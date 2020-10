Зачем "хакеры-робин гуды" пожертвовали украденные деньги на благотворительность

Свои пожертвования Darkside осуществили через зарегистрированный в США сервис, который называется The Giving Block. Им пользуются 67 различных некоммерческих организаций из разных стран мира, включая Save The Children, Rainforest Foundation and She's The First.