяч, тянули время. И в них полетели десятки пластиковых стаканов, все, что можно было бросить, бросили. Я помню, Каррера обернулся (в него что-то попало) и так прикрикнул на своих игроков: "хорош, мяч отдайте срочно". А ты сидишь рядом, по телевизору такого не увидишь", - говорит Виктор о том, чего именно он готов ждать, и почему телетрансляции ему никогда не заменят матчи на стадионе.

Wild Wild East

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фанаты киевского "Динамо" на матчах чемпионата Украины этого сезона пока "вне игры"

"Проводим интересные встречи и лекции в пабе. Люди рисуют граффити, общаются, хулиганы договорные встречи в лесах устраивают, выясняют отношения с коллегами из других клубов", - рассказывает о жизни на карантине один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Андрей Корецкий, более известный в фанатской среде как Коря.

Во вторник киевское "Динамо" начинает кампанию в групповом этапе Лиге чемпионов домашним поединком против "Ювентуса".

В отличие от матчей чемпионата Украины, Коря и другие ультрас (самые преданные и громкие болельщики) смогут попасть на стадион. На этот поединок пускать зрителей будут в соответствии с рекомендациями УЕФА в ограниченном количестве и с соблюдением санитарных норм.

При входе у каждого посетителя проверят температуру. Если она окажется выше 37,2, на стадион не пустят.

На стадионе необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и воздерживаться от рукопожатий.

Андрей собирался ехать в субботу во Львов на матч против "Руха", когда сначала вроде бы зрителей хотели пускать, но в последнюю минуту передумали.

"Говорили-говорили, что будет матч со зрителями, продавали билеты, люди через интернет купили билеты, скатались на выезд, посетили матч молодежных команд, пошли на матч основных команд, а там сказали - "без зрителей", - сетует Андрей.

Он называет происходящее анархией и неразберихой.

"Есть такое понятие Wild Wild West, а у нас Wild Wild East. И это не только в футболе, анархия - в политике, законах и т.д. и т.п." - говорит он.

Политику Андрей упоминает не случайно. У киевских ультрас серьезный конфликт с руководством киевского клуба. На то две причины.

Дело в том, что большая часть фанатов "Динамо" придерживаются патриотических проукраинских взглядов. Некоторые принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

А родной брат президента киевского клуба Игоря Суркиса - Григорий - депутат Верховной рады от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Фанаты обвиняют братьев в использовании клуба для политического пиара Григория Суркиса.

А Игорь Суркис утверждает, что политическая деятельность его брата не имеет отношения к клубу.

Конфликт обострился в конце июля, когда самый титулованный украинский (и советский) клуб назначил тренером Мирчу Луческу. Последние 12 лет румынский специалист успешно возглавлял главного соперника киевлян в истории независимой Украины - донецкий "Шахтер" - и сказал немало колкостей в адрес "Динамо".

Автор фото, BSR Agency Подпись к фото, Многие болельщики киевского "Динамо" не могли представить и в страшном сне, что тренером клуба станет Мирча Луческу

Не забыли киевские фанаты и слова Луческу, когда он стал тренировать "Зенит", что "Россия и Украина - одна страна… которые разделила случайность".

Ультрас пообещали устроить "теплый" прием Луческу. И поэтому считают, что руководство клуба якобы стоит за запретом на посещение матчей чемпионата Украины зрителями.

"Из-за низкой посещаемости на стадионе будет подавляющее большинство фанатов, которые будут кричать то, что Суркисам не понравится", - убежден Андрей.

Он говорит, что конфликт с руководством клуба накладывает фон на восприятие всего происходящего.

"Думаешь, а может хорошо, что так все происходит, хочется, чтобы этот Луческу поскорее все проиграл и ушел из клуба. Через призму этого смотришь", - признается один из лидеров ультрас.

Я спрашиваю, желает ли он поражения своей команды из-за Луческу.

"Скажу грамотно. Я желаю, чтобы Луческу поскорее ушел", - уклончиво отвечает фанат киевского "Динамо" с 22-летним стажем.

Он рассказывает, как начал болеть в 1998 году, когда ему было 15 лет:

"Когда я стал частью фанатского движения, многое не делалось. Да, люди приходили на сектор, катались на выезды, были драки - дрались. Но не было единого заряжающего. Я где-то там включался, брал инициативу на себя. Мне никто не препятствовал. Не было ролей. Были лидеры и авторитеты, но я брал инициативу, делал. Потом стал заряжающим, когда у нас появились мегафоны".

"Заряды" - футбольные кричалки и песни. "Заряжающие" - главные люди на трибунах, по сути, дирижеры околофутбольного действа, которое иногда гораздо интересней, чем происходящее на поле. "Заряжающий" скандирует кричалку, которую подхватывает весь сектор.

В последнее время заряды рождаются в интернете, говорит Андрей, с союзных времен их осталось не очень много: "последние десять лет вектор на украинизацию, придумываем заряды, большинство из которых на украинском языке. На русском - мало".

Андрей не считает, что закрытые стадионы на матчах чемпионата Украины ослабят фанатское движение. Отвалятся случайные люди, а остальные будут ждать столько, сколько нужно, убежден он.

"Конечно, людям хочется на стадион, на выезд. Я много лет в "движе", мне многое приелось, а те, кто помоложе, им прямо очень важно - выезды, путешествия, поездки, свобода. Для кого-то это первые самостоятельные шаги, когда их отпускают родители в другой город", - говорит он.

Андрей в сентябре должен был лететь в Европу, но из-за закрытых границ не смог, и билеты пропали. Но это все мелочи, убежден он, и вспоминает о более существенных для фаната "Динамо" проблемах, чем коронавирус.

"И Луческу не убьет фанатское движение. И Суркис. И Путин. Мы их всех переживем", - почти как кричалку произносит один из лидеров киевских ультрас.

"Чудовищный матч"

Автор фото, Andy Antoniou Подпись к фото, Болельщик "Арсенала" Энди Антониу (на фото справа) вместе с бывшим шведским полузащитником лондонского клуба Фредди Юнгбергом. Юнгберг дважды выигрывал с "Арсеналом" чемпионат и трижды Кубок Англии

"Мой друг, который сидит рядом со мной на матчах "Арсенала", владелец паба возле нашего стадиона. И обычно мы перед матчем заходили в его паб, немного выпивали, ели, шли на игру, а потом снова возвращались в паб. Больше всего я скучаю по общению", - признается болельщик лондонского "Арсенала" Энди Антониу.

Энди последний раз был на стадионе 7 марта, когда команда Микеля Артеты, о котором он говорит с восхищением, обыграла другой лондонский клуб "Уэст Хэм" 1:0.

У Энди сезонный абонемент на посещение домашних матчей "Арсенала" c 2006 года, когда команда переехала на новый стадион "Эмирейтс".

Лондонский клуб известен самыми дорогими в Британии сезонными абонементами - абонемент Энди стоит около 1400 фунтов (примерно 1800 долларов). За эти деньги можно посетить 19 домашних поединков и еще семь кубковых - Кубок Англии и еврокубки. Около 54 фунтов за матч получается, говорит болельщик "Арсенала". Не самое дешёвое удовольствие даже по лондонским меркам.

В этом сезоне, как и ЦСКА, "Арсенал" играет в Лиге Европы. И, как и ЦСКА, свой первый матч группового турнира проводит в Австрии. Соперник, правда, в отличие от армейского, более титулованный - венский "Рапид".

Но Энди, как и большинство законопослушных фанатов "Арсенала", на матч не поедет. Кроме того, что болельщиков команд-гостей не ждут в Австрии, по возвращении в Британию им пришлось бы уйти на двухнедельный карантин.

"Сейчас смотрю футбол по телевизору. У нас группа в WhatsApp, где мы обмениваемся сообщениями во время игр. Это, конечно, не то же самое, что ходить на матчи. Но ничего не поделаешь!" - говорит он.

С начала пандемии Энди работает из дома в пригороде Лондона, а в паб смотреть игры "Арсенала" за эти полгода выбирался с друзьями всего пару раз.

Месяц назад власти Британии отложили на срок до полугода запланированное на 1 октября возвращение зрителей на стадионы.

Британский премьер-министр Борис Джонсон говорил, что решение далось тяжело, и он осознает негативные "последствия для наших спортивных клубов, которые жизнь и душа нашего общества".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главная звезда "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время будет делать селфи на пустом стадионе "Эмирейтс". В Англии зрителям запрещено посещение матчей

"Арсенал" вернул Энди деньги за матчи, которые он пропустил. Когда была надежда, что зрителей пустят на футбол в октябре, он, как и некоторые болельщики, заплатил за право участвовать в лотерее, где разыгрывались места на трибунах.

Стадионы планировали заполнять частично, как сейчас на матчах еврокубков, и попасть могли не все. Но и этого не произошло.

С другой стороны, клуб сделал классную вещь, говорит Энди. Сейчас сезонный абонемент можно, по его словам, "поставить на паузу": "У меня пара друзей, которые потеряли деньги и обратились за помощью правительства из-за пандемии. И клуб сказал, забудьте об этом сезоне, а в следующем - можете купить сезонный абонемент".

100 млн фунтов в месяц теряют клубы английской Премьер-лиги из-за отсутствия зрителей на трибунах.

В январе УЕФА опубликовал доклад о билетных сборах европейских клубов за 2018 год.

"Арсенал" получал 112 млн евро (131 млн долларов) - четверть всех доходов - от продажи билетов, уступая по этому показателю только испанским "Барселоне" и "Реалу", а также мюнхенской "Баварии".

Доходы "Арсенала" от продажи билетов - почти в два раза больше, чем средние 13% для английской Премьер-лиги. В Германии выручка от продажи билетов - 16%, а в Испании 18% - от всех доходов клубов Примеры.

Больше всего клубы зависят от болельщиков на стадионах в Шотландии (43%). А меньше всего - в России и Дании (всего 7%).

Поэтому для шотландских клубов закрытые стадионы - катастрофа. А в России благополучие клубов зависит от финансового (и обычного) здоровья их владельцев и инвесторов, которое пандемия, конечно, тоже может подорвать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После закрытия стадионов английские болельщики собираются в пабах. В некоторых районах Британии, где вновь вводится режим локдауна, и это место встреч уже закрыто

Но несмотря на потери от футбола без зрителей, ведущие европейские клубы в межсезонье потратили около 3 млрд долларов на покупку игроков, из них 1,6 млрд долларов приходится на клубы английской Премьер-лиги.

Траты "Арсенала" - около 113 млн долларов на новых игроков. В надежде, что кто-нибудь из них станет такой же легендой клуба, каким был француз Тьерри Анри.

"Помню чудовищную игру. Кубок Англии, матч против "Лидса". Было холодно, январь, никто из нас не хотел идти. Да и во время матча хотелось уйти. И тут Тьерри Анри вышел на замену. А он вернулся в клуб в аренду на несколько месяцев. И забил единственный гол. Я его помню до мельчайших подробностей. Александр Сонг отдал передачу открывшемуся Анри. Мы вскочили со своих мест, ожидая гола. И когда он забил, стадион просто взорвался. Это было напоминание о славных временах клуба", - вспоминает Энди то, чего ему не хватает.

"Стерильные матчи"

Автор фото, Sergey Krivokharchenko Подпись к фото, Один из лучших российских комментаторов Сергей Кривохарченко будет комментировать первый поединок ЦСКА в Лиге Европы из Останкино

В непривычном положении находятся не только болельщики, но и комментаторы. В российском чемпионате у них командировки только на центральные матчи.

На остальных - работают из Останкино. Им помогает местный комментатор у бровки поля, который также берет интервью у участников матчей.

На гостевые поединки в еврокубках российские комментаторы тоже пока не едут.

Первый матч ЦСКА в Лиге Европы из Останкино будет комментировать на "Матч ТВ" Сергей Кривохарченко - один из главных специалистов в России по немецкому футболу.

"Когда вернулась Бундеслига, все думали, что сейчас весь мир бросится смотреть немецкий чемпионат, потому что люди соскучились по футболу, - вспоминает комментатор "Матч ТВ". - Но выяснилось, что футбол по телевизору без зрителей, даже по телевизору - гораздо менее привлекателен, чем со зрителями".

Немецкий чемпионат первым из ведущих турниров Европы возобновил турнир после начала пандемии при пустых трибунах - 16 мая. До этого в Европе в футбол играли только в Беларуси и на Фарерах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для соблюдения социальной дистанции запасных игроков на трибуны стадиона в Лейпциге отправляли с помощью привезенного из аэропорта трапа

Тогда ввели строгие антивирусные меры, большинство из которых сохранились и поныне. Помимо социальной дистанции и масок, были и комичные случаи. Например, когда в матче между "Лейпцигом" и "Фрайбургом" запасные игроки команд на трибуну стадиона поднимались с помощью привезенного из аэропорта Лейпцига. Социальную дистанцию на скамейке запасных соблюдать было невозможно. А трибуны стадиона находятся на возвышении по отношению к полю. Отсюда оригинальное решение.

Сами игры, вспоминает Сергей Кривохарченко, тоже стали необычными из-за отсутствия зрителей.

"Я вижу, что матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) - великолепный, прямо один из лучших за сезон. С точки зрения тактики, скоростей, борьбы, моментов - это прямо топ, топ, топ-матч. А восприятие совсем другое", - вспоминает комментатор матчей Бундеслиги свои первые впечатления от просмотра поединка при пустых трибунах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фанаты дортмундской "Боруссии" обычно устраивают зрелищные перформансы на стадионе. Сейчас - в основном дома

Во многих странах отсутствие зрителей во время матчей пытаются компенсировать искусственным интершумом. Как и закадровый смех - нравится не всем.

Сергей Кривохаченко считает, что именно из-за болельщиков немецкая Бундеслига отказалась от искусственного интершума.

"Многие немецкие болельщики были против возвращения футбола без болельщиков. И были протестные акции, вплоть до выхода на улицу. И немецкие ультрас, самые радикальные, считали, что сейчас футбол вернется без фанатов и окончательно станет понятно, что фанаты не нужны, и надо играть для телезрителей, для спонсоров", - говорит спортивный комментатор.

Отсутствие зрителей меняет и сам футбол, убежден Сергей Кривохарченко, ссылаясь на исследования, проводившиеся в Германии.

"Меньше единоборств, меньше фолов, чистого игрового времени больше, то есть эмоций меньше. Трибуны на футболистов тоже влияют. Это не проходит бесследно", - говорит российский комментатор.

По его словам, матчи становятся более стерильными, потому что трибуны не подгоняют и не добавляют футболистам агрессии. И из-за этого при пустых трибунах стали чаще побеждать гостевые команды. И сильные команды, говорит он, стали чаще обыгрывать слабых, потому что слабым болельщики тоже "помогали прыгнуть выше головы".

В Германии болельщики не просто зрители, именно болельщики - фактические владельцы клубов. Согласно правилу 50+1, большая часть акций клубов должна находиться в руках некоммерческих организаций и частных лиц. Исключение - всего несколько команд.

Ни владельца "Челси" Романа Абрамовича, ни владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура в Германии не ждут. А просто вкладывать деньги в команду, не контролируя и не влияя на ее политику, могут только преданные болельщики или инвесторы, которые надеются на изменение правила 50+1 или просто хотят помочь любимой команде.

Неудивительно, что цены на билеты в Германии в несколько раз ниже, чем на матчах английской Премьер-лиги.

Когда-то бывшего президента "Баварии" Ули Хёнесса спросили, почему клуб не поднимает цены на билеты, чтобы они стоили, как в Англии.

"Мы не считаем фанатов дойными коровами. Футбол должен быть для всех", - ответил Хёнесс.