Был ли преувеличен вклад Блэтчли-парк в победу над Гитлером?

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Правительственная школа кодов и шифров в годы войны находилась в загородном поместье Блэтчли-парк

Легендарный британский дешифровальный центр в годы Второй мировой войны сыграл важную роль, но меньшую, чем принято думать, утверждает канадский историк Джон Феррис.

Его книга "За кулисами "Энигмы", основанная на рассекреченных документах Центра правительственной связи Соединенного Королевства, поступает в продажу во вторник.

"Блэтчли-парк не выигрывал войну, как привыкли считать многие британцы, - заявил Би-би-си Феррис, профессор университета Калгари. - Разведка не может победить сама по себе".

Существующий доныне Центр правительственной связи был создан 1 ноября 1919 года. Тогда он назывался Правительственной школой кодов и шифров.

Во время Второй мировой войны организация переместилась в загородный особняк в Блэтчли-парк, графство Букингемшир, и занималась, помимо прочего, радиоперехватом и расшифровкой секретных кодов нацистской Германии.

Самым известным ее достижением является раскрытие принципа работы немецкой шифровальной машины "Энигма", что позволило заранее узнавать планы противника.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Turing Bombe, машина для расшифровки кода "Энигмы", была уничтожена после войны по соображениям секретности и полностью воссоздана энтузиастами спустя 60 лет

В официальной истории британской разведки говорится, что взлом "Энигмы" приблизил победу как минимум на два года, и что без него исход войны вообще был бы непредсказуем.

Истории с "Энигмой" посвящены целых три художественных фильма.

Сейчас Центр находится в Челтнеме в графстве Глостершир. Но слово "Блэтчли-парк" известно в Британии практически каждому и является предметом национальной гордости.

Культ Блэтчли

Капитальная работа Джона Ферриса посвящена не только Второй мировой войне, но всей истории Центра правительственной связи [Government Communications Headquarters, или GCHQ].

"Центр правительственной связи - это обращенная лицом к гражданам организация в сфере разведки и безопасности, всемирно известный бренд с общепризнанной репутацией. Мы обязаны этим нашим предшественникам", - написал в предисловии к ней директор спецслужбы Джереми Флеминг.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Блэтчли-парк, где размещена экспозиция, посвященная взлому "Энигмы", ежегодно принимает десятки тысяч посетителей

"На сегодня GCHQ является наиболее ценным стратегическим ресурсом Британии и, вероятно, останется таковым на десятилетия, - заявил Би-би-си автор книги. - По моему мнению, Британия многое выигрывает, сохраняя эту службу сильной и на мировом уровне".

"Но в то же время нужно ясно понимать, что можно, а чего в принципе нельзя получить от разведки", - добавил он.

По словам Джона Ферриса, руководство спецслужбы десятилетиями сознательно создавало и поддерживало в обществе "культ Блэтчли", чему способствовала окружающая ее секретность.

В то же время Феррису предоставили широкий доступ к документам и не мешали делать собственные выводы. Некоторые ограничения касались только технических подробностей дешифровки и перехвата иностранных дипломатических депеш в современную эпоху.

Во взломе советских кодов в период "холодной войны" GCHQ не добился таких знаковых успехов, как в случае с "Энигмой", хотя и добыл много полезной информации военного характера.

Особенно велик был его вклад в фолклендскую операцию 1982 года.

"Думаю, Британия не выиграла бы эту кампанию без GCHQ", - заявил Би-би-си Феррис.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотрудницы Блэтчли-парк в 1943 году

Благодаря перехвату и расшифровке британские командиры уже через несколько часов узнавали, какие приказы получил противник.

"Им было всегда известно, что аргентинцы собираются делать, где и какими силами", - рассказал Джон Феррис.

Известно, что аргентинская высадка на островах стала неожиданностью для Даунинг-стрит, но, по словам историка, это было скорее ошибкой политиков, а не разведчиков.

Книга повествует также о многолетнем сотрудничестве Центра правительственной связи с Агентством национальной безопасности США и об откровениях на эту тему американского перебежчика Эдварда Сноудена.

"Энигма" и Тьюринг

"Энигма" (по-древнегречески "загадка") - название основанных на общем принципе компактных электромеханических роторных машин для шифрования, представляющих собой целую эпоху в истории криптографии.

В 1920-1940 годах их было выпущено около 100 тыс. Они широко применялись во многих странах, в том числе в коммерческих целях.

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Математик Алан Тьюринг предложил противопоставить немецкому шифровальному устройству свою машину для дешифровки

В 1932 году четверо польских криптоаналитиков во главе с Марианом Раевским вычислили ключ к германским армейским "Энигмам". Узнав об этом, немцы в 1938 году создали усовершенствованную машину, с которой и пришлось бороться экспертам из Блэтчли-парк.

В начале мировой войны Берлин опережал Лондон в части как защиты собственных, так и расшифровки чужих данных. Но уже к августу 1940 года британцы ликвидировали отставание.

Операция по взлому "Энигмы" носила кодовое название "Ультра" и держалась в секрете до начала 1970-х годов.

В команду набрали талантливых аналитиков, в том числе шахматистов, чемпионов по разгадыванию кроссвордов и специалистов по древнеегипетским иероглифам.

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Операция по взлому "Энигмы" носила кодовое название "Ультра" и держалась в секрете до начала 1970-х годов

Больше всех отличился молодой математик Алан Тьюринг, предложивший противопоставить немецкому шифровальному устройству его собственную машину для дешифровки, получившую название Turing Bombe ("Бомба Тьюринга") - фактически протокомпьютер весом в тонну.

В отдельные дни "Бомба Тьюринга" прочитывала до трех тысяч германских секретных сообщений.

Тьюринг также является, наряду с Оскаром Уайльдом, самой известной жертвой гомофобии среди исторических фигур в Британии.